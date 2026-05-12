"Onyx Simple MT5" - это упрощённая версия советника "Onyx MT5" с минимальным количеством настроек. Советник предназначен для торговли XAUUSD (золотом) при пробое дневных уровней на платформе "MetaTrader 5". Стратегия основана на автоматическом определении максимума и минимума предыдущего дня, для которых выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Каждая сделка сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом и трейлинг-стопом, который динамически подтягивает защитный уровень вслед за ценой. Живой сигнал

Для тестирования советника обязательно введите параметр "+" "-" GMT difference. При торговле на демо- или реальном счёте он определяется автоматически.

Как вычислить "GMT difference", что показывает "Risk Management Info Panel" и выбор соотношения кредитного плеча и депозита смотрите здесь:





Для торговли на демо- или реальном счёте просто установите советник на график XAUUSD (золото) с любым таймфреймом и настройками по умолчанию.

Инструмент: XAUUSD (золото)

Таймфрейм: H1 (устанавливается на графике любого таймфрейма)

Рекомендуется использовать брокера с низкими спредами.

Минимальный депозит : 150$ (при кредитном плече 1 : 100)

Внимание трейдерам которые уже купили советник "Onyx MT5" - в советнике "Onyx Simple MT5" нет новых параметров, а наоборот это облегченная версия. Поэтому нет смысла ее покупать.

Предупреждение о рисках:

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед запуском на реале. Не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.