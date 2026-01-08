Orderflow Smart Flip —— 洞察机构足迹，捕捉顶底转换，让每一条线都有据可依。

产品简介

告别主观臆测，拥抱数据真相。

Orderflow Smart Flip 不是一个普通的画线工具，它是基于 Tick 级微观数据 构建的机构行为分析系统。它像一台X光机，穿透K线的表象，通过实时计算每一笔成交的量能堆积 (Volume Accumulation) 与 多空失衡 (Imbalance)，自动识别出机构资金重仓防守的关键价位（支撑位、阻力位）。

它不仅能告诉你哪里是支撑，哪里是阻力，更拥有**“智能反转 (Smart Flip)”** 核心算法——当关键位被有效突破后，它会自动变色并延伸，提示你曾经的阻力已转化为最强劲的支撑（S/R Flip）。

配合独家的 “假突破过滤” 与 “吸筹/派发检测” 功能，它能帮你过滤掉绝大多数的市场噪音与诱多诱空陷阱。

不要只是看图，要看懂图背后的钱。

核心功能亮点

机构关键位自动识别 基于 Tick 数据动态计算局部均量，自动捕捉交易量数倍于平均水平的“大单节点”。只有真金白银堆出来的墙，才是真正的阻力支撑。 智能 S/R Flip (顶底互换) 动态状态机 ：不再是一根死线！当价格在下方时显示红色阻力；一旦被强势突破并站稳，线条瞬间转化为金色支撑，精准提示回踩入场机会。

量能门槛：内置分级机制，只有经过巨量换手的强阻力被突破，才会触发 Flip 信号，自动剔除弱势无效的线条。 假突破 (Fakeout) 过滤系统 活体保护 ：当K线刚刚刺破关键位时，指标不会立即误判为反转，而是启动“观察期”（默认3根K线）。

收盘价确认：如果价格只是插针后迅速收回，指标将判定为“测试（Test）”而非“突破”，线条颜色保持不变，助你规避“流动性猎杀”。 累计量能统计 (Volume Accumulation) 像滚雪球一样记录数据：线条上的文字不仅仅是生成时的量，而是该价位在存续期间所有成交量的实时累计。随着测试次数增加，你会看到量能数据不断变大，直观展示该位置的“厚度”。 吸收 (Absorption) 侦测 当出现巨大的主动买单冲击阻力位，但价格却滞涨（收盘无法突破）时，指标会在该位置标记青色边框与圆点。这代表卖方机构正在通过限价单被动“吸收”买盘，是极佳的反向交易信号。 视觉去噪与层级管理 自动淡化 ：一旦关键位彻底失效，线条透明度自动降低 50%，作为历史痕迹参考，绝不干扰当前视野。

智能避让：文字标签自动计算居中位置，且智能检测重叠，确保图表清爽整洁。

参数详解与配置指南

指标参数分为五大板块，满足从高频剥头皮到波段交易的不同需求。

1. 核心策略设置 (Core Strategy)

决定了“什么样的线会被画出来”。

InpVolMultiplier (默认: 2.0) ： 灵敏度开关 。 含义：只有当某价位的成交量 > (局部平均成交量 x 此倍数) 时，才会生成线条。 用法 ：数值越小，线条越多（适合短线）；数值越大（如 3.0+），只显示核心大级别支撑（适合波段）。

InpLocalAvgRange (默认: 5) ： 自适应范围 。 含义：计算平均量时参考前后 N 根 K 线。 用法 ：保持默认即可。它确保了在清淡时段（如亚盘）和活跃时段（如美盘）都能准确识别相对的大单。

InpDetectAbsorb (默认: true) ： 吸收检测开关 。 开启后，若发现大单攻击未果，会用青色圆点和边框高亮标记。



2. 反转过滤逻辑 (Flip Filtering)

决定了“什么样的线有资格进行顶底互换”。

InpEnableFlip (默认: true) ： 核心开关 。开启后，阻力变支撑，支撑变阻力。

InpFlipVolMultiplier (默认: 4.0) ： 反转门槛 。 重要 ：为了防止图表太乱，建议将此值设得比 InpVolMultiplier 高。 逻辑 ：只有 非常强 的阻力（例如量能是均值的4倍）被突破后，才有资格画出反转线。弱阻力被突破后直接截断消失。



3. 突破确认逻辑 (Breakout Confirmation)

决定了“怎么判断是真突破还是假突破”。

InpBreakoutConfirmBars (默认: 3) ： 确认周期 。 含义：价格穿过线条后，必须在后续 3 根 K 线内没有收回，才确认为真突破并变色。 用法 ：设为 0 为即时变色（风险大）；设为 2-4 为稳健模式。

InpUseVolFilter (默认: true) ： 量能过滤 。 含义：如果是缩量突破，视为假突破，不予变色。



4. 颜色与样式 (Colors & Style)

InpColorSup / InpColorRes ：原始支撑（绿）与阻力（红）的颜色。

InpColorFlipBuy (默认: 金色) ： 阻力转支撑 的颜色。看到金色线条，意味着这里是主力突破后的回踩买点。

InpColorFlipSell (默认: 暗橙) ： 支撑转阻力 的颜色。

InpOpacity (默认: 160) ：活跃线条的亮度。

InpOpacityBroken (默认: 40)：失效线条的亮度。被彻底击穿的线会变得很淡，只作为历史参考。

5. 常见配置案例 (Configuration Examples)

场景 A：日内短线/剥头皮 (Scalping)

希望看到更多的微观结构，反应灵敏。

配置： InpVolMultiplier = 1.5 InpFlipVolMultiplier = 2.5 InpBreakoutConfirmBars = 1 (快速确认)



场景 B：稳健波段交易 (Swing Trading) —— 推荐默认

过滤噪音，只抓主升浪的回踩。

配置： InpVolMultiplier = 2.5 InpFlipVolMultiplier = 5.0 (只看强反转) InpBreakoutConfirmBars = 3



读图指南 (How to Read)

绿色实心条：当前价格下方的强支撑。 操作：价格回调至此可尝试接多。 红色实心条：当前价格上方的强阻力。 操作：价格反弹至此可尝试做空。 金色条 (Flip Buy)：黄金机会。 原红色阻力被大阳线实体击穿，且经过确认未拉回，变身为金色。

含义：多头极其强势，回踩金色区域是极高胜率的顺势做多点。 青色圆点/边框 (Absorption)： 价格触碰线条，出现青色标记，说明这里发生了“吸收”。

含义：如果是在阻力位出现吸收，大概率要跌；如果是在支撑位出现吸收，大概率要涨。 文字解读： 量: 5000 ：该价位区间累计成交了5000手。

差: 800 ：(主动买 - 主动卖) = 800，说明买盘强劲。

安装与注意事项