Titan Forge Gold Engine

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    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

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    我是 Shipra Gupta，一名交易员和量化策略开发者，拥有扎实的数学、经济学以及算法交易系统背景。多年来，我长期专注于外汇、黄金、指数、大宗商品及加密货币市场，致力于构建以数据驱动、强调稳定性、精准度与纪律执行的交易策略。
    我的专长包括开发 MetaTrader 5 Expert Advisors（EA）、量化交易模型、剥头皮交易系统、趋势跟随算法、波动率策略以及风险控制自动化框架。我开发的每一个系统都基于市场结构分析、统计研究、历史回测、优化以及真实市场验证。
    20 产品
  • 版本: 5.0
  • 激活: 20

Titan Forge Gold Engine — MetaTrader 5 AI灵感黄金交易系统

Titan Forge Gold Engine 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易打造的全自动 EA。受现代神经决策模型的启发，Titan Forge 将多个技术信号整合到一个结构化的决策框架中，在执行交易前全面评估趋势强度、波动率、突破潜力及市场状态。

Titan Forge 并不盲目对每一次价格波动做出反应，而是专注于市场状态的分类，只有当多个确认层级同时达标时才参与交易。这种严谨的系统化交易方法旨在追求长期稳健性，而非盲目追求交易频率。

AI 灵感决策框架 Titan Forge 不依赖单一的技术指标。相反，每一个潜在的交易机会都会通过多因子评分机制进行评估，多个独立的市场信号相互协同，以确保交易执行的高质量。 该决策框架融合了：

  • 突破形态识别

  • 趋势强度验证

  • 波动率评估

  • 基于交易时段的市场过滤

  • 动态风险评估 只有当这些条件完全吻合时，EA 才会执行开仓。

智能市场分析 金融市场在趋势、震荡和高波动环境之间不断切换。Titan Forge 旨在进入市场前识别这些变化的条件。 通过同时评估价格结构、方向动能和波动率，该 EA 能够规避许多传统突破系统经常误入的低概率行情。 这种精细化的筛选机制有助于在保持一致执行逻辑的同时，坚持“重质不重量”的原则。

自适应交易管理 每一笔持仓都会根据预设的风控规则自动管理。 核心功能包括：

  • 自动仓位大小计算

  • 自适应止损计算

  • 动态风报比目标

  • 智能移动止损管理

  • 最大点差验证

  • 基于账户比例的风控管理 其目标是在保持严纪律资金分配的同时，给每笔交易留出充分的发展空间。

专为 XAUUSD 打造 Titan Forge 针对黄金市场的特定行为和波动特征进行了深度优化。 推荐运行环境：

  • 交易平台：MetaTrader 5

  • 交易品种：XAUUSD (黄金)

  • 策略周期：H4

  • 账户类型：对冲账户 (Hedging)

  • 推荐 Broker：ECN 或 Raw Spread 账户

  • 推荐配合 VPS 使用 无论您将 EA 加载到哪个周期的图表上，EA 内部均会自动评估 H4 级别的市场状况。

参数优化 Titan Forge 为希望在保留底层执行框架的同时微调策略的交易者提供了可配置的参数。 可调设置包括：

  • 突破敏感度

  • 趋势确认

  • 波动率过滤器

  • 止损计算

  • 风险回报比

  • 移动止损

  • 风险百分比

  • 点差保护 默认设置已通过广泛的历史回测验证，在交易质量、执行频率和风险控制之间取得了良好的平衡。

开发理念 Titan Forge Gold Engine 的开发基于跨越 5 年市场数据、超过 1,700 笔 XAUUSD 交易的深入研究。 我们的开发重点不是追求极高交易笔数，而是构建一个能够通过多重确认持续识别高质量交易机会的决策框架。 最终呈现的是一款围绕纪律执行、结构化风险管理和稳健市场参与而设计的智能交易系统。

主要特色

  • 全自动黄金 Expert Advisor

  • AI 灵感决策框架

  • 多因子信号确认

  • 突破形态识别

  • 趋势强度验证

  • 自适应波动率分析

  • 基于交易时段的市场筛选

  • 智能风险管理

  • 自动手数计算

  • 动态移动止损

  • 针对 XAUUSD 深度优化

  • 兼容 MetaTrader 5

免责声明 Titan Forge Gold Engine 使用受多因子决策框架启发的确定性交易算法。文中提及的“AI”或“神经”概念是指策略的多层级分析方法，不应被 interpret 为具有自主学习或机器学习功能。 与任何自动交易系统一样，在将 EA 部署到真实交易环境之前，建议先在模拟账户上进行向前测试（Forward Testing）。


