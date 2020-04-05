GOLD REGIME NAVIGATOR — прозрачная, основанная на правилах квант-система для XAUUSD (H1)

Доступно бесплатное демо: протестируйте советник сами в Тестере стратегий перед покупкой. В комплекте PDF-руководство и сводка бэктеста.

Gold Regime Navigator — полностью систематический советник для XAUUSD. Это прозрачная квант-система, а не чёрный ящик. Каждое решение основано на опубликованных, проверяемых правилах, а сырые цифры бэктеста показаны открыто. Никаких догадок нейросети и никаких "идеальных" подогнанных кривых.

Несколько слов об "ИИ": стратегия была исследована и разработана с помощью инструментов ИИ, но внутри советника НЕТ работающего ИИ или нейросети, принимающей решения. На вашем графике работает детерминированная квант-логика: статистический классификатор режимов, направляющий сделки в три классические суб-стратегии. Всё, что делает советник, перечислено ниже.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ - адаптивный к режимам движок

- Трёхрежимная скрытая марковская модель (классическая статистическая модель, а не нейросеть) относит каждый бар H1 к тренду, высоковолатильному кризису или возврату к среднему при низкой волатильности.

- Каждый режим направляется в свою проверенную суб-стратегию: трендовый откат (EMA + ADX), пробой Дончиана или пробой сжатия Боллинджера.

- Один движок адаптируется к состоянию рынка вместо того, чтобы навязывать один стиль во всех условиях.

КОНТРОЛЬ РИСКА - встроен, а не добавлен сверху

- У каждого ордера есть жёсткий стоп-лосс и тейк-профит (на основе ATR, выставляются при отправке). Никаких позиций без защиты.

- Частичное закрытие на +2R, перевод в безубыток, трейлинг с условием по ADX.

- Предохранитель серии убытков: риск уменьшается вдвое после 6 убытков подряд и восстанавливается после 2 прибылей.

- Блокировка важных новостей США через встроенный календарь MT5.

- Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения.

ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ - честные цифры бэктеста (2016-2022, XAUUSD H1, стандартные издержки брокера)

- Сделок 1059. Доля прибыльных 50,2%. Профит-фактор 1,06.

- Итог около +4050 USD при депозите 10 000 USD. Максимальная просадка около 50%. Прибыльных лет: 2 из 7.

Я намеренно публикую сырые, неотфильтрованные цифры. Это система с тонким преимуществом исследовательского уровня, а не гарантированная денежная машина. Скачайте бесплатное демо и прогоните Тестер стратегий сами перед покупкой.

ТРЕБОВАНИЯ

- Символ и таймфрейм: только XAUUSD, H1 (другие символы и таймфреймы не принимаются).

- Тип счёта: хеджевый (может держать лонг и шорт одновременно).

- Риск по умолчанию: 1,5% от средств на сделку. Снизьте до 0,5% для более спокойного режима.

- Рекомендуемый минимальный баланс: около 1000 USD.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ (намеренно меньше пяти, чтобы избежать переподгонки)

- Процент риска на сделку, максимум одновременных позиций, magic number, комментарий к сделкам.

КОМУ ПОДОЙДЁТ

- Трейдерам с квант-мышлением, которые судят о системе по её логике и честным цифрам и хотят прозрачный советник по золоту с переключением режимов для изучения и тестирования.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ

- Тем, кто ждёт гарантированной прибыли, низкой просадки или советник "поставил и забыл".

РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Прошлые результаты бэктеста не гарантируют будущих. Торговля XAUUSD с плечом может привести к потерям, превышающим маржу. Это не инвестиционная рекомендация. Поддержка и сообщения об ошибках — через страницу продукта; отвечаю в течение 5 рабочих дней.