Smart Breakout Targets

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  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    我是 Shipra Gupta，一名交易员和量化策略开发者，拥有扎实的数学、经济学以及算法交易系统背景。多年来，我长期专注于外汇、黄金、指数、大宗商品及加密货币市场，致力于构建以数据驱动、强调稳定性、精准度与纪律执行的交易策略。
    我的专长包括开发 MetaTrader 5 Expert Advisors（EA）、量化交易模型、剥头皮交易系统、趋势跟随算法、波动率策略以及风险控制自动化框架。我开发的每一个系统都基于市场结构分析、统计研究、历史回测、优化以及真实市场验证。
    20 产品
  • 版本: 6.0

Smart Breakout Targets PRO MT5

Smart Breakout Targets PRO 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易系统。该指标专为高频头寸黄牛、日内交易者和系统化波段交易者设计，将识别市场压缩和爆发性价格扩张的过程完全自动化。

系统持续扫描市场，寻找盘整区间、局部流动性池以及即将到来的波动率扩张。当确认发生突破时，指标会立即在图表上实时计算并预测出优化后的入场点、基于波动率的自动止损位以及三个连续的止盈目标。该系统采用完全不重绘（Non-Repainting）的逻辑构建，信号在蜡烛收盘时严格锁定，以确保历史数据的准确性和可靠的回测效果。

核心 trading 理念

市场大约有 70% 的时间处于震荡盘整状态，只有 30% 的时间处于趋势行情中。Smart Breakout Targets PRO 的设计初衷正是为了捕捉这两个阶段转换时的暴利。指标能够映射出价格被困在狭窄支撑和阻力区域之间的市场压缩区。随着成交量在这些区间内积聚，流动性在两侧不断叠加。

该算法并不会去生硬地预测市场将向哪个方向突破，而是追踪潜在的动能和量能分布。一旦价格伴随着持续的成交量突破该区域，图表上就会立即绘制出动态市场结构箱体以及明确的交易管理方案。这种反应性而非预测性的方法，确保了您始终与主导机构的订单流保持一致。

算法执行与工作流程

在图表上输出有效交易信号之前，该指标采用双阶段验证程序：

第一阶段：区间映射与压缩检测

该算法持续监控用户定义的回测周期内资产的真实波幅。当市场方差降至其结构平均值以下时，软件会自动绘制一个阴影的市场结构箱体。该箱体代表了一个极大概率积蓄能量的收缩区域。

第二阶段：动能与波动率验证

仅仅价格突破边界还不足以触发信号。为了消除突破交易中常见的“假突破”陷阱，该指标需要两个确认条件：蜡烛必须完全收盘在结构箱体之外，并且这种扩张必须伴随着方向性动能的算法激增。

  • 看涨突破设置（Buy Setup）： 当蜡烛在波动率扩大的同时，坚决收于上方阻力带之上时触发。系统在蜡烛收盘时绘制入场箭头，在盘整箱体下边界下方放置保护性止损，并预测出三个渐进的目标路径。

  • 看跌突破设置（Sell Setup）： 当蜡烛在下行速度扩张中干净利落地收于下方支撑带之下时触发。保护性止损会立即锁定在压缩结构上边界的上方，为所有三个利润目标提供清晰的风险回报指标。

优化设置与市场策略

虽然 Smart Breakout Targets PRO 在使用平衡的默认设置时表现优异，但根据特定的资产和时间周期定制回测参数可以显著提高整体胜率。

短线黄牛型交易（M5 至 M15 时间周期）

非常适合高流动性资产，如 XAUUSD（黄金）、EURUSD 以及纳斯达克（NAS100）等主要股票指数。对于黄牛持仓，将区间长度（Range Length）配置在 20 到 30 之间。这确保了指标能够在高度活跃的交易时段内捕捉到突然的日内流动性爆发。

