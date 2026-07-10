MagicLines MT5

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  • 指标
  • Mostafa Ghanbari
    Mostafa Ghanbari

    Mostafa Ghanbari

    5 (37)
    ✅ MGH Products 创始人
    ✅ 软件工程师 | 自定义指标与智能交易系统（EA）开发者
    ✅ MQL5.com 已发表作者
    您好！我是 Mostafa，一名专注的软件工程师，热衷于将复杂的交易策略转化为高性能、可靠的工具。凭借扎实的软件工程学术背景和多年的专业编程经验，我在严谨的软件架构与充满活力的算法交易世界之间架起桥梁。
    🛠 技术专长：
    语言：精通 MQL4/MQL5、C++、Python 及现代软件开发框架。
    算法设计：打造稳健的自定义指标、智能交易系统（EA）和自动化实用工具。
    18 产品 1 文章 21 评论
  • 版本: 1.1
  • 更新: 13 七月 2026

MGH-MagicLine — 趋势与多时间框架背离一体化工具

MagicLine 将趋势识别与背离分析整合到单一指标中——是同时运行 MultiStoch 和 MultiMACD 的精炼替代方案，输出更清晰、延迟更低。

它是一款确认与分析工具，不提供入场点、止盈或止损，而是为几乎任何趋势型策略增添一层强大而灵活的确认，帮助你更清晰地解读市场。

三种线型模式——同一指标

在设置中选择 Line Type；当前模式会直接显示在指标窗口名称上，让你随时清楚正在查看的内容：

  • Slow — 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。
  • Long — 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。
  • Fast — 反应最快，适合剥头皮和日内动量交易。

一个指标，三种不同表现——根据你的时间框架和风格自由调整。

多时间框架线条——现已支持完整时间框架控制（MT5）

由于 MetaTrader 5 比 MT4 支持更广泛的时间框架范围，本版本新增了逐线时间框架选择功能——让你完全掌控每条线所代表的时间框架。

设置 TimeFrame Type 来选择时间框架的分配方式：

  • Auto — 指标应用智能相邻时间框架规则：每条后续线被分配的时间框架至少是前一条的 3倍，自动适应你当前所在的任何图表周期，无需手动配置。
  • From Inputs — 从完整的 MetaTrader 5 周期列表（M1 至 Monthly）中，为每条线（L1 至 L6）独立设置时间框架。

结果：最多 6 条线，每条对应各自的时间框架，精确覆盖你策略所需的多时间框架范围——自动或手动，由你选择。

  • 将鼠标悬停在任意线条上即可即时查看其时间框架。
  • 通过图表上的按钮（1–6）开启/关闭每条线。

在同一窗口中同时看到更高时间框架的全局与你的入场时间框架。

常规背离与隐藏背离

Divergence Type 设为 Regular 或 Hidden；模式（RD / HD）会添加到指标名称中，使同一图表上的多个实例易于区分。

  • Regular (RD) — 突出潜在的反转。
  • Hidden (HD) — 突出趋势的延续。

每个背离都会同时绘制在指标窗口和价格图表上，并按时间框架进行颜色编码。Increase Divergence Range 参数可将检测范围扩展至更远的波峰和波谷。

两种实用方法

1. 背离叠加 — 来自不同时间框架的多个 RD（或 HD）信号汇聚于同一根K线，形成更高把握度的形态。对齐的线条越多，信号越强。

2. RD + HD 共振 — 用较高时间框架（日线/周线）的隐藏背离判断方向，结合较低时间框架（H1/H4）的常规背离把握时机。

内置警报

三种独立警报——超买/超卖突破、中线突破和背离——通过弹窗、声音、邮件或推送通知送达。

输入参数

Lines

  • Indicator Name — 指标窗口的自定义标签。
  • Line Type — Long / Fast / Slow 引擎选择。
  • Long / Fast / Slow Line Period — 每个引擎的独立周期。
  • Interpolate in MTF mode — 在多时间框架模式下平滑线条。
  • L1–L6 Enable — 开启/关闭 6 条线中的每一条（颜色显示在括号中）。

