Gold Regime Navigator

GOLD REGIME NAVIGATOR — прозрачная, основанная на правилах квант-система для XAUUSD (H1)

Доступно бесплатное демо: протестируйте советник сами в Тестере стратегий перед покупкой. В комплекте PDF-руководство и сводка бэктеста.

Gold Regime Navigator — полностью систематический советник для XAUUSD. Это прозрачная квант-система, а не чёрный ящик. Каждое решение основано на опубликованных, проверяемых правилах, а сырые цифры бэктеста показаны открыто. Никаких догадок нейросети и никаких "идеальных" подогнанных кривых.

Несколько слов об "ИИ": стратегия была исследована и разработана с помощью инструментов ИИ, но внутри советника НЕТ работающего ИИ или нейросети, принимающей решения. На вашем графике работает детерминированная квант-логика: статистический классификатор режимов, направляющий сделки в три классические суб-стратегии. Всё, что делает советник, перечислено ниже.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ - адаптивный к режимам движок
- Трёхрежимная скрытая марковская модель (классическая статистическая модель, а не нейросеть) относит каждый бар H1 к тренду, высоковолатильному кризису или возврату к среднему при низкой волатильности.
- Каждый режим направляется в свою проверенную суб-стратегию: трендовый откат (EMA + ADX), пробой Дончиана или пробой сжатия Боллинджера.
- Один движок адаптируется к состоянию рынка вместо того, чтобы навязывать один стиль во всех условиях.

КОНТРОЛЬ РИСКА - встроен, а не добавлен сверху
- У каждого ордера есть жёсткий стоп-лосс и тейк-профит (на основе ATR, выставляются при отправке). Никаких позиций без защиты.
- Частичное закрытие на +2R, перевод в безубыток, трейлинг с условием по ADX.
- Предохранитель серии убытков: риск уменьшается вдвое после 6 убытков подряд и восстанавливается после 2 прибылей.
- Блокировка важных новостей США через встроенный календарь MT5.
- Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения.

ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ - честные цифры бэктеста (2016-2022, XAUUSD H1, стандартные издержки брокера)
- Сделок 1059. Доля прибыльных 50,2%. Профит-фактор 1,06.
- Итог около +4050 USD при депозите 10 000 USD. Максимальная просадка около 50%. Прибыльных лет: 2 из 7.
Я намеренно публикую сырые, неотфильтрованные цифры. Это система с тонким преимуществом исследовательского уровня, а не гарантированная денежная машина. Скачайте бесплатное демо и прогоните Тестер стратегий сами перед покупкой.

ТРЕБОВАНИЯ
- Символ и таймфрейм: только XAUUSD, H1 (другие символы и таймфреймы не принимаются).
- Тип счёта: хеджевый (может держать лонг и шорт одновременно).
- Риск по умолчанию: 1,5% от средств на сделку. Снизьте до 0,5% для более спокойного режима.
- Рекомендуемый минимальный баланс: около 1000 USD.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ (намеренно меньше пяти, чтобы избежать переподгонки)
- Процент риска на сделку, максимум одновременных позиций, magic number, комментарий к сделкам.

КОМУ ПОДОЙДЁТ
- Трейдерам с квант-мышлением, которые судят о системе по её логике и честным цифрам и хотят прозрачный советник по золоту с переключением режимов для изучения и тестирования.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЁТ
- Тем, кто ждёт гарантированной прибыли, низкой просадки или советник "поставил и забыл".

РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Прошлые результаты бэктеста не гарантируют будущих. Торговля XAUUSD с плечом может привести к потерям, превышающим маржу. Это не инвестиционная рекомендация. Поддержка и сообщения об ошибках — через страницу продукта; отвечаю в течение 5 рабочих дней.

