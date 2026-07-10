MagicLines MT5

MGH-MagicLine — 趋势与多时间框架背离一体化工具

MagicLine 将趋势识别与背离分析整合到单一指标中——是同时运行 MultiStoch 和 MultiMACD 的精炼替代方案，输出更清晰、延迟更低。

它是一款确认与分析工具，不提供入场点、止盈或止损，而是为几乎任何趋势型策略增添一层强大而灵活的确认，帮助你更清晰地解读市场。

三种线型模式——同一指标

在设置中选择 Line Type；当前模式会直接显示在指标窗口名称上，让你随时清楚正在查看的内容：

Slow — 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。

— 噪音最低，用于读取长期趋势方向。线条进入 ±0.2 区域时确认主导趋势。 Long — 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。

— 趋势识别清晰且更具响应性，是日常使用的均衡之选。 Fast — 反应最快，适合剥头皮和日内动量交易。

一个指标，三种不同表现——根据你的时间框架和风格自由调整。

多时间框架线条——现已支持完整时间框架控制（MT5）

由于 MetaTrader 5 比 MT4 支持更广泛的时间框架范围，本版本新增了逐线时间框架选择功能——让你完全掌控每条线所代表的时间框架。

设置 TimeFrame Type 来选择时间框架的分配方式：

Auto — 指标应用智能相邻时间框架规则：每条后续线被分配的时间框架至少是前一条的 3倍 ，自动适应你当前所在的任何图表周期，无需手动配置。

— 指标应用智能相邻时间框架规则：每条后续线被分配的时间框架至少是前一条的 ，自动适应你当前所在的任何图表周期，无需手动配置。 From Inputs — 从完整的 MetaTrader 5 周期列表（M1 至 Monthly）中，为每条线（L1 至 L6）独立设置时间框架。

结果：最多 6 条线，每条对应各自的时间框架，精确覆盖你策略所需的多时间框架范围——自动或手动，由你选择。

将鼠标悬停在任意线条上即可即时查看其时间框架。

通过图表上的按钮（1–6）开启/关闭每条线。

在同一窗口中同时看到更高时间框架的全局与你的入场时间框架。

常规背离与隐藏背离

将 Divergence Type 设为 Regular 或 Hidden；模式（RD / HD）会添加到指标名称中，使同一图表上的多个实例易于区分。

Regular (RD) — 突出潜在的反转。

— 突出潜在的反转。 Hidden (HD) — 突出趋势的延续。

每个背离都会同时绘制在指标窗口和价格图表上，并按时间框架进行颜色编码。Increase Divergence Range 参数可将检测范围扩展至更远的波峰和波谷。

两种实用方法

1. 背离叠加 — 来自不同时间框架的多个 RD（或 HD）信号汇聚于同一根K线，形成更高把握度的形态。对齐的线条越多，信号越强。

2. RD + HD 共振 — 用较高时间框架（日线/周线）的隐藏背离判断方向，结合较低时间框架（H1/H4）的常规背离把握时机。

内置警报

三种独立警报——超买/超卖突破、中线突破和背离——通过弹窗、声音、邮件或推送通知送达。

输入参数

Lines

Indicator Name — 指标窗口的自定义标签。

Line Type — Long / Fast / Slow 引擎选择。

Long / Fast / Slow Line Period — 每个引擎的独立周期。

Interpolate in MTF mode — 在多时间框架模式下平滑线条。

L1–L6 Enable — 开启/关闭 6 条线中的每一条（颜色显示在括号中）。

Line TimeFrame（MT5 专属）

TimeFrame Type — Auto 或 From Inputs。 Auto ：指标自动按规则选择相邻时间框架，每条后续线至少是前一条的 3 倍。 From Inputs ：从完整 MT5 周期列表中为每条线手动分配时间框架。

L1–L6 TimeFrame — 仅在 TimeFrame Type 设为 From Inputs 时生效。

Divergence

Divergence Type — Regular / Hidden / OFF。

Number Of Candles — 扫描背离的历史深度。

Increase Divergence Range — 将检测扩展至更远的波峰/波谷。

Display Lines — 在窗口、图表或两者上显示背离。

L1–L6 Divergence Color — 每个时间框架的颜色。

Lines Style / Lines Width — 背离线条的外观。

Alerts

Alert on Overbought/Oversold Break, Center Break, Divergence — 各自独立启用。

Signal Candle Shift (0 or 1) — 在已收盘或当前K线上发出信号。

Sound / Email / Notification — 选择送达方式。

Sound File Name — 自定义警报声音。

Graphic

Overbought / Center / Oversold — 可调的区域水平。

Section & Center Line Colors — 视觉自定义。

Show Window, Display Button, X/Y Position — 布局控制。

重要提示

MagicLine 是一款确认工具，而非自动化策略。任何指标的过往表现都不保证未来结果。

下载演示版，在你自己的图表上测试 MagicLine——在决定之前先看看它是否适合你。

MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/182884