Line TimeFrame（MT5 专属）

  • TimeFrame Type — Auto 或 From Inputs。
    • Auto：指标自动按规则选择相邻时间框架，每条后续线至少是前一条的 3 倍。
    • From Inputs：从完整 MT5 周期列表中为每条线手动分配时间框架。
  • L1–L6 TimeFrame — 仅在 TimeFrame Type 设为 From Inputs 时生效。

Divergence

  • Divergence Type — Regular / Hidden / OFF。
  • Number Of Candles — 扫描背离的历史深度。
  • Increase Divergence Range — 将检测扩展至更远的波峰/波谷。
  • Display Lines — 在窗口、图表或两者上显示背离。
  • L1–L6 Divergence Color — 每个时间框架的颜色。
  • Lines Style / Lines Width — 背离线条的外观。

Alerts

  • Alert on Overbought/Oversold Break, Center Break, Divergence — 各自独立启用。
  • Signal Candle Shift (0 or 1) — 在已收盘或当前K线上发出信号。
  • Sound / Email / Notification — 选择送达方式。
  • Sound File Name — 自定义警报声音。

Graphic

  • Overbought / Center / Oversold — 可调的区域水平。
  • Section & Center Line Colors — 视觉自定义。
  • Show Window, Display Button, X/Y Position — 布局控制。

