MagicTrigger MT5

MagicTrigger — 多周期 HD/RD 背离确认指标(MT5 版)

MagicTrigger 是一款多周期背离引擎,它在较高周期(HD)上寻找结构性背离,并等待同一价格区域内较低周期(RD)出现相匹配的背离来加以确认。只有当较高周期的摆动结构与较低周期的确认相互吻合时,指标才会标记信号,并同时给出建议的入场触发点、止损位以及两个目标位。

这款 MetaTrader 5 版本利用 MT5 提供的全部周期范围构建其周期链——除标准周期外,还包括 M2、M3、M4、M6、M12、M20、H2、H3、H6、H8 和 H12。根据指标所加载的周期不同,扫描链最多可包含 15 个周期,相比仅使用标准 MT4 周期集构建的周期链,能够提供明显更细致的多周期结构视图。

工作原理

指标会自动扫描当前图表周期之上和之下的一系列周期。在较高周期上,它寻找价格摆动点与平滑震荡线之间的背离形态(即"HD"背离)。随后检查在 HD 结构所定义的时间与价格区域内,较低周期是否也出现相同方向的背离(即"RD"背离)。只有当达到所需的最小数量的较低周期确认了较高周期的结构时,才会生成信号,从而减少孤立的单一周期背离信号。

由于 MT5 的周期集包含多个 MT4 所没有的中间周期,确认链可以更循序渐进地穿越市场结构——例如,使用 M2、M3 和 M4 作为独立的确认层,而不是直接从 M1 跳到 M5。这可以使 Min TF Count With RD 参数的设置更加精确,因为每增加一层代表的是周期上更小、更渐进的一步,而非较大的跳跃。

主要功能

基于当前图表周期自动构建多周期扫描链,使用扩展的 MT5 周期集(根据图表周期不同,最多可达 15 个周期)。

可调节的历史扫描深度(History Scan Depth),用于控制图表加载时分析的K线数量。

HD Divergence Range 与 RD Divergence Range 参数用于控制每次背离所使用摆动点之间的最大距离——范围越窄,信号越少但越精确;范围越宽,则会在更早的历史中寻找结构。

Min TF Count With RD 参数(1–9,取决于图表周期)用于设置在生成信号前,必须有多少个较低周期确认较高周期的背离——提高该值可筛选出更严格、更精选的信号。可选的自动模式可根据当前图表周期可用的周期数量来调整此最小值。

可选的 HD Return Candle 过滤器,要求在接受信号前,较高周期上出现确认反转的K线,这可以减少过早信号,但代价是入场会更晚。

图表上绘制标记 HD 与 RD 背离结构的趋势线,使每个信号背后的逻辑直接显示在图表上。

自动绘制建议的入场触发线、止损线和两条目标线,止损位置可配置在较近或较远的摆动点上。

根据用户自定义的账户余额风险百分比及止损距离,给出建议仓位大小。

新信号出现时提供买/卖箭头、弹窗提醒、声音提醒、推送通知及邮件提醒。

基于 MT5 原生指标句柄架构构建,每个周期仅创建一次持久句柄,实现整个扫描链的高效计算。

适用于终端支持的任何交易品种和周期。

参数一览

History Scan Depth、HD/RD Divergence Range、Min TF Count With RD、Auto Min RD 模式、HD Return Candle、趋势线颜色与样式、箭头代码、资金管理绘图选项(目标位、止损位、入场线、仓位标签)、Risk Percent、止损类型(近/远摆动点),以及标准提醒选项(弹窗、声音、邮件、推送)。

说明

信号的频率与质量在很大程度上取决于 Divergence Range 与 Min TF Count With RD 的设置,结果也会因交易品种、周期与市场状况而异。由于 MT5 版本扫描的周期链比 MT4 版本更长,图表加载时的初始计算可能会稍慢一些,尤其是在较低图表周期上(最多扫描 15 个周期)。与任何技术工具一样,建议在实盘使用前先在模拟账户上针对不同品种和周期进行测试,以便根据自己的交易方式调整参数设置。

该指标也提供 MetaTrader 4 版本,基于使用标准 MT4 周期集的六周期扫描链构建。

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MT4 版本:https://www.mql5.com/en/market/product/186226/