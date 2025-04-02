SMC Zones PRO EA Trade Panel

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SMC Zones PRO EA — SMC 交易面板与自动化区域引擎
MetaTrader 5 智能交易系统 · Smart Money Concepts · 所有主要品种（Forex、Metals、Indices）
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SMC Zones PRO EA 是一个图表内的交易面板，结合了专为 MetaTrader 5
上的 所有主要品种（Forex、Metals、Indices）打造的自动化 Smart Money Concepts（SMC）区域引擎。

它直接在图表上识别 Order Block 与 Fair Value Gap——与 "Gold SMC Zones"
指标完全相同的识别逻辑，已原生移植进 EA 内部，因此无需任何外部指标——
并跟踪 mitigation、更高周期（HTF）趋势偏向、结构（BOS）与回踩，把选中的
区域转化为具体的 Entry / SL / TP 交易，可一键或全自动执行。

所有操作都在一个可拖动的面板上完成。每一个自动决策都会画在图表上
（区域、Entry / SL / TP 线），因此你始终能看到引擎在做什么。

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第一部分 — 产品说明
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三合一
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1. 快速的手动交易面板——市价与挂单、三种手数计算模式、持仓管理
   （保本、追踪、部分平仓、反手）以及共享的篮子管理器。

2. 原生 SMC 区域引擎——带 mitigation、HTF 偏向、结构与回踩跟踪的
   Order Block 与 Fair Value Gap，呈现为现成的 Entry / SL / TP 交易。

3. 可选自动化——AUTO TRADING 为你挂出交易，AUTO-EXIT 在出现反向交易时
   平仓，ZONE GRID 在区域内布置四个订单并自动使用篮子。

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原生 SMC 区域引擎
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每根新 K 线，引擎都会重新扫描图表并重建所有区域：

- ORDER BLOCK——强劲位移之前的最后一根反向 K 线。看涨/需求 OB（买入
  区域）位于价格下方，看跌/供给 OB（卖出区域）位于价格上方。可选的
  "仅在 BOS 之后" 过滤器和最小实体过滤器可去除弱区块。

- FAIR VALUE GAP——三根 K 线的失衡，可选由位移 K 线确认
  （实体 >= 系数 x ATR）。

- MITIGATION——被价格穿越的区域会变灰/虚线，不再交易（按收盘或按影线，
  由你选择）。

- HTF 偏向——更高周期上的趋势（价格相对 EMA）；与趋势一致的区域标注 "(HTF)"。

区域绘制为带标签的填充矩形，与 Gold SMC Zones 指标完全一致——因此 EA
与指标始终吻合。

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4 种入场模式  (InpZOBEntryMode)
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0 · FRESHEST      最新形成的有效 OB，任意方向。
1 · HTF-ALIGNED   仅与更高周期趋势一致的 OB。
2 · OB + FVG      仅与同向 FVG 重叠的 OB。
3 · MTF CONFLUENCE 方向由当前周期及其邻近周期的加权投票决定
                  （M1-M5-M15-M30-H1-H4-D1）。更高周期权重更大；仅当
                  一致度 >= 你的最小比例时入场，否则跳过该交易。

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回踩入场 + BOS SCALP 过滤器
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测试次数（InpZTestsRequired）——所选区域在触发入场前需被测试的次数：
   0 = 首次触碰即入场
   1 = 等待一次测试，在回踩时入场（推荐）
   2-4 = 需要更多次测试
在条件满足之前，引擎会等待（价格再次接近时不会取消交易——因此你不会
错过回踩）。

BOS SCALP（按钮，或 InpZFreshestBOS）——在 Freshest 模式下，仅在最近
一次结构突破的方向上选取区域。BOS+ = 仅买，BOS- = 仅卖。这可防止引擎
逆势交易。当前的 BOS+/BOS- 显示在 SMC 页签的标题行。

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STOP-LOSS / TAKE-PROFIT——自动或手动
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TRADE 页签有两个字段——Stop（点）与 Target（点）——它们同时驱动 SMC
引擎。规则很简单：

  0    = "由引擎决定"（自动）
  数值 = "精确使用该值"（手动）

你输入的值在下单前被读取，永远不会被引擎覆盖，因此 0 始终是 0，你的
数字保持不变。

自动 STOP（Stop = 0）：
   SL 置于区域远端边缘之外，距离为
   max( SL-buffer-点 , ATR x InpZSLAtrMult , InpZSLMinPts 点 )。
   InpZSLMinPts 保证区域之外的最小距离——"喘息空间"——使薄区域不会在
   入场后立即被扫损。增大以获得更多空间，减小以获得更紧的止损。