重要提示

MagicLine 是一款确认工具，而非自动化策略。任何指标的过往表现都不保证未来结果。

下载演示版，在你自己的图表上测试 MagicLine——在决定之前先看看它是否适合你。

MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/182884


评分 29
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.07.29 09:14 
 

perfect

aretrader
15
aretrader 2026.07.24 01:03 
 

Very excellent and profitable useful multi-timeframe indicator

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4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
MagicTrigger MT4
Mostafa Ghanbari
指标
MagicTrigger — 多周期 HD/RD 背离确认指标 MagicTrigger 是一款多周期背离引擎,它在较高周期(HD)上寻找结构性背离,并等待同一价格区域内较低周期(RD)出现相匹配的背离来加以确认。只有当较高周期的摆动结构与较低周期的确认相互吻合时,指标才会标记信号,并同时给出建议的入场触发点、止损位以及两个目标位。 工作原理 指标会自动扫描当前图表周期之上和之下的一系列周期。在较高周期上,它寻找价格摆动点与平滑震荡线之间的背离形态(即"HD"背离)。随后检查在 HD 结构所定义的时间与价格区域内,较低周期是否也出现相同方向的背离(即"RD"背离)。只有当达到所需的最小数量的较低周期确认了较高周期的结构时,才会生成信号,从而减少孤立的单一周期背离信号。 主要功能 基于当前图表周期自动构建多周期扫描链,相同逻辑可自适应任何加载的周期。 可调节的历史扫描深度(History Scan Depth),用于控制图表加载时分析的K线数量。 HD Divergence Range 与 RD Divergence Range 参数用于控制每次背离所使用摆动点之间的最大距离——范围越窄
Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
指标
MGH-MultiStoch — 多周期趋势识别与波浪分析（MT5） MGH-MultiStoch 是一款多周期趋势指标，可在 单一窗口中同时显示最多 6 个时间周期 。它帮助交易者跨周期确认趋势方向、直观地数清市场波浪，并根据更高周期的交叉构建前瞻性的波浪情景。 这是 MetaTrader 5 版本。由于 MT5 支持更广泛的时间周期，此版本新增了 每条线独立的周期选择 ，让您可以为六条线中的每一条分配独立的周期。 它要解决的问题 交易中一个常见的难题是：在当前图表上收到的信号缺乏更高周期的确认。设计自动交易系统的经验表明，正确的多周期一致性是交易系统最终结果的一个重要因素。 MGH-MultiStoch 在单一窗口中显示最多 6 个周期的趋势状态。这使您能够快速检查工作周期上的信号是否与更大的市场结构一致。 周期选择：Auto 或 From Inputs 此 MT5 版本通过 TimeFrame Type 设置，为六条线的周期提供两种设定方式。 当 TimeFrame Type 设为 Auto 时，指标会自动选择周期，遵循约 4 至 6 倍的相邻周期原则。您无需手动设置任何内容。
FREE
MagicLines MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
MGH-MagicLine — 趋势与多时间框架背离一体化工具 MagicLine 将趋势识别与背离分析整合到单一指标中——是同时运行 MultiStoch 和 MultiMACD 的精炼替代方案，输出更清晰、延迟更低。 它是一款 确认与分析工具 ，不提供入场点、止盈或止损，而是为几乎任何趋势型策略增添一层强大而灵活的确认，帮助你更清晰地解读市场。 三种线型模式——同一指标 在设置中选择 Line Type ；当前模式会直接显示在指标窗口名称上，让你随时清楚正在查看的内容： Slow — 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。 Long — 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。 Fast — 反应最快，适合剥头皮和日内动量交易。 一个指标，三种不同表现——根据你的时间框架和风格自由调整。 多时间框架线条 最多绘制 6 条独立线条 ，每条对应一个更高的时间框架。 将鼠标悬停在任意线条上即可即时查看其时间框架。 通过图表上的按钮（1–6）开启/关闭每条线。 在同一窗口中同时看到更高时间框架的全局和你的入场时间框架。 常规背离与隐藏背离 将 Di
FREE
Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
指标
MGH-MultiMACD-RD — 多周期 MACD 背离指标（MT5） 概述 MGH-MultiMACD-RD 是一款适用于 MetaTrader 5 的多周期 MACD 背离指标。它可在 单一图表上同时监控最多 6 个时间周期 ，检测常规背离与隐藏背离，并在背离得到确认时发出提醒。 该指标的开发旨在解决标准 MACD 背离工具中三个常见的局限：单周期分析、信号重绘以及背离线绘制不一致。 主要功能 多周期分析 该指标在单一图表窗口中显示当前周期以及最多 5 个更高周期的 MACD 数据。每个周期分配不同的颜色以便于识别。周期可通过设置面板或图表按钮（1–6）启用或禁用。 重绘控制 信号可配置为在 K 线 0（实时）或 K 线 1（已确认、已收盘的 K 线）上触发。设为 K 线 1 时，信号不会在事后被重新绘制。 背离检测 该指标可在所有活动周期上检测常规背离与隐藏背离。「Increase Divergence Range」参数可延长回溯周期，以捕捉更远摆动点之间的背离。 多周期共振（Confluence） 当两个或更多周期的背离出现在同一价格区域内时，指标会突出显示这种重叠。交易者
FREE
Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
指标
MGH-MultiMACD-HD — 多周期 MACD 隐藏背离检测器 大多数交易者从未看到的趋势延续信号——现在可在 6 个时间周期上自动检测。 概述 常规背离告诉您趋势何时可能反转。隐藏背离告诉您趋势何时即将延续——这是专业趋势跟踪交易者最依赖的信号。问题在于，隐藏背离比常规背离明显更难发现，而 MQL5 Market 上几乎没有任何指标能够在多个时间周期上同时准确检测它。 MGH-MultiMA CD-HD 彻底改变了这一点。它构建于与 MGH-MultiMACD-RD 相同的专有多周期引擎之上，专门致力于隐藏背离检测—— 同时监控最多 6 个时间周期 ，在价格图表和 MACD 窗口上绘制精确的背离线，并在确认的形态形成时立即提醒您。这一切均无重绘。 什么是隐藏背离——它为何重要？ 大多数交易者在学习初期就掌握了常规背离。学习隐藏背离的人较少。而几乎没有人拥有能够可靠检测它的工具。 隐藏看涨背离 出现于价格创出更高的低点而 MACD 创出更低的低点时。它表明：尽管表面上出现回调，潜在的看涨动能依然完好——趋势很可能向上恢复。 隐藏看跌背离 出现于价格创出更低的高点而 MACD
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Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
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指标
