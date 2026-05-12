Onyx Simple MT5

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"Onyx Simple MT5" - это упрощённая версия советника "Onyx MT5" с минимальным количеством настроек. Советник предназначен для торговли XAUUSD (золотом) при пробое дневных уровней на платформе "MetaTrader 5". Стратегия основана на автоматическом определении максимума и минимума предыдущего дня, для которых выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Каждая сделка сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом и трейлинг-стопом, который динамически подтягивает защитный уровень вслед за ценой. 

Живой сигнал

Для тестирования советника обязательно введите параметр "+" "-" GMT difference. При торговле на демо- или реальном счёте он определяется автоматически. 
Как вычислить "GMT difference", что показывает "Risk Management Info Panel" и выбор соотношения кредитного плеча и депозита смотрите здесь:

Для торговли на демо- или реальном счёте просто установите советник на график XAUUSD (золото) с любым таймфреймом и настройками по умолчанию.
  • Инструмент: XAUUSD (золото)
  • Таймфрейм: H1 (устанавливается на графике любого таймфрейма)
  • Рекомендуется использовать брокера с низкими спредами.
  • Минимальный депозит : 150$ (при кредитном плече 1 : 100)
Внимание трейдерам которые уже купили советник "Onyx MT5" - в советнике "Onyx Simple MT5" нет новых параметров, а наоборот это облегченная версия. Поэтому нет смысла ее покупать.
Предупреждение о рисках:
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед запуском на реале. Не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.

Отзывы 2
LegalB
145
LegalB 2026.07.13 08:08 
 

Ottimo EA ad un prezzo davvero ridicolo....lo uso da più di due mesi e solo una volta è andato in SL...Aliaksnadr è sempre pronto ad aiutarti. Lo consiglio

Ahmed Taha
1444
Ahmed Taha 2026.05.12 18:13 
 

Whenever i see an expert from Aliaksnadr , i buy without thinking. He is truly the most honest developer here . He is really magician!!! Big respect to you & my endless support for you forever

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
LegalB
145
LegalB 2026.07.13 08:08 
 

Ottimo EA ad un prezzo davvero ridicolo....lo uso da più di due mesi e solo una volta è andato in SL...Aliaksnadr è sempre pronto ad aiutarti. Lo consiglio

Aliaksandr Chupryna
11419
Ответ разработчика Aliaksandr Chupryna 2026.07.13 08:30
Thank you very much for your feedback.
Ahmed Taha
1444
Ahmed Taha 2026.05.12 18:13 
 

Whenever i see an expert from Aliaksnadr , i buy without thinking. He is truly the most honest developer here . He is really magician!!! Big respect to you & my endless support for you forever

Aliaksandr Chupryna
11419
Ответ разработчика Aliaksandr Chupryna 2026.05.12 18:16
Thank you very much for your kind words
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