自动 TARGET（Target = 0）：
   - SCALE 关：在最近的反向流动性处设一个 TP——反向 Order Block 或
     Fair Value Gap（InpZTPUseFVG），即以最近的真实区域为目标，而不是
     越过近处 FVG 去够远处的 OB。InpZTPMaxPts（0 = 关）限制自动 TP 的
     最远距离——超出则使用固定 RR3（非常适合 M1 剥头皮）。
   - SCALE 开：TP1 / TP2 / TP3 盈亏比阶梯。

手动：  Stop > 0   -> SL = entry -/+ Stop 点
        Target > 0 -> TP = entry +/- Target 点

示例（SELL @ 4048.51，InpZSLMinPts = 200 = 2.00）：
   Stop 0, Target 0     -> 自动 SL ~ 4057+，自动 TP 在最近的看涨区域
   Stop 300, Target 600 -> SL 4051.51，TP 4042.51（你的精确值）
（黄金为两位小数：1 pip = 1 点 = 0.01。）

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ZONE GRID  (4x DCA)
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GRID 4x 按钮把单次入场变为向区域内摊平的四单阶梯：

- 从 ENTRY 到 SL 的区间被分成 4 个相等的步长。四个限价单分别位于入场处
  以及到 SL 的 1/4、2/4、3/4 处；SL 本身是相等的第 5 步（限价单之间的
  间距 = 到 SL 的间距）。
- 每一档使用你面板上的手数。
- 启用 GRID 会自动启用 BASKET，使用共享 SL（远端边缘）与 TP（反向区域）。
- 仅挂有效限价单（买单低于 Ask，卖单高于 Bid）。
- 自动清理：当任一档成交且交易随后平仓时，所有剩余未成交的限价单会被
  自动取消。关闭 GRID 也会移除其挂单限价。防叠加保护会在一个网格活动时
  阻止第二个网格。

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篮子管理器（BASKET）
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把多个持仓当作一个来处理：
- 合并的保本价、方向与手数。
- 共享的 Stop 与 Profit 被镜像到每一个持仓，在经纪商服务器端，因此即使
  终端断线，保护依然有效。
- 关闭篮子时会记住并恢复原始 SL/TP。
- 可选追踪会移动共享止损；虚拟保护网在价格越过共享 TP/SL 时平掉整个篮子。

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自动化——AUTO TRADING 与 AUTO-EXIT
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AUTO TRADING（按钮）——引擎为你挂出当前交易。
   InpAutoEarlyEntry = true ：交易一旦有效，立即在区域边缘挂 LIMIT
      （触碰即成交）。
   InpAutoEarlyEntry = false：等待 CONFIRMED 市价入场。
   InpAutoCooldownSec ：平仓后再次入场前的暂停。
   防过度交易：每根 K 线一次入场、每笔交易的锁存，且仅当订单真正成功时
   才标记为 "已执行"——被拒绝的订单会重试，而不是被悄悄跳过。

AUTO-EXIT (SMC)（按钮）——当出现反向交易确认时，自动平掉引擎的持仓。

SMC 提醒——CONFIRMED 交易时弹窗 / 声音 / 手机推送，另可在已确认交易被
   取消时发送消息。

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手动交易面板
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- 手数计算：固定手数、Risk %（占余额）或 Risk money。
- 市价与挂单（BUY/SELL、LIMIT/STOP），使用 Px 或 Offset。
- 部分止盈阶梯（TP1/TP2/TP3，带 % 与 RR）、BE@TP1。
- 保本、反手，平仓 ALL / PROFIT / LOSS / BUY / SELL，平掉 50% / 25% /
  自定义 %，设置/清除 SL-TP。
- 价格追踪（距离 + 启动）与 ATR 追踪、自动保本、点差过滤、价格提醒。

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技术规格
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平台             : MetaTrader 5
类型             : 智能交易系统（交易面板 + 自动化）
优化对象         : 所有主要品种（Forex、Metals、Indices），两位小数报价
推荐周期         : M1 - H1（剥头皮）；任意周期均可
账户             : 对冲或净持仓
面板             : CCanvas，可拖动，6 个页签
区域来源         : 原生 SMC 引擎（与 Gold SMC Zones 一致）
入场模式         : 4 种（Freshest / HTF / OB+FVG / MTF）
设置             : 19 组共 178 个参数，全部为英文

