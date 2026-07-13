神经学习指标 ：将它设置到图表上，让它自动寻找自己的最佳设置。

Neuro Gann AI 是一款适用于 MetaTrader 5 的神经学习信号指标，它完成了大多数工具需要您自己完成的事情。它会研究您当前交易品种的近期历史数据以及实际市场状态，找出能够带来最佳结果的指标过滤器设置、止损和目标距离，并自动为您应用这些设置。切换到另一个时间周期后，它会重新从零开始学习，因此您始终使用的是适合当前图表的交易设置，而不是您猜测出来的数字。

其背后的方法是 W.D. Gann 的价格区间划分。当价格顺应更高时间周期趋势返回到信号区域时，指标会在K线上标记入场点，并绘制入场线、三个目标位以及止损位。它还会通过移动平均线及其通道过滤器确认信号，并为您选择更高时间周期的确认，因此您不必在所有市场中固定使用同一套设置，而是主要跟随趋势进行交易。

经过验证的统计表现（几乎适用于所有资产）

M1 - M5 - M15 - M30 - H1，非常灵活，可以同时运行于所有时间周期，以获得更多信号！

在实时交易中自适应调整策略和所有设置，生成具有高胜率的交易，并将所有统计优势掌握在我们这一边

图表上仅显示经过确认的 BUY 和 SELL 信号

指标为每笔交易生成自适应 TP 和 SL 水平

平均胜率 75%+

警报和通知也会发送到手机

适合 Prop Firm 交易方式

简单易懂——适合所有经验水平的交易者

来自创建者的个人支持

100% 不重绘、不重新绘制、不滞后

学习部分实际执行的内容

大多数指标会给您固定的止损和固定目标，并希望它们适合您的交易品种。Neuro Gann AI 不会这样做。它会重新演算您图表上的近期信号，在合理范围内尝试不同的止损和目标距离，并保留首先具有较高胜率、然后能够捕获最多点数的组合。您可以选择自己能够接受的最低胜率。默认值为百分之七十五。

它保持客观。搜索范围受到限制，因此它永远不会依靠一个不现实的止损来隐藏结果，而这个止损实际上永远不会被触发。它不会相信仅建立在少量交易上的结果，因此在交易较平静的品种上，它会保持您自己的设置，直到有足够的历史数据进行学习。它在加载时进行一次调优，并大约每天刷新一次，根据市场变化进行平稳调整，而不是不断跳动。

在图表上

入场点会通过清晰的箭头标记。目标位和止损位会显示为带标签的线条，并且每当价格达到目标时都会立即更新。一笔交易达到第二目标后，会继续运行至第三目标；如果出现新的交易设置，新的设置会接管。所有过去的信号都会以浅色标记保留在图表上，因此该方法的历史记录始终显示在您面前，而不是隐藏起来。

面板让您一眼掌握信息。它显示方向、确认时间周期、引擎是否已经完成调优以及它研究了多少过去的信号、它选择的精确设置，以及过去七天和三十天的滚动胜率和点数总计。当您需要更干净的视图时，只需点击一次即可隐藏或显示 Gann 水平。

需要了解

这是一个指标。它绘制信号、水平和统计数据，并通过弹窗、推送通知和电子邮件发送提醒。它不会为您自动开仓或管理交易。面板上的数据根据您图表中的价格历史进行计算，并显示该方法过去会如何运行。它是一份历史记录，而不是对未来结果的保证。在依赖任何设置之前，请先在您自己的经纪商环境中进行测试，并记住交易始终存在风险。

输入参数包括 Gann 回溯周期和更高时间周期过滤器、目标和止损距离、自我调优控制和搜索限制、移动平均线过滤器、入场箭头样式和颜色、信息面板以及提醒渠道。