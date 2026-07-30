One Click Plus SL TP Batch and MA Line

本产品是面向自由裁量交易者的仓位管理EA，可在同一个EA中管理多个仓位并确认上位周期MA。除了批量设置TP/SL和确认盈亏外，还可在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA，无需切换图表即可确认。

本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的管理规则和分析，从确认条件到设置数值、执行操作均可获得支持。

功能

一键批量设置所有仓位的TP/SL，即使持有多个仓位也能迅速完成操作（支持价格、pips、账户货币金额指定）

只需以账户货币指定目标盈利额或可承受亏损额，即可自动计算并设置对应的TP/SL价格

综合考虑点差、手续费和隔夜利息，一眼掌握多仓位整体的盈亏平衡（BE）价格（All-In BE线）

显示任意价格下的预估总盈亏，为平仓判断提供参考（P/L Preview线）

在图表上拖动P/L Preview线，直接按确认的价格批量设置TP/SL

无需切换图表即可显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA，减少遗漏上位周期MA的风险（支持仅在价格接近时显示、闪烁显示）

通过Enter键立即全部平仓

适用场景

持有多个仓位时，逐一设置TP/SL会更费时间，盈亏平衡价格或目标价格的计算也会变得复杂。而每次确认上位周期MA都需要切换图表，也会成为负担，甚至可能遗漏重要的MA。本产品并非代替您做判断，而是帮助您在同一个EA中更轻松地完成仓位管理与MA确认。

适用于无法一次性统一更改所有仓位TP/SL、不清楚盈亏平衡价格，或不清楚与目标盈亏额对应的TP/SL价格等情况。

批量设置多仓位整体的TP/SL

显示多仓位整体的盈亏平衡（BE）价格与预估总盈亏

拖动P/L Preview线批量设置TP/SL

通过Enter键立即全部平仓（减少鼠标操作，在您想要的时机平仓）

每次确认上位周期MA都要切换图表比较费时，一旦疏忽还可能遗漏重要的MA。使用本产品，您可以在管理仓位的同一画面上确认上位周期MA。

在当前图表上以水平线显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA

支持仅在价格接近时显示的AUTO模式

支持闪烁显示，降低遗漏风险

产品对比表

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其他特点

面板显示、内置指南、提醒通知支持9种语言（英语、日语、俄语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、印度尼西亚语、泰语）

内置用户指南（也支持导出为文本文件）

支持面板尺寸调整（1.0至2.0倍）

可将不需要的面板项目折叠，实现紧凑显示

设置内容自动保存，重启后自动恢复

提供恢复默认设置的重置功能

可自由调整线条颜色、线型、粗细，以及标签字号、标签显示位置（设置会被保存）

本产品不对交易判断或利润作任何保证，而是帮助您更容易地执行自己已经决定的仓位管理与平仓规则的辅助工具。

如有任何问题或需求，请通过MQL5的消息功能与我们联系。