Liquidity Intelligence System — MQL5 市场描述

Liquidity Intelligence System 是一款机构级的 MT5 指标，用于绘制聪明的钱（Smart Money）流动性池、检测扫损反转（sweep-and-reverse）设置，并通过 16 个独立可测试的信号模型生成高汇聚度的交易信号——所有这些功能都集成在单个清爽的指标中。

工作原理

该引擎通过检测基于波段高低点（pivot）的买方流动性（BSL）和卖方流动性（SSL）区域，包括等高点（EQH）和等低点（EQL），来持续构建实时流动性图。当价格扫过流动性水平并伴随符合条件的拒绝影线（rejection wick）时，就会生成一个基础的扫损信号。然后 cross 过滤此原始信号，通过多达六个可选的汇聚层：EMA 趋势、公允价值差值（FVG）的存在、成交量激增、RSI 阈值和位移（Displacement）动量烛线质量。最终产生 16 种模型组合，范围从纯流动性扫损（模型 0）到全六重过滤器汇聚（模型 15, LQ+ALL）。

核心功能

16 种信号模型： 仅需通过单一输入即可选择任意模型（0–15）。每个模型都独立追踪，拥有自己的虚拟交易统计数据：总交易量、胜率（win rate）和净 R 乘数（Net R）。可随时切换模型，以便在任何品种或时间框架上比较绩效。

SL / Entry / TP1 / TP2 / TP3 区域框： 每个信号都会绘制一个完整的交易布局，包含三个颜色渐变的 TP 区域（浅绿 → 中绿 → 深绿）和一个红色的 SL 区域。历史信号在可配置的 K 线数量内显示固定宽度的方框；活跃的实时信号则会动态延伸，直到触及 SL 或 TP3。

信号历史控制： BoxDurationBars 控制每个历史方框跨越的 K 线数量。 SignalLookback 限制了信号框绘制的历史深度，无论加载了多少历史数据，都能保持图表整洁。

实时流动性图： BSL 和 SSL 水平绘制为向右延伸的水平虚线。当被扫过时，它们会自动淡化为灰色并改变样式——无需手动清理。

BUY / SELL 箭头： 在每个确认的信号 K 线处绘制清晰的箭头和标签。图表上没有多余的 EMA 干扰——趋势仅在内部用作过滤器。

推送通知 + 警报： 每个实时的 BUY 或 SELL 信号都会触发 MT5 推送通知和带有完整交易详情的弹窗警报：商品品种、时间框架、方向、入场、SL、TP1/TP2/TP3 以及当前活跃的模型名称。

零重绘（Zero Repaint）： 所有信号均采用增量 K 线处理方式，仅在确认关闭的 K 线上进行处理。在实时 K 线关闭之前，绝不会触发信号。

信号过滤层

过滤器 检查内容 Trend (趋势) 快 EMA > 慢 EMA（多头）或 <（空头） FVG (公允价值差值) 在回溯期内存在近期的看涨或看跌公允价值差值 Volume (成交量) 当前 K 线成交量 > SMA × 乘数 RSI (相对强弱指标) RSI ≤ 多头阈值 或 ≥ 空头阈值（Wilder 平滑） Displacement (位移) 大实体动量烛线确认方向

输入参数

模型选择 (Model Selection)： 活跃模型（0–15）、TP1/TP2/TP3 R乘数、SL ATR乘数、最大虚拟交易 K 线数、线条投影 K 线数。

流动性 (Liquidity)： Pivot 长度、最大扫损深度（ATR）、最小 拒绝 影线比例、BSL/SSL 显示切换、等高/等低点检测、流动性线限制、等高/低容差。

过滤器 (Filters)： 快/慢 EMA 长度、FVG 最小尺寸和回溯期、成交量 SMA 长度和激增乘数、RSI 周期和多/空阈值、位移实体 ATR 和实体比例。

视觉效果 (Visuals)： BUY/SELL 箭头切换、看涨/看跌/入场颜色、方框持续 K 线数、信号回溯 K 线数。

兼容性

适用于所有外汇货币对、指数、贵金属、加密货币和合成品种。支持所有时间框架。仅限 MetaTrader 5。