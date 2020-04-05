Gold Regime Navigator
- Эксперты
-
Yuta HidakaI'm Programming engineer.
Developing auto-trade-system with python.
- Версия: 2.18
- Обновлено: 5 августа 2026
- Активации: 20
GOLD REGIME NAVIGATOR — прозрачная, основанная на правилах квант-система для XAUUSD (H1)
Доступно бесплатное демо: протестируйте советник сами в Тестере стратегий перед покупкой. В комплекте PDF-руководство и сводка бэктеста.
Gold Regime Navigator — полностью систематический советник для XAUUSD. Это прозрачная квант-система, а не чёрный ящик. Каждое решение основано на опубликованных, проверяемых правилах, а сырые цифры бэктеста показаны открыто. Никаких догадок нейросети и никаких "идеальных" подогнанных кривых.
Несколько слов об "ИИ": стратегия была исследована и разработана с помощью инструментов ИИ, но внутри советника НЕТ работающего ИИ или нейросети, принимающей решения. На вашем графике работает детерминированная квант-логика: статистический классификатор режимов, направляющий сделки в три классические суб-стратегии. Всё, что делает советник, перечислено ниже.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ - адаптивный к режимам движок
- Трёхрежимная скрытая марковская модель (классическая статистическая модель, а не нейросеть) относит каждый бар H1 к тренду, высоковолатильному кризису или возврату к среднему при низкой волатильности.
- Каждый режим направляется в свою проверенную суб-стратегию: трендовый откат (EMA + ADX), пробой Дончиана или пробой сжатия Боллинджера.
- Один движок адаптируется к состоянию рынка вместо того, чтобы навязывать один стиль во всех условиях.
КОНТРОЛЬ РИСКА - встроен, а не добавлен сверху
- У каждого ордера есть жёсткий стоп-лосс и тейк-профит (на основе ATR, выставляются при отправке). Никаких позиций без защиты.
- Частичное закрытие на +2R, перевод в безубыток, трейлинг с условием по ADX.
- Предохранитель серии убытков: риск уменьшается вдвое после 6 убытков подряд и восстанавливается после 2 прибылей.
- Блокировка важных новостей США через встроенный календарь MT5.
- Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения.
ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ - честные цифры бэктеста (2016-2022, XAUUSD H1, стандартные издержки брокера)
- Сделок 1059. Доля прибыльных 50,2%. Профит-фактор 1,06.
- Итог около +4050 USD при депозите 10 000 USD. Максимальная просадка около 50%. Прибыльных лет: 2 из 7.
Я намеренно публикую сырые, неотфильтрованные цифры. Это система с тонким преимуществом исследовательского уровня, а не гарантированная денежная машина. Скачайте бесплатное демо и прогоните Тестер стратегий сами перед покупкой.
ТРЕБОВАНИЯ
- Символ и таймфрейм: только XAUUSD, H1 (другие символы и таймфреймы не принимаются).
- Тип счёта: хеджевый (может держать лонг и шорт одновременно).
- Риск по умолчанию: 1,5% от средств на сделку. Снизьте до 0,5% для более спокойного режима.
- Рекомендуемый минимальный баланс: около 1000 USD.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ (намеренно меньше пяти, чтобы избежать переподгонки)
- Процент риска на сделку, максимум одновременных позиций, magic number, комментарий к сделкам.
КОМУ ПОДОЙДЁТ
- Трейдерам с квант-мышлением, которые судят о системе по её логике и честным цифрам и хотят прозрачный советник по золоту с переключением режимов для изучения и тестирования.
КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ
- Тем, кто ждёт гарантированной прибыли, низкой просадки или советник "поставил и забыл".
РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Прошлые результаты бэктеста не гарантируют будущих. Торговля XAUUSD с плечом может привести к потерям, превышающим маржу. Это не инвестиционная рекомендация. Поддержка и сообщения об ошибках — через страницу продукта; отвечаю в течение 5 рабочих дней.