日内趋势交易（M30 至 H1 时间周期）

经过优化，适用于捕捉主要外汇货币对、原油以及 BTCUSD 等主流加密资产的核心日内趋势。将区间长度（Range Length）设置为标准值 40，可以过滤掉次要的市场噪音，同时确保尽早布局到宏观日内行情中。

宏观波段交易（H4 至 Daily 时间周期）

专为持仓数天或数周的长线头寸交易者设计。将回测区间长度增加到 60 至 80 之间，可确保结构性突破箱体与重要的周线和月线供求区域保持一致。

专业过滤与最佳实践

为了最大化系统准确性，强烈建议将此指标与系统性过滤条件相结合，以隔离出顶级的市场环境。

  • 高周期趋势对齐： 只交易与更广泛宏观趋势一致的突破。例如，如果在 M15 图表上交易，在建立多头突破之前，应确保资产在 H1 图表上交投于 200 周期指数移动平均线（EMA）之上。

  • 时段量能锁定： 该系统在高度流动的环境中表现极佳。重点关注伦敦开盘时段和纽约交割重叠时段的执行，因为这些时期提供了维持大规模突破所需的真实机构成交量。

  • 规避高影响新闻： 避免在重大经济数据（如 NFP 或 CPI）发布之前或期间捕捉新信号。新闻驱动的尖刺往往会导致暂时的假突破，并可能迅速反转回震荡区间。

核心功能清单

  • 自适应突破箱体： 根据实时资产波动率，智能映射出结构性支撑和阻力范围。

  • 多目标交易管理： 瞬间绘制出三个独立的止盈目标（TP1、TP2、TP3），直接根据市场扩张潜力进行校准。

  • ATR 衍生风险保护： 使用当前市场波动率计算出动态止损位置，防止在市场正常呼吸期间被过窄的止损洗出。

  • 严格的不重绘设计： 一旦蜡烛收盘且目标或箭头出现，它就会永久锁定在图表几何结构中。

  • 通用报警系统： 完全集成的通知核心，支持终端弹窗、声音提示、MT5 本地邮件转发以及直接发送到您智能手机 MetaTrader 应用的移动推送通知。

核心输入参数说明

  • Range Length（区间长度）： 控制算法用于检测盘整区和绘制市场结构箱体的回测周期。数值越高，生成的区间越偏向宏观。

  • Breakout Sensitivity（突破敏感度）： 调节验证突破所需的动能阈值。降低此值会增加信号数量，提高此值则会过滤掉微弱的突破。

  • ATR Multiplier for Stop Loss（止损的 ATR 倍数）： 定义止损相对于当前市场波动率的距离，允许您放宽或收紧风险控制。

  • Target 1 / 2 / 3 Multipliers（目标 1 / 2 / 3 倍数）： 根据您偏好的交易管理规则，自定义预测止盈区域 Risk-to-Reward（风险回报比）。

