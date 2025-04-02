SMC Zones PRO EA Trade Panel

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SMC Zones PRO EA — SMC 交易面板与自动化区域引擎

MetaTrader 5 智能交易系统 · Smart Money Concepts · 所有主要品种（Forex、Metals、Indices）

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SMC Zones PRO EA 是一个图表内的交易面板，结合了专为 MetaTrader 5

上的 所有主要品种（Forex、Metals、Indices）打造的自动化 Smart Money Concepts（SMC）区域引擎。





它直接在图表上识别 Order Block 与 Fair Value Gap——与 "Gold SMC Zones"

指标完全相同的识别逻辑，已原生移植进 EA 内部，因此无需任何外部指标——

并跟踪 mitigation、更高周期（HTF）趋势偏向、结构（BOS）与回踩，把选中的

区域转化为具体的 Entry / SL / TP 交易，可一键或全自动执行。





所有操作都在一个可拖动的面板上完成。每一个自动决策都会画在图表上

（区域、Entry / SL / TP 线），因此你始终能看到引擎在做什么。





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第一部分 — 产品说明

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三合一

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1. 快速的手动交易面板——市价与挂单、三种手数计算模式、持仓管理

（保本、追踪、部分平仓、反手）以及共享的篮子管理器。





2. 原生 SMC 区域引擎——带 mitigation、HTF 偏向、结构与回踩跟踪的

Order Block 与 Fair Value Gap，呈现为现成的 Entry / SL / TP 交易。





3. 可选自动化——AUTO TRADING 为你挂出交易，AUTO-EXIT 在出现反向交易时

平仓，ZONE GRID 在区域内布置四个订单并自动使用篮子。





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原生 SMC 区域引擎

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每根新 K 线，引擎都会重新扫描图表并重建所有区域：





- ORDER BLOCK——强劲位移之前的最后一根反向 K 线。看涨/需求 OB（买入

区域）位于价格下方，看跌/供给 OB（卖出区域）位于价格上方。可选的

"仅在 BOS 之后" 过滤器和最小实体过滤器可去除弱区块。





- FAIR VALUE GAP——三根 K 线的失衡，可选由位移 K 线确认

（实体 >= 系数 x ATR）。





- MITIGATION——被价格穿越的区域会变灰/虚线，不再交易（按收盘或按影线，

由你选择）。





- HTF 偏向——更高周期上的趋势（价格相对 EMA）；与趋势一致的区域标注 "(HTF)"。





区域绘制为带标签的填充矩形，与 Gold SMC Zones 指标完全一致——因此 EA

与指标始终吻合。





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4 种入场模式 (InpZOBEntryMode)

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0 · FRESHEST 最新形成的有效 OB，任意方向。

1 · HTF-ALIGNED 仅与更高周期趋势一致的 OB。

2 · OB + FVG 仅与同向 FVG 重叠的 OB。

3 · MTF CONFLUENCE 方向由当前周期及其邻近周期的加权投票决定

（M1-M5-M15-M30-H1-H4-D1）。更高周期权重更大；仅当

一致度 >= 你的最小比例时入场，否则跳过该交易。





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回踩入场 + BOS SCALP 过滤器

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测试次数（InpZTestsRequired）——所选区域在触发入场前需被测试的次数：

0 = 首次触碰即入场

1 = 等待一次测试，在回踩时入场（推荐）

2-4 = 需要更多次测试

在条件满足之前，引擎会等待（价格再次接近时不会取消交易——因此你不会

错过回踩）。





BOS SCALP（按钮，或 InpZFreshestBOS）——在 Freshest 模式下，仅在最近

一次结构突破的方向上选取区域。BOS+ = 仅买，BOS- = 仅卖。这可防止引擎

逆势交易。当前的 BOS+/BOS- 显示在 SMC 页签的标题行。





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STOP-LOSS / TAKE-PROFIT——自动或手动

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TRADE 页签有两个字段——Stop（点）与 Target（点）——它们同时驱动 SMC

