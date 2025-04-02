Wick And Bone EA

𝗪𝗜𝗖𝗞 & 𝗕𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗔 — 𝗔𝗜 过滤的黄金纯价格行为交易系统



品种： XAUUSD（黄金） | 周期： H1 | 平台： MetaTrader 5



概述



Wick & Bone EA 通过纯价格行为形态识别交易 XAUUSD —— 没有任何经典指标驱动其入场。系统分两层运行：



1. 信号层 —— 直接在 H1 原始价格上识别的 K 线形态与区间结构形态生成候选交易。没有衍生指标，没有滞后。

2. 决策层 —— 以近十年黄金历史数据训练的专有 AI 过滤器（Gradient Boosting 模型）在完整的市场环境中为每个形态评分：波动率状态、更高周期趋势、交易时段、一天中的时刻。它学会了哪些形态真正有效 —— 哪些只是*看起来*正确、历史上却并非如此。低置信度形态在造成损失之前即被拒绝。



𝗪𝗜𝗖𝗞 & 𝗕𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗔 不做的事



• 无马丁格尔

• 无网格交易

• 无对冲、无加仓摊平

• 亏损后绝不加大手数

• 无无限敞口 —— 同一时间仅持有一个仓位，自开仓那一刻起始终由真实止损保护

• 无"恢复模式"、无隐藏交易、无任何粉饰资金曲线的把戏



EA 在策略测试器中执行的代码与风险管理逻辑，与实盘完全一致：没有隐藏交易，实盘中也没有任何不同的行为。诚实说明：EA 附带的 AI 模型基于过去的历史数据训练，因此在这些相同年份上进行的回测部分属于样本内（in-sample），结果往往会被高估。请将您的回测视为对 EA 行为的验证，而非对未来收益的承诺。



价格政策



当前价格：$499。 每售出 10 份，价格上调 $50。最终价格为 $1,999 —— 流通份数保持有限，以防止市场适应本策略。



如果您希望在购买完整许可证之前先在真实账户上测试系统，可选择租用方案。



输入参数



1. Fixed Lots — 固定手数（当 Risk % 为 0 时使用）

2. Risk % — 按资金自动计算手数（1 = 每笔约 1% 风险）

3. Max Drawdown % — 可选的资金回撤熔断（0 = 关闭）

4. Stop Loss / Take Profit / Trailing Stop multiplier — 以 ATR 倍数设定的出场

5. Max holding time — 最长持仓时间（H1 K 线数）

6. Max Spread — 点差超过此值时跳过入场（0 = 关闭）

7. Session start / Session end — 交易时间窗口

8. Broker Server GMT offset — 经纪商服务器的 GMT 偏移

9. Magic Number 与 Max Slippage — 通用设置



快速上手（1 分钟）



1. 将 EA 加载到一张 XAUUSD H1 图表上，启用算法交易。

2. 将 Broker Server GMT offset 设置为您经纪商服务器的 GMT。

3. 选择仓位方式：固定手数（推荐）或 Risk %。

4. 可选：设置 Max Drawdown % 作为您的个人熔断保护。

5. 建议使用 VPS 以保证 24/5 不间断运行。



推荐经纪商设置



• 品种: XAUUSD / Gold（请核对经纪商后缀，如 XAUUSD.m）

• 图表周期: H1

• 账户类型: 净额（Netting）或对冲（Hedging）均支持

• 杠杆: 最低 1:100，建议 1:200 以上

• 经纪商类型: 低点差 ECN/Raw 账户，强烈建议

• 最低入金: $1,000（请使用保守的 Risk %）

• 建议入金: 推荐的固定手数配置下 $10,000，小账户可相应缩小手数

• VPS: 建议使用，保证 24/5 不间断运行



支持



支持范围包括安装、配置、经纪商兼容性及回测相关问题 —— 通常在 24 小时内于评论区或私信回复。形态逻辑与 AI 模型属专有技术，内部交易逻辑不予披露。



组合分散



推荐搭配产品：Areus EA —— 同一品种上的经典技术分析策略，历史资金曲线更平滑。两套系统采用互不相关的入场逻辑，可使用独立 Magic Number 在同一账户上共同运行。



重要提示



• 过去的表现不能保证未来收益。请务必先在模拟账户上测试。

• 平均持仓时间为数小时至数天 —— 不是剥头皮策略，对几毫秒的延迟不敏感。

• 请勿使用您输不起的资金购买本 EA。如果有卖家承诺保证盈利，那是在撒谎 —— 我永远不会这样做。



