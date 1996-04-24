MagicTrigger MT5

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    Mostafa Ghanbari

    Mostafa Ghanbari

    5 (37)
    ✅ MGH Products 创始人
    ✅ 软件工程师 | 自定义指标与智能交易系统（EA）开发者
    ✅ MQL5.com 已发表作者
    您好！我是 Mostafa，一名专注的软件工程师，热衷于将复杂的交易策略转化为高性能、可靠的工具。凭借扎实的软件工程学术背景和多年的专业编程经验，我在严谨的软件架构与充满活力的算法交易世界之间架起桥梁。
    🛠 技术专长：
    语言：精通 MQL4/MQL5、C++、Python 及现代软件开发框架。
    算法设计：打造稳健的自定义指标、智能交易系统（EA）和自动化实用工具。
    18 产品 1 文章 21 评论
  • 版本: 1.2
  • 更新: 26 七月 2026
  • 激活: 10

MagicTrigger — 多周期 HD/RD 背离确认指标(MT5 版)

MagicTrigger 是一款多周期背离引擎,它在较高周期(HD)上寻找结构性背离,并等待同一价格区域内较低周期(RD)出现相匹配的背离来加以确认。只有当较高周期的摆动结构与较低周期的确认相互吻合时,指标才会标记信号,并同时给出建议的入场触发点、止损位以及两个目标位。

这款 MetaTrader 5 版本利用 MT5 提供的全部周期范围构建其周期链——除标准周期外,还包括 M2、M3、M4、M6、M12、M20、H2、H3、H6、H8 和 H12。根据指标所加载的周期不同,扫描链最多可包含 15 个周期,相比仅使用标准 MT4 周期集构建的周期链,能够提供明显更细致的多周期结构视图。

工作原理

指标会自动扫描当前图表周期之上和之下的一系列周期。在较高周期上,它寻找价格摆动点与平滑震荡线之间的背离形态(即"HD"背离)。随后检查在 HD 结构所定义的时间与价格区域内,较低周期是否也出现相同方向的背离(即"RD"背离)。只有当达到所需的最小数量的较低周期确认了较高周期的结构时,才会生成信号,从而减少孤立的单一周期背离信号。

由于 MT5 的周期集包含多个 MT4 所没有的中间周期,确认链可以更循序渐进地穿越市场结构——例如,使用 M2、M3 和 M4 作为独立的确认层,而不是直接从 M1 跳到 M5。这可以使 Min TF Count With RD 参数的设置更加精确,因为每增加一层代表的是周期上更小、更渐进的一步,而非较大的跳跃。

主要功能

  • 基于当前图表周期自动构建多周期扫描链,使用扩展的 MT5 周期集(根据图表周期不同,最多可达 15 个周期)。
  • 可调节的历史扫描深度(History Scan Depth),用于控制图表加载时分析的K线数量。
  • HD Divergence Range 与 RD Divergence Range 参数用于控制每次背离所使用摆动点之间的最大距离——范围越窄,信号越少但越精确;范围越宽,则会在更早的历史中寻找结构。
  • Min TF Count With RD 参数(1–9,取决于图表周期)用于设置在生成信号前,必须有多少个较低周期确认较高周期的背离——提高该值可筛选出更严格、更精选的信号。可选的自动模式可根据当前图表周期可用的周期数量来调整此最小值。
  • 可选的 HD Return Candle 过滤器,要求在接受信号前,较高周期上出现确认反转的K线,这可以减少过早信号,但代价是入场会更晚。
  • 图表上绘制标记 HD 与 RD 背离结构的趋势线,使每个信号背后的逻辑直接显示在图表上。
  • 自动绘制建议的入场触发线、止损线和两条目标线,止损位置可配置在较近或较远的摆动点上。
  • 根据用户自定义的账户余额风险百分比及止损距离,给出建议仓位大小。
  • 新信号出现时提供买/卖箭头、弹窗提醒、声音提醒、推送通知及邮件提醒。
  • 基于 MT5 原生指标句柄架构构建,每个周期仅创建一次持久句柄,实现整个扫描链的高效计算。
  • 适用于终端支持的任何交易品种和周期。

参数一览

History Scan Depth、HD/RD Divergence Range、Min TF Count With RD、Auto Min RD 模式、HD Return Candle、趋势线颜色与样式、箭头代码、资金管理绘图选项(目标位、止损位、入场线、仓位标签)、Risk Percent、止损类型(近/远摆动点),以及标准提醒选项(弹窗、声音、邮件、推送)。

