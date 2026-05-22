Golden DeathStar MT4

Golden DeathStar EA——专为 XAUUSD M1 周期打造的智能交易系统

Golden DeathStar 的目的，不是用某一个黄金一路直线上涨的"完美一天"来惊艳你。它的设计初衷，是配合既定的预设方案运行，因为它只有一个目标：争取每天达成一定百分比的盈利。它不是"看天吃饭"的工具，也不是那种"三天才交易一次"的机器人。它每天都交易——但只交易到达成你所选预设方案设定的盈利百分比为止。

目标不在于交易多还是少。目标只有一个，纯粹而简单：当日盈利。EA 只工作到这个点为止。不多一笔，也不少一笔。行情好的日子，它用 2 到 3 笔交易、几个小时就能完成目标。行情差的日子（这种日子永远都会有），它就得多干一些活。这是它暴露在市场中的唯一理由。一旦拿到盈利，它就停下来，直到第二天。

我们可以跟你讲一千件事，但真正重要的是什么？重要的是你能亲眼看到它实盘运行。为此，请进入我们的频道，你会看到所有账户都在实时运行，经过验证与审计。你也可以访问我们的网站，那里有完整的文档和全部账户。

重要提示：MT4 版本无法进行历史回测。MetaTrader 4 提供的 tick 数据量不足，而 MT5 能提供的恰好是它的两倍；而这是一款依赖逐 tick 数据来实现极致跟踪止损的 EA。因此，它无法在 MT4 上做历史回测，任何在 MT4 测试器里得到的结果都"不能"代表 EA 真实的运行方式。如果你想测试它，请下载 MT5 版本并在上面测试，或者直接观看那些实盘运行的账户。

价格

$30 · 第 1-5 份（发售价）

$300 · 第 6-10 份

$500 · 第 11-15 份

$600 · 第 16-20 份

.......每 5 份 +$100



$1,800 · 从第 76 份起（最终价）

每卖出 5 份，价格上涨 100 美元。越早购买的人，锁定的就是这款 EA 今后最低的价格，并且包含所有未来更新。在达到最终价之前，不会提供租用选项。



真正的透明，而非营销话术

透明，不是嘴上说一句"我很透明"。

透明，是展示从第 1 笔交易就开始记录的全新账户。

透明，是把 Magic Number 明明白白地亮出来。

透明，是给每个账户都标上它所用预设方案的名字。

透明，是让你从第一天起就看到真实的回撤。

透明，是不躲在一个累积了 1000% 盈利的老账户后面，去掩盖真实的回撤。

透明，是给你一个极其强大的机器人，却只在全新账户上展示结果，没有"调用 AI"，没有 Quintum，没有 Sextum……统统没有……不过，说真的，你都已经全看见了，我们还能跟你讲什么呢？

有了 Golden DeathStar，你可以清清楚楚地跟踪每一个预设方案。重点不在于一条完美的曲线，而在于看清每一种配置在真实市场环境下到底做了什么。

4 套预设方案，对应你的风险等级，每一套都有清晰的当日盈利目标：

Ultra Conservative：目标每天 1%。

Moderate：目标每天 2.5%。

Default：目标每天 5%。

Win Win Accelerator（magic 270000，用于每周提款）：目标每天 5%（而且达成得更快）。

零干扰：没有任何东西需要设置，没有任何东西需要计算，没有任何地方会被你弄错。只需把它拖到图表上，加载预设方案，就完成了。

但请注意：

请使用 ECN / Raw / Zero 账户。绝对不要用 Standard、Mini、Micro 或 Cent 账户。 我们的交易记录运行在 Global Prime（Raw）上，同时也在 IC Markets（Raw Spread）和 Pepperstone（Razor）上实盘运行。 不知道哪个适合你，或者你所在地区都没有？没关系：找任意一家提供 ECN、Raw 或 Zero 账户的经纪商，开 2 到 3 个模拟账户，在每个上面用同一套预设方案跑几天，你就会亲眼看到谁的执行更好、给你更好的表现。

有最低交易门槛吗？没有，没有最低门槛。作为一般性建议，我们会说 500 美元，但我们在 200 美元的账户上也测试过，同样跑得很完美。只需注意，这取决于你的经纪商给你的杠杆，以及你想运行的预设方案。

有建议的最高资金上限吗？没有。只需看看我们在网站文档页"Recommended capital diversification"标题下，是如何建议在不同预设方案之间分配资金的：这样你能榨干每一美元，并能管理好资金，甚至毫无畏惧地运行 Accelerator 模式。千万别跳过这一部分！

有了 Golden DeathStar，你没有任何任务，没有什么要学，也没有什么要研究。只管看结果；等你回过神来，你就已经买下它、把它拖到 XAUUSD M1、加载好预设方案——搞定了。唯一要检查的，是默认的 Spread（15）是否接近你经纪商的点差（只要你的账户是 ECN、Raw 或 Zero，它就会接近）。EA 会自动识别各种类型的经纪商以及小数位数，所以这方面也没什么要设置的。

只有一个步骤，且仅限 MT4（新闻过滤器）：在 MT4 上，新闻过滤器是从网络获取它的财经日历的，所以你需要一次性允许它的 URL。当你第一次挂载 EA 时，它会自己把准确的 URL 打印在"智能交易系统"（Experts）标签里：从那里把它复制下来，填到 工具 > 选项 > 智能交易系统 中，并勾选"允许 WebRequest 用于列出的 URL"。如果你不这样做，在新闻过滤器开启时（这是它的默认值），EA 会报错并且不会开仓。这只是一个 10 秒钟、仅需一次的步骤，而且 EA 会明确告诉你要添加什么（我们的文档里也有说明）。

购买之后，哪怕有一丝疑问，也请给我们留言。如果你资金不多，别担心；如果你资金很多，别忘了阅读"Recommended capital diversification"。

祝交易顺利！

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