Golden DeathStar MT5

Golden DeathStar EA, советник для XAUUSD на таймфрейме M1

Golden DeathStar создан не для того, чтобы поразить вас одним идеальным днём, когда золото идёт по прямой. Он создан, чтобы работать с заданными пресетами, потому что у него одна-единственная цель: взять дневной % прибыли. Он не рассчитан на отдельные удачные дни, и это не робот из серии «торгую раз в три дня». Он торгует каждый день и только до тех пор, пока не возьмёт свой % прибыли по выбранному вами пресету.

Дело не в том, чтобы торговать много или мало. Цель одна, чистая и единственная: дневная прибыль. Советник работает ровно до тех пор, пока не дойдёт до неё. Ни одной сделкой больше, ни одной меньше. В хорошие дни он закроет эту цель за 2-3 сделки за пару часов. В плохие дни (а они всегда будут) ему придётся поработать подольше. Это единственная причина, по которой он вообще выходит на рынок. Как только прибыль взята, он останавливается до следующего дня.

Можно рассказать вам тысячу вещей, но что действительно важно? Важно, чтобы вы увидели это вживую. Для этого зайдите на наш канал и увидите все счета, работающие в реальном времени, проверенные и аудированные. Ещё можете зайти на наш сайт, где найдёте полную документацию и сами счета.

ЦЕНА

$30 · Копии 1-5 (стартовая цена)

$300 · Копии 6-10

$500 · Копии 11-15

$600 · Копии 16-20

.......+$100 за каждые 5 копий



$1,800 · С копии 76 (финальная цена)

Цена растёт на 100 USD за каждые 5 проданных копий. Кто берёт раньше, тот получает самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, и все будущие обновления уже включены. Аренды не будет, пока не дойдём до финальной цены.



Настоящая прозрачность, а не маркетинг

Прозрачность это не когда говоришь «я прозрачный».

Прозрачность это показывать свежие счета, открытые с нуля с самой первой сделки.

Прозрачность это оставлять Magic Number на виду.

Прозрачность это называть каждый счёт именем его пресета.

Прозрачность это давать пользователю видеть реальную просадку с самого начала.

Прозрачность это не прятаться за старым счётом с накопленными 1000% прибыли, чтобы скрыть настоящую просадку.

Прозрачность это дать вам предельно мощного робота и показывать результаты только на свежих счетах, без «вызовов ИИ», без Quintum, без Sextum... ничего такого... да и что вам рассказывать, если вы уже всё видели сами?

В Golden DeathStar за каждым пресетом можно чётко следить. Дело не в идеальной кривой. Дело в том, чтобы увидеть, что именно делает каждая конфигурация в реальных рыночных условиях.

4 пресета под ваш уровень риска, у каждого своя чёткая цель по дневной прибыли:

Ultra Conservative: цель 1 % в день.

Moderate: цель 2,5 % в день.

Default: цель 5 % в день.

Win Win Accelerator (magic 270000, для еженедельного вывода): цель 5 % в день (и достигает её быстрее).

Никаких заморочек: вам нечего настраивать, нечего рассчитывать, негде ошибиться. Просто перетащите советник на график, загрузите пресет, и всё.

Но важно:

Используйте счёт ECN / Raw / Zero. Никогда не Standard, Mini, Micro или Cent. Наш трек-рекорд работает на Global Prime (Raw), и мы также гоняем его вживую на IC Markets (Raw Spread) и Pepperstone (Razor). Не знаете, какой вам подходит, или ни одного из них нет в вашем регионе? Не проблема: найдите любого брокера со счётом ECN, Raw или Zero, откройте 2-3 демо, погоняйте один и тот же пресет несколько дней на каждом, и вы своими глазами увидите, какой исполняет лучше и даёт лучшую отдачу.

Есть ли минимум для старта? Нет, минимума нет. В общем мы рекомендуем $500, но мы тестировали и на счетах по $200, и там тоже всё шло отлично. Просто учтите, что это зависит от плеча, которое разрешает ваш брокер, и от пресета, который вы хотите запустить.

Максимальный рекомендуемый капитал? Нет. Просто посмотрите, как мы советуем распределять капитал между разными пресетами на нашем сайте, во вкладке документации, под заголовком "Recommended capital diversification" так вы выжмете каждый доллар и сможете управлять капиталом, чтобы спокойно работать даже в режиме Accelerator без страха. Не пропустите эту часть!

С Golden DeathStar вам не нужно ничего делать, ничего изучать, ничего исследовать. Просто смотрите на результаты; и как только вы это поймёте, покупаете, перетаскиваете на XAUUSD M1, загружаете пресет, и готово. Единственное, что нужно проверить, чтобы стандартный Spread (15) был близок к спреду вашего брокера. А он таким и будет, если ваш счёт ECN, Raw или Zero. Новости он подхватывает на 100% автоматически, в каком бы регионе мира вы ни находились; он сам определяет любого брокера и число знаков после запятой. Вам не нужно настраивать вообще ничего: перетащите советник на график, загрузите выбранный пресет, и всё.

Когда купите, пожалуйста, свяжитесь с нами при малейшем сомнении. Если капитала мало, не переживайте; а если капитала много, не забудьте прочитать "Recommended capital diversification".

Удачи!

Prometatrader