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Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
作者的更多信息
IFVG Sniper Entry Engine
Shipra Gupta
指标
IFVG Sniper Entry Engine — MQL5 市场描述 IFVG Sniper Entry Engine 是一款专为 MT5 打造的高精度指标，围绕聪明的钱（Smart Money Concepts）中最具体且高概率的入场模式之一——反转公允价值差值（Inverse Fair Value Gap, IFVG）构建。它默默地追踪图表上生成的每一个原始 Fair Value Gap，监测每个潜在的转化（缓解）机会。一旦确认符合条件的 IFVG，它就会立即触发买入（BUY）或卖出（SELL）信号，并提供完整的 SL/TP 交易布局和推送通知——对包括历史信号在内的每一个信号均有效。 工作原理 在每个确认关闭的 K 线处，引擎都会将新形成的看涨和看跌 Fair Value Gaps 存储到隐藏内存池中——这些差值是大多数指标从未追踪过的。每个隐藏的 FVG 都会随着 K 线逐根增加时间。当随后的收盘价向后穿透存储的差值边界时，该 FVG 就会发生反转：被多头重新收复的看跌差值变成 看涨 IFVG ，被空头跌破的看涨差值变成 看跌 IFVG 。 随后，每一次反转都会通过当前活跃
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Liquidity Intelligence System
Shipra Gupta
指标
Liquidity Intelligence System — MQL5 市场描述 Liquidity Intelligence System 是一款机构级的 MT5 指标，用于绘制聪明的钱（Smart Money）流动性池、检测扫损反转（sweep-and-reverse）设置，并通过 16 个独立可测试的信号模型生成高汇聚度的交易信号——所有这些功能都集成在单个清爽的指标中。 工作原理 该引擎通过检测基于波段高低点（pivot）的买方流动性（BSL）和卖方流动性（SSL）区域，包括等高点（EQH）和等低点（EQL），来持续构建实时流动性图。当价格扫过流动性水平并伴随符合条件的拒绝影线（rejection wick）时，就会生成一个基础的扫损信号。然后 cross 过滤此原始信号，通过多达六个可选的汇聚层：EMA 趋势、公允价值差值（FVG）的存在、成交量激增、RSI 阈值和位移（Displacement）动量烛线质量。最终产生 16 种模型组合，范围从纯流动性扫损（模型 0）到全六重过滤器汇聚（模型 15, LQ+ALL）。 核心功能 16 种信号模型： 仅需通过单一输入即可选择任
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Smart Breakout Targets
Shipra Gupta
指标
Smart Breakout Targets PRO MT5 Smart Breakout Targets PRO 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易系统。该指标专为高频头寸黄牛、日内交易者和系统化波段交易者设计，将识别市场压缩和爆发性价格扩张的过程完全自动化。 系统持续扫描市场，寻找盘整区间、局部流动性池以及即将到来的波动率扩张。当确认发生突破时，指标会立即在图表上实时计算并预测出优化后的入场点、基于波动率的自动止损位以及三个连续的止盈目标。该系统采用完全不重绘（Non-Repainting）的逻辑构建，信号在蜡烛收盘时严格锁定，以确保历史数据的准确性和可靠的回测效果。 核心 trading 理念 市场大约有 70% 的时间处于震荡盘整状态，只有 30% 的时间处于趋势行情中。Smart Breakout Targets PRO 的设计初衷正是为了捕捉这两个阶段转换时的暴利。指标能够映射出价格被困在狭窄支撑和阻力区域之间的市场压缩区。随着成交量在这些区间内积聚，流动性在两侧不断叠加。 该算法并不会去生硬地预测市场将向哪个方向突破，而是追踪潜在的动能和量能
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Volume Breakout Pro
Shipra Gupta
指标
VOLUME BREAKOUT PRO MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级成交量扩张与突破交易系统 Volume Breakout Pro 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易指标。该系统专为高频黄牛（Scalpers）、日内交易者以及动量突破交易者设计，核心在于精准捕捉由异常成交量扩张和流动性失衡引发 The 爆发性价格行情。 该指标完美融合了： 量权振荡器（Volume Weighted Oscillator）逻辑 枢轴点（Pivot）突破检测 动量扩张加速 基于 ATR 的交易风险管理 动态突破结构映射 直接在图表上为您提供具备专业风险管理的高概率突破交易机会。 Volume Breakout Pro 能够自动检测： 注入成交量的多头突破（Bullish Volume Breakouts） 伴随放量的空头跌破（Bearish Volume Breakdowns） 流动性扩张区域 枢轴点结构破位（Pivot Structure Breaks） 成交量驱动的动量转换 并在盘中实时动态绘制： 买入/卖出信号（Buy/Sell Signals
