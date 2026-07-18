One Click AUTO Close Suite
- 实用工具
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Masamitsu TakahashiCreating only what is truly necessary.
My mission is to develop high-quality, high-performance tools that eliminate complexity, allowing you to focus entirely on the market.
- 版本: 1.1
- 更新: 30 七月 2026
- 激活: 8
本产品是自动平仓支持EA，帮助自由裁量交易者更容易执行自己已经决定的平仓规则。您可以设置基于指定时间、K线确认或MA交叉/接近的平仓条件，并可单独或同时使用TIME、CANDLE、MA CROSS。同时还可在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA。
本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的平仓规则，从条件设置到监控、执行均可获得支持。
功能
- 在指定时间自动平仓（如财经数据公布前、睡前等）
- 在指定周期的阳线/阴线确认时自动平仓
- 在指定MA交叉，或价格接近至指定距离时自动平仓
- 可单独设置TIME、CANDLE、MA CROSS并同时监控
- 以上任一条件均可仅设置为提醒通知，不进行平仓
- 在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA（支持仅在价格接近时显示、闪烁显示）
适用场景
即使已经决定好平仓规则，眼前的浮盈或浮亏也可能改变判断，而工作、睡眠或外出等无法查看图表的情况，也可能导致无法按计划平仓。本产品并非代替您做判断，而是帮助您执行自己已经决定的平仓条件。裁量入场与规则平仓结合
当您希望自行判断入场，同时按照预先设定的时间、K线或MA条件执行平仓时，可以使用本功能。
- 在重要经济事件前的指定时间自动平仓
- 等待指定K线确认后自动平仓
- 在MA交叉或MA接近时自动平仓
- 即使无法查看图表也能持续监控条件
- 也可仅设置提醒通知，不进行平仓
时间、K线、MA分别对应不同的平仓规则。本产品可让您单独设置所需条件，并同时进行监控。
- 单独使用TIME、CANDLE、MA CROSS
- 同时监控多个条件
- 为每个平仓条件选择自动平仓或仅提醒通知
减少为查看上位周期MA而切换图表的麻烦，自动平仓监控所使用的MA也可在同一画面确认。
- 在当前图表上以水平线显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA
- 支持仅在价格接近时显示的AUTO模式
- 支持闪烁显示，降低遗漏风险
产品对比表
|产品名称
|SL/TP
批量设置
|拖动线
下单
|按键
平仓
|盈亏平衡
（BE）
|预估
盈亏
|MA
交叉
|K线
确认
|指定
时间
|MA线
显示
|价格
|One Click Pro SL TP Batch Auto Close
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|$86
|One Click Plus SL TP Batch and MA Line
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|$55
|One Click Core SL TP Batch
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|$46
|One Click Auto Close Suite （本产品）
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|$43
|One Click MA Cross Auto Close
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|$30
点击产品名称即可跳转至相应产品页面。
其他特点
- 面板显示、内置指南、提醒通知支持9种语言（英语、日语、俄语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、印度尼西亚语、泰语）
- 内置用户指南（也支持导出为文本文件）
- 支持面板尺寸调整（1.0至2.0倍）
- 设置内容自动保存，重启后自动恢复
- 提供恢复默认设置的重置功能
- 可自由调整线条颜色、线型、粗细，以及标签字号（设置会被保存）
本产品不对交易判断或利润作任何保证，而是帮助您更容易地执行自己已经决定的平仓规则的辅助工具。
如有任何问题或需求，请通过MQL5的消息功能与我们联系。