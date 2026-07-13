Neuro Gann

神经学习指标 ：将它设置到图表上，让它自动寻找自己的最佳设置。

Neuro Gann AI 是一款适用于 MetaTrader 5 的神经学习信号指标，它完成了大多数工具需要您自己完成的事情。它会研究您当前交易品种的近期历史数据以及实际市场状态，找出能够带来最佳结果的指标过滤器设置、止损和目标距离，并自动为您应用这些设置。切换到另一个时间周期后，它会重新从零开始学习，因此您始终使用的是适合当前图表的交易设置，而不是您猜测出来的数字。

其背后的方法是 W.D. Gann 的价格区间划分。当价格顺应更高时间周期趋势返回到信号区域时，指标会在K线上标记入场点，并绘制入场线、三个目标位以及止损位。它还会通过移动平均线及其通道过滤器确认信号，并为您选择更高时间周期的确认，因此您不必在所有市场中固定使用同一套设置，而是主要跟随趋势进行交易。

经过验证的统计表现（几乎适用于所有资产）
M1 - M5 - M15 - M30 - H1，非常灵活，可以同时运行于所有时间周期，以获得更多信号！
在实时交易中自适应调整策略和所有设置，生成具有高胜率的交易，并将所有统计优势掌握在我们这一边
图表上仅显示经过确认的 BUY 和 SELL 信号
指标为每笔交易生成自适应 TP 和 SL 水平
平均胜率 75%+
警报和通知也会发送到手机
适合 Prop Firm 交易方式
简单易懂——适合所有经验水平的交易者
来自创建者的个人支持
100% 不重绘、不重新绘制、不滞后

学习部分实际执行的内容

大多数指标会给您固定的止损和固定目标，并希望它们适合您的交易品种。Neuro Gann AI 不会这样做。它会重新演算您图表上的近期信号，在合理范围内尝试不同的止损和目标距离，并保留首先具有较高胜率、然后能够捕获最多点数的组合。您可以选择自己能够接受的最低胜率。默认值为百分之七十五。

它保持客观。搜索范围受到限制，因此它永远不会依靠一个不现实的止损来隐藏结果，而这个止损实际上永远不会被触发。它不会相信仅建立在少量交易上的结果，因此在交易较平静的品种上，它会保持您自己的设置，直到有足够的历史数据进行学习。它在加载时进行一次调优，并大约每天刷新一次，根据市场变化进行平稳调整，而不是不断跳动。

在图表上

入场点会通过清晰的箭头标记。目标位和止损位会显示为带标签的线条，并且每当价格达到目标时都会立即更新。一笔交易达到第二目标后，会继续运行至第三目标；如果出现新的交易设置，新的设置会接管。所有过去的信号都会以浅色标记保留在图表上，因此该方法的历史记录始终显示在您面前，而不是隐藏起来。

面板让您一眼掌握信息。它显示方向、确认时间周期、引擎是否已经完成调优以及它研究了多少过去的信号、它选择的精确设置，以及过去七天和三十天的滚动胜率和点数总计。当您需要更干净的视图时，只需点击一次即可隐藏或显示 Gann 水平。

需要了解

这是一个指标。它绘制信号、水平和统计数据，并通过弹窗、推送通知和电子邮件发送提醒。它不会为您自动开仓或管理交易。面板上的数据根据您图表中的价格历史进行计算，并显示该方法过去会如何运行。它是一份历史记录，而不是对未来结果的保证。在依赖任何设置之前，请先在您自己的经纪商环境中进行测试，并记住交易始终存在风险。