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安装
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1. 将 EA 加载到 任意品种图表（Forex、Metals、Indices）（推荐 M1-H1）。
2. 允许 Algo Trading（工具栏按钮为绿色）。
3. 打开 SMC 页签，选择入场模式，可选启用 BOS Scalp。
4. Stop/Target 保持为 0 以自动风控，或输入你自己的点数。
5. 按 TAKE 手动交易，或开启 AUTO TRADING。

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风险提示
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交易 XAUUSD 等带杠杆的工具具有高风险，可能导致全部投入资金的损失。本
工具不保证盈利。网格 / 摊平会放大敞口——请据此设定手数。请先在模拟账户
上测试每一种配置，且只用你能承受损失的资金交易。

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第二部分 — 面板与使用指南
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1. 面板布局
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面板绘制在图表上，可通过标题栏拖动。它包含：

标题栏      名称 / 版本、品种切换（XAUUSD）、最小化，以及打开浮动持仓
            窗口的 POSITIONS 按钮。
K 线卡片    到 K 线收盘的倒计时环、周期，以及 AUTO 指示（自动交易开启时
            为绿色）。
BID         实时 bid 价与点差（点）。
P&L         作用范围内持仓的浮动盈亏，以及账户 Equity 与 Balance。
页签        TRADE · MANAGE · RISK · AUTO · SCALE · SMC。
底栏        LIVE 状态、交易时段与连接延迟。

作用范围（scope）——大多数操作作用于 "范围内" 的持仓：默认是当前品种上
本 EA 实例的 magic 编号。设 InpManageAll = true 可管理该品种上的所有
持仓（多实例时很有用）。

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2. 六个页签
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TRADE  — 手数模式（Fixed / Risk % / Risk money）、Lot、Stop 与 Target
         （点）、Px、Offset，以及 BUY / SELL / LIMIT / STOP。

MANAGE — BASKET（共享 Profit 与 Stop）、CLOSE（ALL / PROFIT / LOSS /
         BUY / SELL）、MODIFY（BREAK-EVEN、REVERSE、CLOSE 50%/25%/%、
         SET/CLEAR SL-TP）以及价格 TRAILING STOP（Dist + Start）。

RISK   — 账户保护：按每日亏损/盈利锁定、敞口上限、点差过滤。锁定时禁止
         新的 SMC/AUTO 入场。

AUTO   — ATR 追踪（Period + Mult）、自动保本（Trigger + Offset）、
         最大点差入场过滤、价格提醒。这些管理已开持仓（自动入场在 SMC
         页签）。

SCALE  — SCALE-PARTIAL TP 主开关，以及 TP1/TP2/TP3 阶梯（各自 RR + %），
         含 BE@TP1。

SMC    — 区域引擎：实时交易信息与一键按钮。

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3. SMC 交易信息——逐行说明
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标题     ZONE ENGINE · <模式> · BOS+/BOS-
         显示当前引擎、选取模式与当前结构方向（BOS+ 向上，BOS- 向下）。
         在 MTF 模式下还显示投票，例如 "MTF SELL 72%"。

方向 + 状态
         左侧 BUY SETUP / SELL SETUP；右侧状态：
           TAPPED    — 价格尚未到达区域边缘
           CONFIRMED — 价格在区域边缘 / 内部
           WAIT      — 回踩或 MTF 条件未满足
           No setup  — 当前没有有效区域（仍显示趋势行）

ENGINE   选取模式加回踩计数 "T x/y"
         （x = 已测试次数，y = 需要次数）。

ENTRY / SL / TP1 / TP2 / TP3
         当前交易的精确价格。当 SCALE-PARTIAL TP 关闭（单目标模式）时，
         TP1/TP2 显示 "-"。

ALT ...  备选（反向）交易，供参考。

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4. SMC 按钮
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TAKE (MARKET) / LIMIT @ ENTRY  手动挂出当前交易——区域边缘的挂单限价，
        或价格已在区域内时的市价。
BE@TP1 / S-TRAIL   该交易的 TP1 后保本与结构追踪。
CANCEL ALL PENDING (n)   移除范围内所有挂单。
AUTO TRADING: ON/OFF     引擎自动挂出交易。
AUTO-EXIT (SMC): ON/OFF  出现反向确认交易时平仓。
GRID 4x: ON/OFF          向区域内布置四个订单（+ 篮子）。
BOS Scalp: ON/OFF        Freshest 模式的趋势方向过滤器。