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Squeeze Monentum Breakout
Shipra Gupta
指标
SQUEEZE MOMENTUM BREAKOUT MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级波动率挤压与动量突破交易系统 Squeeze Momentum Breakout 是一款专业级的 MT5 突破指标，旨在捕捉低波动率盘整期后的爆发性市场行情。该指标专为头寸黄牛党（Scalpers）、日内交易者和动量交易者量身定制，将波动率挤压、动量确认、成交量过滤以及结构化交易管理完美融合于一个完整的交易框架中。 指标可自动识别挤压区域、突破机会、趋势扩张阶段，并在图表上动态绘制入场点（Entry）、止损点（Stop Loss）、以及 TP1、TP2、TP3 点位，实现结构化的交易执行与管理。 针对以下市场进行了优化： XAUUSD (黄金) 外汇货币对 NASDAQ / US30 加密货币市场 股指 黄牛交易与日内交易 核心功能 高级挤压检测算法： 在爆发性突破行情发生前，精准捕捉低波动的盘整区域。 自动买入与卖出信号： 突破确认后，生成清晰的多头（Long）和空头（Short）突破信号。 智能突破确认： 融合布林带（Bollinger Bands）、肯特纳通道（Keltner
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Tension Flow Indicator
Shipra Gupta
指标
Tension Flow Trend — 带有历史盈亏比回测 Dynmaic HMA 带状指标 Tension Flow Trend 是一款用于 MetaTrader 5 的高级趋势 shadow 指标，它将 赫尔移动平均线 (HMA) 趋势带、Z-Score 动量分析以及内置的直观风险回报比 (Risk:Reward) 回测引擎完美融合于单个图表叠加层中。该指标旨在识别高概率的趋势延续机会，通过要求斜率确认的 HMA 交叉以及可配置的信号冷却时间来过滤市场噪音，从而生成交易设置。 当有效的买入 (BUY) 或卖出 (SELL) 信号出现时，指标会自动计算并在图表上直接绘制出完整的交易结构，包括入场价、基于 ATR(200) 的止损位以及基于风险回报比的止盈位。动态的止盈 (TP) 和止损 (SL) 框会随着 K 线逐根向前延伸，直到触及其中一个级别，从而为每笔完成的交易创建清晰的视觉历史记录。 核心功能 动态赫尔移动平均线 (HMA) 带： 凭借响应迅速的 HMA 计算实现平滑的趋势检测。带状宽度根据市场波动性自动扩展和收缩。牛市和熊市趋势状态通过颜色编码，以便进行快速的视觉 cru
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Gold Flash
Shipra Gupta
专家
GoldFlash EA — MetaTrader 5 自适应黄金突破智能交易系统 GoldFlash EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易而开发的全自动 EA。 该策略结合了唐奇安通道（Donchian Channel）突破交易、 EMA 趋势确认、 ATR 波动率过滤以及基于交易时段的市场筛选， 旨在捕捉高概率的突破机会， 同时规避不利的市场环境。 基于对五年跨度、 超过 1, 700 笔 XAUUSD 历史交易数据的深入分析， GoldFlash 的核心理念在于执行纪律、 风险控制以及长期稳健性， 而非追求极致的交易频率。 为什么选择 GoldFlash？ 与传统的突破系统不同， GoldFlash 不会盲目执行每一个突破信号。 在开仓之前， 它会综合评估多个维度：趋势方向、 市场波动率、 交易时段、 点差条件以及风控参数必须全部达标才会触发交易。 这种精细化的选择机制重“质”轻“量”， 有助于降低在低概率市场环境下的风险暴露。 交易策略 GoldFlash 将多个确认层级整合入单一的交易框架之中。 唐奇安通道突破： 交易信号来源于
KN Smart Tp and SL
Shipra Gupta
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指标