  • Enable Push Notifications（启用推送通知）： 为移动优先的交易者开启或关闭智能手机提醒。


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4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Gold Flash
Shipra Gupta
专家
GoldFlash EA — MetaTrader 5 自适应黄金突破智能交易系统 GoldFlash EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易而开发的全自动 EA。 该策略结合了唐奇安通道（Donchian Channel）突破交易、 EMA 趋势确认、 ATR 波动率过滤以及基于交易时段的市场筛选， 旨在捕捉高概率的突破机会， 同时规避不利的市场环境。 基于对五年跨度、 超过 1, 700 笔 XAUUSD 历史交易数据的深入分析， GoldFlash 的核心理念在于执行纪律、 风险控制以及长期稳健性， 而非追求极致的交易频率。 为什么选择 GoldFlash？ 与传统的突破系统不同， GoldFlash 不会盲目执行每一个突破信号。 在开仓之前， 它会综合评估多个维度：趋势方向、 市场波动率、 交易时段、 点差条件以及风控参数必须全部达标才会触发交易。 这种精细化的选择机制重“质”轻“量”， 有助于降低在低概率市场环境下的风险暴露。 交易策略 GoldFlash 将多个确认层级整合入单一的交易框架之中。 唐奇安通道突破： 交易信号来源于
IFVG Sniper Entry Engine
Shipra Gupta
指标
IFVG Sniper Entry Engine — MQL5 市场描述 IFVG Sniper Entry Engine 是一款专为 MT5 打造的高精度指标，围绕聪明的钱（Smart Money Concepts）中最具体且高概率的入场模式之一——反转公允价值差值（Inverse Fair Value Gap, IFVG）构建。它默默地追踪图表上生成的每一个原始 Fair Value Gap，监测每个潜在的转化（缓解）机会。一旦确认符合条件的 IFVG，它就会立即触发买入（BUY）或卖出（SELL）信号，并提供完整的 SL/TP 交易布局和推送通知——对包括历史信号在内的每一个信号均有效。 工作原理 在每个确认关闭的 K 线处，引擎都会将新形成的看涨和看跌 Fair Value Gaps 存储到隐藏内存池中——这些差值是大多数指标从未追踪过的。每个隐藏的 FVG 都会随着 K 线逐根增加时间。当随后的收盘价向后穿透存储的差值边界时，该 FVG 就会发生反转：被多头重新收复的看跌差值变成 看涨 IFVG ，被空头跌破的看涨差值变成 看跌 IFVG 。 随后，每一次反转都会通过当前活跃
FREE
Liquidity Intelligence System
Shipra Gupta
指标
Liquidity Intelligence System — MQL5 市场描述 Liquidity Intelligence System 是一款机构级的 MT5 指标，用于绘制聪明的钱（Smart Money）流动性池、检测扫损反转（sweep-and-reverse）设置，并通过 16 个独立可测试的信号模型生成高汇聚度的交易信号——所有这些功能都集成在单个清爽的指标中。 工作原理 该引擎通过检测基于波段高低点（pivot）的买方流动性（BSL）和卖方流动性（SSL）区域，包括等高点（EQH）和等低点（EQL），来持续构建实时流动性图。当价格扫过流动性水平并伴随符合条件的拒绝影线（rejection wick）时，就会生成一个基础的扫损信号。然后 cross 过滤此原始信号，通过多达六个可选的汇聚层：EMA 趋势、公允价值差值（FVG）的存在、成交量激增、RSI 阈值和位移（Displacement）动量烛线质量。最终产生 16 种模型组合，范围从纯流动性扫损（模型 0）到全六重过滤器汇聚（模型 15, LQ+ALL）。 核心功能 16 种信号模型： 仅需通过单一输入即可选择任
FREE
Volume Breakout Pro
Shipra Gupta
指标
VOLUME BREAKOUT PRO MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级成交量扩张与突破交易系统 Volume Breakout Pro 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易指标。该系统专为高频黄牛（Scalpers）、日内交易者以及动量突破交易者设计，核心在于精准捕捉由异常成交量扩张和流动性失衡引发 The 爆发性价格行情。 该指标完美融合了： 量权振荡器（Volume Weighted Oscillator）逻辑 枢轴点（Pivot）突破检测 动量扩张加速 基于 ATR 的交易风险管理 动态突破结构映射 直接在图表上为您提供具备专业风险管理的高概率突破交易机会。 Volume Breakout Pro 能够自动检测： 注入成交量的多头突破（Bullish Volume Breakouts） 伴随放量的空头跌破（Bearish Volume Breakdowns） 流动性扩张区域 枢轴点结构破位（Pivot Structure Breaks） 成交量驱动的动量转换 并在盘中实时动态绘制： 买入/卖出信号（Buy/Sell Signals
