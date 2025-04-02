Quantum Einstein Gold

概述

Quantum Einstein XAU 是一款专为在 MetaTrader 5 上交易黄金（XAUUSD）而设计的全自动智能交易系统（EA）。它采用趋势验证的双篮子智能 DCA（美元成本平均）策略，具备智能获利机制、内置风险管理和经纪商超活跃保护功能。

该 EA 同时运行两个独立的篮子——BUY 和 SELL——每个篮子最多可扩展至 15 个 DCA 层级，每个层级均可完全自定义手数和网格距离。5 分钟量子趋势过滤器使用 EMA 和 ADX 验证所有入场信号，阻止与主导趋势相反的新仓位开立，从而提高信号质量并降低回撤。

核心功能

双篮子智能 DCA 系统

独立的 BUY 和 SELL 篮子，每个最多 15 个 DCA 层级

每个层级可自定义手数（0.01 至 1.00）和网格距离

按价格自动分配层级的动态篮子平均计算

手动加仓检测——EA 将现有浮动仓位纳入篮子管理

量子趋势过滤器（5分钟）

EMA 20/50 交叉配合 ADX 强度确认

阻止逆势的跨式入场和 DCA 挂单

自动处理趋势反转，可配置冷却时间

仪表板实时显示趋势状态、EMA 数值和 ADX 读数

多模式获利了结

Solo TP：单仓位篮子的独立止盈

Peel TP：动态剥头皮，对较高入场价位的仓位进行获利了结

Basket TP：满篮子的可见经纪商止盈，带回撤退出逻辑

Breakeven Chaser：满篮子的可选盈利目标

高级风险与安全

隐藏和可见止损验证，带冻结价位检测

保证金水平保护，每笔订单前进行预计保证金检查

软爆仓防御，可自愿平仓

SLTP 断路器——重复拒绝后暂停修改

新闻过滤器，自动预救援模式（非农、美联储、CPI、GDP）

周五收盘救援，可配置预收盘和恢复后窗口

交易时段阻断，含预热和缓冲期

反超活跃与经纪商保护

每分钟消息上限（10 条非必要消息）

每 tick 必要消息上限

10 秒必要消息窗口限制（最多 40 条）

DCA 修改冷却（120 秒）

TP 修改冷却（120 秒），输入变更时自动绕过

自刷新机制，解冻卡死状态

账户与经纪商兼容性

自动检测 XAUUSD 品种、小数位、合约规模和美分账户

通用经纪商支持（Vantage、XM、Weltrade、IC Markets 等）

标准账户和美分账户均适用，自动缩放

支持净额和对冲账户

推荐设置

交易品种： XAUUSD（任何变体——自动检测）

时间框架： M5（量子趋势过滤器内部运行在 M5）

最低余额： $500（标准账户）或 $50（美分账户）

推荐余额： $1,000 以上，以确保充足的保证金空间

账户类型： 推荐 ECN / Raw Spread

Magic Number： 每个图表唯一（默认：20240616）

输入参数

BUY / SELL 篮子设置

最大层级数（1-15）

DCA 缓冲距离

每层手数（15 个输入）

每层 DCA 距离（15 个输入）

跨式设置

每侧的跳空距离和冷却秒数

盈利目标

每侧 Solo TP 金额

每侧 Basket TP 金额

篮子回撤百分比（0 = 禁用）

Peel TP 及 down-to-level 配置

救援与加仓

救援 DCA 触发距离、手数和盈利目标

All-in 救援，自动计算盈亏平衡手数

手动加仓的自动救援检测

量子趋势过滤器

EMA 快/慢周期

ADX 周期和最低阈值

趋势冷却分钟数

逆势阻止 DCA 选项

账户安全

最低保证金水平（%）

软爆仓保证金水平（%）

每仓位最大手数

新闻与时段

新闻过滤器开关及阻断时长

新闻救援模式，含前/后分钟数

交易时段，含缓冲和预热

周五全部平仓，含预救援

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每手往返佣金

Magic 号码

自刷新间隔

技术支持

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免责声明

外汇和差价合约交易具有高风险，可能不适合所有投资者。过往业绩不代表未来表现。EA 包含可配置的风险参数，但用户需根据自身账户规模和风险承受能力设置合适的数值。在实盘部署前，请务必在模拟账户上充分测试。