说明

信号的频率与质量在很大程度上取决于 Divergence Range 与 Min TF Count With RD 的设置,结果也会因交易品种、周期与市场状况而异。由于 MT5 版本扫描的周期链比 MT4 版本更长,图表加载时的初始计算可能会稍慢一些,尤其是在较低图表周期上(最多扫描 15 个周期)。与任何技术工具一样,建议在实盘使用前先在模拟账户上针对不同品种和周期进行测试,以便根据自己的交易方式调整参数设置。

该指标也提供 MetaTrader 4 版本,基于使用标准 MT4 周期集的六周期扫描链构建。

如需支持或有任何问题,请使用 MQL5.com 产品页面内置的产品聊天功能。

详细的用户指南涵盖了所有输入参数,可应要求提供——购买后请发送私信以获取。

MT4 版本:https://www.mql5.com/en/market/product/186226/


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ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
指标
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
指标
您好，交易员！ 大多数散户交易者依赖于滞后的网页脚本。真正具有交易优势需要机构化的架构。 Astro AI 指标并非标准的图表叠加层。它是一个编译后的神经网络，包含两个代理，直接运行在您的终端上。 以下是该系统背后的具体技术： 1. 代理 1：分析师（图神经网络 - GNN） 市场并非孤立的价格柱；它们是相互关联的数据网络。 功能：代理 1 使用图神经网络来映射这些复杂的非线性关系。 优势：标准指标仅考虑单一的历史移动平均线，而我们的 GNN 可以实时处理深层的市场结构关系，在散户交易量发挥作用之前揭示隐藏的相关性。 2. 代理 2：执行器（近端策略优化 - PPO） 模式识别只是成功的一半。基于当前市场波动做出正确的决策，才是预测模型与滞后模型之间的区别所在。 功能：代理 2 使用 PPO（一种先进的强化学习算法）来确定最佳入场点。 优势：它持续调整交易策略，而非使用静态的“超买”或“超卖”线。它会分析当前市场状况并计算最可能的成交点。 执行桥接：通过 ONNX 集成到交易终端 如果执行速度慢，模式识别就毫无用处。我们已通过 ONNX（开放神经网络交换平台）
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
指标
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
指标
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
作者的更多信息
MagicTrigger MT4
Mostafa Ghanbari
指标
MagicTrigger — 多周期 HD/RD 背离确认指标 MagicTrigger 是一款多周期背离引擎,它在较高周期(HD)上寻找结构性背离,并等待同一价格区域内较低周期(RD)出现相匹配的背离来加以确认。只有当较高周期的摆动结构与较低周期的确认相互吻合时,指标才会标记信号,并同时给出建议的入场触发点、止损位以及两个目标位。 工作原理 指标会自动扫描当前图表周期之上和之下的一系列周期。在较高周期上,它寻找价格摆动点与平滑震荡线之间的背离形态(即"HD"背离)。随后检查在 HD 结构所定义的时间与价格区域内,较低周期是否也出现相同方向的背离(即"RD"背离)。只有当达到所需的最小数量的较低周期确认了较高周期的结构时,才会生成信号,从而减少孤立的单一周期背离信号。 主要功能 基于当前图表周期自动构建多周期扫描链,相同逻辑可自适应任何加载的周期。 可调节的历史扫描深度(History Scan Depth),用于控制图表加载时分析的K线数量。 HD Divergence Range 与 RD Divergence Range 参数用于控制每次背离所使用摆动点之间的最大距离——范围越窄
MagicLines MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
MGH-MagicLine — 趋势与多时间框架背离一体化工具 MagicLine 将趋势识别与背离分析整合到单一指标中——是同时运行 MultiStoch 和 MultiMACD 的精炼替代方案，输出更清晰、延迟更低。 它是一款 确认与分析工具 ，不提供入场点、止盈或止损，而是为几乎任何趋势型策略增添一层强大而灵活的确认，帮助你更清晰地解读市场。 三种线型模式——同一指标 在设置中选择 Line Type ；当前模式会直接显示在指标窗口名称上，让你随时清楚正在查看的内容： Slow — 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。 Long — 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。 Fast — 反应最快，适合剥头皮和日内动量交易。 一个指标，三种不同表现——根据你的时间框架和风格自由调整。 多时间框架线条——现已支持完整时间框架控制（MT5） 由于 MetaTrader 5 比 MT4 支持更广泛的时间框架范围，本版本新增了 逐线时间框架选择功能 ——让你完全掌控每条线所代表的时间框架。 设置 TimeFrame Type 来选择时间框架的
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Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
指标