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5. 关键设置（按组）
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ZONE ENGINE
  InpZEngine ............ 主开关（引擎 = 主要来源）
  InpZOBEntryMode ....... 0 Freshest / 1 HTF / 2 OB+FVG / 3 MTF
  InpZTestsRequired ..... 入场前的回踩次数（0-4）
  InpZFreshestBOS ....... BOS Scalp 过滤器默认状态
  InpZSLAtrMult ......... 自动 SL 缓冲的 ATR 部分
  InpZSLMinPts .......... 区域之外的最小 SL 缓冲（点）
  InpZTPUseFVG .......... 自动 TP 也以反向 FVG 为目标
  InpZTPMaxPts .......... 限制自动 TP 距离（0 = 关）
  InpZOBMinSize / InpZOBRequireBOS / InpZSwingLen .. OB 识别
  InpZFVGRequireDispl / InpZFVGDispl .. FVG 位移过滤
  InpZATRPeriod / InpZMaxScanBars ..... ATR 与扫描深度
  InpZHideMitigated / InpZMitigByClose  mitigation 行为
  颜色 .................. 区域配色

SMC HTF CONFLUENCE
  InpZHTFAlign / InpZHTF / InpZHTFEma .. 更高周期偏向
  InpMtfMinRatio ........ MTF 投票阈值（模式 3）

SCALE（部分 TP）
  InpSmcRR1/2/3 ......... 盈亏比倍数
  InpSmcPct1/2/3 ........ 在 TP1/TP2/TP3 平仓的 %
  InpSmcSLBufPips ....... 基础 SL 缓冲

AUTO
  InpAutoEarlyEntry ..... 边缘挂限价 vs. 等待 CONFIRMED 市价
  InpAutoCooldownSec .... 平仓后的暂停
  SMC 提醒 .............. 弹窗 / 声音 / 推送 / 取消

SYSTEM & APPEARANCE
  InpManageAll .......... 管理该品种上的所有持仓
  InpMagic .............. 实例标识
  InpObjBehindPanel ..... 把其他图表线置于面板之后
  InpFontBump ........... 面板文字大小
  主题颜色 .............. 深藏青 / 金 / 青 的完整配色

（EA 提供 19 组共 178 个参数，全部记录在随附手册中。）

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6. 推荐用法
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A · 干净的回踩剥头皮（推荐起步）
    InpZOBEntryMode = 0，BOS Scalp = ON，InpZTestsRequired = 1，
    InpZHTF / InpZHTFEma = H1，Stop/Target = 0（自动），
    InpZSLMinPts ~ 200-400。开启 AUTO TRADING（以及 AUTO-EXIT）。

B · 顺势
    InpZOBEntryMode = 1（HTF-aligned）或 3（MTF，阈值 ~ 0.6）。

C · 向区域摊平
    任意模式 + GRID 4x: ON。保持小手数（4 档 = 至多 4 倍）。

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7. 故障排查
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4K 上面板模糊 ....... terminal64.exe -> 兼容性 -> 高 DPI -> 应用程序。
                      用 InpFontBump 放大。
线条穿过面板 ........ 启用 InpObjBehindPanel。
有交易但不入场 ...... AUTO 开了吗？Algo Trading 开了吗？状态不是 WAIT？
                      Stop/Target 能生成有效订单吗？查看日志。
方向错误 ............ 模式 0 无方向——启用 BOS Scalp 或用模式 1 / 3。
小区域被扫损 ........ 增大 InpZSLMinPts 或设置手动 Stop。
TP 太远 ............. 保持 InpZTPUseFVG 开启；设置 InpZTPMaxPts
                      （M1 上例如 1500）以限制目标。