FREE
Squeeze Monentum Breakout
Shipra Gupta
指标
SQUEEZE MOMENTUM BREAKOUT MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级波动率挤压与动量突破交易系统 Squeeze Momentum Breakout 是一款专业级的 MT5 突破指标，旨在捕捉低波动率盘整期后的爆发性市场行情。该指标专为头寸黄牛党（Scalpers）、日内交易者和动量交易者量身定制，将波动率挤压、动量确认、成交量过滤以及结构化交易管理完美融合于一个完整的交易框架中。 指标可自动识别挤压区域、突破机会、趋势扩张阶段，并在图表上动态绘制入场点（Entry）、止损点（Stop Loss）、以及 TP1、TP2、TP3 点位，实现结构化的交易执行与管理。 针对以下市场进行了优化： XAUUSD (黄金) 外汇货币对 NASDAQ / US30 加密货币市场 股指 黄牛交易与日内交易 核心功能 高级挤压检测算法： 在爆发性突破行情发生前，精准捕捉低波动的盘整区域。 自动买入与卖出信号： 突破确认后，生成清晰的多头（Long）和空头（Short）突破信号。 智能突破确认： 融合布林带（Bollinger Bands）、肯特纳通道（Keltner
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KN Smart Tp and SL
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5 (1)
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KN Smart TP SL Signals — MT5 均线交叉趋势信号指标 KN Smart TP SL Signals 是一款专为 MetaTrader 5 打造的清爽、直观的交易辅助指标。它基于 EMA（指数移动平均线）交叉生成买入 (Buy) 和卖出 (Sell) 信号，并自动为图表上的每个信号绘制出完整的风险出场计划——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。无需手动绘制水平线，彻底告别主观盲目猜测。 专为希望在任何品种和时间框架上获取快速、易读且伴有明确风险控制交易设置的交易者而设计。 信号工作原理 买入 (Buy) 信号： 当快速 EMA 向上突破慢速 EMA（金叉）时触发。 卖出 (Sell) 信号： 当快速 EMA 向下跌破慢速 EMA（死叉）时触发。 所有信号均 仅在收盘 K 线上确认 ——处于形成阶段的实时 K 线绝不会触发信号，因此 不存在任何重绘 (No Repainting) 。 一旦信号触发，指标便会利用 ATR（平均真实波幅）自动计算出止损位，并按照您选择的风险回报比 (R:R) 倍数放置三个止盈位。所有关键
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Tension Flow Indicator
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Tension Flow Trend — 带有历史盈亏比回测 Dynmaic HMA 带状指标 Tension Flow Trend 是一款用于 MetaTrader 5 的高级趋势 shadow 指标，它将 赫尔移动平均线 (HMA) 趋势带、Z-Score 动量分析以及内置的直观风险回报比 (Risk:Reward) 回测引擎完美融合于单个图表叠加层中。该指标旨在识别高概率的趋势延续机会，通过要求斜率确认的 HMA 交叉以及可配置的信号冷却时间来过滤市场噪音，从而生成交易设置。 当有效的买入 (BUY) 或卖出 (SELL) 信号出现时，指标会自动计算并在图表上直接绘制出完整的交易结构，包括入场价、基于 ATR(200) 的止损位以及基于风险回报比的止盈位。动态的止盈 (TP) 和止损 (SL) 框会随着 K 线逐根向前延伸，直到触及其中一个级别，从而为每笔完成的交易创建清晰的视觉历史记录。 核心功能 动态赫尔移动平均线 (HMA) 带： 凭借响应迅速的 HMA 计算实现平滑的趋势检测。带状宽度根据市场波动性自动扩展和收缩。牛市和熊市趋势状态通过颜色编码，以便进行快速的视觉 cru
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Adaptive Fibonnaci Trailing System
