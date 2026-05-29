Multi Macd RD MT4
- 指标
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Mostafa Ghanbari
- 版本: 1.1
- 更新: 4 六月 2026
概述
MGH-MultiMACD-RD 是一款适用于 MetaTrader 4 的多周期 MACD 背离指标。它可在单一图表上同时监控最多 6 个时间周期，检测常规背离与隐藏背离，并在背离得到确认时发出提醒。
该指标的开发旨在解决标准 MACD 背离工具中三个常见的局限：单周期分析、信号重绘以及背离线绘制不一致。
主要功能
多周期分析
该指标在单一图表窗口中显示当前周期以及最多 5 个更高周期的 MACD 数据。每个周期分配不同的颜色以便于识别。周期可通过设置面板或图表按钮（1–6）启用或禁用。
重绘控制
信号可配置为在 K 线 0（实时）或 K 线 1（已确认、已收盘的 K 线）上触发。设为 K 线 1 时，信号不会在事后被重新绘制。
背离检测
该指标可在所有活动周期上检测常规背离与隐藏背离。「Increase Divergence Range」参数可延长回溯周期，以捕捉更远摆动点之间的背离。
多周期共振（Confluence）
当两个或更多周期的背离出现在同一价格区域内时，指标会突出显示这种重叠。交易者可将这些共振区域作为其分析流程的一部分。
提醒系统
可为以下事件配置提醒：
- MACD 相位变化（零轴穿越）
- 柱状图或信号线穿越
- 背离确认
提醒支持声音（包括自定义 .wav 文件）、电子邮件和推送通知。
插值模式
启用后，更高周期的 MACD 线将以平滑曲线显示，而非阶梯状线条。
视觉自定义
- 每个周期的背离线颜色（与 MACD 线颜色匹配）
- 背离线可显示在价格图表、指标子窗口或两者上
- 每个周期图层的线条样式和宽度可调
- 徽标显示可在设置中开关
使用方法
- 将指标附加到任意图表。
- 使用按钮 1–6 或从 Inputs 选项卡启用所需周期。
- 根据需要设置提醒偏好。
- 根据偏好实时信号还是确认信号，选择 K 线 0 或 K 线 1。
一种实用的方法是：将单周期背离用作现有策略的确认，并在多个周期于同一价格区域出现背离时给予更多关注。
设置参考
|参数
|说明
|Indicator Name
|图表窗口中显示的标签
|Number of Candles
|回溯周期（0 = 全部历史）
|MACD Fast / Slow / Signal
|标准 MACD 参数（默认 12/26/9）
|Interpolate in MTF Mode
|平滑更高周期的 MACD 线
|L1–L6 Enable
|启用/禁用每个周期图层
|Divergence Check
|启用背离检测
|Increase Divergence Range
|延长回溯以捕捉较远的背离
|Display Lines
|显示在图表、指标窗口或两者
|L1–L6 Divergence Color
|每个周期的背离线颜色
|Lines Style / Width
|背离线的视觉样式
|Alert On Phase Change
|MACD 穿越零轴时提醒
|Alert On Lines Cross
|柱状图/信号线穿越时提醒
|Alert On Divergence
|检测到背离时提醒
|Signal Candle Shift (0 or 1)
|0 = 实时，1 = 确认（无重绘）
|Show Window
|显示指标子窗口
|Sound / Email / Notification
|提醒传递方式
|Sound File Name
|自定义 .wav 声音文件
|Display Button
|显示/隐藏图表按钮
|X / Y Position
|按钮在图表上的位置
技术规格
- 平台： MetaTrader 4/5
- 指标类型： 基于 MACD 的背离，多周期
- 重绘： 无（当 Signal Candle Shift = 1 时）
- 提醒： 声音、电子邮件、推送通知
- 默认 MACD 设置： 12 / 26 / 9
- 支持的周期： 当前周期 + 最多 5 个更高周期同时显示
提供演示版本，可在购买前进行测试。
MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/179975
thank you, it works very excellent