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4.75 (4)
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Havana EA 是一款全自动的日内交易算法，专为 US30（道琼斯指数）M5 时间周期设计。它采用突破策略，通过识别关键的回调模式和重要价位，确定高概率的交易入场点。 该EA采用 单笔交易运行逻辑 ，每笔交易均设有固定的 止损和止盈 。此外，内置了可选的 移动止损系统 ，帮助在价格向有利方向移动时锁定利润。 此专家顾问设计简洁，参数结构清晰，用户只需进行极少量设置。它不使用**马丁格尔（martingale）或网格（grid）**策略。 最新版本新增了可选的 亏损恢复功能 ，允许在亏损后有限次数内增加仓位大小，该功能完全可配置，且独立于马丁格尔逻辑。同时增加了盈亏标签，方便在图表上直观查看性能表现。 回测基于高质量的Tick数据，确保结果真实且稳健。 主要特点 专为 US30（道琼斯指数） 设计，适用 M5 时间周期 基于突破的交易逻辑，辅以回调确认 单笔交易 ，配备固定的 止损和止盈 可选的 移动止损 功能，实现利润管理 可选的 亏损恢复功能（非马丁格尔） 无 网格 和 马丁格尔 策略 低输入复杂度，操作简便 适合模拟账户、实盘及Prop Firm挑战 推荐设置 交易品种：
Apex Recovery System
Muthukrishnan Muthupoilan
专家
FIRST 10 PURCHASE:449USD IMPORTANT NOTE:  EURUSD,USDJPY,USDCHF - H1 - TIMEFRAME ONLY DON'T USE ANY OTHER PAIR,TIMEFRAME 1. The Core Strategy: Confirmation-Based Breakout Unlike "noisy" EAs that trade every price fluctuation, your system is designed for patience and precision: New Candle Confirmation: Per your recent logic refinement, the EA doesn't just jump in when a price level is touched. It waits for a new candle to form, ensuring the breakout is real and reducing "whipsaws" (fake breakouts
R6 Sculping
Vinutthapon Bumroong
专家
R6 Scalping EA   is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale or hedge.  This EA can be run from very small accounts and Free swap. As small as   1000 $ or 1000 cent minimum  Recommendations The minimum deposit is 1000 USD.    Use a broker with good execution and Low Spread. A very fast VPS is required. NOTE : I also recommend to take out profit on a regular basis. That is once a week/month. Becauser there will be DD. You Can Tracking All EA Status and Update in This Link  https
Gvp Gold Options Levels
Askhat Omarkhanov
专家
Gvp Gold Options Levels   is a professional, institutional-grade analytical tool designed for real-time tracking of options barriers, open interest (OI), transaction volumes, and market-maker positioning for Gold (XAUUSD). The software converts complex exchange-traded data from CME/CQG into smoothed support and resistance levels on your chart, alongside a comprehensive intraday analytical dashboard. KEY ANALYTICAL SECTIONS: ATM Return Probability: Calculates the probability of the daily session
Multi Timeframe Swing EA for gold
Zhicheng Zhong
专家
MSS_Pro_MTF 是一款专业级多时间框架波段交易EA，专为MetaTrader 5平台设计。该系统通过结合高级波段识别技术和斐波那契交易策略，在金融市场中实现精准的趋势捕捉和风险管理。 核心特点： 多时间框架分析 同时监控高/低两个时间框架（可自定义），高时间框架识别趋势方向，低时间框架寻找精确入场点 智能波段识别 采用高级摆动点追踪算法，实时识别市场波段结构，精准定位支撑阻力位 斐波那契交易区域 在关键的斐波那契回调区域（0.382-0.618）内执行交易，结合K线形态确认信号 动态风险管理 自动计算基于账户余额的风险百分比仓位 支持连续盈利增强/亏损衰减机制 可选的ATR动态止损和移动止损功能 专业过滤系统 ADX趋势强度过滤器 ATR波动率过滤器 订单块识别技术 灵活执行模式 支持多种订单填充方式（FOK/IOC/Return等），适应不同市场流动性 该系统特别适合趋势明显的市场环境，尤其在外汇主要货币对和黄金交易中表现优异。通过严格的风险控制和多层次信号验证，为交易者提供稳定的波段交易解决方案。
Scaled vidya trends robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention the unique trading advisor "Scaled Vidya Trends", designed for dynamic scalp trading on trend volatility pairs hour + timeframes. Main features of Scaled Vidya Trends: - Multi-level market analysis: it works on H1, H2, H3 timeframes; - Uses the most popular currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Brokers usually set one of the lowest spreads for these pairs; - Applies a scalping method based on local targets for orders; - Works at the close of the timeframe, wait
Aurelius XAU Apex Emperor
Napat Puangjunkum
专家
