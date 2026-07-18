One Click MA Cross Auto Close
- 实用工具
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Masamitsu TakahashiCreating only what is truly necessary.
My mission is to develop high-quality, high-performance tools that eliminate complexity, allowing you to focus entirely on the market.
- 版本: 1.1
- 更新: 30 七月 2026
- 激活: 5
本产品是面向自由裁量交易者的MA监控与平仓支持EA，可监控MA交叉或价格接近MA的情况，并执行自动平仓或提醒通知。可同时监控多个时间周期，并可自由设置需要监控的MA，例如20MA、75MA、200MA。
本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的MA条件，从监控到通知、平仓均可获得支持。
功能
- 在指定MA交叉时自动平仓
- 除MA交叉本身外，价格接近至MA指定距离时也可自动平仓或提醒通知
- 同时监控多个时间周期，任一周期满足条件即执行
- 可自由设置需要监控的MA周期，例如20MA、75MA、200MA
- 也可仅设置为提醒通知，不进行自动平仓
- 也可作为提示入场时机的MA监控工具使用
- 在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA
- 支持仅在价格接近时显示的AUTO模式
- MA数值可选择实时的LIVE，或以最近确定K线为基准的CONFIRMED
适用场景
即使将MA交叉设为平仓条件，条件也可能在您无法查看图表时成立；而实际发生交叉时，您也可能因为犹豫「价格或许还会回升」而推迟平仓。本产品并非代替您做判断，而是监控您预先设定的MA条件，并执行通知或平仓。将MA用作平仓条件
当您希望执行以MA为基准的平仓规则，例如「跌破20MA后平仓」「4小时MA交叉后平仓」时，可以使用本功能。
- 在指定MA交叉时自动平仓
- 同时监控多个时间周期
- 自由设置需要监控的MA周期
- 即使在工作、睡眠或外出时也能持续监控条件
无需等待交叉确定，只要与MA的距离达到指定数值，即可获得通知或执行平仓。
- 在接近至指定距离时自动平仓
- 也可仅用于提醒通知，供自主判断使用
- 也可用于监控潜在的入场机会
将监控对象的上位周期MA显示在当前图表上，可在同一画面完成条件设置与图表分析。
- 以水平线显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA
- 支持仅在价格接近时显示的AUTO模式
- 支持实时数值的LIVE显示
- 支持以最近确定K线为基准的CONFIRMED显示
- 支持闪烁显示，降低遗漏风险
产品对比表
|产品名称
|SL/TP
批量设置
|拖动线
下单
|按键
平仓
|盈亏平衡
（BE）
|预估
盈亏
|MA
交叉
|K线
确认
|指定
时间
|MA线
显示
|价格
|One Click Pro SL TP Batch Auto Close
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|$86
|One Click Plus SL TP Batch and MA Line
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|$55
|One Click Core SL TP Batch
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|$46
|One Click Auto Close Suite
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|$43
|One Click MA Cross Auto Close （本产品）
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|$30
点击产品名称即可跳转至相应产品页面。
其他特点
- 面板显示、内置指南、提醒通知支持9种语言（英语、日语、俄语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、印度尼西亚语、泰语）
- 内置用户指南（也支持导出为文本文件）
- 支持面板尺寸调整（1.0至2.0倍）
- 可将不需要的面板项目折叠，实现紧凑显示
- 设置内容自动保存，重启后自动恢复
- 提供恢复默认设置的重置功能
- 可自由调整线条颜色、线型、粗细，以及标签字号、标签显示位置（设置会被保存）
本产品不对交易判断或利润作任何保证，而是帮助您基于已经决定的MA条件进行监控、通知与平仓的辅助工具。
如有任何问题或需求，请通过MQL5的消息功能与我们联系。