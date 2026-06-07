IFVG Sniper Entry Engine — MQL5 市场描述

IFVG Sniper Entry Engine 是一款专为 MT5 打造的高精度指标，围绕聪明的钱（Smart Money Concepts）中最具体且高概率的入场模式之一——反转公允价值差值（Inverse Fair Value Gap, IFVG）构建。它默默地追踪图表上生成的每一个原始 Fair Value Gap，监测每个潜在的转化（缓解）机会。一旦确认符合条件的 IFVG，它就会立即触发买入（BUY）或卖出（SELL）信号，并提供完整的 SL/TP 交易布局和推送通知——对包括历史信号在内的每一个信号均有效。

工作原理

在每个确认关闭的 K 线处，引擎都会将新形成的看涨和看跌 Fair Value Gaps 存储到隐藏内存池中——这些差值是大多数指标从未追踪过的。每个隐藏的 FVG 都会随着 K 线逐根增加时间。当随后的收盘价向后穿透存储的差值边界时，该 FVG 就会发生反转：被多头重新收复的看跌差值变成看涨 IFVG，被空头跌破的看涨差值变成看跌 IFVG。

随后，每一次反转都会通过当前活跃的质量过滤器。如果通过，则触发信号。如果失败，则被视为已过滤并丢弃。这意味着信号并非基于普通的交叉或滞后的叠加指标——它们深植于实际的市场结构差值及其回测表现。

核心功能

BUY / SELL 信号箭头： 每一个符合条件的 IFVG 反转都会在信号 K 线处直接放置一个清晰标记的 BUY 或 SELL 箭头。没有复杂的 IFVG 划线，没有杂乱——只有干净、可执行的信号。

每个信号独立 SL / TP 框： 每个信号都会绘制其独立的 SL 框（红色）和 TP 框（绿色），并标有确切价格的入场、SL 和 TP 价格线。历史信号均拥有自己固定宽度的方框，跨越 BoxDurationBars 数量的 K 线。所有历史框在图表上同时共存——让您一目了然地看到完整的信号历史。

实时信号延伸： 最新信号的方框会随着每个新报价（tick）动态延伸，保持其右边缘与当前 K 线对齐，直到触及 SL 或 TP。一旦触及，延伸自动停止，并记录盈利或亏损。

4 种内置质量过滤器 + 自定义模式： 每个过滤器从三个维度对 IFVG 进行评分：相对于 ATR 的差值大小、蜡烛实体比例、以及相对于 ATR 的蜡烛波幅。

模式 描述 Off (关闭) 所有反转均通过 — 信号量最大 Loose (宽松) 轻度过滤，信号频率高 Balanced (平衡) 默认 — 推荐用于大多数交易设置 Strict (严格) 仅保留最干净、最高质量的 IFVG Custom (自定义) 为所有三个指标设置您自己的特定阈值

推送通知 + 警报： 每一个实时的 BUY 或 SELL 信号都会触发 MT5 推送通知和弹窗警报，其中包含：商品品种、时间框架、方向、入场价格、过滤模式、SL 乘数和 TP R比率。

隐藏 FVG 内存池： 同时追踪多达 120 个未缓解的 FVG，每个 FVG 均具有可配置的最大时效（K 线数）。过期的差值会自动失效。内存管理采用增量处理——无需在每个 tick 触发时重新计算完整历史。

信号历史控制： BoxDurationBars 设置每个历史方框跨越的 K 线数量。 SignalLookback 限制了信号绘制的历史深度，防止在加载深层历史数据时图表显得杂乱。

零重绘（Zero Repaint）： 所有信号均完全在确认关闭的 K 线上处理。实时 K 线在收盘前绝不会产生信号。

极简仪表盘： 左上角干净的 Comment() 面板显示活跃过滤器、当前状态、总交易量、盈利、亏损、胜率（win rate）以及被过滤的信号数量。

入场模型 (Entry Model)

每个 IFVG 信号会自动计算入场、SL 和 TP：

入场 (Entry)： 位于 IFVG 破位边界（可配置：中点或确认收盘价）。

SL： 自入场价起算的 ATR × SL 乘数。

TP： 入场价 ± SL 距离 × TP R乘数（例如 1.5R SL × 3.0R TP）。

保守逻辑： 当 SL 和 TP 在同一根 K 线上同时被触及时，SL 具有优先权（计为亏损）。

输入参数

IFVG 引擎 (IFVG Engine)： 隐藏 FVG 内存大小、最大 FVG 时效、最小差值点数（ticks）、方框持续 K 线数、信号回溯 K 线数。

IFVG 过滤器 (IFVG Filter)： 过滤器模式（Off / Loose / Balanced / Strict / Custom）、自定义差值 ATR 阈值、实体比例、波幅 ATR、突破缓冲区。

入场模型 (Entry Model)： 入场价格模式（破位边界 / 确认收盘价 / 中点）、ATR 长度、SL ATR 乘数、TP R乘数。

视觉效果 (Visuals)： BUY/SELL 颜色、入场线颜色、SL 颜色、TP 颜色。

兼容性

适用于所有外汇货币对、指数、贵金属、加密货币和合成品种。支持所有时间框架。仅限 MetaTrader 5。