引擎。规则很简单：





0 = "由引擎决定"（自动）

数值 = "精确使用该值"（手动）





你输入的值在下单前被读取，永远不会被引擎覆盖，因此 0 始终是 0，你的

数字保持不变。





自动 STOP（Stop = 0）：

SL 置于区域远端边缘之外，距离为

max( SL-buffer-点 , ATR x InpZSLAtrMult , InpZSLMinPts 点 )。

InpZSLMinPts 保证区域之外的最小距离——"喘息空间"——使薄区域不会在

入场后立即被扫损。增大以获得更多空间，减小以获得更紧的止损。





自动 TARGET（Target = 0）：

- SCALE 关：在最近的反向流动性处设一个 TP——反向 Order Block 或

Fair Value Gap（InpZTPUseFVG），即以最近的真实区域为目标，而不是

越过近处 FVG 去够远处的 OB。InpZTPMaxPts（0 = 关）限制自动 TP 的

最远距离——超出则使用固定 RR3（非常适合 M1 剥头皮）。

- SCALE 开：TP1 / TP2 / TP3 盈亏比阶梯。





手动： Stop > 0 -> SL = entry -/+ Stop 点

Target > 0 -> TP = entry +/- Target 点





示例（SELL @ 4048.51，InpZSLMinPts = 200 = 2.00）：

Stop 0, Target 0 -> 自动 SL ~ 4057+，自动 TP 在最近的看涨区域

Stop 300, Target 600 -> SL 4051.51，TP 4042.51（你的精确值）

（黄金为两位小数：1 pip = 1 点 = 0.01。）





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ZONE GRID (4x DCA)

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GRID 4x 按钮把单次入场变为向区域内摊平的四单阶梯：





- 从 ENTRY 到 SL 的区间被分成 4 个相等的步长。四个限价单分别位于入场处

以及到 SL 的 1/4、2/4、3/4 处；SL 本身是相等的第 5 步（限价单之间的

间距 = 到 SL 的间距）。

- 每一档使用你面板上的手数。

- 启用 GRID 会自动启用 BASKET，使用共享 SL（远端边缘）与 TP（反向区域）。

- 仅挂有效限价单（买单低于 Ask，卖单高于 Bid）。

- 自动清理：当任一档成交且交易随后平仓时，所有剩余未成交的限价单会被

自动取消。关闭 GRID 也会移除其挂单限价。防叠加保护会在一个网格活动时

阻止第二个网格。





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篮子管理器（BASKET）

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把多个持仓当作一个来处理：

- 合并的保本价、方向与手数。

- 共享的 Stop 与 Profit 被镜像到每一个持仓，在经纪商服务器端，因此即使

终端断线，保护依然有效。

- 关闭篮子时会记住并恢复原始 SL/TP。

- 可选追踪会移动共享止损；虚拟保护网在价格越过共享 TP/SL 时平掉整个篮子。





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自动化——AUTO TRADING 与 AUTO-EXIT

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AUTO TRADING（按钮）——引擎为你挂出当前交易。

InpAutoEarlyEntry = true ：交易一旦有效，立即在区域边缘挂 LIMIT

（触碰即成交）。

InpAutoEarlyEntry = false：等待 CONFIRMED 市价入场。

InpAutoCooldownSec ：平仓后再次入场前的暂停。

防过度交易：每根 K 线一次入场、每笔交易的锁存，且仅当订单真正成功时

才标记为 "已执行"——被拒绝的订单会重试，而不是被悄悄跳过。





AUTO-EXIT (SMC)（按钮）——当出现反向交易确认时，自动平掉引擎的持仓。





SMC 提醒——CONFIRMED 交易时弹窗 / 声音 / 手机推送，另可在已确认交易被

取消时发送消息。





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手动交易面板

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- 手数计算：固定手数、Risk %（占余额）或 Risk money。

- 市价与挂单（BUY/SELL、LIMIT/STOP），使用 Px 或 Offset。

- 部分止盈阶梯（TP1/TP2/TP3，带 % 与 RR）、BE@TP1。

- 保本、反手，平仓 ALL / PROFIT / LOSS / BUY / SELL，平掉 50% / 25% /

自定义 %，设置/清除 SL-TP。

- 价格追踪（距离 + 启动）与 ATR 追踪、自动保本、点差过滤、价格提醒。





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技术规格

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平台 : MetaTrader 5

类型 : 智能交易系统（交易面板 + 自动化）

优化对象 : 所有主要品种（Forex、Metals、Indices），两位小数报价

推荐周期 : M1 - H1（剥头皮）；任意周期均可

账户 : 对冲或净持仓

面板 : CCanvas，可拖动，6 个页签

区域来源 : 原生 SMC 引擎（与 Gold SMC Zones 一致）

入场模式 : 4 种（Freshest / HTF / OB+FVG / MTF）

设置 : 19 组共 178 个参数，全部为英文





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安装

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1. 将 EA 加载到 任意品种图表（Forex、Metals、Indices）（推荐 M1-H1）。

2. 允许 Algo Trading（工具栏按钮为绿色）。

3. 打开 SMC 页签，选择入场模式，可选启用 BOS Scalp。

4. Stop/Target 保持为 0 以自动风控，或输入你自己的点数。

5. 按 TAKE 手动交易，或开启 AUTO TRADING。





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风险提示

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交易 XAUUSD 等带杠杆的工具具有高风险，可能导致全部投入资金的损失。本

工具不保证盈利。网格 / 摊平会放大敞口——请据此设定手数。请先在模拟账户

上测试每一种配置，且只用你能承受损失的资金交易。





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第二部分 — 面板与使用指南

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1. 面板布局

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面板绘制在图表上，可通过标题栏拖动。它包含：





标题栏 名称 / 版本、品种切换（XAUUSD）、最小化，以及打开浮动持仓

窗口的 POSITIONS 按钮。

K 线卡片 到 K 线收盘的倒计时环、周期，以及 AUTO 指示（自动交易开启时

为绿色）。

BID 实时 bid 价与点差（点）。

P&L 作用范围内持仓的浮动盈亏，以及账户 Equity 与 Balance。

页签 TRADE · MANAGE · RISK · AUTO · SCALE · SMC。

底栏 LIVE 状态、交易时段与连接延迟。





作用范围（scope）——大多数操作作用于 "范围内" 的持仓：默认是当前品种上

本 EA 实例的 magic 编号。设 InpManageAll = true 可管理该品种上的所有

持仓（多实例时很有用）。





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2. 六个页签

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TRADE — 手数模式（Fixed / Risk % / Risk money）、Lot、Stop 与 Target

（点）、Px、Offset，以及 BUY / SELL / LIMIT / STOP。





MANAGE — BASKET（共享 Profit 与 Stop）、CLOSE（ALL / PROFIT / LOSS /

BUY / SELL）、MODIFY（BREAK-EVEN、REVERSE、CLOSE 50%/25%/%、

SET/CLEAR SL-TP）以及价格 TRAILING STOP（Dist + Start）。





RISK — 账户保护：按每日亏损/盈利锁定、敞口上限、点差过滤。锁定时禁止

新的 SMC/AUTO 入场。





AUTO — ATR 追踪（Period + Mult）、自动保本（Trigger + Offset）、

最大点差入场过滤、价格提醒。这些管理已开持仓（自动入场在 SMC

页签）。





SCALE — SCALE-PARTIAL TP 主开关，以及 TP1/TP2/TP3 阶梯（各自 RR + %），

含 BE@TP1。





SMC — 区域引擎：实时交易信息与一键按钮。





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3. SMC 交易信息——逐行说明

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标题 ZONE ENGINE · <模式> · BOS+/BOS-

显示当前引擎、选取模式与当前结构方向（BOS+ 向上，BOS- 向下）。

在 MTF 模式下还显示投票，例如 "MTF SELL 72%"。





方向 + 状态

左侧 BUY SETUP / SELL SETUP；右侧状态：

TAPPED — 价格尚未到达区域边缘

CONFIRMED — 价格在区域边缘 / 内部

WAIT — 回踩或 MTF 条件未满足

No setup — 当前没有有效区域（仍显示趋势行）





ENGINE 选取模式加回踩计数 "T x/y"

（x = 已测试次数，y = 需要次数）。





ENTRY / SL / TP1 / TP2 / TP3

当前交易的精确价格。当 SCALE-PARTIAL TP 关闭（单目标模式）时，

TP1/TP2 显示 "-"。





ALT ... 备选（反向）交易，供参考。





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4. SMC 按钮

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TAKE (MARKET) / LIMIT @ ENTRY 手动挂出当前交易——区域边缘的挂单限价，

或价格已在区域内时的市价。

BE@TP1 / S-TRAIL 该交易的 TP1 后保本与结构追踪。

CANCEL ALL PENDING (n) 移除范围内所有挂单。

AUTO TRADING: ON/OFF 引擎自动挂出交易。

AUTO-EXIT (SMC): ON/OFF 出现反向确认交易时平仓。

GRID 4x: ON/OFF 向区域内布置四个订单（+ 篮子）。

BOS Scalp: ON/OFF Freshest 模式的趋势方向过滤器。





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5. 关键设置（按组）

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ZONE ENGINE

InpZEngine ............ 主开关（引擎 = 主要来源）

InpZOBEntryMode ....... 0 Freshest / 1 HTF / 2 OB+FVG / 3 MTF

InpZTestsRequired ..... 入场前的回踩次数（0-4）

InpZFreshestBOS ....... BOS Scalp 过滤器默认状态

InpZSLAtrMult ......... 自动 SL 缓冲的 ATR 部分

InpZSLMinPts .......... 区域之外的最小 SL 缓冲（点）

InpZTPUseFVG .......... 自动 TP 也以反向 FVG 为目标

InpZTPMaxPts .......... 限制自动 TP 距离（0 = 关）

InpZOBMinSize / InpZOBRequireBOS / InpZSwingLen .. OB 识别

InpZFVGRequireDispl / InpZFVGDispl .. FVG 位移过滤

InpZATRPeriod / InpZMaxScanBars ..... ATR 与扫描深度

InpZHideMitigated / InpZMitigByClose mitigation 行为

颜色 .................. 区域配色





SMC HTF CONFLUENCE

InpZHTFAlign / InpZHTF / InpZHTFEma .. 更高周期偏向

InpMtfMinRatio ........ MTF 投票阈值（模式 3）





SCALE（部分 TP）

InpSmcRR1/2/3 ......... 盈亏比倍数

InpSmcPct1/2/3 ........ 在 TP1/TP2/TP3 平仓的 %

InpSmcSLBufPips ....... 基础 SL 缓冲





AUTO

InpAutoEarlyEntry ..... 边缘挂限价 vs. 等待 CONFIRMED 市价

InpAutoCooldownSec .... 平仓后的暂停

SMC 提醒 .............. 弹窗 / 声音 / 推送 / 取消





SYSTEM & APPEARANCE

InpManageAll .......... 管理该品种上的所有持仓

InpMagic .............. 实例标识

InpObjBehindPanel ..... 把其他图表线置于面板之后

InpFontBump ........... 面板文字大小

主题颜色 .............. 深藏青 / 金 / 青 的完整配色





（EA 提供 19 组共 178 个参数，全部记录在随附手册中。）





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6. 推荐用法

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A · 干净的回踩剥头皮（推荐起步）

InpZOBEntryMode = 0，BOS Scalp = ON，InpZTestsRequired = 1，

InpZHTF / InpZHTFEma = H1，Stop/Target = 0（自动），

InpZSLMinPts ~ 200-400。开启 AUTO TRADING（以及 AUTO-EXIT）。





B · 顺势

InpZOBEntryMode = 1（HTF-aligned）或 3（MTF，阈值 ~ 0.6）。





C · 向区域摊平

任意模式 + GRID 4x: ON。保持小手数（4 档 = 至多 4 倍）。





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7. 故障排查

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4K 上面板模糊 ....... terminal64.exe -> 兼容性 -> 高 DPI -> 应用程序。

用 InpFontBump 放大。

线条穿过面板 ........ 启用 InpObjBehindPanel。

有交易但不入场 ...... AUTO 开了吗？Algo Trading 开了吗？状态不是 WAIT？

Stop/Target 能生成有效订单吗？查看日志。

方向错误 ............ 模式 0 无方向——启用 BOS Scalp 或用模式 1 / 3。

小区域被扫损 ........ 增大 InpZSLMinPts 或设置手动 Stop。

TP 太远 ............. 保持 InpZTPUseFVG 开启；设置 InpZTPMaxPts

（M1 上例如 1500）以限制目标。





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