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自适应斐波那契追踪系统 (AFT) 自适应斐波那契追踪系统 (AFT) 是一款专为 MT5 和 TradingView 设计的高级非重绘（non-repainting）趋势 shadow 指标。 它结合了自适应斐波那契结构、 智能移动止损（trailing）逻辑和基于波动率 junction 的确认， 旨在帮助交易者捕捉高概率的买入（BUY）和卖出（SELL）机会。 与传统的移动止损指标不同， AFT 通过将市场结构分析、 ATR 波动率过滤、 ADX 趋势强度检测以及斐波那契回调位融为一体， 构建出一套专业的交易系统， 从而能够针对不断变化的市场环境做出动态调整。 该指标专为外汇、 黄金 (XAUUSD)、 股指、 大宗商品和加密货币市场设计， 提供更干净的入场信号、 更强有力的趋势确认、 动态移动支撑/阻力、 实时警报以及内置的风险管理功能（自动绘制止损位 Stop Loss 和 TP1/TP2/TP3 目标 trade ）。 无论您是高频头寸持有人（黄牛/scalper）、 日内交易者还是波段交易者， AFT 都能帮助您在所有主要时间周期内提高趋势准确性、 减少市场噪音并更高效地
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Meridian Flow Indicator
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Meridian Flow — MT5 智能资金结构指标 Meridian Flow 是一款专为遵循智能资金概念 (SMC) 和 ICT 价格行为学方法的交易者打造的 MetaTrader 5 指标。它能自动检测任何品种和时间框架上的 BOS（结构突破）和 CHoCH（角色转变）事件，然后为每个信号（包括历史信号）绘制完整的风险图谱——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。 信号仅在确认关闭的 K 线上触发。不重绘，无预测。 独到之处 大多数结构指标仅显示当前活跃的交易。而 Meridian Flow 会在图表上为每个历史信号绘制 SL 和 TP 水平，且每个信号都限制在各自独立的未来 K 线窗口内。这使您能够在投入真实资金之前，直观地审核该指标在不同市场环境下的历史表现。 止损位是基于 ATR（平均真实波幅）计算 wine 的，因此它会自动适应当前品种的波动率。当触及 TP1 后，止损位可选择性地移动到入场位（保本/移动止损），显示 South 一条琥珀色线条，让您随时明确自己的防守底线。 核心功能 市场结构引擎 (Market Stru
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Precision Sniper Trader
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Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader 是一款专业的趋势 tend 跟踪与动量确认指标，专为在汇市（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）和加密货币（Crypto）市场中追求清晰图表执行、高概率进场以及结构化交易管理的交易者而设计。 该指标采用精准的“狙击手风格”方法，结合了 EMA 趋势分析、动量确认、基于 ATR 的动态目标以及智能信号过滤，帮助交易者捕捉强有力的市场机会，同时减少图表噪音和不必要的干扰。 与传统的交叉系统 chart 不同，Precision Sniper Trader 专注于趋势对齐、经波动率调整的交易管理以及清晰的执行可视化，非常适合头寸剥头皮（Scalping）、日内交易（Intraday）和波段交易（Swing trading）。 核心功能 高级趋势检测 Precision Sniper Trader 使用多 EMA 结构来识别： 趋势方向 动量转变 市场延续机会 反转确认 该指标能动态适应不断变化的市场环境，同时保持清晰且响应迅速的信号。 狙击手级买入与卖出信号 该指标通过以下技术生
TrendIQ pro
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TrendIQ Pro — MT5 智能波动率趋势指标 TrendIQ Pro 是一款专为外汇、黄金 (XAUUSD)、股指、加密货币以及头寸黄牛党（Scalping）设计的专业级 MT5 趋势交易指标，旨在为寻求高概率买卖信号的交易者提供自适应波动率智能分析。该指标基于先进的 ATR 趋势检测、Ehlers Super Smoother 过滤、动量评分和动态趋势云技术构建，为 MetaTrader 5 交易者提供干净、不漂移/不 signal-repainting 的趋势信号、智能回调入场点、TP/SL（止盈/止损）可视化以及实时市场结构分析。全面优化日内交易、波段交易和超短线点头寸，适用于包括 M1、M5、M15、H1 和 H4 在内的所有时间框架。 核心功能 不漂移/不重新绘制的买卖信号 (Non-Repainting) 自适应波动率趋势引擎 智能趋势云可视化 (Smart Trend Cloud) 基于 ATR 的动态市场检测 回调入场信号 (Pullback) 内置 TP1 / TP2 / TP3 目标位 自动止损 (Stop Loss) 可视化 可选的移动止损 (Trail