输入参数包括 Gann 回溯周期和更高时间周期过滤器、目标和止损距离、自我调优控制和搜索限制、移动平均线过滤器、入场箭头样式和颜色、信息面板以及提醒渠道。


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4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
作者的更多信息
Gold Slayer
Eugen-alexandru Zibileanu
4.64 (11)
专家
Gold Market Domination 一款通过 QuantConnect 开发的精密剥头皮交易机器（在黄金市场上无可匹敌，设置请私信） 它只有一个目的：在 GOLD（XAUUSD）市场上实现绝对主导，并带来持续稳定的盈利交易结果。  实时信号，历史信号请查看我们的 MyFXBook 页面 MeanFX 首发价格：现已上调至 99$ – 此价格仅剩 2 份，不要错过！每售出 5 份将涨价 10$ 最终价格 1666$ 老实说，这个起步价堪称礼物，考虑到开发所花费的大量时间、成本，以及它所提供的质量和性能。 一款久经市场验证的交易引擎，精密打造而成： • 本版本包含大量挂单策略，每种策略针对不同的市场条件设计，像一台完美润滑的机器协同工作，以平衡风险（Arbitrary Pending Orders Risk Equilibrium System） • 此版本专为个人高杠杆账户设计，可带来出色的 ROI，适合希望每天都能看到交易和进步的交易者 • 精英级趋势跟随系统，能够捕捉结构化的动量。 • 将超过 14 年的交易专业经验浓缩成算法的严谨纪律。 当概率较高时
Surfer EA
Eugen-alexandru Zibileanu
4.83 (12)
专家
乘风破浪，驾驭 RSI 波动 Surfer EA 是一款全新且充满活力的网格交易（Grid）智能交易系统（EA），结合了基于 RSI（相对强弱指数）的智能交易逻辑与趋势确认机制，旨在更高效地应对外汇市场变化。 试试 Surfer 的升级版本：Gold Slayer 或 Quant Invest Surfer EA 的入场信号基于我们的旗舰指标 Reversion King （Telegram 信号发送与管理工具——可自动运行您的 Telegram 信号频道）。 点击获取我们的高胜率指标 当前状态：测试阶段（欢迎留下真实评价） 目前我们正处于测试阶段，以收集来自真实用户的反馈以及在不同市场环境下的表现数据。 测试期间提供： 当前版本的 EA 无论使用何种手数，止盈（TP）金额均被锁定为固定美元数额。 目前尚未提供“防爆仓”设置（Bulletproof Settings）。这些设置将在下一版本中作为预设参数发布，并基于过去数年的真实市场数据优化，表现优异。 您可以在自己的模拟账户上测试 EA。 目前阶段请尽情测试和体验。 注意： 回测（Backtest）时，为了提升运行速度，面板功能将被禁
FREE
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Quant Invest
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (3)
专家
专为交易者打造，为结果而设计 一款专门为黄金市场（XAUUSD）开发的高精度剥头皮交易系统，通过 QuantConnect 构建。 LIVE SIGNAL （请勿在 Darwinex 上使用，这只是一个展示性的压力测试，在其他平台上的表现会更好） Quant Invest 专为具有长期视野、纪律严明并尊重市场的交易者设计： 同一时间仅持有一个仓位，每笔交易都设有预定义的止损和止盈，默认每笔交易风险为 1%，每天最多一笔交易，避免不必要的过度交易。 首发价格 —— 现已提升至 60 美元 不要错过这个机会，每售出 5 份价格上涨 10 美元！ 当前价格仅剩 4 个名额。 下一价格：70 美元 为了保持策略表现，该 EA 采用限量发行。 考虑到开发成本，目前的起始价格几乎等同于赠送。 经过市场验证的交易引擎，精心打造： 该 EA 旨在实现稳定、平滑的增长，同时避免承担过大风险。 兼容 Prop Firm（可在输入参数中设置风险百分比）。 一套精英级趋势跟随系统，能够捕捉结构化市场动能。 将 14 年以上的交易经验融入算法纪律之中。 当高概率机会出现时……Quant Invest 会执行交易
MeanReversion Pro System
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
指标
Mean Reversion Pro System 一款高精度均值回归（Mean Reversion）指标，将三套独立信号引擎、BUY/SELL交易信号、双震荡指标过滤器以及自适应多周期甘恩射线（Gann Ray）集成于一个高效优化的工具中，专为短线交易者（Scalpers）打造。 主要功能： 无重绘（No Repaint） 多时间周期分析（MTF） 自动止盈（TP）和止损（SL） 声音提醒 针对 M3-M5 周期优化 长影线反转识别（Wick Detection） K线突破确认（Candle Break） 立即体验升级版——我们的全新指标宣称拥有高达 90% 胜率！ 核心理念 传统布林带（Bollinger Bands）只有在价格收盘突破带宽后才会产生信号，因此会错过许多高概率机会： 价格短暂刺穿布林带形成长影线后迅速回归区间。 Mean Reversion Pro 同时捕捉两种情况： 收盘价突破信号（经典均值回归） 长影线拒绝信号（Wick Rejection） 您可以单独使用其中一种模式，也可以同时启用两种模式。 当价格通过长影线突破布林带但最终收盘重新回到带内时，这通常是市场中
Candle Timer and Spread
Eugen-alexandru Zibileanu
实用工具
