若要測試此智慧交易系統，請務必輸入“+”和“-”GMT時差參數。在模擬帳戶或真實帳戶交易時，此參數會自動計算。

如何計算「GMT時差」、「風險管理資訊面板」顯示的內容以及如何選擇槓桿存款比率，請造訪以下連結：





要在模擬帳戶或真實帳戶上進行交易，只需將EA安裝在XAUUSD（黃金）圖表上，選擇任意時間週期和預設設定即可。

交易品種：XAUUSD（黃金）

時間週期：H1（可設定為任何時間週期圖表）

我們建議使用點差較低的經紀商。

最低存款額：150 美元（槓桿比例為 1:100）

已購買「Onyx MT5」EA的交易者請注意：「Onyx Simple MT5」EA沒有任何新增參數；相反，它是一個輕量級版本。因此，沒有必要購買它。

風險提示：

過往業績並不代表未來收益。請在真實帳戶上使用EA之前，先在模擬帳戶上進行充分測試。請勿使用您無法承受損失的資金進行交易。