MGH-MultiStoch — 多周期趋势识别与波浪分析（MT5） MGH-MultiStoch 是一款多周期趋势指标，可在 单一窗口中同时显示最多 6 个时间周期 。它帮助交易者跨周期确认趋势方向、直观地数清市场波浪，并根据更高周期的交叉构建前瞻性的波浪情景。 这是 MetaTrader 5 版本。由于 MT5 支持更广泛的时间周期，此版本新增了 每条线独立的周期选择 ，让您可以为六条线中的每一条分配独立的周期。 它要解决的问题 交易中一个常见的难题是：在当前图表上收到的信号缺乏更高周期的确认。设计自动交易系统的经验表明，正确的多周期一致性是交易系统最终结果的一个重要因素。 MGH-MultiStoch 在单一窗口中显示最多 6 个周期的趋势状态。这使您能够快速检查工作周期上的信号是否与更大的市场结构一致。 周期选择：Auto 或 From Inputs 此 MT5 版本通过 TimeFrame Type 设置，为六条线的周期提供两种设定方式。 当 TimeFrame Type 设为 Auto 时，指标会自动选择周期，遵循约 4 至 6 倍的相邻周期原则。您无需手动设置任何内容。
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MagicLines MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
MGH-MagicLine — 趋势与多时间框架背离一体化工具 MagicLine 将趋势识别与背离分析整合到单一指标中——是同时运行 MultiStoch 和 MultiMACD 的精炼替代方案，输出更清晰、延迟更低。 它是一款 确认与分析工具 ，不提供入场点、止盈或止损，而是为几乎任何趋势型策略增添一层强大而灵活的确认，帮助你更清晰地解读市场。 三种线型模式——同一指标 在设置中选择 Line Type ；当前模式会直接显示在指标窗口名称上，让你随时清楚正在查看的内容： Slow — 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。 Long — 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。 Fast — 反应最快，适合剥头皮和日内动量交易。 一个指标，三种不同表现——根据你的时间框架和风格自由调整。 多时间框架线条 最多绘制 6 条独立线条 ，每条对应一个更高的时间框架。 将鼠标悬停在任意线条上即可即时查看其时间框架。 通过图表上的按钮（1–6）开启/关闭每条线。 在同一窗口中同时看到更高时间框架的全局和你的入场时间框架。 常规背离与隐藏背离 将 Di
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Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
指标
MGH-MultiMACD-RD — 多周期 MACD 背离指标（MT5） 概述 MGH-MultiMACD-RD 是一款适用于 MetaTrader 5 的多周期 MACD 背离指标。它可在 单一图表上同时监控最多 6 个时间周期 ，检测常规背离与隐藏背离，并在背离得到确认时发出提醒。 该指标的开发旨在解决标准 MACD 背离工具中三个常见的局限：单周期分析、信号重绘以及背离线绘制不一致。 主要功能 多周期分析 该指标在单一图表窗口中显示当前周期以及最多 5 个更高周期的 MACD 数据。每个周期分配不同的颜色以便于识别。周期可通过设置面板或图表按钮（1–6）启用或禁用。 重绘控制 信号可配置为在 K 线 0（实时）或 K 线 1（已确认、已收盘的 K 线）上触发。设为 K 线 1 时，信号不会在事后被重新绘制。 背离检测 该指标可在所有活动周期上检测常规背离与隐藏背离。「Increase Divergence Range」参数可延长回溯周期，以捕捉更远摆动点之间的背离。 多周期共振（Confluence） 当两个或更多周期的背离出现在同一价格区域内时，指标会突出显示这种重叠。交易者
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Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
指标
MGH-MultiMACD-HD — 多周期 MACD 隐藏背离检测器 大多数交易者从未看到的趋势延续信号——现在可在 6 个时间周期上自动检测。 概述 常规背离告诉您趋势何时可能反转。隐藏背离告诉您趋势何时即将延续——这是专业趋势跟踪交易者最依赖的信号。问题在于，隐藏背离比常规背离明显更难发现，而 MQL5 Market 上几乎没有任何指标能够在多个时间周期上同时准确检测它。 MGH-MultiMA CD-HD 彻底改变了这一点。它构建于与 MGH-MultiMACD-RD 相同的专有多周期引擎之上，专门致力于隐藏背离检测—— 同时监控最多 6 个时间周期 ，在价格图表和 MACD 窗口上绘制精确的背离线，并在确认的形态形成时立即提醒您。这一切均无重绘。 什么是隐藏背离——它为何重要？ 大多数交易者在学习初期就掌握了常规背离。学习隐藏背离的人较少。而几乎没有人拥有能够可靠检测它的工具。 隐藏看涨背离 出现于价格创出更高的低点而 MACD 创出更低的低点时。它表明：尽管表面上出现回调，潜在的看涨动能依然完好——趋势很可能向上恢复。 隐藏看跌背离 出现于价格创出更低的高点而 MACD
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Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
MGH-MultiMACD-RD — 多周期 MACD 背离指标（MT4） 概述 MGH-MultiMACD-RD 是一款适用于 MetaTrader 4 的多周期 MACD 背离指标。它可在 单一图表上同时监控最多 6 个时间周期 ，检测常规背离与隐藏背离，并在背离得到确认时发出提醒。 该指标的开发旨在解决标准 MACD 背离工具中三个常见的局限：单周期分析、信号重绘以及背离线绘制不一致。 主要功能 多周期分析 该指标在单一图表窗口中显示当前周期以及最多 5 个更高周期的 MACD 数据。每个周期分配不同的颜色以便于识别。周期可通过设置面板或图表按钮（1–6）启用或禁用。 重绘控制 信号可配置为在 K 线 0（实时）或 K 线 1（已确认、已收盘的 K 线）上触发。设为 K 线 1 时，信号不会在事后被重新绘制。 背离检测 该指标可在所有活动周期上检测常规背离与隐藏背离。「Increase Divergence Range」参数可延长回溯周期，以捕捉更远摆动点之间的背离。 多周期共振（Confluence） 当两个或更多周期的背离出现在同一价格区域内时，指标会突出显示这种重叠。交易者
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RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
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Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
MGH-MultiMACD-HD — 多周期 MACD 隐藏背离检测器 大多数交易者从未看到的趋势延续信号——现在可在 6 个时间周期上自动检测。 概述 常规背离告诉您趋势何时可能反转。隐藏背离告诉您趋势何时即将延续——这是专业趋势跟踪交易者最依赖的信号。问题在于，隐藏背离比常规背离明显更难发现，而 MQL5 Market 上几乎没有任何指标能够在多个时间周期上同时准确检测它。 MGH-MultiMACD-HD 彻底改变了这一点。它构建于与 MGH-MultiMACD-RD 相同的专有多周期引擎之上，专门致力于隐藏背离检测—— 同时监控最多 6 个时间周期 ，在价格图表和 MACD 窗口上绘制精确的背离线，并在确认的形态形成时立即提醒您。这一切均无重绘。 什么是隐藏背离——它为何重要？ 大多数交易者在学习初期就掌握了常规背离。学习隐藏背离的人较少。而几乎没有人拥有能够可靠检测它的工具。 隐藏看涨背离 出现于价格创出更高的低点而 MACD 创出更低的低点时。它表明：尽管表面上出现回调，潜在的看涨动能依然完好——趋势很可能向上恢复。 隐藏看跌背离 出现于价格创出更低的高点而 MACD 创出
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Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
指标
MGH-MultiStoch — 多周期趋势识别与波浪分析 MGH-MultiStoch 是一款多周期趋势指标，可在 单一窗口中同时显示最多 6 个时间周期 。它帮助交易者跨周期确认趋势方向、直观地数清市场波浪，并根据更高周期的交叉构建前瞻性的波浪情景。 该指标采用专为本产品开发的自定义多周期计算方法。同时适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 。 它要解决的问题 交易中一个常见的难题是：在当前图表上收到的信号缺乏更高周期的确认。设计自动交易系统的经验表明，正确的多周期一致性是交易系统最终结果的一个重要因素。 MGH-MultiStoch 在单一窗口中显示最多 6 个周期的趋势状态。这使您能够快速检查工作周期上的信号是否与更大的市场结构一致。 用作确认过滤器 该指标可作为趋势跟踪策略和反转策略的确认工具： 趋势策略： 在入场前，要求一两个更高周期与您的信号方向一致。该过滤器可以提升许多交易系统的信号质量。 反转策略： 观察更高周期上出现新交叉的时刻，这是方向可能改变的早期结构性信号。 波浪分析： 线条的交叉将市场划分为多个区段，使艾略特波浪计数更简单、更直观。
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Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
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Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
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Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
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Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
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指标
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
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Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
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MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
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Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
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