Gold Range Striker
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专家
Gold Range Striker EA Gold Range Striker 是一款专为 MetaTrader 5 开发的自动化 XAUUSD（黄金）EA 交易系统， 其核心基于每日区间突破策略。 该 EA 会测量预设的交易区间， 在区间的上方和下方放置挂单突破单， 并通过止损、 止盈、 保本保护和移动止损自动管理头寸。 Gold Range Striker 专为 M5 时间周期下的 XAUUSD 设计， 在全自动交易系统中融合了透明的订单执行、 可配置 Risk 管理以及基于交易时段的突破逻辑。 重要提示：交易结果很大程度上取决于您经纪商的服务器时间。 区间和信号时间参数应根据您经纪商 pale 所在的时区进行配置和优化。 交易逻辑 Gold Range Striker 遵循简单直接的突破方法： EA 会在配置的交易时段内测量预设的价格区间。 在信号触发时间， 它会放置： 在区间最高点上方放置一个 Buy Stop（限价买入停损单） 在区间最低点下方放置一个 Sell Stop（限价卖出停损单） 当其中一个挂单 food 被触发时， 相反方向的挂单将被自动删除。 持仓订单管理通过
BTC Strike AutoTrader
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专家
BTCStrike EA — MQL5 说明 BTCStrike 是一款专业的 MetaTrader 5 比特币 Expert Advisor（量化交易智能交易系统），专为 M30 时间周期上的 BTCUSD 自动化 trading 而设计。BTCStrike 基于对数千笔真实 BTC 历史交易的逆向逻辑研发，结合了动态支撑/阻力位区域检测、精准突破入场、自适应风险管理以及多层交易保护，旨在各种市场环境下提供稳定的表现。无论您是寻找“即插即用型”比特币 EA 的算法交易初学者，还是正在寻找完全可定制 MQL5 机器人的资深量化交易员，BTCStrike 都能在单个 Expert Advisor 中为您提供机构级的执行逻辑、全面的经纪商兼容性验证以及实时数据看板。 概述 BTCStrike 基于围绕动态计算的价格区间构建的突破策略运行。它在计算出的水平位放置挂单，并通过一系列智能出场机制（包括移动止损、保本保护、基于时间的出场和硬止盈）对其进行管理。该策略本质上具有自选性——只有价格实际移动的那一侧挂单才会被触发，这使其在应用任何额外过滤条件之前就具备了结构性优势。 该 EA 已在 20
Gold Vortex Pro Scalper
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Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro 是一款专为 M15 时间框架下的 XAUUSD（黄金）设计的精准头寸剥头皮 EA。它采用独家研发的多 grain度确认系统来识别高概率的突破入场点，每个信号仅放置一个挂单，并设有固定的到期持仓窗口。该 EA 绝不使用网格、马丁格尔或补仓平均化策略。每笔交易在入场前均已设定好严格的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。 两种运行模式 模式 1 (Precision / 精准模式)： 针对交易次数较少但信心更高的交易。止损为 0.85 点，止盈为 3.164 点，风险回报比高达 3.72。得益于其严格的入场筛选标准和高胜率特征，该模式推荐供大多数用户以及自营交易公司（Prop Firm）考核挑战使用。 模式 2 (Short SL / 短止损模式)： 采用更紧密的 0.45 点止损和 1.60 点止盈，牺牲了一定的筛选严苛性以换取更多的交易机会。适合那些更希望控制单笔交易美元绝对亏损额度的账户。 参数优化指南 EAMode： 建议从模式 1 开始。只有在需要更高的交易频率，或者在小资金账户
Gold Neural Scalper
Shipra Gupta
专家
Gold Neural Scalper Gold Neural Scalper 是一款专为 XAUUSD（黄金）打造的高精度 MT5 EA（专家顾问）。它将分层的神经网络式决策框架应用于黄金日内走势，每一笔潜在交易在触发前都必须通过多层叠加过滤器，这些过滤器模拟了神经网络在评估信号质量时的加权方式。黄金是该 EA 设计、调校并允许运行的唯一市场。从趋势判断引擎到风险控制，每一行代码逻辑都是围绕伦敦和纽约时段黄金的实际波动特性而编写的。 交易策略 该 EA 同时读取 H1 图表上的短期、中期和长期动量，并结合波动率状态分类器。当三个时间框架共振且波动率神经元批准时，它将在近期突破区间的边缘放置一个方向性的挂单（Pending Stop Order）。每笔交易都带有硬性的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。无网格、无马丁、无摊平（不补仓）、无恢复周期。错误的交易直接止损离场，EA 将等待下一个干净的信号。出于保护目的，具体的权重、回溯周期和共振规则故意不予公开。 交易模式 (Profiles) EA 内置了四个现成的预设文件，另外提供一个完全开放的自定义（Custo
