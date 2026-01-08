Orderflow Smart Flip

Orderflow Smart Flip—— 洞察机构足迹，捕捉顶底转换，让每一条线都有据可依。

产品简介

告别主观臆测，拥抱数据真相。

Orderflow Smart Flip 不是一个普通的画线工具，它是基于 Tick 级微观数据 构建的机构行为分析系统。它像一台X光机，穿透K线的表象，通过实时计算每一笔成交的量能堆积 (Volume Accumulation)多空失衡 (Imbalance)，自动识别出机构资金重仓防守的关键价位（支撑位、阻力位）。

它不仅能告诉你哪里是支撑，哪里是阻力，更拥有**“智能反转 (Smart Flip)”** 核心算法——当关键位被有效突破后，它会自动变色并延伸，提示你曾经的阻力已转化为最强劲的支撑（S/R Flip）。

配合独家的 “假突破过滤”“吸筹/派发检测” 功能，它能帮你过滤掉绝大多数的市场噪音与诱多诱空陷阱。

不要只是看图，要看懂图背后的钱。

核心功能亮点

  1. 机构关键位自动识别

    • 基于 Tick 数据动态计算局部均量，自动捕捉交易量数倍于平均水平的“大单节点”。只有真金白银堆出来的墙，才是真正的阻力支撑。

  2. 智能 S/R Flip (顶底互换)

    • 动态状态机：不再是一根死线！当价格在下方时显示红色阻力；一旦被强势突破并站稳，线条瞬间转化为金色支撑，精准提示回踩入场机会。

    • 量能门槛：内置分级机制，只有经过巨量换手的强阻力被突破，才会触发 Flip 信号，自动剔除弱势无效的线条。

  3. 假突破 (Fakeout) 过滤系统

    • 活体保护：当K线刚刚刺破关键位时，指标不会立即误判为反转，而是启动“观察期”（默认3根K线）。

    • 收盘价确认：如果价格只是插针后迅速收回，指标将判定为“测试（Test）”而非“突破”，线条颜色保持不变，助你规避“流动性猎杀”。

  4. 累计量能统计 (Volume Accumulation)

    • 像滚雪球一样记录数据：线条上的文字不仅仅是生成时的量，而是该价位在存续期间所有成交量的实时累计。随着测试次数增加，你会看到量能数据不断变大，直观展示该位置的“厚度”。

  5. 吸收 (Absorption) 侦测

    • 当出现巨大的主动买单冲击阻力位，但价格却滞涨（收盘无法突破）时，指标会在该位置标记青色边框与圆点。这代表卖方机构正在通过限价单被动“吸收”买盘，是极佳的反向交易信号。

  6. 视觉去噪与层级管理

    • 自动淡化：一旦关键位彻底失效，线条透明度自动降低 50%，作为历史痕迹参考，绝不干扰当前视野。

    • 智能避让：文字标签自动计算居中位置，且智能检测重叠，确保图表清爽整洁。

参数详解与配置指南

指标参数分为五大板块，满足从高频剥头皮到波段交易的不同需求。

1. 核心策略设置 (Core Strategy)

决定了“什么样的线会被画出来”。

  • InpVolMultiplier (默认: 2.0)灵敏度开关

    • 含义：只有当某价位的成交量 > (局部平均成交量 x 此倍数) 时，才会生成线条。

    • 用法：数值越小，线条越多（适合短线）；数值越大（如 3.0+），只显示核心大级别支撑（适合波段）。

  • InpLocalAvgRange (默认: 5)自适应范围

    • 含义：计算平均量时参考前后 N 根 K 线。

    • 用法：保持默认即可。它确保了在清淡时段（如亚盘）和活跃时段（如美盘）都能准确识别相对的大单。

  • InpDetectAbsorb (默认: true)吸收检测开关

    • 开启后，若发现大单攻击未果，会用青色圆点和边框高亮标记。

2. 反转过滤逻辑 (Flip Filtering)

决定了“什么样的线有资格进行顶底互换”。

  • InpEnableFlip (默认: true)核心开关。开启后，阻力变支撑，支撑变阻力。

  • InpFlipVolMultiplier (默认: 4.0)反转门槛

    • 重要：为了防止图表太乱，建议将此值设得比 InpVolMultiplier 高。

    • 逻辑：只有非常强的阻力（例如量能是均值的4倍）被突破后，才有资格画出反转线。弱阻力被突破后直接截断消失。

3. 突破确认逻辑 (Breakout Confirmation)

