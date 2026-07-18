One Click MA Cross Auto Close

本产品是面向自由裁量交易者的MA监控与平仓支持EA，可监控MA交叉或价格接近MA的情况，并执行自动平仓或提醒通知。可同时监控多个时间周期，并可自由设置需要监控的MA，例如20MA、75MA、200MA。

本产品并非自动完成交易判断或开仓的产品，而是帮助您执行自己已经决定的MA条件，从监控到通知、平仓均可获得支持。

功能

在指定MA交叉时自动平仓

除MA交叉本身外，价格接近至MA指定距离时也可自动平仓或提醒通知

同时监控多个时间周期，任一周期满足条件即执行

可自由设置需要监控的MA周期，例如20MA、75MA、200MA

也可仅设置为提醒通知，不进行自动平仓

也可作为提示入场时机的MA监控工具使用

在当前图表上显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA

支持仅在价格接近时显示的AUTO模式

MA数值可选择实时的LIVE，或以最近确定K线为基准的CONFIRMED

适用场景

即使将MA交叉设为平仓条件，条件也可能在您无法查看图表时成立；而实际发生交叉时，您也可能因为犹豫「价格或许还会回升」而推迟平仓。本产品并非代替您做判断，而是监控您预先设定的MA条件，并执行通知或平仓。

当您希望执行以MA为基准的平仓规则，例如「跌破20MA后平仓」「4小时MA交叉后平仓」时，可以使用本功能。

在指定MA交叉时自动平仓

同时监控多个时间周期

自由设置需要监控的MA周期

即使在工作、睡眠或外出时也能持续监控条件

无需等待交叉确定，只要与MA的距离达到指定数值，即可获得通知或执行平仓。

在接近至指定距离时自动平仓

也可仅用于提醒通知，供自主判断使用

也可用于监控潜在的入场机会

将监控对象的上位周期MA显示在当前图表上，可在同一画面完成条件设置与图表分析。

以水平线显示1小时、4小时、日线、周线、月线的MA

支持仅在价格接近时显示的AUTO模式

支持实时数值的LIVE显示

支持以最近确定K线为基准的CONFIRMED显示

支持闪烁显示，降低遗漏风险

产品对比表

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其他特点

面板显示、内置指南、提醒通知支持9种语言（英语、日语、俄语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、印度尼西亚语、泰语）

内置用户指南（也支持导出为文本文件）

支持面板尺寸调整（1.0至2.0倍）

可将不需要的面板项目折叠，实现紧凑显示

设置内容自动保存，重启后自动恢复

提供恢复默认设置的重置功能

可自由调整线条颜色、线型、粗细，以及标签字号、标签显示位置（设置会被保存）

本产品不对交易判断或利润作任何保证，而是帮助您基于已经决定的MA条件进行监控、通知与平仓的辅助工具。

如有任何问题或需求，请通过MQL5的消息功能与我们联系。