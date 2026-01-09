OrderFlow Bubbles Pro (OFB-Pro)（订单流主力大单气泡监控指标）



像机构交易员一样透视 K 线内部主力大单

核心价值

告别盲目的 K 线猜测。OrderFlow Bubbles Pro 将专业的 ATAS/Bookmap 级订单流分析引入 MT5 平台。它不仅仅是一个指标，更是您的主力资金追踪雷达。通过实时聚合 Tick 数据，精准捕捉买卖盘失衡与机构控盘点位。[重要说明：演示版数据形式请必须使用Every Tick、Every tick based on real tick、5 minute OHLC】

四大核心优势

1. X 射线般的透视能力

不再只看开高低收。每一根 K 线内部的主动买单与主动卖单都以气泡形式直观呈现 。一眼识别是多头强势进攻，还是空头诱多陷阱。

2. 捕捉“失衡” (Imbalance Detection)

独有的失衡算法，自动标记买卖力量悬殊（如 300% 差异）的关键价位 2。当失衡圈出现时，意味着激进的主力资金正在扫货或抛售，为您提供高胜率的入场信号。

3. 动态 POC 趋势线 (Smart POC)

自动计算并连接每一根 K 线的最大成交量价位 (POC)。这条金色的“价值中枢线”不仅体现了市场的重心移动，更是日内交易最强的动态支撑与阻力位。

4. 实时主力预警通知系统

无需全天盯盘。当出现大资金介入或异常成交量时，系统会通过 MT5 弹窗和手机 App 实时推送警报 4，确保您不错过任何一次波动爆发。

第二部分：用户使用手册

1. 核心功能图解

气泡 (Bubbles)： 显示该价位区间的成交数据。 颜色填充： 代表 Delta (主动买-主动卖) 的正负。绿色代表买方主导，红色代表卖方主导。 气泡大小： 对应成交量大小，成交越大，气泡越大。

外圈高亮 (Imbalance Rings)： 青色圈： 买方失衡（Aggressive Buying），买入量远超卖出量 。 洋红圈： 卖方失衡（Aggressive Selling），卖出量远超买入量 。

连线 (POC Line)： 金色实线连接每根 K 线成交最密集的价位，展示短期趋势方向。

2. 关键参数说明

为了让您获得最佳体验，请根据品种波动调整以下核心参数：

A. 核心数据设置 (Bubble Core)

Bubble Data Type ( InpBubbleData): 建议选择 VOL_DELTA 。这能最直观地看到多空博弈的净值。

Threshold ( InpThreshold): 过滤阈值 。 建议： 黄金/原油设为 50-100，货币对设为 20-50。小于此数值的气泡将被隐藏，保持图表整洁。

Max/Min Diameter ( InpMaxDiaBars): 气泡的最大/最小直径 。调整此项可避免气泡遮挡 K 线。

B. 失衡检测 (Imbalance)

Show Imbalance ( InpShowImbalance): 开启后，失衡点会有外圈标记 。

Imbalance Ratio ( InpImbalanceRatio): 默认为 3.0 (即 300%) 。 含义： 如果主动买单是主动卖单的 3 倍，则标记为买入失衡。数值越大，信号越精准但频率越低。



C. 数据源与历史 (Data Source)

History Hours ( InpHistoryHours): 加载历史时长 。默认为 24 小时。由于 Tick 数据量巨大，建议不要设置过长，以免影响加载速度。

Auto Price Step ( InpAutoPriceStep): 强烈建议开启 。指标会自动计算气泡聚合的步长，适应不同周期的波动。

D. 警报 (Alerts)

Alert Message Prefix ( InpAlertMsg): 默认为 "Main capital intervention" (主力资金介入) 。您可以自定义为中文，如“主力进场”。

3. 常见问题 (FAQ)