SMC Zones PRO EA Trade Panel
- 专家
-
- 版本: 6.990
- 更新: 9 七月 2026
- 激活: 10
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SMC Zones PRO EA — SMC 交易面板与自动化区域引擎
MetaTrader 5 智能交易系统 · Smart Money Concepts · 所有主要品种（Forex、Metals、Indices）
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SMC Zones PRO EA 是一个图表内的交易面板，结合了专为 MetaTrader 5
上的 所有主要品种（Forex、Metals、Indices）打造的自动化 Smart Money Concepts（SMC）区域引擎。
它直接在图表上识别 Order Block 与 Fair Value Gap——与 "Gold SMC Zones"
指标完全相同的识别逻辑，已原生移植进 EA 内部，因此无需任何外部指标——
并跟踪 mitigation、更高周期（HTF）趋势偏向、结构（BOS）与回踩，把选中的
区域转化为具体的 Entry / SL / TP 交易，可一键或全自动执行。
所有操作都在一个可拖动的面板上完成。每一个自动决策都会画在图表上
（区域、Entry / SL / TP 线），因此你始终能看到引擎在做什么。
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第一部分 — 产品说明
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三合一
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1. 快速的手动交易面板——市价与挂单、三种手数计算模式、持仓管理
（保本、追踪、部分平仓、反手）以及共享的篮子管理器。
2. 原生 SMC 区域引擎——带 mitigation、HTF 偏向、结构与回踩跟踪的
Order Block 与 Fair Value Gap，呈现为现成的 Entry / SL / TP 交易。
3. 可选自动化——AUTO TRADING 为你挂出交易，AUTO-EXIT 在出现反向交易时
平仓，ZONE GRID 在区域内布置四个订单并自动使用篮子。
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原生 SMC 区域引擎
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每根新 K 线，引擎都会重新扫描图表并重建所有区域：
- ORDER BLOCK——强劲位移之前的最后一根反向 K 线。看涨/需求 OB（买入
区域）位于价格下方，看跌/供给 OB（卖出区域）位于价格上方。可选的
"仅在 BOS 之后" 过滤器和最小实体过滤器可去除弱区块。
- FAIR VALUE GAP——三根 K 线的失衡，可选由位移 K 线确认
（实体 >= 系数 x ATR）。
- MITIGATION——被价格穿越的区域会变灰/虚线，不再交易（按收盘或按影线，
由你选择）。
- HTF 偏向——更高周期上的趋势（价格相对 EMA）；与趋势一致的区域标注 "(HTF)"。
区域绘制为带标签的填充矩形，与 Gold SMC Zones 指标完全一致——因此 EA
与指标始终吻合。
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4 种入场模式 (InpZOBEntryMode)
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0 · FRESHEST 最新形成的有效 OB，任意方向。
1 · HTF-ALIGNED 仅与更高周期趋势一致的 OB。
2 · OB + FVG 仅与同向 FVG 重叠的 OB。
3 · MTF CONFLUENCE 方向由当前周期及其邻近周期的加权投票决定
（M1-M5-M15-M30-H1-H4-D1）。更高周期权重更大；仅当
一致度 >= 你的最小比例时入场，否则跳过该交易。
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回踩入场 + BOS SCALP 过滤器
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测试次数（InpZTestsRequired）——所选区域在触发入场前需被测试的次数：
0 = 首次触碰即入场
1 = 等待一次测试，在回踩时入场（推荐）
2-4 = 需要更多次测试
在条件满足之前，引擎会等待（价格再次接近时不会取消交易——因此你不会
错过回踩）。
BOS SCALP（按钮，或 InpZFreshestBOS）——在 Freshest 模式下，仅在最近
一次结构突破的方向上选取区域。BOS+ = 仅买，BOS- = 仅卖。这可防止引擎
逆势交易。当前的 BOS+/BOS- 显示在 SMC 页签的标题行。
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STOP-LOSS / TAKE-PROFIT——自动或手动
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TRADE 页签有两个字段——Stop（点）与 Target（点）——它们同时驱动 SMC
引擎。规则很简单：
0 = "由引擎决定"（自动）
数值 = "精确使用该值"（手动）
你输入的值在下单前被读取，永远不会被引擎覆盖，因此 0 始终是 0，你的
数字保持不变。
自动 STOP（Stop = 0）：
SL 置于区域远端边缘之外，距离为
max( SL-buffer-点 , ATR x InpZSLAtrMult , InpZSLMinPts 点 )。
InpZSLMinPts 保证区域之外的最小距离——"喘息空间"——使薄区域不会在
入场后立即被扫损。增大以获得更多空间，减小以获得更紧的止损。
自动 TARGET（Target = 0）：
- SCALE 关：在最近的反向流动性处设一个 TP——反向 Order Block 或
Fair Value Gap（InpZTPUseFVG），即以最近的真实区域为目标，而不是
越过近处 FVG 去够远处的 OB。InpZTPMaxPts（0 = 关）限制自动 TP 的
最远距离——超出则使用固定 RR3（非常适合 M1 剥头皮）。
- SCALE 开：TP1 / TP2 / TP3 盈亏比阶梯。
手动： Stop > 0 -> SL = entry -/+ Stop 点
Target > 0 -> TP = entry +/- Target 点
示例（SELL @ 4048.51，InpZSLMinPts = 200 = 2.00）：
Stop 0, Target 0 -> 自动 SL ~ 4057+，自动 TP 在最近的看涨区域
Stop 300, Target 600 -> SL 4051.51，TP 4042.51（你的精确值）
（黄金为两位小数：1 pip = 1 点 = 0.01。）
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ZONE GRID (4x DCA)
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GRID 4x 按钮把单次入场变为向区域内摊平的四单阶梯：
- 从 ENTRY 到 SL 的区间被分成 4 个相等的步长。四个限价单分别位于入场处
以及到 SL 的 1/4、2/4、3/4 处；SL 本身是相等的第 5 步（限价单之间的
间距 = 到 SL 的间距）。
- 每一档使用你面板上的手数。
- 启用 GRID 会自动启用 BASKET，使用共享 SL（远端边缘）与 TP（反向区域）。
- 仅挂有效限价单（买单低于 Ask，卖单高于 Bid）。
- 自动清理：当任一档成交且交易随后平仓时，所有剩余未成交的限价单会被
自动取消。关闭 GRID 也会移除其挂单限价。防叠加保护会在一个网格活动时
阻止第二个网格。
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篮子管理器（BASKET）
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把多个持仓当作一个来处理：
- 合并的保本价、方向与手数。
- 共享的 Stop 与 Profit 被镜像到每一个持仓，在经纪商服务器端，因此即使
终端断线，保护依然有效。
- 关闭篮子时会记住并恢复原始 SL/TP。
- 可选追踪会移动共享止损；虚拟保护网在价格越过共享 TP/SL 时平掉整个篮子。
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自动化——AUTO TRADING 与 AUTO-EXIT
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AUTO TRADING（按钮）——引擎为你挂出当前交易。
InpAutoEarlyEntry = true ：交易一旦有效，立即在区域边缘挂 LIMIT
（触碰即成交）。
InpAutoEarlyEntry = false：等待 CONFIRMED 市价入场。
InpAutoCooldownSec ：平仓后再次入场前的暂停。
防过度交易：每根 K 线一次入场、每笔交易的锁存，且仅当订单真正成功时
才标记为 "已执行"——被拒绝的订单会重试，而不是被悄悄跳过。
AUTO-EXIT (SMC)（按钮）——当出现反向交易确认时，自动平掉引擎的持仓。
SMC 提醒——CONFIRMED 交易时弹窗 / 声音 / 手机推送，另可在已确认交易被
取消时发送消息。
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手动交易面板
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- 手数计算：固定手数、Risk %（占余额）或 Risk money。
- 市价与挂单（BUY/SELL、LIMIT/STOP），使用 Px 或 Offset。
- 部分止盈阶梯（TP1/TP2/TP3，带 % 与 RR）、BE@TP1。
- 保本、反手，平仓 ALL / PROFIT / LOSS / BUY / SELL，平掉 50% / 25% /
自定义 %，设置/清除 SL-TP。
- 价格追踪（距离 + 启动）与 ATR 追踪、自动保本、点差过滤、价格提醒。
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技术规格
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平台 : MetaTrader 5
类型 : 智能交易系统（交易面板 + 自动化）
优化对象 : 所有主要品种（Forex、Metals、Indices），两位小数报价
推荐周期 : M1 - H1（剥头皮）；任意周期均可
账户 : 对冲或净持仓
面板 : CCanvas，可拖动，6 个页签
区域来源 : 原生 SMC 引擎（与 Gold SMC Zones 一致）
入场模式 : 4 种（Freshest / HTF / OB+FVG / MTF）
设置 : 19 组共 178 个参数，全部为英文
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安装
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1. 将 EA 加载到 任意品种图表（Forex、Metals、Indices）（推荐 M1-H1）。
2. 允许 Algo Trading（工具栏按钮为绿色）。
3. 打开 SMC 页签，选择入场模式，可选启用 BOS Scalp。
4. Stop/Target 保持为 0 以自动风控，或输入你自己的点数。
5. 按 TAKE 手动交易，或开启 AUTO TRADING。
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风险提示
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交易 XAUUSD 等带杠杆的工具具有高风险，可能导致全部投入资金的损失。本
工具不保证盈利。网格 / 摊平会放大敞口——请据此设定手数。请先在模拟账户
上测试每一种配置，且只用你能承受损失的资金交易。
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第二部分 — 面板与使用指南
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1. 面板布局
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面板绘制在图表上，可通过标题栏拖动。它包含：
标题栏 名称 / 版本、品种切换（XAUUSD）、最小化，以及打开浮动持仓
窗口的 POSITIONS 按钮。
K 线卡片 到 K 线收盘的倒计时环、周期，以及 AUTO 指示（自动交易开启时
为绿色）。
BID 实时 bid 价与点差（点）。
P&L 作用范围内持仓的浮动盈亏，以及账户 Equity 与 Balance。
页签 TRADE · MANAGE · RISK · AUTO · SCALE · SMC。
底栏 LIVE 状态、交易时段与连接延迟。
作用范围（scope）——大多数操作作用于 "范围内" 的持仓：默认是当前品种上
本 EA 实例的 magic 编号。设 InpManageAll = true 可管理该品种上的所有
持仓（多实例时很有用）。
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2. 六个页签
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TRADE — 手数模式（Fixed / Risk % / Risk money）、Lot、Stop 与 Target
（点）、Px、Offset，以及 BUY / SELL / LIMIT / STOP。
MANAGE — BASKET（共享 Profit 与 Stop）、CLOSE（ALL / PROFIT / LOSS /
BUY / SELL）、MODIFY（BREAK-EVEN、REVERSE、CLOSE 50%/25%/%、
SET/CLEAR SL-TP）以及价格 TRAILING STOP（Dist + Start）。
RISK — 账户保护：按每日亏损/盈利锁定、敞口上限、点差过滤。锁定时禁止
新的 SMC/AUTO 入场。
AUTO — ATR 追踪（Period + Mult）、自动保本（Trigger + Offset）、
最大点差入场过滤、价格提醒。这些管理已开持仓（自动入场在 SMC
页签）。
SCALE — SCALE-PARTIAL TP 主开关，以及 TP1/TP2/TP3 阶梯（各自 RR + %），
含 BE@TP1。
SMC — 区域引擎：实时交易信息与一键按钮。
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3. SMC 交易信息——逐行说明
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标题 ZONE ENGINE · <模式> · BOS+/BOS-
显示当前引擎、选取模式与当前结构方向（BOS+ 向上，BOS- 向下）。
在 MTF 模式下还显示投票，例如 "MTF SELL 72%"。
方向 + 状态
左侧 BUY SETUP / SELL SETUP；右侧状态：
TAPPED — 价格尚未到达区域边缘
CONFIRMED — 价格在区域边缘 / 内部
WAIT — 回踩或 MTF 条件未满足
No setup — 当前没有有效区域（仍显示趋势行）
ENGINE 选取模式加回踩计数 "T x/y"
（x = 已测试次数，y = 需要次数）。
ENTRY / SL / TP1 / TP2 / TP3
当前交易的精确价格。当 SCALE-PARTIAL TP 关闭（单目标模式）时，
TP1/TP2 显示 "-"。
ALT ... 备选（反向）交易，供参考。
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4. SMC 按钮
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TAKE (MARKET) / LIMIT @ ENTRY 手动挂出当前交易——区域边缘的挂单限价，
