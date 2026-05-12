Onyx Simple MT5
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 20 июля 2026
- Активации: 10
"Onyx Simple MT5" - это упрощённая версия советника "Onyx MT5" с минимальным количеством настроек. Советник предназначен для торговли XAUUSD (золотом) при пробое дневных уровней на платформе "MetaTrader 5". Стратегия основана на автоматическом определении максимума и минимума предыдущего дня, для которых выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Каждая сделка сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом и трейлинг-стопом, который динамически подтягивает защитный уровень вслед за ценой.
- Инструмент: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: H1 (устанавливается на графике любого таймфрейма)
- Рекомендуется использовать брокера с низкими спредами.
- Минимальный депозит : 150$ (при кредитном плече 1 : 100)
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед запуском на реале. Не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.
Ottimo EA ad un prezzo davvero ridicolo....lo uso da più di due mesi e solo una volta è andato in SL...Aliaksnadr è sempre pronto ad aiutarti. Lo consiglio