决定了“怎么判断是真突破还是假突破”。

  • InpBreakoutConfirmBars (默认: 3)确认周期

    • 含义：价格穿过线条后，必须在后续 3 根 K 线内没有收回，才确认为真突破并变色。

    • 用法：设为 0 为即时变色（风险大）；设为 2-4 为稳健模式。

  • InpUseVolFilter (默认: true)量能过滤

    • 含义：如果是缩量突破，视为假突破，不予变色。

4. 颜色与样式 (Colors & Style)

  • InpColorSup / InpColorRes：原始支撑（绿）与阻力（红）的颜色。

  • InpColorFlipBuy (默认: 金色)阻力转支撑的颜色。看到金色线条，意味着这里是主力突破后的回踩买点。

  • InpColorFlipSell (默认: 暗橙)支撑转阻力的颜色。

  • InpOpacity (默认: 160)：活跃线条的亮度。

  • InpOpacityBroken (默认: 40)失效线条的亮度。被彻底击穿的线会变得很淡，只作为历史参考。

5. 常见配置案例 (Configuration Examples)

场景 A：日内短线/剥头皮 (Scalping)

  • 希望看到更多的微观结构，反应灵敏。

  • 配置：

    • InpVolMultiplier = 1.5

    • InpFlipVolMultiplier = 2.5

    • InpBreakoutConfirmBars = 1 (快速确认)

场景 B：稳健波段交易 (Swing Trading) —— 推荐默认

  • 过滤噪音，只抓主升浪的回踩。

  • 配置：

    • InpVolMultiplier = 2.5

    • InpFlipVolMultiplier = 5.0 (只看强反转)

    • InpBreakoutConfirmBars = 3

读图指南 (How to Read)

  1. 绿色实心条：当前价格下方的强支撑。

    • 操作：价格回调至此可尝试接多。

  2. 红色实心条：当前价格上方的强阻力。

    • 操作：价格反弹至此可尝试做空。

  3. 金色条 (Flip Buy)黄金机会

    • 原红色阻力被大阳线实体击穿，且经过确认未拉回，变身为金色。

    • 含义：多头极其强势，回踩金色区域是极高胜率的顺势做多点。

  4. 青色圆点/边框 (Absorption)

