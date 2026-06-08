KN Smart Tp and SL

KN Smart TP SL Signals — MT5 均线交叉趋势信号指标

KN Smart TP SL Signals 是一款专为 MetaTrader 5 打造的清爽、直观的交易辅助指标。它基于 EMA（指数移动平均线）交叉生成买入 (Buy) 和卖出 (Sell) 信号，并自动为图表上的每个信号绘制出完整的风险出场计划——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。无需手动绘制水平线，彻底告别主观盲目猜测。

专为希望在任何品种和时间框架上获取快速、易读且伴有明确风险控制交易设置的交易者而设计。

信号工作原理

买入 (Buy) 信号： 当快速 EMA 向上突破慢速 EMA（金叉）时触发。

卖出 (Sell) 信号： 当快速 EMA 向下跌破慢速 EMA（死叉）时触发。

所有信号均仅在收盘 K 线上确认——处于形成阶段的实时 K 线绝不会触发信号，因此不存在任何重绘 (No Repainting)。

一旦信号触发，指标便会利用 ATR（平均真实波幅）自动计算出止损位，并按照您选择的风险回报比 (R:R) 倍数放置三个止盈位。所有关键水平线将瞬间直接绘制在您的交易图表 onto。

图表视觉呈现

两条持续运行的 EMA 线： 快速 EMA 呈现绿色，慢速 EMA 呈现红色，方便您一目了然地掌握当前的均线交叉背景。

买卖箭头： 标记每一个信号 K 线。买入箭头的置于 K 线低点下方，卖出箭头则置于 K 线高点上方。

五条价格水平线： 每一个信号设置都会绘制出五条作为有限线段的价位线： 入场位 (Entry)： 灰色实线。 止损位 (Stop Loss)： 橙色实线。 TP1 与 TP2： 青色虚线。 TP3： 较粗的青色实线。 这些线条会从信号 K 线开始，向右延伸用户在设置中指定的 K 线数量。

两个颜色填充区： 为您提供即时的风险直观情境。绿色阴影矩形覆盖了从入场位到 TP3 的空间（ 盈利区 ）；红色阴影矩形则覆盖了从止损位到入场位的空间（ 亏损区 ）。这些区域让每笔交易中潜在的盈亏空间变得一目了然。

实时动态更新： 订单持仓期间，水平线会在图表上实时向右自动延伸；而当触及 TP3 或止损位 (SL) 的瞬间，线条会立即锁定冻结。当价格达到止盈水平时，其线条将从青色虚线转变为绿色实线；当触及止损时，止损线会转变为红色。图表标签也会相应地更新 ✓ 或 ✕ 标记。

完整的历史信号留存： 图表上不仅显示当前最新的信号，所有的历史信号也都会保持可见。每个信号的区域和水平线均通过独立的图形对象进行绘制。因此，您可以自由地向后滚动图表，复盘每一个过往的设置，查看哪些 TP 被成功触发，并深入研究该指标在各种不同市场环境下的真实表现。

风险预设与自定义设置

止损距离被设定为 ATR 的倍数——默认值为 1.5× ATR。三个止盈水平则为该风险距离的倍数：默认设置下 TP1 为 1R，TP2 为 2R，TP3 为 3R。这四个倍数均完全支持自定义调节，以便您可以自由调配出自己偏好的任何风险回报比 (R:R) 方案。

快速和慢速 EMA 的周期（默认分别为 5 和 13）以及 ATR 周期（默认 14）均可自由配置。此外，线条向右延伸的长度以及图表上绘制的最大历史信号数量也是可以调节的输入参数。

推送通知功能

该指标支持将推送警报直接发送到您的 MetaTrader 手机端应用中。一则买入或卖出警报会在单条消息中同时包含入场价、止损价以及全部三个 TP 止盈水平。同时，您也可以开启当触发止损或触及各个独立 TP 水平时的可选警报。每条警报在 K 线关闭时仅触发一次，绝不会在每个 tick 变动时重复骚扰。

启用方法： 前往 MT5 终端的 工具 → 选项 → 通知，输入您从手机端 App 中获取的 MetaQuotes ID，然后在指标的输入参数设置中开启所需的警报开关即可。

支持的市场品种

适用于 MT5 中可用的任何交易品种——包括外汇直盘、交叉盘与稀有货币对，黄金 (XAUUSD)、白银、原油，美国及欧洲重要股指（NAS100, US30, SPX500, DAX40），以及加密货币 CFD。基于 ATR 的止损机制会自动适应每个交易工具自身的波动范围，因此在切换不同品种时无需手动重新校准参数。该指标在 M15、H1、H4 和 D1 时间框架上的信号表现最为清晰干净。

安装方法

将 KN_SmartTPSL.mq5 复制到您的 MQL5/Indicators/ 文件夹中（可通过 MetaEditor → 文件 → 打开数据文件夹 快速找到该路径），在 MetaEditor 中按下 F7 键进行编译，随后只需从导航器面板中将该 indicator 拖放到任何图表上即可。

常见问题 (FAQ)