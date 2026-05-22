Golden DeathStar MT4

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Golden DeathStar EA——专为 XAUUSD M1 周期打造的智能交易系统

Golden DeathStar 的目的，不是用某一个黄金一路直线上涨的"完美一天"来惊艳你。它的设计初衷，是配合既定的预设方案运行，因为它只有一个目标：争取每天达成一定百分比的盈利。它不是"看天吃饭"的工具，也不是那种"三天才交易一次"的机器人。它每天都交易——但只交易到达成你所选预设方案设定的盈利百分比为止。

目标不在于交易多还是少。目标只有一个，纯粹而简单：当日盈利。EA 只工作到这个点为止。不多一笔，也不少一笔。行情好的日子，它用 2 到 3 笔交易、几个小时就能完成目标。行情差的日子（这种日子永远都会有），它就得多干一些活。这是它暴露在市场中的唯一理由。一旦拿到盈利，它就停下来，直到第二天。

我们可以跟你讲一千件事，但真正重要的是什么？重要的是你能亲眼看到它实盘运行。为此，请进入我们的频道，你会看到所有账户都在实时运行，经过验证与审计。你也可以访问我们的网站，那里有完整的文档和全部账户。

频道： https://www.mql5.com/en/channels/prometatrader
MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/178058

重要提示：MT4 版本无法进行历史回测。MetaTrader 4 提供的 tick 数据量不足，而 MT5 能提供的恰好是它的两倍；而这是一款依赖逐 tick 数据来实现极致跟踪止损的 EA。因此，它无法在 MT4 上做历史回测，任何在 MT4 测试器里得到的结果都"不能"代表 EA 真实的运行方式。如果你想测试它，请下载 MT5 版本并在上面测试，或者直接观看那些实盘运行的账户。

价格

$30 · 第 1-5 份（发售价）
$300 · 第 6-10 份
$500 · 第 11-15 份
$600 · 第 16-20 份
.......每 5 份 +$100


$1,800 · 从第 76 份起（最终价）

每卖出 5 份，价格上涨 100 美元。越早购买的人，锁定的就是这款 EA 今后最低的价格，并且包含所有未来更新。在达到最终价之前，不会提供租用选项。


真正的透明，而非营销话术

透明，不是嘴上说一句"我很透明"。

  • 透明，是展示从第 1 笔交易就开始记录的全新账户。
  • 透明，是把 Magic Number 明明白白地亮出来。
  • 透明，是给每个账户都标上它所用预设方案的名字。
  • 透明，是让你从第一天起就看到真实的回撤。
  • 透明，是不躲在一个累积了 1000% 盈利的老账户后面，去掩盖真实的回撤。
  • 透明，是给你一个极其强大的机器人，却只在全新账户上展示结果，没有"调用 AI"，没有 Quintum，没有 Sextum……统统没有……不过，说真的，你都已经全看见了，我们还能跟你讲什么呢？

有了 Golden DeathStar，你可以清清楚楚地跟踪每一个预设方案。重点不在于一条完美的曲线，而在于看清每一种配置在真实市场环境下到底做了什么。

4 套预设方案，对应你的风险等级，每一套都有清晰的当日盈利目标：

Ultra Conservative：目标每天 1%。
Moderate：目标每天 2.5%。
Default：目标每天 5%。
Win Win Accelerator（magic 270000，用于每周提款）：目标每天 5%（而且达成得更快）。

零干扰：没有任何东西需要设置，没有任何东西需要计算，没有任何地方会被你弄错。只需把它拖到图表上，加载预设方案，就完成了。

但请注意：

  1. 请使用 ECN / Raw / Zero 账户。绝对不要用 Standard、Mini、Micro 或 Cent 账户。
  2. 我们的交易记录运行在 Global Prime（Raw）上，同时也在 IC Markets（Raw Spread）和 Pepperstone（Razor）上实盘运行。
  3. 不知道哪个适合你，或者你所在地区都没有？没关系：找任意一家提供 ECN、Raw 或 Zero 账户的经纪商，开 2 到 3 个模拟账户，在每个上面用同一套预设方案跑几天，你就会亲眼看到谁的执行更好、给你更好的表现。

有最低交易门槛吗？没有，没有最低门槛。作为一般性建议，我们会说 500 美元，但我们在 200 美元的账户上也测试过，同样跑得很完美。只需注意，这取决于你的经纪商给你的杠杆，以及你想运行的预设方案。

有建议的最高资金上限吗？没有。只需看看我们在网站文档页"Recommended capital diversification"标题下，是如何建议在不同预设方案之间分配资金的：这样你能榨干每一美元，并能管理好资金，甚至毫无畏惧地运行 Accelerator 模式。千万别跳过这一部分！

有了 Golden DeathStar，你没有任何任务，没有什么要学，也没有什么要研究。只管看结果；等你回过神来，你就已经买下它、把它拖到 XAUUSD M1、加载好预设方案——搞定了。唯一要检查的，是默认的 Spread（15）是否接近你经纪商的点差（只要你的账户是 ECN、Raw 或 Zero，它就会接近）。EA 会自动识别各种类型的经纪商以及小数位数，所以这方面也没什么要设置的。