Рекомендуем также
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Platinum Trend Protected EA XPTusd
Oscar Moyano Rodriguez
Эксперты
Внимание, трейдеры платины! XPTUSD Trend Protected EA не открывает сделки случайным образом. Он входит только тогда, когда тренд силен и рынок подтверждает движение. Избегает шумных колебаний и случайных движений, разрушающих счета. Умное управление риском: снижает экспозицию после убытков и использует выигрышные серии. Каждая сделка независима — без мартингейла, сетки и хеджирования. Прогрессивный трейлинг-стоп защищает прибыль, не мешая тренду развиваться. Адаптируется под сессии Лондона, Нью
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
TimeTrade Pro EA MT5
Thomas Steinmassl
Эксперты
TimeTrade Pro EA is a simple and clearly structured Expert Advisor for MetaTrader 5 that automatically opens Buy and Sell trades at predefined times. The EA is suitable for traders who want to automate fixed trading times, session strategies, time-of-day setups, or time-based backtests. The Expert Advisor can open one Buy trade and one Sell trade per trading day. Buy and Sell times can be configured separately. In addition, Buy and Sell positions can optionally be closed automatically at predefi
NANA The Gold Digger
Nahid Dahane
Эксперты
NANA The Gold Digger EA. ️ A powerful Martingale Expert Advisor built for XAUUSD traders who want a simple, automated, and tested approach to the gold market. The Gold Digger EA has been tested mostly on Gold (XAUUSD)  and has proved to be profitable and made significant amount of money every month  the same settings shown in the video are the exact inputs used in real live market conditions . NOTE :  THERE ARE SOME BROKERS IN WHICH THE INPUT OF POINTS BETWEEN TRADES 450 POINTS AS I TESTE
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
VR Black Box — это современный автоматический торговый эксперт, разработанный опытным трейдером программистом. Мощный торговый инструмент, построенный на проверенной стратегии следования за трендовыми движениями рынка. Этот робот прошёл длительный путь развития и усовершенствования, регулярно обновляясь и адаптируясь к меняющимся условиям рынка. За годы эксплуатации на реальных торговых счетах он зарекомендовал себя как надежный помощник как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Файлы нас
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Эксперты
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
Эксперты
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
Эксперты
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
FTU Memphis
James Erasmus
Эксперты
Советник Memphis EA — Система для торговли на основе продолжения тренда Захватывает точки входа для продолжения тренда с контролируемыми выходами Основные характеристики Без мартингейла, без сетки Логика одной позиции для контролируемого риска Стоп-лосс и целевая прибыль на основе ATR Интеллектуальная система повторного входа, согласованная с направлением тренда Встроенная защита от выхода (коррекция + выход по времени) Разработан для торговли на низких таймфреймах (M2–M5) Рейтинг эфф
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (17)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Эксперты
GoldStorm - Advanced Gold Trading Algorithm (XAU/USD) After intensive research, programming, and testing, GoldStorm was created – an innovative Expert Advisor (EA) developed in MQL5. This advanced trading algorithm is designed specifically for trading gold (XAU/USD) and fully utilizes market dynamics and price volatility. How Does GoldStorm Work? GoldStorm uses a strategy based on precise pending orders. After a position is activated, one of two actions occurs: Pyramiding Positions – If the mark
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
Эксперты
ApexFlow EA ApexFlow EA — полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. Советник торгует краткосрочные движения рынка, используя адаптивный анализ цены, импульса и волатильности. EA автоматически управляет входами, выходами, уровнями Stop Loss и Take Profit, а также открытыми позициями. Таймфрейм: M1 Рынки: валютные пары Forex, металлы, индексы и другие инструменты, поддерживаемые вашим брокером. Рекомендуемые настройки: используйте настройки по умолчанию в качестве отправной точ
Cable Brain MT5
TICK STACK LTD
5 (4)
Эксперты
Buy Any 2 Products, Get 1 Free For a limited time, purchase any two TickStack EAs and choose a third one completely free — including a full lifetime license with unlimited activations. (Gold Neural Core not included in this offer) Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Cable Brain represents the pinnacle of grid trading technology, combini
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Эксперты
Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol modes (market monitoring, ma
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
EA Performance Panel
Yuta Hidaka
5 (1)
Утилиты
EA PERFORMANCE PANEL — your trading on one screen. Which robot is carrying the account, which one is bleeding, and what the months behind them look like, drawn over your chart. A balance is an average, and averages hide things. This reads your closed trades and splits that single number back apart, by Magic Number. This is the free edition. It runs on a live chart, on your real account, not only in the Strategy Tester. THE PROBLEM MetaTrader shows you one number: account profit. Run three EAs an
FREE
CalendarDiagnostic
Yuta Hidaka
Утилиты
Your Economic Calendar tab is empty, or your news filter stopped firing. Is the calendar feed stale? Has the machine clock drifted? Or is the tab simply filtered? From the Calendar tab, all three look exactly the same. This script tells them apart, then tells you what to do about it. WHAT IT DOES It reads the calendar database through the API, which no interface filter touches. That single fact separates the third cause from the other two: if the API returns future events and your Calendar tab s
FREE
EA Performance Terminal
Yuta Hidaka
Утилиты
EA PERFORMANCE TERMINAL — everything on one screen. Every robot on your account, what each one is doing to your balance, and the months that got you here, drawn over your chart instead of buried in a report. A balance is an average, and averages hide things. One robot can quietly cover another's losses for months while the equity curve still looks calm. This reads your closed trades and splits that single number back apart, by Magic Number. A free edition is available, and it runs on a live char
Semi Auto Cockpit
Yuta Hidaka
Эксперты
Semi Auto Cockpit is a pre-trade grid simulator and an execution cockpit for XAUUSD. You decide and place every entry. The tool sizes it, bounds its loss, manages it afterwards, and — before you commit — shows you where the position breaks. WHAT IT DOES - Read-only mode: displays the account and any grid this EA itself opened, and changes nothing. This is the install default. - Semi-auto mode: you click the entry; the cockpit takes sizing, basket-stop management, trailing and exposure limits f
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв