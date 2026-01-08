Orderflow Smart Flip
- 指标
- Jingfeng Luo
- 版本: 1.1
- 激活: 5
Orderflow Smart Flip—— 洞察机构足迹，捕捉顶底转换，让每一条线都有据可依。
产品简介
告别主观臆测，拥抱数据真相。
Orderflow Smart Flip 不是一个普通的画线工具，它是基于 Tick 级微观数据 构建的机构行为分析系统。它像一台X光机，穿透K线的表象，通过实时计算每一笔成交的量能堆积 (Volume Accumulation) 与 多空失衡 (Imbalance)，自动识别出机构资金重仓防守的关键价位（支撑位、阻力位）。
它不仅能告诉你哪里是支撑，哪里是阻力，更拥有**“智能反转 (Smart Flip)”** 核心算法——当关键位被有效突破后，它会自动变色并延伸，提示你曾经的阻力已转化为最强劲的支撑（S/R Flip）。
配合独家的 “假突破过滤” 与 “吸筹/派发检测” 功能，它能帮你过滤掉绝大多数的市场噪音与诱多诱空陷阱。
不要只是看图，要看懂图背后的钱。
核心功能亮点
-
机构关键位自动识别
-
基于 Tick 数据动态计算局部均量，自动捕捉交易量数倍于平均水平的“大单节点”。只有真金白银堆出来的墙，才是真正的阻力支撑。
-
-
智能 S/R Flip (顶底互换)
-
动态状态机：不再是一根死线！当价格在下方时显示红色阻力；一旦被强势突破并站稳，线条瞬间转化为金色支撑，精准提示回踩入场机会。
-
量能门槛：内置分级机制，只有经过巨量换手的强阻力被突破，才会触发 Flip 信号，自动剔除弱势无效的线条。
-
-
假突破 (Fakeout) 过滤系统
-
活体保护：当K线刚刚刺破关键位时，指标不会立即误判为反转，而是启动“观察期”（默认3根K线）。
-
收盘价确认：如果价格只是插针后迅速收回，指标将判定为“测试（Test）”而非“突破”，线条颜色保持不变，助你规避“流动性猎杀”。
-
-
累计量能统计 (Volume Accumulation)
-
像滚雪球一样记录数据：线条上的文字不仅仅是生成时的量，而是该价位在存续期间所有成交量的实时累计。随着测试次数增加，你会看到量能数据不断变大，直观展示该位置的“厚度”。
-
-
吸收 (Absorption) 侦测
-
当出现巨大的主动买单冲击阻力位，但价格却滞涨（收盘无法突破）时，指标会在该位置标记青色边框与圆点。这代表卖方机构正在通过限价单被动“吸收”买盘，是极佳的反向交易信号。
-
-
视觉去噪与层级管理
-
自动淡化：一旦关键位彻底失效，线条透明度自动降低 50%，作为历史痕迹参考，绝不干扰当前视野。
-
智能避让：文字标签自动计算居中位置，且智能检测重叠，确保图表清爽整洁。
-
参数详解与配置指南
指标参数分为五大板块，满足从高频剥头皮到波段交易的不同需求。
1. 核心策略设置 (Core Strategy)
决定了“什么样的线会被画出来”。
-
InpVolMultiplier (默认: 2.0)：灵敏度开关。
-
含义：只有当某价位的成交量 > (局部平均成交量 x 此倍数) 时，才会生成线条。
-
用法：数值越小，线条越多（适合短线）；数值越大（如 3.0+），只显示核心大级别支撑（适合波段）。
-
-
InpLocalAvgRange (默认: 5)：自适应范围。
-
含义：计算平均量时参考前后 N 根 K 线。
-
用法：保持默认即可。它确保了在清淡时段（如亚盘）和活跃时段（如美盘）都能准确识别相对的大单。
-
-
InpDetectAbsorb (默认: true)：吸收检测开关。
-
开启后，若发现大单攻击未果，会用青色圆点和边框高亮标记。
-
