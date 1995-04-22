GOLD REGIME NAVIGATOR — 面向 XAUUSD(H1)的透明、规则化量化系统

提供免费 Demo:购买前请自己在策略测试器中回测。随附完整 PDF 手册和回测摘要。

Gold Regime Navigator 是一款完全系统化的 XAUUSD 智能交易系统。它是透明的量化系统,而非黑箱。每个决策都来自公开、可检查的规则,原始回测数字也开门见山地展示。没有神经网络的猜测,没有曲线拟合出来的完美资金曲线。

关于"AI"的说明:本策略是借助 AI 工具研究和开发的,但 EA 内部并没有实时运行的 AI 或神经网络在做交易决策。在你图表上运行的是确定性的量化逻辑:一个统计学的状态分类器,把交易分配给三个经典子策略。它所做的一切都列在下面。

工作原理 - 状态自适应引擎

- 三状态隐马尔可夫模型(经典统计模型,不是神经网络)把每根 H1 K线归类为:趋势、高波动危机或低波动均值回归。

- 每种状态路由到各自久经检验的子策略:趋势回撤(EMA + ADX)、唐奇安突破或布林带挤压突破。

- 一个引擎随市场状态自适应,而不是用单一风格强行应对所有行情。

风险控制 - 内建,而非事后附加

- 每笔订单在下单时都带硬性止损和止盈(基于 ATR)。绝不持有无保护仓位。

- +2R 部分平仓、自动移至保本、带 ADX 条件的移动止损。

- 连亏熔断:连续亏损 6 次风险减半,连胜 2 次恢复。

- 通过 MT5 内置日历屏蔽美国高影响新闻。

- 无马丁、无网格、无加仓摊平。

完全透明 - 诚实的回测数字(2016-2022,XAUUSD H1,经纪商默认成本)

- 交易 1059 笔。胜率 50.2%。盈利因子 1.06。

- 在 10000 USD 本金上净盈利约 +4050 USD。最大回撤约 50%。盈利年份:7 年中 2 年。

我故意公布原始、未经筛选的数字。这是一套优势很薄的研究级系统,不是保证盈利的印钞机。购买前请下载免费 Demo,自己跑一遍策略测试器。

使用要求

- 品种与周期:仅限 XAUUSD、H1(其他品种或周期会被拒绝)。

- 账户类型:对冲账户(可同时持有多头和空头)。

- 默认风险:每笔交易占净值的 1.5%。降到 0.5% 会更平稳。

- 建议最低余额:约 1000 USD。

关键参数(刻意少于五个,以避免过拟合)

- 每笔风险百分比、最大同时持仓数、magic number、交易备注。

适合谁

- 以逻辑和诚实数字来评判系统的量化型交易者,想要一套透明的、状态切换的黄金 EA 来研究、测试和延展。

不适合谁

- 期待保证盈利、低回撤或"挂上就不管"印钞机的人。

风险披露

过往回测表现不预示未来结果。带杠杆的 XAUUSD 交易可能造成超过保证金的损失。这不是投资建议。支持与报错请通过产品页面;我会在 5 个工作日内回复。