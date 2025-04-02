Quantum Einstein Gold
- 专家
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Roylan JumalonForex & Gold (XAU/USD) Algorithmic Trader | MQL5 EA Architect
- 版本: 1.11
- 激活: 5
概述
Quantum Einstein XAU 是一款专为在 MetaTrader 5 上交易黄金（XAUUSD）而设计的全自动智能交易系统（EA）。它采用趋势验证的双篮子智能 DCA（美元成本平均）策略，具备智能获利机制、内置风险管理和经纪商超活跃保护功能。
该 EA 同时运行两个独立的篮子——BUY 和 SELL——每个篮子最多可扩展至 15 个 DCA 层级，每个层级均可完全自定义手数和网格距离。5 分钟量子趋势过滤器使用 EMA 和 ADX 验证所有入场信号，阻止与主导趋势相反的新仓位开立，从而提高信号质量并降低回撤。
核心功能
双篮子智能 DCA 系统
- 独立的 BUY 和 SELL 篮子，每个最多 15 个 DCA 层级
- 每个层级可自定义手数（0.01 至 1.00）和网格距离
- 按价格自动分配层级的动态篮子平均计算
- 手动加仓检测——EA 将现有浮动仓位纳入篮子管理
量子趋势过滤器（5分钟）
- EMA 20/50 交叉配合 ADX 强度确认
- 阻止逆势的跨式入场和 DCA 挂单
- 自动处理趋势反转，可配置冷却时间
- 仪表板实时显示趋势状态、EMA 数值和 ADX 读数
多模式获利了结
- Solo TP：单仓位篮子的独立止盈
- Peel TP：动态剥头皮，对较高入场价位的仓位进行获利了结
- Basket TP：满篮子的可见经纪商止盈，带回撤退出逻辑
- Breakeven Chaser：满篮子的可选盈利目标
高级风险与安全
- 隐藏和可见止损验证，带冻结价位检测
- 保证金水平保护，每笔订单前进行预计保证金检查
- 软爆仓防御，可自愿平仓
- SLTP 断路器——重复拒绝后暂停修改
- 新闻过滤器，自动预救援模式（非农、美联储、CPI、GDP）
- 周五收盘救援，可配置预收盘和恢复后窗口
- 交易时段阻断，含预热和缓冲期
反超活跃与经纪商保护
- 每分钟消息上限（10 条非必要消息）
- 每 tick 必要消息上限
- 10 秒必要消息窗口限制（最多 40 条）
- DCA 修改冷却（120 秒）
- TP 修改冷却（120 秒），输入变更时自动绕过
- 自刷新机制，解冻卡死状态
账户与经纪商兼容性
- 自动检测 XAUUSD 品种、小数位、合约规模和美分账户
- 通用经纪商支持（Vantage、XM、Weltrade、IC Markets 等）
- 标准账户和美分账户均适用，自动缩放
- 支持净额和对冲账户
推荐设置
- 交易品种： XAUUSD（任何变体——自动检测）
- 时间框架： M5（量子趋势过滤器内部运行在 M5）
- 最低余额： $500（标准账户）或 $50（美分账户）
- 推荐余额： $1,000 以上，以确保充足的保证金空间
- 账户类型： 推荐 ECN / Raw Spread
- Magic Number： 每个图表唯一（默认：20240616）
输入参数
BUY / SELL 篮子设置
- 最大层级数（1-15）
- DCA 缓冲距离
- 每层手数（15 个输入）
- 每层 DCA 距离（15 个输入）
跨式设置
- 每侧的跳空距离和冷却秒数
盈利目标
- 每侧 Solo TP 金额
- 每侧 Basket TP 金额
- 篮子回撤百分比（0 = 禁用）
- Peel TP 及 down-to-level 配置
救援与加仓
- 救援 DCA 触发距离、手数和盈利目标
- All-in 救援，自动计算盈亏平衡手数
- 手动加仓的自动救援检测
量子趋势过滤器
- EMA 快/慢周期
- ADX 周期和最低阈值
- 趋势冷却分钟数
- 逆势阻止 DCA 选项
账户安全
- 最低保证金水平（%）
- 软爆仓保证金水平（%）
- 每仓位最大手数
新闻与时段
- 新闻过滤器开关及阻断时长
- 新闻救援模式，含前/后分钟数
- 交易时段，含缓冲和预热
- 周五全部平仓，含预救援
共享
- 每手往返佣金
- Magic 号码
- 自刷新间隔
技术支持
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免责声明
外汇和差价合约交易具有高风险，可能不适合所有投资者。过往业绩不代表未来表现。EA 包含可配置的风险参数，但用户需根据自身账户规模和风险承受能力设置合适的数值。在实盘部署前，请务必在模拟账户上充分测试。