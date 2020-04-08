ProQuant Probability Map

🚀 ProQuant 概率地图：洞察未来的双重量化预测系统

告别盲目猜测，让历史数据为您导航。

ProQuant 概率地图 (Probability Map) 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级量化辅助工具。它不依赖传统的滞后指标（如 RSI 或 MACD），而是通过实时计算价格的历史分布概率，直接在图表右侧绘制出未来价格可能的“落点热力图”。

v7 版本引入了独创的**“趋势企稳智能修正”**算法，能够在趋势末端自动调整反转概率，助您在震荡与趋势之间游刃有余。

🔥 核心功能与独家优势

1. 🎯 双重预测视窗 (Dual-Horizon Prediction)

市场是多维的，我们也应该是。本指标同时运行两套核心算法：

短期视窗（Short） ：基于近 60 根 K 线分析，预测未来 5 根 K 线的微观走势，精准捕捉剥头皮与日内波动机会。

长期视窗（Long） ：基于近 120 根 K 线分析，预测未来 20 根 K 线的宏观方向，助您把握主趋势，过滤短期噪音。

视觉直观：图表右侧动态延展的长短两条概率带，让您一眼看穿多空力量对比。

2. 🧠 智能企稳分析 (Smart Trend Stabilization)

这是 v7 版本的灵魂所在。指标内置了线性回归斜率与波动率分析引擎：

当检测到趋势正在经历“极速拉升后的企稳”或“波动率收敛”时，系统会自动触发 回调修正 。

这意味着在趋势强劲时它顺势而为，在趋势力竭时它会提前提示反转（回调）概率的增加，帮您规避高位追多的风险。

3. 📊 非对称波动率建模 (Asymmetric Volatility)

市场上涨和下跌的速度往往不同。本指标摒弃了传统的正态分布假设，分别计算上涨波段和下跌波段的力度。

生成的概率网格（Bin）高度是动态调整的，完美贴合当前市场的真实波动率（ATR）。

4. 🛡️ 自动支撑阻力系统 (Dynamic S/R Levels)

无需手动画线，指标自动回溯历史数据，标示关键位置：

实线 ：主要历史支撑/阻力位。

虚线 ：次级支撑/阻力位。

粉色/绿色点线：特别计算的 38% 黄金分割位（Fibo Retracement），这是机构经常埋伏的次级反转点。

5. ⚡ 概率动量流 (Probability Flow Arrows)

不仅仅展示静态概率，还展示概率的变化趋势！

通过 ↑ ↓ 箭头，实时显示某一方向的概率是在 增强 还是 减弱 。

例如：若上涨区域显示 ↑↑，意味着做多的统计优势正在迅速扩大。

💡 如何使用它进行交易？

顺势共振：当“短期预测”与“长期预测”的最大概率区间（最长的色块）方向一致时，是高胜率的入场信号。 回调接力：关注 38% 次级支撑位（图表上的小箭头标记），结合短期概率图的回升信号，进行精准的趋势回调买入。 防守反击：利用历史框（History Box）的边缘作为止损参考，利用概率图中最远端的区间作为止盈目标。

⚙️ 参数完全可调

自定义分析周期（短期/长期 K 线数）。

自定义颜色主题，完美适配亮色或暗色图表。

可开关的企稳修正与历史回溯显示。

ProQuant 概率地图 —— 将不确定的市场，转化为可视化的数学概率。立即加载，体验机构级的市场洞察力！