MGH-MultiMACD-RD — 多周期 MACD 背离指标（MT4） 概述 MGH-MultiMACD-RD 是一款适用于 MetaTrader 4 的多周期 MACD 背离指标。它可在 单一图表上同时监控最多 6 个时间周期 ，检测常规背离与隐藏背离，并在背离得到确认时发出提醒。 该指标的开发旨在解决标准 MACD 背离工具中三个常见的局限：单周期分析、信号重绘以及背离线绘制不一致。 主要功能 多周期分析 该指标在单一图表窗口中显示当前周期以及最多 5 个更高周期的 MACD 数据。每个周期分配不同的颜色以便于识别。周期可通过设置面板或图表按钮（1–6）启用或禁用。 重绘控制 信号可配置为在 K 线 0（实时）或 K 线 1（已确认、已收盘的 K 线）上触发。设为 K 线 1 时，信号不会在事后被重新绘制。 背离检测 该指标可在所有活动周期上检测常规背离与隐藏背离。「Increase Divergence Range」参数可延长回溯周期，以捕捉更远摆动点之间的背离。 多周期共振（Confluence） 当两个或更多周期的背离出现在同一价格区域内时，指标会突出显示这种重叠。交易者
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RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
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Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
MGH-MultiMACD-HD — 多周期 MACD 隐藏背离检测器 大多数交易者从未看到的趋势延续信号——现在可在 6 个时间周期上自动检测。 概述 常规背离告诉您趋势何时可能反转。隐藏背离告诉您趋势何时即将延续——这是专业趋势跟踪交易者最依赖的信号。问题在于，隐藏背离比常规背离明显更难发现，而 MQL5 Market 上几乎没有任何指标能够在多个时间周期上同时准确检测它。 MGH-MultiMACD-HD 彻底改变了这一点。它构建于与 MGH-MultiMACD-RD 相同的专有多周期引擎之上，专门致力于隐藏背离检测—— 同时监控最多 6 个时间周期 ，在价格图表和 MACD 窗口上绘制精确的背离线，并在确认的形态形成时立即提醒您。这一切均无重绘。 什么是隐藏背离——它为何重要？ 大多数交易者在学习初期就掌握了常规背离。学习隐藏背离的人较少。而几乎没有人拥有能够可靠检测它的工具。 隐藏看涨背离 出现于价格创出更高的低点而 MACD 创出更低的低点时。它表明：尽管表面上出现回调，潜在的看涨动能依然完好——趋势很可能向上恢复。 隐藏看跌背离 出现于价格创出更低的高点而 MACD 创出
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Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
指标
MGH-MultiStoch — 多周期趋势识别与波浪分析 MGH-MultiStoch 是一款多周期趋势指标，可在 单一窗口中同时显示最多 6 个时间周期 。它帮助交易者跨周期确认趋势方向、直观地数清市场波浪，并根据更高周期的交叉构建前瞻性的波浪情景。 该指标采用专为本产品开发的自定义多周期计算方法。同时适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 。 它要解决的问题 交易中一个常见的难题是：在当前图表上收到的信号缺乏更高周期的确认。设计自动交易系统的经验表明，正确的多周期一致性是交易系统最终结果的一个重要因素。 MGH-MultiStoch 在单一窗口中显示最多 6 个周期的趋势状态。这使您能够快速检查工作周期上的信号是否与更大的市场结构一致。 用作确认过滤器 该指标可作为趋势跟踪策略和反转策略的确认工具： 趋势策略： 在入场前，要求一两个更高周期与您的信号方向一致。该过滤器可以提升许多交易系统的信号质量。 反转策略： 观察更高周期上出现新交叉的时刻，这是方向可能改变的早期结构性信号。 波浪分析： 线条的交叉将市场划分为多个区段，使艾略特波浪计数更简单、更直观。
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Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
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指标
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
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指标
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
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Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
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Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
指标
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
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Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
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指标
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
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Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
指标
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
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Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
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指标
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
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MagicTrigger MT5
Mostafa Ghanbari
指标
MagicTrigger — 多周期 HD/RD 背离确认指标(MT5 版) MagicTrigger 是一款多周期背离引擎,它在较高周期(HD)上寻找结构性背离,并等待同一价格区域内较低周期(RD)出现相匹配的背离来加以确认。只有当较高周期的摆动结构与较低周期的确认相互吻合时,指标才会标记信号,并同时给出建议的入场触发点、止损位以及两个目标位。 这款 MetaTrader 5 版本利用 MT5 提供的全部周期范围构建其周期链——除标准周期外,还包括 M2、M3、M4、M6、M12、M20、H2、H3、H6、H8 和 H12。根据指标所加载的周期不同,扫描链最多可包含 15 个周期,相比仅使用标准 MT4 周期集构建的周期链,能够提供明显更细致的多周期结构视图。 工作原理 指标会自动扫描当前图表周期之上和之下的一系列周期。在较高周期上,它寻找价格摆动点与平滑震荡线之间的背离形态(即"HD"背离)。随后检查在 HD 结构所定义的时间与价格区域内,较低周期是否也出现相同方向的背离(即"RD"背离)。只有当达到所需的最小数量的较低周期确认了较高周期的结构时,才会生成信号,从而减少孤立的单一周
筛选:
zahra g.h
161
zahra g.h 2026.07.29 09:14 
 