KN Smart TP SL Signals — MT5 均线交叉趋势信号指标 KN Smart TP SL Signals 是一款专为 MetaTrader 5 打造的清爽、直观的交易辅助指标。它基于 EMA（指数移动平均线）交叉生成买入 (Buy) 和卖出 (Sell) 信号，并自动为图表上的每个信号绘制出完整的风险出场计划——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。无需手动绘制水平线，彻底告别主观盲目猜测。 专为希望在任何品种和时间框架上获取快速、易读且伴有明确风险控制交易设置的交易者而设计。 信号工作原理 买入 (Buy) 信号： 当快速 EMA 向上突破慢速 EMA（金叉）时触发。 卖出 (Sell) 信号： 当快速 EMA 向下跌破慢速 EMA（死叉）时触发。 所有信号均 仅在收盘 K 线上确认 ——处于形成阶段的实时 K 线绝不会触发信号，因此 不存在任何重绘 (No Repainting) 。 一旦信号触发，指标便会利用 ATR（平均真实波幅）自动计算出止损位，并按照您选择的风险回报比 (R:R) 倍数放置三个止盈位。所有关键
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Adaptive Fibonnaci Trailing System
Shipra Gupta
指标
自适应斐波那契追踪系统 (AFT) 自适应斐波那契追踪系统 (AFT) 是一款专为 MT5 和 TradingView 设计的高级非重绘（non-repainting）趋势 shadow 指标。 它结合了自适应斐波那契结构、 智能移动止损（trailing）逻辑和基于波动率 junction 的确认， 旨在帮助交易者捕捉高概率的买入（BUY）和卖出（SELL）机会。 与传统的移动止损指标不同， AFT 通过将市场结构分析、 ATR 波动率过滤、 ADX 趋势强度检测以及斐波那契回调位融为一体， 构建出一套专业的交易系统， 从而能够针对不断变化的市场环境做出动态调整。 该指标专为外汇、 黄金 (XAUUSD)、 股指、 大宗商品和加密货币市场设计， 提供更干净的入场信号、 更强有力的趋势确认、 动态移动支撑/阻力、 实时警报以及内置的风险管理功能（自动绘制止损位 Stop Loss 和 TP1/TP2/TP3 目标 trade ）。 无论您是高频头寸持有人（黄牛/scalper）、 日内交易者还是波段交易者， AFT 都能帮助您在所有主要时间周期内提高趋势准确性、 减少市场噪音并更高效地
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Meridian Flow Indicator
Shipra Gupta
指标
Meridian Flow — MT5 智能资金结构指标 Meridian Flow 是一款专为遵循智能资金概念 (SMC) 和 ICT 价格行为学方法的交易者打造的 MetaTrader 5 指标。它能自动检测任何品种和时间框架上的 BOS（结构突破）和 CHoCH（角色转变）事件，然后为每个信号（包括历史信号）绘制完整的风险图谱——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。 信号仅在确认关闭的 K 线上触发。不重绘，无预测。 独到之处 大多数结构指标仅显示当前活跃的交易。而 Meridian Flow 会在图表上为每个历史信号绘制 SL 和 TP 水平，且每个信号都限制在各自独立的未来 K 线窗口内。这使您能够在投入真实资金之前，直观地审核该指标在不同市场环境下的历史表现。 止损位是基于 ATR（平均真实波幅）计算 wine 的，因此它会自动适应当前品种的波动率。当触及 TP1 后，止损位可选择性地移动到入场位（保本/移动止损），显示 South 一条琥珀色线条，让您随时明确自己的防守底线。 核心功能 市场结构引擎 (Market Stru
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Precision Sniper Trader
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指标
Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader 是一款专业的趋势 tend 跟踪与动量确认指标，专为在汇市（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）和加密货币（Crypto）市场中追求清晰图表执行、高概率进场以及结构化交易管理的交易者而设计。 该指标采用精准的“狙击手风格”方法，结合了 EMA 趋势分析、动量确认、基于 ATR 的动态目标以及智能信号过滤，帮助交易者捕捉强有力的市场机会，同时减少图表噪音和不必要的干扰。 与传统的交叉系统 chart 不同，Precision Sniper Trader 专注于趋势对齐、经波动率调整的交易管理以及清晰的执行可视化，非常适合头寸剥头皮（Scalping）、日内交易（Intraday）和波段交易（Swing trading）。 核心功能 高级趋势检测 Precision Sniper Trader 使用多 EMA 结构来识别： 趋势方向 动量转变 市场延续机会 反转确认 该指标能动态适应不断变化的市场环境，同时保持清晰且响应迅速的信号。 狙击手级买入与卖出信号 该指标通过以下技术生