2. 反转过滤逻辑 (Flip Filtering)
决定了“什么样的线有资格进行顶底互换”。
-
InpEnableFlip (默认: true)：核心开关。开启后，阻力变支撑，支撑变阻力。
-
InpFlipVolMultiplier (默认: 4.0)：反转门槛。
-
重要：为了防止图表太乱，建议将此值设得比 InpVolMultiplier 高。
-
逻辑：只有非常强的阻力（例如量能是均值的4倍）被突破后，才有资格画出反转线。弱阻力被突破后直接截断消失。
-
3. 突破确认逻辑 (Breakout Confirmation)
决定了“怎么判断是真突破还是假突破”。
-
InpBreakoutConfirmBars (默认: 3)：确认周期。
-
含义：价格穿过线条后，必须在后续 3 根 K 线内没有收回，才确认为真突破并变色。
-
用法：设为 0 为即时变色（风险大）；设为 2-4 为稳健模式。
-
-
InpUseVolFilter (默认: true)：量能过滤。
-
含义：如果是缩量突破，视为假突破，不予变色。
-
4. 颜色与样式 (Colors & Style)
-
InpColorSup / InpColorRes：原始支撑（绿）与阻力（红）的颜色。
-
InpColorFlipBuy (默认: 金色)：阻力转支撑的颜色。看到金色线条，意味着这里是主力突破后的回踩买点。
-
InpColorFlipSell (默认: 暗橙)：支撑转阻力的颜色。
-
InpOpacity (默认: 160)：活跃线条的亮度。
-
InpOpacityBroken (默认: 40)：失效线条的亮度。被彻底击穿的线会变得很淡，只作为历史参考。
5. 常见配置案例 (Configuration Examples)
场景 A：日内短线/剥头皮 (Scalping)
-
希望看到更多的微观结构，反应灵敏。
-
配置：
-
InpVolMultiplier = 1.5
-
InpFlipVolMultiplier = 2.5
-
InpBreakoutConfirmBars = 1 (快速确认)
-
场景 B：稳健波段交易 (Swing Trading) —— 推荐默认
-
过滤噪音，只抓主升浪的回踩。
-
配置：
-
InpVolMultiplier = 2.5
-
InpFlipVolMultiplier = 5.0 (只看强反转)
-
InpBreakoutConfirmBars = 3
-
读图指南 (How to Read)
-
绿色实心条：当前价格下方的强支撑。
-
操作：价格回调至此可尝试接多。
-
-
红色实心条：当前价格上方的强阻力。
-
操作：价格反弹至此可尝试做空。
-
-
金色条 (Flip Buy)：黄金机会。
-
原红色阻力被大阳线实体击穿，且经过确认未拉回，变身为金色。
-
含义：多头极其强势，回踩金色区域是极高胜率的顺势做多点。
-
-
青色圆点/边框 (Absorption)：
-
价格触碰线条，出现青色标记，说明这里发生了“吸收”。
-
含义：如果是在阻力位出现吸收，大概率要跌；如果是在支撑位出现吸收，大概率要涨。
-
-
文字解读：
-
量: 5000 ：该价位区间累计成交了5000手。
-
差: 800 ：(主动买 - 主动卖) = 800，说明买盘强劲。
-
安装与注意事项
-
数据要求：本指标基于 Tick (分笔成交) 数据计算。
-
初次加载时，指标需要下载历史 Tick 数据，根据您的网络情况可能需要几秒到一分钟，请耐心等待屏幕显示的进度提示。
-
建议使用提供真实 Tick 数据的经纪商（ECN账户更佳）。
-
-
图表设置：建议将图表属性中的“图表在前景”勾选去掉，或者依靠本指标内置的双图层技术，即可获得最佳视觉体验。
-
周期切换：指标内置了数据同步保护机制。切换周期时（如从 M5 切到 H1），指标会自动重置并重新计算新周期的局部均值，确保数据准确无误。