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Try the Gold Version EA   < Click here Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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Super Hero Signals
Eugen-alexandru Zibileanu
4 (3)
指标
SUPER HERO Signals 是 MeanFX 推出的全新交易指标。它将精准交易信号与自适应 TP/SL（止盈/止损）水平相结合，从而帮助交易者获得具有最佳统计优势的交易机会。 每售出 5 份后价格将上涨一次，下一阶段价格为 50 美元 。 购买前请先联系我，以获取实时图表演示和最新交易统计数据。这将帮助您做出更明智的决定，并有望提升您的交易表现。 为什么选择 SUPER HERO Signals？ 经统计验证的 M15 黄金（XAUUSD）交易表现 （专注于精通单一时间周期，而不是同时涉猎多个市场却无法保持稳定结果。） 每天仅产生 1 至 3 次交易机会，胜率高，并具备明确的统计优势。 图表上仅显示经过确认的 BUY（买入）和 SELL（卖出）信号。 指标会根据市场情况自动生成每笔交易的止盈（TP）和止损（SL）水平。 平均胜率达到 75% 以上。 平均盈亏比达到 1:2 以上，止盈目标至少为止损距离的两倍。 支持手机推送通知和实时警报。 采用适合 Prop Firm（资金管理公司）规则的交易方式。 简单易懂，适合所有经验水平的交易者。 可获得开发者提供的个人技术支持。 10
MeanReversion Pro System MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
Mean Reversion Pro System MT4 Version A precision mean reversion indicator combining three independent signal engines with BUY and SELL signals , two oscillator filters, and an adaptive multi-timeframe Gann ray, all in a single, optimized tool built for scalpers. No repaint  Multi-timeframe  Auto TP SL  Sound alerts  3m-5m optimized  Wick detection + Candle break The concept: Standard Bollinger Bands only signal when price   closes   beyond the band missing the countless high-probability setup
King Darwin
Eugen-alexandru Zibileanu
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专家
高端黄金交易解决方案 （实时信号） KING DARWIN 旨在帮助交易者以长期市场视角实现持续成功。其理念非常简单：纪律与风险控制。始终只持有一个仓位，每笔交易均预设止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit），每天最多进行一笔交易，避免任何不必要的过度交易。 LIVE SIGNAL  Darwinex 专用优化（Darwinex Ready）——该 EA 最初优先为 Darwinex 平台交易而设计，并推荐使用 Mode 1 模式。 首发价格 —— 不要错过这次机会！每售出 5 份，价格上涨 10 美元！ 当前价格仅剩最后 5 份授权。 下一阶段将提高售价。 为了保持策略的有效性和长期表现，本 EA 采用限量发售模式。 考虑到开发过程中投入的大量时间与成本，目前的首发价格几乎可以说是一份赠礼。 经过市场实战验证、精心打造的交易引擎： 本 EA 专为稳健、平滑增长而设计，不追求高风险操作。 采用精英级趋势跟踪系统，捕捉结构化市场动能。 将超过 14 年的交易经验融入严谨的算法体系之中。 当市场出现高概率机会时，KING DARWIN 将果断执行交易，并通过移动止损（Tr
Bitcoin Emperor
Eugen-alexandru Zibileanu
专家
掌控加密货币市场 Bitcoin Emperor EA 是一款全新且充满活力的智能交易系统（Expert Advisor），专为 Bitcoin BTCUSD 市场打造，采用趋势确认策略，该策略自 2024 年底 以来已被证明行之有效，并持续适用于当前市场。 立即试用 VIP 黄金专家：Gold Slayer Bitcoin Emperor 的入场信号基于我们的顶级指标： Reversion King （TELEGRAM 信号发送与管理器——可自动运行并管理您的 Telegram 信号频道）。 点击这里试用我们高胜率指标 设置： 交易品种： BTCUSD（BITCOIN） 时间周期： 任意 建议账户资金（USD）： $2,000+（高风险！）、$5,000+（中等风险）、$10,000+（标准） 手数： 自动 账户类型： Hedging Standard 或低点差账户（ECN RAW ZERO PRIME + 等） VPS： 强烈推荐 Reversion King Indicator 我们刚刚发布了一款性能强大的指标，胜率约为 90% 。 MeanReversion Pro Syste
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MeanFX Hydra
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
专家
