Meridian Flow Indicator

Meridian Flow — MT5 智能资金结构指标

Meridian Flow 是一款专为遵循智能资金概念 (SMC) 和 ICT 价格行为学方法的交易者打造的 MetaTrader 5 指标。它能自动检测任何品种和时间框架上的 BOS（结构突破）和 CHoCH（角色转变）事件，然后为每个信号（包括历史信号）绘制完整的风险图谱——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。

信号仅在确认关闭的 K 线上触发。不重绘，无预测。

独到之处

大多数结构指标仅显示当前活跃的交易。而 Meridian Flow 会在图表上为每个历史信号绘制 SL 和 TP 水平，且每个信号都限制在各自独立的未来 K 线窗口内。这使您能够在投入真实资金之前，直观地审核该指标在不同市场环境下的历史表现。

止损位是基于 ATR（平均真实波幅）计算 wine 的，因此它会自动适应当前品种的波动率。当触及 TP1 后，止损位可选择性地移动到入场位（保本/移动止损），显示 South 一条琥珀色线条，让您随时明确自己的防守底线。

核心功能

市场结构引擎 (Market Structure Engine)

使用可配置的波段回溯（pivot lookback）来检测确认的波段高点和低点。每一次结构突破都会被分类为 BOS（趋势延续）或 CHoCH（趋势反转）。您可以过滤信号以仅显示反转、仅显示延续或两者都显示。突破确认方式可选择基于收盘价或影线（Wick）。

完整的风险可视化

每个信号都会绘制五个价格水平：一条虚线入场线、一条实线止损线和三条获利线（TP1、TP2、TP3）。入场线和止损线之间的空间由阴影矩形填充，作为直观的 risk 风险区域。TP 线在未触发时呈虚线显示，并在触及时变为实线。标签同时显示确切价格以及自入场位起算 sales 的百分比距离。

五种风险预设

可在以下模式之间灵活切换：

Conservative（保守）： 2.5× ATR 止损，1R/2R/4R 目标

Balanced（平衡）： 1.5× ATR 止损，1R/2R/3R 目标

Aggressive（激进）： 1× ATR 止损，1.5R/2.5R/4R 目标

Scalping（超短线）： 0.8× ATR 止损，0.8R/1.5R/2R 目标

Custom（自定义）： 由您自己定义每一个乘数。

历史信号回放

回溯窗口内的所有信号都会同时绘制。每个信号都会向后延伸用户定义的 K 线数量（默认 20 根）。默认情况下，最大可见信号数限制为 40 个，以确保图表对象保持在 MT5 的限制范围内——可在设置中进行调整。

推送通知

当出现买入/卖出信号（消息中包含入场价、止损价和所有 TP 价格）、触止损位以及可选的 TP 水平触发通知时，通过 MetaTrader 手机端应用发送移动警报。每条警报在 K 线关闭时仅触发一次，绝不会在每个 tick 触发。

全面的色彩控制

每个元素——入场线、止损线、TP 线、保本线、风险区填充和买入/卖出箭头——都拥有独立的颜色输入参数。

支持的市场

适用于 MT5 支持的任何交易品种。已在外汇直盘与交叉盘、黄金 (XAUUSD)、白银、原油、美指 (NAS100, US30, SPX500) 以及加密货币 CFD (BTCUSD, ETHUSD) 上进行过测试。推荐的时间框架为 M15、H1、H4 和 D1。

工作原理

在每个收盘的 K 线上，指标会检查确认的波段高点或低点是否被突破。如果是，它会根据当前趋势将该突破分类为 BOS 或 CHoCH，通过您选择的信号模式进行过滤，然后计算此时的 ATR，并将止损位设置在 入场价 ± (ATR × 乘数) 。三个 TP 水平则设置在您选择的该风险距离的 R 乘数上。所有水平都绘制为与该信号的 K 线索引相关联的有限线段——它们绝不会覆盖其他信号。

输入参数

Structure（结构）： 波段长度（默认 13）、突破确认（收盘价或影线）、信号模式（BOS+CHoCH / 仅 CHoCH / 仅 BOS）。

Risk（风险）： 预设选择、ATR 长度（默认 13）、自定义 SL/TP 乘数、保本开关（Break-Even）。

Display（显示）： 延伸 K 线数（默认 20）、最大信号数（默认 40）。

Notifications（通知）： 信号推送、触止损推送、触获利推送（均可独立开关）。

Colors（色彩）： 买入箭头、卖出箭头、入场线、止损线、TP 线、保本线、风险区填充。

安装方法

将 MeridianFlow.mq5 复制到您的 MQL5/Indicators/ 文件夹中，打开 MetaEditor 并按 F7 进行编译，然后从导航器面板将指标拖放到任何图表上。如需推送通知，请在 MT5 的 工具 → 选项 → 通知 下设置您的 MetaQuotes ID。

常见问题 (FAQ)