只有一个步骤，且仅限 MT4（新闻过滤器）：在 MT4 上，新闻过滤器是从网络获取它的财经日历的，所以你需要一次性允许它的 URL。当你第一次挂载 EA 时，它会自己把准确的 URL 打印在"智能交易系统"（Experts）标签里：从那里把它复制下来，填到 工具 > 选项 > 智能交易系统 中，并勾选"允许 WebRequest 用于列出的 URL"。如果你不这样做，在新闻过滤器开启时（这是它的默认值），EA 会报错并且不会开仓。这只是一个 10 秒钟、仅需一次的步骤，而且 EA 会明确告诉你要添加什么（我们的文档里也有说明）。

购买之后，哪怕有一丝疑问，也请给我们留言。如果你资金不多，别担心；如果你资金很多，别忘了阅读"Recommended capital diversification"。

祝交易顺利！
Prometatrader


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4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
专家
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
作者的更多信息
Golden DeathStar MT5
Walter Marcelo Rando
1 (1)
专家
Golden DeathStar EA，专为 XAUUSD M1 周期打造的智能交易系统 Golden DeathStar 的目的，不是用某一个黄金一路直线上涨的完美交易日来惊艳你。它的设计是配合既定的预设（preset）来工作，因为它只有一个目标：拿下当天的目标盈利百分比。它不是为了某几个偶然的好日子，也不是那种"每三天才交易一次"的机器人。它每天都交易，而且只交易到达成你所选预设的盈利百分比为止。 重点不在于交易多还是少。目标只有一个，纯粹而单一：当日盈利。EA 只会工作到达成目标为止，不多做一单，也不少做一单。行情好的日子，它会在几个小时内用 2-3 单就锁定目标；行情差的日子（这种日子永远都会有），它就得多干一些。这是它唯一会暴露在市场中的理由。一旦拿到盈利，它就停下来，直到第二天。 我们可以跟你说上一千句话，但真正重要的是什么？重要的是你亲眼看到它在实盘运行。为此，去我们的频道看看，你能看到所有正在实盘运行、经过验证和审计的账户。你也可以去我们的网站，那里有完整的文档和这些账户。 频道：  https://www.mql5.com/en/channels/prometatra
PropOS Challenge Workstation
Walter Marcelo Rando
专家
大多数EA在自营交易公司的挑战赛中失败，不是因为策略问题 它们失败，是因为不懂规则。 每日回撤。最大回撤。最佳单日限额。阶段目标。追踪止损限制。最低交易天数。违反一条规则，你的账户就没了，报名费也一起打水漂。 PropOS就是为解决这个问题而生的。 自营交易公司一体化工作站 选择你的自营公司。规则自动加载。 挂上EA。它已经在交易了。 一键操作，仅此而已。 8个自营公司配置文件。5种交易模式。每家公司24个合规字段。从全自动到全手动。从独立交易到跟单交易。全部集成在一个EA中。 一键切换第一阶段和第二阶段。账户已通过考核？一个开关：挑战赛限制消失，回撤保护继续生效。 没错，PropOS在实盘资金账户上同样适用。 你没看错：如果你已经有一个信赖的EA，PropOS会让它符合你所在自营公司的规则。你的策略，全面受保护。 实时合规引擎 大多数EA盲目交易。PropOS在你公司的规则范围内交易。 每笔订单在执行前都经过验证。每项风险逐tick监控。不是逐K线。 是逐tick。 每日和最大回撤仪表盘，实时显示距离违规的距离 当净值达到阶段目标时自动锁定交易（Auto-Stop） 每日利润上限控制
PropOS Gold Engine
Walter Marcelo Rando
专家
PROPOS GOLD ENGINE 机构级 XAUUSD EA 从 $100 开始交易黄金 ，并不是因为门槛更低，而是因为系统内部没有任何隐藏风险。 一次只持有一笔交易 ，始终由止损和止盈保护，并带有移动止损。 无网格，无马丁，无加仓： 因此你也可以放心将更大的资金交给它运行。 质量高于数量： 平均每月约 15 到 20 笔交易。 一切基于纯粹的价格行为 ，运行在 XAUUSD M1 上，从一开始就完全控制风险。 默认设置为每 $100 账户使用 0.01 手。 EA 会自动进行规模调整。 无论是 $100 账户还是 $10,000 账户，每一笔交易承担的风险比例完全相同。 无最低资金限制技巧，无隐藏手数要求。 工作原理 系统在 XAUUSD M1 上运行多层价格行为逻辑。 动量识别 用于实时判断市场推动力。 突破与回踩入场 用于筛选高概率交易机会。 智能移动止损 在价格向有利方向移动时锁定利润。 交易时段过滤 确保只在活跃市场时段进行交易。 新闻过滤 在高影响力美元事件前暂停交易。 将其加载到 XAUUSD M1 图表上即可，无需其他操作。 绩效表现 性能示例已在上方图片中展示。
筛选:
Dayna Zephyr
169
Dayna Zephyr 2026.07.24 03:52 
 

用户没有留下任何评级信息

Aleksandr Kiselev
350
Aleksandr Kiselev 2026.06.12 04:53 
 

Это не торговая система. Это рандомайзер, хаотичное открытие сделок.

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