    • 价格触碰线条，出现青色标记，说明这里发生了“吸收”。

    • 含义：如果是在阻力位出现吸收，大概率要跌；如果是在支撑位出现吸收，大概率要涨。

  5. 文字解读

    • 量: 5000 ：该价位区间累计成交了5000手。

    • 差: 800 ：(主动买 - 主动卖) = 800，说明买盘强劲。

安装与注意事项

  1. 数据要求：本指标基于 Tick (分笔成交) 数据计算。

    • 初次加载时，指标需要下载历史 Tick 数据，根据您的网络情况可能需要几秒到一分钟，请耐心等待屏幕显示的进度提示。

    • 建议使用提供真实 Tick 数据的经纪商（ECN账户更佳）。

  2. 图表设置：建议将图表属性中的“图表在前景”勾选去掉，或者依靠本指标内置的双图层技术，即可获得最佳视觉体验。

  3. 周期切换：指标内置了数据同步保护机制。切换周期时（如从 M5 切到 H1），指标会自动重置并重新计算新周期的局部均值，确保数据准确无误。

作者的更多信息
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商，重点还支持各类外汇交易） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
指标
基于微观结构与物理场论的AI自适应市场全息系统指标 摘要 ： 本文旨在探讨一种新型金融市场分析工具——“微观结构引力价格回归AI自适应系统（Micro gravity regression AIselfregulation system）”的构建原理与实现机制。该系统融合了市场微观结构（Market Microstructure）理论、经典力学中的弹性与引力模型、信息熵理论以及自适应人工智能算法。通过对Tick级数据的实时聚合、吸收密度的物理建模以及基于熵的动态衰减机制，该系统试图构建一个能够量化市场“质量”、“张力”与“状态”的动态物理场，为高频与波段交易提供可视化的决策支持。 1. 引言 (Introduction) 传统技术指标（如MA, RSI）多基于收盘价的线性处理，往往滞后且难以捕捉价格内部的博弈细节。随着高频交易的发展，基于订单流（Order Flow）和微观结构的数据变得至关重要。本研究提出的MicroStructure HUD系统，不再单纯视价格为数字序列，而是将其视为具有“质量”和“能量”的物理实体，通过模拟物理场中的引力中心（Center of Mass, CoM
BinanceData
Jingfeng Luo
程序库
本服务程序下载后，将作为 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的服务支持程序使用。 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel   下载地址： https://www.mql5.com/zh/market/product/159414?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aDom+BookHeatMAP+Lightning+Trading+Panel 请您先将下载的文件拖拽至 MT5 数据目录下的对应服务文件夹（ `MQL5\Services`）内，并确认文件已成功放置。随后，双击运行启动服务，系统将自动加载相关组件并初始化服务环境。 具体操作位置详见截图：按照截图所示流程完成启动后，Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的主界面将正常显示，此时您即可启用其全部功能，体验高效、流畅的 DOM 闪电交易服务，包括实时深度图热力图监控和快速订单执行等核心特性。 请注意，为保障交易系统稳定运行，务必确保该服务程序中设置的交
FREE
Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel
Jingfeng Luo
5 (1)
专家
Dom Book HeatMAP Lightning Trading Panel 专业级微观结构闪电交易面板 · 用户使用说明书 重要提醒： 1、由于这是一个基于EA的热力图、足迹图和DOM交易面板工具，所有他的演示版并不能正常工作，他只在正式环境中正常工作！ 2、启用高性能模式后，程序将操作和数据获取分离，实现多线程运行，互不影响，彻底解决在网络情况不好时，DOM操作的卡顿问题。高性能模式需要下载单独的服务程序，免费下载地址： https://www.mql5.com/zh/market/product/159595?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3abinancedata 1. 产品摘要：赋予您透视市场的 “ 上帝视角 ” 告别盲目看 K 线猜涨跌，直接看穿主力资金的排兵布阵！ Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel  是一款专为 职业剥头皮（ Scalpers ） 、 日内交易员 及 量化盘手 打造的机构级 MT5 交易终端。它打破了传统 MT5 只能看历史价格的局限，通过独创的 API
ProQuant Probability Map
Jingfeng Luo
指标
ProQuant 概率地图：洞察未来的双重量化预测系统 告别盲目猜测，让历史数据为您导航。 ProQuant 概率地图 (Probability Map) 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级量化辅助工具。它不依赖传统的滞后指标（如 RSI 或 MACD），而是通过 实时计算价格的历史分布概率 ，直接在图表右侧绘制出未来价格可能的“落点热力图”。 v7 版本引入了独创的**“趋势企稳智能修正”**算法，能够在趋势末端自动调整反转概率，助您在震荡与趋势之间游刃有余。  核心功能与独家优势 1. 双重预测视窗 (Dual-Horizon Prediction) 市场是多维的，我们也应该是。本指标同时运行两套核心算法： 短期视窗（Short） ：基于近 60 根 K 线分析，预测未来 5 根 K 线的微观走势，精准捕捉剥头皮与日内波动机会。 长期视窗（Long） ：基于近 120 根 K 线分析，预测未来 20 根 K 线的宏观方向，助您把握主趋势，过滤短期噪音。 视觉直观：图表右侧动态延展的长短两条概率带，让您一眼看穿多空力量对比。 2. 智能企稳分析 (Smart Tre
Trade Risk Manager Pro
Jingfeng Luo
实用工具
Trade Risk Manager Pro (交易管控助手专业版) - 用户使用手册 1. 产品概述与核心功能 (Key Features) Trade Risk Manager Pro 是一款专为 MT5 平台打造的机构级风控面板。它的核心理念是将“交易执行”与“风险控制”分离，通过 硬性约束 帮助交易者克服人性弱点（如扛单、重仓、频繁交易），并提供现代化的交互体验。 A. 全局风控接管 (Global Takeover) 不分来源 ：无论您是用手机 MT5 手动下单、使用一键下单面板，还是其他 EA 开的单子，只要是当前图表的交易品种，本工具均可全权接管。 强制执行 ：一旦接管，所有订单必须符合面板设定的止损止盈规则，不符合的会被立即修正。 B. 智能单笔风控 (Smart Single Trade Risk) 硬止损/止盈 (Hard SL/TP) ：下单后，EA 会立即计算并修改订单在服务器端的止损/止盈价格。即使断网或软件崩溃，您的订单依然安全。 双模式切换 ($ / %) ： 金额模式 ($) ：适合固定金额止损（如每单亏损不超过 $50）。 百分比模式 (%) ：适合