Titan Forge Gold Engine
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专家
Titan Forge Gold Engine — MetaTrader 5 AI灵感黄金交易系统 Titan Forge Gold Engine 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易打造的全自动 EA。受现代神经决策模型的启发，Titan Forge 将多个技术信号整合到一个结构化的决策框架中，在执行交易前全面评估趋势强度、波动率、突破潜力及市场状态。 Titan Forge 并不盲目对每一次价格波动做出反应，而是专注于市场状态的分类，只有当多个确认层级同时达标时才参与交易。这种严谨的系统化交易方法旨在追求长期稳健性，而非盲目追求交易频率。 AI 灵感决策框架 Titan Forge 不依赖单一的技术指标。相反，每一个潜在的交易机会都会通过多因子评分机制进行评估，多个独立的市场信号相互协同，以确保交易执行的高质量。 该决策框架融合了： 突破形态识别 趋势强度验证 波动率评估 基于交易时段的市场过滤 动态风险评估 只有当这些条件完全吻合时，EA 才会执行开仓。 智能市场分析 金融市场在趋势、震荡和高波动环境之间不断切换。Titan Forge 旨
Quantum Pulse XAU AI
Shipra Gupta
专家
Quantum Pulse XAU AI — MetaTrader 5 智能黄金突破交易引擎 Quantum Pulse XAU AI 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易而开发的全自动专家顾问（EA）。 受智能信号处理概念的启发， Quantum Pulse 持续分析市场动能、 波动率、 突破强度和方向偏向， 以识别高概率的交易机会。 Quantum Pulse 不会对每一次突破都作出盲目反应， 而是在投入资金前评估整体的“市场脉搏”， 从而在不利的市场条件下降低风险暴露， 保持纪律严明且系统化的交易方式。 智能信号引擎 Quantum Pulse 采用了多层分析框架， 将多个独立的市场信号整合为一个统一的执行模型。 每一个潜在的交易机会都会经过以下层层评估： 突破强度分析 趋势确认 波动率资格评估 市场脉搏评估 交易时段过滤 动态风险评估 只有当多个条件同时满足时， EA 才会执行建仓。 市场脉搏分析 金融市场一直在扩张、 盘整和趋势延续之间转换。 Quantum Pulse 持续评估这些变化的环境， 以判断当前市场是否适合进行突破交易。 通
Alpha Vault BTC
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专家
AlphaVault BTC — Intelligent Capital Management System for MetaTrader 5 AlphaVault BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Built around an AI-inspired market intelligence framework, AlphaVault combines breakout detection, momentum validation, adaptive volatility analysis, and intelligent capital management to identify high-quality Bitcoin trading opportunities. Rather than chasing every market movement, A
Edge Pilot BTC
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专家
EdgePilot BTC — Momentum Intelligence Engine for MetaTrader 5 EdgePilot BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Inspired by modern AI decision frameworks, EdgePilot combines momentum analysis , breakout confirmation , volatility qualification , and adaptive trade management to identify high-conviction trading opportunities while maintaining disciplined risk control. Rather than responding to every market
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