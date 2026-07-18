One Click AUTO Close Suite

本产品是自动平仓支持EA，帮助自由裁量交易者更容易执行自己已经决定的平仓规则。您可以设置基于指定时间、K线确认或MA交叉/接近的平仓条件，并可单独或同时使用TIME、CANDLE、MA CROSS。同时还可在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA。

本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的平仓规则，从条件设置到监控、执行均可获得支持。

功能

在指定时间自动平仓（如财经数据公布前、睡前等）

在指定周期的阳线/阴线确认时自动平仓

在指定MA交叉，或价格接近至指定距离时自动平仓

可单独设置TIME、CANDLE、MA CROSS并同时监控

以上任一条件均可仅设置为提醒通知，不进行平仓

在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA（支持仅在价格接近时显示、闪烁显示）

适用场景

即使已经决定好平仓规则，眼前的浮盈或浮亏也可能改变判断，而工作、睡眠或外出等无法查看图表的情况，也可能导致无法按计划平仓。本产品并非代替您做判断，而是帮助您执行自己已经决定的平仓条件。

当您希望自行判断入场，同时按照预先设定的时间、K线或MA条件执行平仓时，可以使用本功能。

在重要经济事件前的指定时间自动平仓

等待指定K线确认后自动平仓

在MA交叉或MA接近时自动平仓

即使无法查看图表也能持续监控条件

也可仅设置提醒通知，不进行平仓

时间、K线、MA分别对应不同的平仓规则。本产品可让您单独设置所需条件，并同时进行监控。

单独使用TIME、CANDLE、MA CROSS

同时监控多个条件

为每个平仓条件选择自动平仓或仅提醒通知

减少为查看上位周期MA而切换图表的麻烦，自动平仓监控所使用的MA也可在同一画面确认。

在当前图表上以水平线显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA

支持仅在价格接近时显示的AUTO模式

支持闪烁显示，降低遗漏风险

产品对比表

点击产品名称即可跳转至相应产品页面。

其他特点

面板显示、内置指南、提醒通知支持9种语言（英语、日语、俄语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、印度尼西亚语、泰语）

内置用户指南（也支持导出为文本文件）

支持面板尺寸调整（1.0至2.0倍）

设置内容自动保存，重启后自动恢复

提供恢复默认设置的重置功能

可自由调整线条颜色、线型、粗细，以及标签字号（设置会被保存）

本产品不对交易判断或利润作任何保证，而是帮助您更容易地执行自己已经决定的平仓规则的辅助工具。

如有任何问题或需求，请通过MQL5的消息功能与我们联系。