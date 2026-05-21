Golden DeathStar MT5

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Golden DeathStar EA, советник для XAUUSD на таймфрейме M1

Golden DeathStar создан не для того, чтобы поразить вас одним идеальным днём, когда золото идёт по прямой. Он создан, чтобы работать с заданными пресетами, потому что у него одна-единственная цель: взять дневной % прибыли. Он не рассчитан на отдельные удачные дни, и это не робот из серии «торгую раз в три дня». Он торгует каждый день и только до тех пор, пока не возьмёт свой % прибыли по выбранному вами пресету.

Дело не в том, чтобы торговать много или мало. Цель одна, чистая и единственная: дневная прибыль. Советник работает ровно до тех пор, пока не дойдёт до неё. Ни одной сделкой больше, ни одной меньше. В хорошие дни он закроет эту цель за 2-3 сделки за пару часов. В плохие дни (а они всегда будут) ему придётся поработать подольше. Это единственная причина, по которой он вообще выходит на рынок. Как только прибыль взята, он останавливается до следующего дня.

Можно рассказать вам тысячу вещей, но что действительно важно? Важно, чтобы вы увидели это вживую. Для этого зайдите на наш канал и увидите все счета, работающие в реальном времени, проверенные и аудированные. Ещё можете зайти на наш сайт, где найдёте полную документацию и сами счета.

Канал: https://www.mql5.com/en/channels/prometatrader
MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/178172

ЦЕНА

$30 · Копии 1-5 (стартовая цена)
$300 · Копии 6-10
$500 · Копии 11-15
$600 · Копии 16-20
.......+$100 за каждые 5 копий


$1,800 · С копии 76 (финальная цена)

Цена растёт на 100 USD за каждые 5 проданных копий. Кто берёт раньше, тот получает самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, и все будущие обновления уже включены. Аренды не будет, пока не дойдём до финальной цены.


Настоящая прозрачность, а не маркетинг

Прозрачность это не когда говоришь «я прозрачный».

  • Прозрачность это показывать свежие счета, открытые с нуля с самой первой сделки.
  • Прозрачность это оставлять Magic Number на виду.
  • Прозрачность это называть каждый счёт именем его пресета.
  • Прозрачность это давать пользователю видеть реальную просадку с самого начала.
  • Прозрачность это не прятаться за старым счётом с накопленными 1000% прибыли, чтобы скрыть настоящую просадку.
  • Прозрачность это дать вам предельно мощного робота и показывать результаты только на свежих счетах, без «вызовов ИИ», без Quintum, без Sextum... ничего такого... да и что вам рассказывать, если вы уже всё видели сами?

В Golden DeathStar за каждым пресетом можно чётко следить. Дело не в идеальной кривой. Дело в том, чтобы увидеть, что именно делает каждая конфигурация в реальных рыночных условиях.

4 пресета под ваш уровень риска, у каждого своя чёткая цель по дневной прибыли:

Ultra Conservative: цель 1 % в день.
Moderate: цель 2,5 % в день.
Default: цель 5 % в день.
Win Win Accelerator (magic 270000, для еженедельного вывода): цель 5 % в день (и достигает её быстрее).

Никаких заморочек: вам нечего настраивать, нечего рассчитывать, негде ошибиться. Просто перетащите советник на график, загрузите пресет, и всё.

Но важно:

  1. Используйте счёт ECN / Raw / Zero. Никогда не Standard, Mini, Micro или Cent.
  2. Наш трек-рекорд работает на Global Prime (Raw), и мы также гоняем его вживую на IC Markets (Raw Spread) и Pepperstone (Razor).
  3. Не знаете, какой вам подходит, или ни одного из них нет в вашем регионе? Не проблема: найдите любого брокера со счётом ECN, Raw или Zero, откройте 2-3 демо, погоняйте один и тот же пресет несколько дней на каждом, и вы своими глазами увидите, какой исполняет лучше и даёт лучшую отдачу.

Есть ли минимум для старта? Нет, минимума нет. В общем мы рекомендуем $500, но мы тестировали и на счетах по $200, и там тоже всё шло отлично. Просто учтите, что это зависит от плеча, которое разрешает ваш брокер, и от пресета, который вы хотите запустить.

Максимальный рекомендуемый капитал? Нет. Просто посмотрите, как мы советуем распределять капитал между разными пресетами на нашем сайте, во вкладке документации, под заголовком "Recommended capital diversification" так вы выжмете каждый доллар и сможете управлять капиталом, чтобы спокойно работать даже в режиме Accelerator без страха. Не пропустите эту часть!

С Golden DeathStar вам не нужно ничего делать, ничего изучать, ничего исследовать. Просто смотрите на результаты; и как только вы это поймёте, покупаете, перетаскиваете на XAUUSD M1, загружаете пресет, и готово. Единственное, что нужно проверить, чтобы стандартный Spread (15) был близок к спреду вашего брокера. А он таким и будет, если ваш счёт ECN, Raw или Zero. Новости он подхватывает на 100% автоматически, в каком бы регионе мира вы ни находились; он сам определяет любого брокера и число знаков после запятой. Вам не нужно настраивать вообще ничего: перетащите советник на график, загрузите выбранный пресет, и всё.

Когда купите, пожалуйста, свяжитесь с нами при малейшем сомнении. Если капитала мало, не переживайте; а если капитала много, не забудьте прочитать "Recommended capital diversification".

Удачи!
Prometatrader


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3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Golden DeathStar MT4
Walter Marcelo Rando
3 (1)
Эксперты
Golden DeathStar EA — эксперт для XAUUSD на таймфрейме M1 Golden DeathStar не создан для того, чтобы поразить вас одним идеальным днём, когда золото идёт по прямой. Он создан, чтобы работать с готовыми пресетами, потому что у него одна-единственная цель: достичь заданного % прибыли в день. Это не советник «для удачных дней» и не робот, который «торгует раз в три дня». Он торгует каждый день — и только до тех пор, пока не достигнет % прибыли согласно выбранному вами пресету. Цель не в том, чтобы
PropOS Challenge Workstation
Walter Marcelo Rando
Эксперты
Большинство советников проваливают челленджи проп-фирм, и дело не в стратегии Они проваливаются, потому что не понимают правил. Дневная просадка. Максимальная просадка. Лимит лучшего дня. Цели по фазам. Ограничения трейлинга. Минимальное количество торговых дней. Нарушь одно правило, и твой счёт исчезнет вместе со вступительным взносом. PropOS был создан, чтобы решить эту проблему. Полноценная рабочая станция для проп-фирм Выбери свою проп-фирму. Правила загрузятся автоматически. Прикрепи советн
PropOS Gold Engine
Walter Marcelo Rando
Эксперты
PROPOS GOLD ENGINE Институциональный советник XAUUSD Торгуйте золотом от $100 — не потому, что требования ниже, а потому что внутри нет скрытых рисков. Одна позиция за раз , всегда защищена стоп-лоссом и тейк-профитом. Трейлинг включён. Без сеток. Без мартингейла. Без усреднения: поэтому вы можете доверить ему и более крупный капитал. Качество важнее количества: в среднем 15–20 сделок в месяц. Всё основано на чистом price action на XAUUSD M1, с полным контролем риска с самого начала. По умолчани
Фильтр:
coco boss
242
coco boss 2026.06.15 08:59 
 

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