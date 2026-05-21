Golden DeathStar MT5

Golden DeathStar EA，专为 XAUUSD M1 周期打造的智能交易系统

Golden DeathStar 的目的，不是用某一个黄金一路直线上涨的完美交易日来惊艳你。它的设计是配合既定的预设（preset）来工作，因为它只有一个目标：拿下当天的目标盈利百分比。它不是为了某几个偶然的好日子，也不是那种"每三天才交易一次"的机器人。它每天都交易，而且只交易到达成你所选预设的盈利百分比为止。

重点不在于交易多还是少。目标只有一个，纯粹而单一：当日盈利。EA 只会工作到达成目标为止，不多做一单，也不少做一单。行情好的日子，它会在几个小时内用 2-3 单就锁定目标；行情差的日子（这种日子永远都会有），它就得多干一些。这是它唯一会暴露在市场中的理由。一旦拿到盈利，它就停下来，直到第二天。

我们可以跟你说上一千句话，但真正重要的是什么？重要的是你亲眼看到它在实盘运行。为此，去我们的频道看看，你能看到所有正在实盘运行、经过验证和审计的账户。你也可以去我们的网站，那里有完整的文档和这些账户。

价格

$30 · 第 1-5 份（发售价）

$300 · 第 6-10 份

$500 · 第 11-15 份

$600 · 第 16-20 份

.......每 5 份 +$100



$1,800 · 第 76 份起（最终价格）

每卖出 5 份，价格上涨 100 美元。越早购买，越能锁定这款 EA 史上最低的价格，并且包含所有未来更新。在达到最终价格之前，不会提供租赁。



真正的透明，而不是营销话术

透明，不是嘴上说一句"我很透明"。

透明，是展示从第 1 单开始、全新开仓的账户。

透明，是把 Magic Number 公开可见。

透明，是让每个账户都以其预设命名。

透明，是让用户从一开始就看到真实的回撤。

透明，是不躲在一个累计了 1000% 收益的老账户后面，去掩盖真实的回撤。

透明，是给你一个极其强大的机器人，却只在全新账户上展示结果，没有所谓的"AI 调用"，没有 Quintum，没有 Sextum……什么都没有……不过话说回来，你都已经亲眼看完了，我们还有什么好讲的呢？

在 Golden DeathStar 里，每个预设都能被清晰地追踪。这无关一条完美的曲线，而是让你看清每一种配置在真实市场环境下到底在做什么。

4 套预设方案，对应你的风险等级，每一套都有清晰的当日盈利目标：

Ultra Conservative：目标每天 1%。

Moderate：目标每天 2.5%。

Default：目标每天 5%。

Win Win Accelerator（magic 270000，用于每周提款）：目标每天 5%（而且达成得更快）。

零干扰：你什么都不用设置，不用计算，也无从出错。只要把它拖到图表上，加载预设，就好了。

但是，重要提示：

请使用 ECN / Raw / Zero 账户。绝对不要用 Standard、Mini、Micro 或 Cent 账户。 我们的实盘记录跑在 Global Prime（Raw）上，同时我们也在 IC Markets（Raw Spread）和 Pepperstone（Razor）上实盘运行。 不知道哪个适合你，或者这些在你所在地区都用不了？没关系：找任何一家提供 ECN、Raw 或 Zero 账户的经纪商，开 2-3 个模拟账户，在每个账户上把同一个预设跑几天，你就会亲眼看到哪一个执行得最好、给你的表现更佳。

有没有最低交易资金？ 没有，没有最低限制。一般我们建议 500 美元，不过我们也在 200 美元的账户上测试过，同样跑得很好。只要记住，这取决于你的经纪商允许的杠杆，以及你想运行的预设。

有没有推荐的最高资金？没有。你只要看看我们网站上、文档标签页里、标题为 "Recommended capital diversification" 的部分，了解我们建议如何在不同预设之间分配资金——这样你就能把每一美元都用到极致，并且能管理好资金，即使在 Accelerator 模式下也能毫无惧色地运行。千万别跳过这一部分！

用 Golden DeathStar，你什么任务都不用做，不用学习，也不用研究。只要看结果；等你想明白了，就购买，把它拖到 XAUUSD M1，加载预设，就完成了。唯一要检查的，是默认的 Spread（15）是否和你经纪商的点差相近。只要你的账户是 ECN、Raw 或 Zero，它就会相近。它会 100% 自动抓取新闻，无论你身处世界哪个地区；它能自动识别各种经纪商和小数位数。你完全不需要设置任何东西：把 EA 拖到图表上，加载选好的预设，就好了。

购买之后，哪怕有一丁点疑问，也请联系我们。如果你资金不多，别担心；如果你资金充裕，别忘了阅读 "Recommended capital diversification"。

祝交易顺利！

Prometatrader