使用 Double Headed Hydra 抓住黄金与澳元之间的联动机会 澳大利亚是全球最大的黄金出口国之一，因此 XAUUSD 的波动通常会直接影响澳元（AUD）的强弱。当金价上涨时，澳元往往会升值，从而在 AUDCAD 上形成高概率的动量交易机会。 这款 Expert Advisor（EA）专为识别并交易这些市场条件而打造，通过结合黄金价格走势与 AUDCAD 的趋势行为，帮助交易者精准捕捉由相关性驱动的交易机会，并配合动态网格系统（Dynamic Grid System）优化仓位管理，在市场波动期间实现更理想的出场效果。 首发价格 — 50 美元 千万不要错过这个机会！每售出 5 份，价格将上涨 10 美元！ 当前价格仅剩最后 2 份。 为了保持策略性能，本 EA 采用限量发售。 无论你是新手还是经验丰富的交易者，安装设置都非常简单，步骤如下： MeanFX Hydra — 安装教程 在 Market Watch 中确认 XAUUSD 与 AUDCAD 已显示（右键 → Show Symbol） 打开 XAUUSD 与 AUDCAD 两个品种的图表，以确保两个品种都能实时接收
Candle Timer and Spread Met4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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Gridney Spears
Eugen-alexandru Zibileanu
4.67 (3)
专家
Using Grids with Efficacity and Style Gridney Spears EA is a dynamic Martin Girl Expert Advisor designed to navigate the AUDCAD market with smart ADR based logic combined with trend confirmation from Moving Averages. > TRY our full Version EA for gold:   Gold Slayer  (the future leader of the market) Try our top tier indicator: Reversion King (TELEGRAM SIGNAL SENDER and MANAGER- auto runs your telegram signal channel) >GET OUR HIGH% WINRATE INDICATOR HERE<   Current Status: TESTING PERIOD -  Lea
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The One MeanFX
Eugen-alexandru Zibileanu
专家
一个市场，一种策略，一个赢家…… 先进的黄金交易EA（Expert Advisor），配备智能对冲与仓位恢复系统。 体验更强版本：Gold Slayer 或 Quant Invest < The One 的入场逻辑基于我们的旗舰级指标： Reversion King 。 点击获取我们的高胜率指标 < 参数设置 交易品种： XAUUSD（黄金） 时间周期： H1（1小时） 建议账户资金： 2,000美元以上（高风险） 5,000美元以上（中等风险） 10,000美元以上（标准配置） 建议手数： 根据杠杆大小，每 5,000 至 10,000 美元资金使用 0.01 手。 账户类型： 标准账户或低点差账户（ECN、ZERO、PRIME 等）。 推荐经纪商 本EA专为 Ultima Markets 进行了特别优化。 开设 Ultima Markets Cent 或 ECN 账户时，请使用邀请码 MeanFX 。我们已为用户争取到更优质的交易条件，并为 Ultima Markets 客户提供专属技术支持。 VPS： 强烈推荐使用。 我们衷心感谢每一位测试 The One EA 并留下真实评
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Reversion King MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
市场新王者登场 —— 指标 + 订单管理系统（TP1 + TP2 + TP3）（完整交易系统） 该指标集成了一套先进的交易策略、可自定义订单管理系统以及均值回归（Mean Reversion）交易体系。系统结合 Envelopes 通道扩展技术，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器筛选高概率反转机会，生成清晰的 BUY（买入）和 SELL（卖出）信号。 本指标绝不重绘（No Repaint）。 您不仅能够学习如何寻找优质交易机会，还能掌握如何高效管理多个持仓，并利用已有盈利仓位来覆盖潜在亏损交易，实现更专业的资金管理。 本指标专为 M5 时间周期开发和优化，在几乎所有交易品种和货币对上均具有出色表现。同时支持历史回测，可帮助您评估系统在不同市场环境下的表现与适用性。 指标会自动生成清晰的多头（Long）和空头（Short）信号，并基于 ATR 自动计算入场价、止损位（Stop Loss）和止盈位（Take Profit），让风险管理从交易开始就融入系统之中。 多级止盈系统（Multi-TP）设有三个递进式目标位。您可以在 TP1 部分获利了结，在 TP2 进一步锁定利润，并将剩余仓位持
Super Hero Signals MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
指标