TrendIQ pro
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指标
TrendIQ Pro — MT5 智能波动率趋势指标 TrendIQ Pro 是一款专为外汇、黄金 (XAUUSD)、股指、加密货币以及头寸黄牛党（Scalping）设计的专业级 MT5 趋势交易指标，旨在为寻求高概率买卖信号的交易者提供自适应波动率智能分析。该指标基于先进的 ATR 趋势检测、Ehlers Super Smoother 过滤、动量评分和动态趋势云技术构建，为 MetaTrader 5 交易者提供干净、不漂移/不 signal-repainting 的趋势信号、智能回调入场点、TP/SL（止盈/止损）可视化以及实时市场结构分析。全面优化日内交易、波段交易和超短线点头寸，适用于包括 M1、M5、M15、H1 和 H4 在内的所有时间框架。 核心功能 不漂移/不重新绘制的买卖信号 (Non-Repainting) 自适应波动率趋势引擎 智能趋势云可视化 (Smart Trend Cloud) 基于 ATR 的动态市场检测 回调入场信号 (Pullback) 内置 TP1 / TP2 / TP3 目标位 自动止损 (Stop Loss) 可视化 可选的移动止损 (Trail
Gold Range Striker
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专家
Gold Range Striker EA Gold Range Striker 是一款专为 MetaTrader 5 开发的自动化 XAUUSD（黄金）EA 交易系统， 其核心基于每日区间突破策略。 该 EA 会测量预设的交易区间， 在区间的上方和下方放置挂单突破单， 并通过止损、 止盈、 保本保护和移动止损自动管理头寸。 Gold Range Striker 专为 M5 时间周期下的 XAUUSD 设计， 在全自动交易系统中融合了透明的订单执行、 可配置 Risk 管理以及基于交易时段的突破逻辑。 重要提示：交易结果很大程度上取决于您经纪商的服务器时间。 区间和信号时间参数应根据您经纪商 pale 所在的时区进行配置和优化。 交易逻辑 Gold Range Striker 遵循简单直接的突破方法： EA 会在配置的交易时段内测量预设的价格区间。 在信号触发时间， 它会放置： 在区间最高点上方放置一个 Buy Stop（限价买入停损单） 在区间最低点下方放置一个 Sell Stop（限价卖出停损单） 当其中一个挂单 food 被触发时， 相反方向的挂单将被自动删除。 持仓订单管理通过
BTC Strike AutoTrader
Shipra Gupta
专家
BTCStrike EA — MQL5 说明 BTCStrike 是一款专业的 MetaTrader 5 比特币 Expert Advisor（量化交易智能交易系统），专为 M30 时间周期上的 BTCUSD 自动化 trading 而设计。BTCStrike 基于对数千笔真实 BTC 历史交易的逆向逻辑研发，结合了动态支撑/阻力位区域检测、精准突破入场、自适应风险管理以及多层交易保护，旨在各种市场环境下提供稳定的表现。无论您是寻找“即插即用型”比特币 EA 的算法交易初学者，还是正在寻找完全可定制 MQL5 机器人的资深量化交易员，BTCStrike 都能在单个 Expert Advisor 中为您提供机构级的执行逻辑、全面的经纪商兼容性验证以及实时数据看板。 概述 BTCStrike 基于围绕动态计算的价格区间构建的突破策略运行。它在计算出的水平位放置挂单，并通过一系列智能出场机制（包括移动止损、保本保护、基于时间的出场和硬止盈）对其进行管理。该策略本质上具有自选性——只有价格实际移动的那一侧挂单才会被触发，这使其在应用任何额外过滤条件之前就具备了结构性优势。 该 EA 已在 20
Gold Vortex Pro Scalper
Shipra Gupta
专家
Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro 是一款专为 M15 时间框架下的 XAUUSD（黄金）设计的精准头寸剥头皮 EA。它采用独家研发的多 grain度确认系统来识别高概率的突破入场点，每个信号仅放置一个挂单，并设有固定的到期持仓窗口。该 EA 绝不使用网格、马丁格尔或补仓平均化策略。每笔交易在入场前均已设定好严格的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。 两种运行模式 模式 1 (Precision / 精准模式)： 针对交易次数较少但信心更高的交易。止损为 0.85 点，止盈为 3.164 点，风险回报比高达 3.72。得益于其严格的入场筛选标准和高胜率特征，该模式推荐供大多数用户以及自营交易公司（Prop Firm）考核挑战使用。 模式 2 (Short SL / 短止损模式)： 采用更紧密的 0.45 点止损和 1.60 点止盈，牺牲了一定的筛选严苛性以换取更多的交易机会。适合那些更希望控制单笔交易美元绝对亏损额度的账户。 参数优化指南 EAMode： 建议从模式 1 开始。只有在需要更高的交易频率，或者在小资金账户
Gold Neural Scalper
Shipra Gupta
专家
Gold Neural Scalper Gold Neural Scalper 是一款专为 XAUUSD（黄金）打造的高精度 MT5 EA（专家顾问）。它将分层的神经网络式决策框架应用于黄金日内走势，每一笔潜在交易在触发前都必须通过多层叠加过滤器，这些过滤器模拟了神经网络在评估信号质量时的加权方式。黄金是该 EA 设计、调校并允许运行的唯一市场。从趋势判断引擎到风险控制，每一行代码逻辑都是围绕伦敦和纽约时段黄金的实际波动特性而编写的。 交易策略 该 EA 同时读取 H1 图表上的短期、中期和长期动量，并结合波动率状态分类器。当三个时间框架共振且波动率神经元批准时，它将在近期突破区间的边缘放置一个方向性的挂单（Pending Stop Order）。每笔交易都带有硬性的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。无网格、无马丁、无摊平（不补仓）、无恢复周期。错误的交易直接止损离场，EA 将等待下一个干净的信号。出于保护目的，具体的权重、回溯周期和共振规则故意不予公开。 交易模式 (Profiles) EA 内置了四个现成的预设文件，另外提供一个完全开放的自定义（Custo
Quantum Pulse XAU AI
Shipra Gupta
专家
Quantum Pulse XAU AI — MetaTrader 5 智能黄金突破交易引擎 Quantum Pulse XAU AI 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易而开发的全自动专家顾问（EA）。 受智能信号处理概念的启发， Quantum Pulse 持续分析市场动能、 波动率、 突破强度和方向偏向， 以识别高概率的交易机会。 Quantum Pulse 不会对每一次突破都作出盲目反应， 而是在投入资金前评估整体的“市场脉搏”， 从而在不利的市场条件下降低风险暴露， 保持纪律严明且系统化的交易方式。 智能信号引擎 Quantum Pulse 采用了多层分析框架， 将多个独立的市场信号整合为一个统一的执行模型。 每一个潜在的交易机会都会经过以下层层评估： 突破强度分析 趋势确认 波动率资格评估 市场脉搏评估 交易时段过滤 动态风险评估 只有当多个条件同时满足时， EA 才会执行建仓。 市场脉搏分析 金融市场一直在扩张、 盘整和趋势延续之间转换。 Quantum Pulse 持续评估这些变化的环境， 以判断当前市场是否适合进行突破交易。 通
Alpha Vault BTC
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专家
AlphaVault BTC — Intelligent Capital Management System for MetaTrader 5 AlphaVault BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Built around an AI-inspired market intelligence framework, AlphaVault combines breakout detection, momentum validation, adaptive volatility analysis, and intelligent capital management to identify high-quality Bitcoin trading opportunities. Rather than chasing every market movement, A
Edge Pilot BTC
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专家
EdgePilot BTC — Momentum Intelligence Engine for MetaTrader 5 EdgePilot BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Inspired by modern AI decision frameworks, EdgePilot combines momentum analysis , breakout confirmation , volatility qualification , and adaptive trade management to identify high-conviction trading opportunities while maintaining disciplined risk control. Rather than responding to every market
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