Onyx Simple MT5
- 专家
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- 版本: 1.2
- 更新: 20 七月 2026
- 激活: 10
「Onyx Simple MT5」是「Onyx MT5」智慧交易系統的簡化版，設定極少。此智慧交易系統專為在MetaTrader 5平台上交易XAUUSD（黃金）而設計，特別適用於突破日線水準的情況。其策略是基於自動辨識前一日的最高價和最低價，並據此設定買入停損單和賣出停損單。每筆交易都配有停損、停利和追蹤停損，停損位會隨著價格動態移動。
若要測試此智慧交易系統，請務必輸入“+”和“-”GMT時差參數。在模擬帳戶或真實帳戶交易時，此參數會自動計算。
如何計算「GMT時差」、「風險管理資訊面板」顯示的內容以及如何選擇槓桿存款比率，請造訪以下連結：
要在模擬帳戶或真實帳戶上進行交易，只需將EA安裝在XAUUSD（黃金）圖表上，選擇任意時間週期和預設設定即可。
- 交易品種：XAUUSD（黃金）
- 時間週期：H1（可設定為任何時間週期圖表）
- 我們建議使用點差較低的經紀商。
- 最低存款額：150 美元（槓桿比例為 1:100）
已購買「Onyx MT5」EA的交易者請注意：「Onyx Simple MT5」EA沒有任何新增參數；相反，它是一個輕量級版本。因此，沒有必要購買它。
風險提示：
過往業績並不代表未來收益。請在真實帳戶上使用EA之前，先在模擬帳戶上進行充分測試。請勿使用您無法承受損失的資金進行交易。
過往業績並不代表未來收益。請在真實帳戶上使用EA之前，先在模擬帳戶上進行充分測試。請勿使用您無法承受損失的資金進行交易。
Ottimo EA ad un prezzo davvero ridicolo....lo uso da più di due mesi e solo una volta è andato in SL...Aliaksnadr è sempre pronto ad aiutarti. Lo consiglio