SUPER HERO Signals   是 MeanFX 推出的全新交易指标。它将精准交易信号与自适应 TP/SL（止盈/止损）水平相结合，从而帮助交易者获得具有最佳统计优势的交易机会。 每售出 5 份后价格将上涨一次，下一阶段价格为   50 美元 。 购买前请先联系我，以获取实时图表演示和最新交易统计数据。这将帮助您做出更明智的决定，并有望提升您的交易表现。 为什么选择 SUPER HERO Signals？ 经统计验证的 M15 黄金（XAUUSD）交易表现 （专注于精通单一时间周期，而不是同时涉猎多个市场却无法保持稳定结果。） 每天仅产生 1 至 3 次交易机会，胜率高，并具备明确的统计优势。 图表上仅显示经过确认的 BUY（买入）和 SELL（卖出）信号。 指标会根据市场情况自动生成每笔交易的止盈（TP）和止损（SL）水平。 平均胜率达到 75% 以上。 平均盈亏比达到 1:2 以上，止盈目标至少为止损距离的两倍。 支持手机推送通知和实时警报。 采用适合 Prop Firm（资金管理公司）规则的交易方式。 简单易懂，适合所有经验水平的交易者。 可获得开发者提供的个人技术支持
Candle Flowing PnL on Chart
Eugen-alexandru Zibileanu
实用工具
Candle Flowing PnL on Chart This indicator shows PnL realised profits or losses flowing live on chart above or below candle were it took place. The nice part is it groups the same candle result, for example if you closed a grid with multiple positions you will see the result of candle PnL grouped. Basically this indicator helps trading directly from the chart, no need for toolbox windows, you can see live current open PnL , already cloed positions PnL and Today realised PnL You can switch to mo
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King Bridge Telegram Utility
Eugen-alexandru Zibileanu
实用工具
MT5 To Telegram Signal Bridge — Free Utility What it does This Utility ea connects The REVERSION KING Indicator to your Telegram bot or channel in real time. It runs silently on one chart and automatically forwards trading signals, TP hits, and SL events as formatted messages — no manual copy-pasting, no screen watching. Features Sends new signal alerts with entry, TP1, TP2, TP3, SL levels and R:R ratio Sends TP1, TP2, TP3 hit confirmations with points gained Sends SL hit notifications with poin
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Trade Panel Manager and Assistant
Eugen-alexandru Zibileanu
实用工具
Trade Panel Manager and Assistant 2026 - “The trading tool we all wish existed when we started trading.” Comes with 3 expansive panels: Main / Grid / Minipanel Trade panel manager is a comprehensive trade management panel for MetaTrader 5, designed for traders who want full control over their entries, exits, and risk without leaving the chart. It handles everything from a single market order to complex grid setups, all through a clean drag-and-drop interface built directly on the chart. The ma
Titan FX
Eugen-alexandru Zibileanu
专家
释放泰坦之力，驾驭三策略网格引擎 为稳定而打造。为掌控而设计。由3层策略驱动。 Titan FX 是一款强大的 AUDCAD H1 自动交易 EA，基于网格执行系统构建，并结合了 3 种不同的交易策略协同运作，以适应不断变化的市场环境并捕捉高概率交易机会。 Titan FX 不依赖单一的入场模型，而是将多种策略逻辑整合到同一个核心引擎中，使其能够更灵活、更精准地应对市场的不同阶段。最终形成了一套更完整的 AUDCAD 交易系统，能够更智能地管理入场、优化仓位恢复，并在市场波动中更高效地处理交易。 通过可自定义的自动手数设置，Titan FX 让交易者能够根据账户资金规模和个人交易风格来匹配风险，同时保持安装和使用上的简洁高效，无论是新手还是有经验的交易者都能轻松上手。 为什么选择 Titan FX？ Titan FX 是为那些希望拥有一套专注于 AUDCAD、并具备更智能结构的网格系统的交易者而打造的，而不仅仅是一个普通的加仓平均机器人。通过将 3 种独立策略整合到同一个 EA 中，Titan FX 能够根据价格行为和市场环境动态调整自身的交易逻辑，使其不再是单一维度的系统，而是更加灵
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