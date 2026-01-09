OrderFlow Bubbles Pro (OFB-Pro)( Indicador de seguimiento de burbujas de órdenes grandes de la fuerza principal del flujo de órdenes )



Asómese al micromundo de las velas como un operador institucional。





nota importante: en el probador de estrategias, cuando pruebe el indicador utilice cualquiera de los modos de abajo

Cada Tick

Cada tick basado en ticks reales

5 minutos OHLC

Valor central

Deje de adivinar con velas estándar. Order Flow Delta Pro trae un análisis profesional de flujo de órdenes a nivel ATAS/Bookmap a la plataforma MT5. No es sólo un indicador; es su radar para seguir el dinero inteligente. Al agregar datos de Tick en tiempo real, captura con precisión los desequilibrios de compra/venta y los puntos de control institucionales.

Cuatro ventajas clave

1. Visión de rayos X

No se limite a mirar la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. Las órdenes Agresivas de Compra y Agresivas de Venta dentro de cada vela se visualizan como burbujas. Identifique al instante si un movimiento es un fuerte ataque alcista o una trampa bajista.

2. Capture el "Desequilibrio

El exclusivo algoritmo de desequilibrio destaca automáticamente los niveles críticos de precios con disparidad significativa (por ejemplo, 300% de diferencia) entre compradores y vendedores. Cuando aparece un Anillo de Desequilibrio, señala una acumulación o distribución agresiva por parte del dinero inteligente, ofreciendo señales de entrada de alta probabilidad.

3. Línea de tendencia POC dinámica (POC inteligente)

Calcula y conecta automáticamente el Punto de Control (POC) - el nivel de precio con el volumen máximo - para cada vela. Esta "Línea Pivote de Valor" dorada no sólo muestra el cambio en el centro de gravedad del mercado, sino que actúa como el soporte y la resistencia dinámicos más fuertes para la negociación intradía.

4. Alertas de dinero inteligente en tiempo real

No es necesario mirar la pantalla todo el día. Cuando un gran capital interviene o se produce un volumen anormal, el sistema envía alertas en tiempo real a través de ventanas emergentes de MT5 y notificaciones móviles, asegurando que nunca se pierda una ruptura de la volatilidad.

Parte 2: Manual del usuario

1. Guía Visual

Burbujas: Muestra los datos de volumen para un nivel de precios específico. Relleno de color: Representa el Delta positivo o negativo (Compra agresiva - Venta agresiva). El verde indica dominio comprador; El rojo indica dominio vendedor. Tamaño de la burbuja: Corresponde al tamaño del volumen; un mayor volumen genera burbujas más grandes.

Anillos de desequilibrio: Anillo cian: Desequilibrio de compra (compra agresiva): el volumen de compra supera con creces el volumen de venta. Anillo magenta: Desequilibrio de venta (venta agresiva): el volumen de venta supera con creces el volumen de compra.

Línea POC: Línea dorada sólida que conecta los niveles de precios con mayor densidad de volumen en cada vela, mostrando la dirección de la tendencia a corto plazo.

2. Guía de parámetros

Para una mejor experiencia, por favor ajuste los siguientes parámetros básicos de acuerdo a la volatilidad del activo:

A. Núcleo de Burbuja

Tipo de datos de la burbuja ( InpBubbleData ): Recomendado: VOL_DELTA . Esto muestra de forma más intuitiva el resultado neto de la batalla entre alcistas y bajistas.

Umbral ( InpThreshold ): Umbral de filtrado. Sugerencia: Establecer entre 50-100 para Oro/Petróleo, 20-50 para pares FX. Las burbujas por debajo de este valor se ocultarán para mantener el gráfico limpio.

Diámetro máximo/mínimo ( InpMaxDiaBars ): El diámetro máximo/mínimo de las burbujas. Ajústelo para evitar que las burbujas oscurezcan los candelabros.

B. Desequilibrio

Mostrar desequilibrio ( InpShowImbalance): Cuando está activado, los puntos de desequilibrio se marcan con un anillo exterior.

Relación de desequilibrio ( InpImbalanceRatio ): Por defecto es 3.0 (300%). Significado: Si el volumen agresivo de compra es 3x el volumen agresivo de venta, se marca como Desequilibrio de Compra. Los valores más altos proporcionan señales más precisas pero menos numerosas.



C. Fuente de Datos e Historial

Horas de Historia ( InpHistoryHours ): Duración de la carga del historial. Por defecto es de 24 horas. Dado que el volumen de datos de Tick es masivo, evite ajustar este valor demasiado alto para mantener velocidades de carga rápidas.

Auto Price Step ( InpAutoPriceStep ): Altamente recomendado. El indicador calcula automáticamente el tamaño del paso de precio para la agregación de burbujas para adaptarse a los diferentes ciclos de volatilidad.

D. Alertas

Prefijo del mensaje de alerta ( InpAlertMsg ): Por defecto es "Principal intervención de capital". Puede personalizar este mensaje.

3. FAQ