perfect

Ashkan
167
Ashkan 2026.07.26 18:12 
 

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Ali Ghandi
129
Ali Ghandi 2026.07.25 02:07 
 

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aretrader
15
aretrader 2026.07.24 01:03 
 

Very excellent and profitable useful multi-timeframe indicator

Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:23
Great to hear! Glad the multi-timeframe approach is proving both useful and profitable for you 🙏
mohsen yari
108
mohsen yari 2026.07.23 06:34 
 

Very excellent and profitable indicator

Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:22
Really glad to hear that! Appreciate you finding it profitable in your trading 🙏
Mahmoudrezakheiri
168
Mahmoudrezakheiri 2026.07.23 06:16 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:22
Thank you so much! Glad the crossover signals from the magic lines are working well for your trades 🙏
Mehdi Saberi
88
Mehdi Saberi 2026.07.22 13:49 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:21
Great to hear! Glad the trend and divergence analysis is coming through clear without crowding the chart, and that the Fast/Long/Slow modes plus alerts are working well as confirmation for your trend strategies 🙏
Hossein Nabi
168
Hossein Nabi 2026.07.22 11:26 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:21
Really appreciate that! Glad the effort is coming through as useful for you 🙏
mehdi emrahpour
99
mehdi emrahpour 2026.07.21 16:33 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:20
Glad to hear that! 🙏
Parsaei
164
Parsaei 2026.07.21 13:53 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.24 03:19
Really glad to hear that! Appreciate you finding it valuable across the board 🙏
Mohammad panahi
169
Mohammad panahi 2026.07.20 18:23 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.21 02:59
Really appreciate that! Glad it's running smoothly and delivering exactly the functionality you needed 🙏
Ben_Ns
164
Ben_Ns 2026.07.19 21:09 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:42
Thank you so much! Really glad it's delivering exactly what you needed. Appreciate the recommendation 🙏
aminaran
168
aminaran 2026.07.19 18:45 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:41
Thank you so much for the kind words! Glad the creativity behind it stood out to you 🙏
mahagh59
15
mahagh59 2026.07.19 18:33 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:40
Thank you so much for these heartfelt words! Really appreciate your kindness and support. Wishing you all the best in your trading journey 🙏
alisaadat
167
alisaadat 2026.07.19 17:49 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:40
Thank you! 🙏
ems ri
170
ems ri 2026.07.19 16:38 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:39
Thank you for the thoughtful and balanced feedback! Glad it's simplifying your market analysis and helping you stay focused on decisions. Completely agree — it's meant to complement a solid strategy, not replace it. Appreciate you seeing it as a useful addition to your toolkit 🙏
Vahid Sadeghi
160
Vahid Sadeghi 2026.07.19 14:59 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:39
Thank you so much for this fantastic review! It's incredibly rewarding to hear that the setup was quick and the charts stayed clean while the signals proved reliable right from the start. Catching a clean win on BTCUSD M15 so early on is a great sign, and it's exactly the kind of consistency we aim for with MagicLine. Boosting trading confidence is really the core goal behind this tool, so knowing it's already making a difference for you means a lot. Wishing you continued success and many more solid trades ahead 🙏
alifakhroddin
95
alifakhroddin 2026.07.19 14:41 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:36
Thank you so much! 🙏
HAMED HAJI AHMADI
149
HAMED HAJI AHMADI 2026.07.19 09:07 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:35
Thank you so much, glad it was helpful 🙏
Shayan Navidi
88
Shayan Navidi 2026.07.19 07:41 
 

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Mostafa Ghanbari
3539
来自开发人员的回复 Mostafa Ghanbari 2026.07.20 02:34
Thank you so much for the thoughtful review! Really glad the multi-timeframe trend and divergence analysis is coming through clean and clutter-free on your charts 🙏
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