或价格已在区域内时的市价。
BE@TP1 / S-TRAIL 该交易的 TP1 后保本与结构追踪。
CANCEL ALL PENDING (n) 移除范围内所有挂单。
AUTO TRADING: ON/OFF 引擎自动挂出交易。
AUTO-EXIT (SMC): ON/OFF 出现反向确认交易时平仓。
GRID 4x: ON/OFF 向区域内布置四个订单（+ 篮子）。
BOS Scalp: ON/OFF Freshest 模式的趋势方向过滤器。
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5. 关键设置（按组）
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ZONE ENGINE
InpZEngine ............ 主开关（引擎 = 主要来源）
InpZOBEntryMode ....... 0 Freshest / 1 HTF / 2 OB+FVG / 3 MTF
InpZTestsRequired ..... 入场前的回踩次数（0-4）
InpZFreshestBOS ....... BOS Scalp 过滤器默认状态
InpZSLAtrMult ......... 自动 SL 缓冲的 ATR 部分
InpZSLMinPts .......... 区域之外的最小 SL 缓冲（点）
InpZTPUseFVG .......... 自动 TP 也以反向 FVG 为目标
InpZTPMaxPts .......... 限制自动 TP 距离（0 = 关）
InpZOBMinSize / InpZOBRequireBOS / InpZSwingLen .. OB 识别
InpZFVGRequireDispl / InpZFVGDispl .. FVG 位移过滤
InpZATRPeriod / InpZMaxScanBars ..... ATR 与扫描深度
InpZHideMitigated / InpZMitigByClose mitigation 行为
颜色 .................. 区域配色
SMC HTF CONFLUENCE
InpZHTFAlign / InpZHTF / InpZHTFEma .. 更高周期偏向
InpMtfMinRatio ........ MTF 投票阈值（模式 3）
SCALE（部分 TP）
InpSmcRR1/2/3 ......... 盈亏比倍数
InpSmcPct1/2/3 ........ 在 TP1/TP2/TP3 平仓的 %
InpSmcSLBufPips ....... 基础 SL 缓冲
AUTO
InpAutoEarlyEntry ..... 边缘挂限价 vs. 等待 CONFIRMED 市价
InpAutoCooldownSec .... 平仓后的暂停
SMC 提醒 .............. 弹窗 / 声音 / 推送 / 取消
SYSTEM & APPEARANCE
InpManageAll .......... 管理该品种上的所有持仓
InpMagic .............. 实例标识
InpObjBehindPanel ..... 把其他图表线置于面板之后
InpFontBump ........... 面板文字大小
主题颜色 .............. 深藏青 / 金 / 青 的完整配色
（EA 提供 19 组共 178 个参数，全部记录在随附手册中。）
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6. 推荐用法
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A · 干净的回踩剥头皮（推荐起步）
InpZOBEntryMode = 0，BOS Scalp = ON，InpZTestsRequired = 1，
InpZHTF / InpZHTFEma = H1，Stop/Target = 0（自动），
InpZSLMinPts ~ 200-400。开启 AUTO TRADING（以及 AUTO-EXIT）。
B · 顺势
InpZOBEntryMode = 1（HTF-aligned）或 3（MTF，阈值 ~ 0.6）。
C · 向区域摊平
任意模式 + GRID 4x: ON。保持小手数（4 档 = 至多 4 倍）。
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7. 故障排查
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4K 上面板模糊 ....... terminal64.exe -> 兼容性 -> 高 DPI -> 应用程序。
用 InpFontBump 放大。
线条穿过面板 ........ 启用 InpObjBehindPanel。
有交易但不入场 ...... AUTO 开了吗？Algo Trading 开了吗？状态不是 WAIT？
Stop/Target 能生成有效订单吗？查看日志。
方向错误 ............ 模式 0 无方向——启用 BOS Scalp 或用模式 1 / 3。
小区域被扫损 ........ 增大 InpZSLMinPts 或设置手动 Stop。
TP 太远 ............. 保持 InpZTPUseFVG 开启；设置 InpZTPMaxPts
（M1 上例如 1500）以限制目标。
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