Aurelius XAU Apex Emperor The Ultimate Institutional-Grade 13-in-1 Gold Matrix  The Emperor of XAUUSD has Arrived Aurelius XAU Apex Emperor is a sovereign algorithmic trading system engineered exclusively for the Gold (XAUUSD) market. Unlike primitive robots that rely on dangerous cost-averaging techniques, Aurelius employs a state-of-the-art 13-in-1 Multiverse Engine.  It runs 13 completely independent trading strategies simultaneously- on a single chart, giving you unparalleled diversificat
BTC Reversal Zone
Muhammad Arslan
专家
BTC Reversal Zone Expert Advisor Elevate your trading game with the BTC Reversal Zone EA!  Versatile Performance: Optimized for   Bitcoin ,   Gold ,   Indices , and major   Forex pairs. Smart Entry System: Detects breakouts and reversals, focusing on pullbacks for precise entries.  Dynamic Market Adaptation: Adjusts seamlessly to changing conditions for consistent results. Advanced Risk Management: Built-in stop loss, take profit, and trailing stop for ultimate control.  Customizable & User-Frie
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
专家
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
Orca Alpha
Zakariae Zaaimi
专家
当前价格 297 美元是启动价格。Orca Alpha 的最终市场价格为 1549 美元，每售出前 10 个买家后价格增加 100 美元。 ORCA ALPHA 消除您最糟糕交易决策中情绪因素的黄金交易系统 大多数黄金交易者失败的真正原因（不是您的策略） 您见过黄金在一小时内飙升300点。您见过您的账户在一周内增长20%——然后在一个交易时段内全部亏光。 这是没人告诉您的：您的技术分析不是问题。您的情绪化执行才是。 研究表明，交易成功的85%是心理因素。恐惧让您过早退出盈利交易。贪婪让您持有亏损交易太久。当黄金在30秒内波动50美元时，您的理性大脑完全关闭。 您尝试过跟随信号。您购买过承诺高回报的EA。但当您的资金面临风险时，您仍然发现自己： "稍微"移动止损 因为"落袋为安"而过早获利 亏损后进行报复性交易 因为"查看一些东西"而错过交易机会 如果您将自己完全从方程式中移除呢？ 认识ORCA ALPHA：无需机构账户的机构级执行 ORCA ALPHA不是另一个在回测中看起来很棒、在真实市场中崩溃的指标繁重EA。它是专门为XAU/USD独特波动特征设计的完整交易基
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
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ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
作者的更多信息
Gold SMC Zones
Daniel Grigerek
指标
Gold SMC Zones 可自动识别并在黄金（XAUUSD）图表上绘制两种核心的 Smart Money 结构：Order Blocks 与 Fair Value Gaps。它是一款纯粹的可视化分析工具——不开仓、不发出信号。完全免费且功能完整。 绘制内容 - 看涨与看跌 Order Block，以实心区块显示（脉冲行情前最后一根反向K线） - 看涨与看跌 Fair Value Gap，以描边区域显示（三根K线的失衡） - Order Block 与 Fair Value Gap 重叠处的汇合（confluence） - 当前价格上方与下方最近的区域 - 图表上清晰的标签：Bull OB、Bear OB、Bull FVG、Bear FVG 高周期方向一致（HTF） - 读取高周期（H4），并用金色 "(HTF)" 标记与 HTF 方向一致的区域 - 信息面板显示当前 HTF BIAS（例如 "H4 Bearish"） 为何区域保持干净 - 失效（mitigation）以K线收盘价判定，而非影线，因此猎止损的影线不会过早抹除有效区域 - Fair Value Gap 需要真正
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SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
Candle Timer SCT
Daniel Grigerek
实用工具
Simple Candle Timer Simple Indicator for MetaTrader 5 v1.0 | MQL5 | MT5 MM:SS Countdown Text Colour X/Y Position Font Size Font Name Simple Candle Timer v1.0 is a lightweight MetaTrader 5 indicator. It displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart, next to the current Bid price. No subwindows, non-intrusive, minimal resource usage How it works: • Every second (OnTimer) and each tick (OnCalculate) calculates remaining candle seconds • Formats result as MM:SS
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Time Price Candle Pro
Daniel Grigerek
实用工具
Time Price Candle Pro v2.1 – Professional MT5 Indicator MQL5 Indicator - MetaTrader 5 - Canvas Dashboard Time Price Candle Pro Professional canvas dashboard - Candle countdown - P&L monitor - Alert triangle - 37 parameters Main Features Canvas Dashboard Dark panel with 6 data sections. Drag by clicking the header bar.  Drag & Drop Candle Countdown MM:SS at Bid price. Cyan - Amber at alert threshold.  P&L Monitor Labels at entry price: +48.20 (4867.70)  Alert Triangle Red blinking triangle in c
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