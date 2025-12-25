BinanceData

本服务程序下载后，将作为 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的服务支持程序使用。

Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel  下载地址：https://www.mql5.com/zh/market/product/159414?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aDom+BookHeatMAP+Lightning+Trading+Panel


请您先将下载的文件拖拽至 MT5 数据目录下的对应服务文件夹（ `MQL5\Services`）内，并确认文件已成功放置。随后，双击运行启动服务，系统将自动加载相关组件并初始化服务环境。

具体操作位置详见截图：按照截图所示流程完成启动后，Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的主界面将正常显示，此时您即可启用其全部功能，体验高效、流畅的 DOM 闪电交易服务，包括实时深度图热力图监控和快速订单执行等核心特性。

请注意，为保障交易系统稳定运行，务必确保该服务程序中设置的交易对、您在 MT5 平台中所选的交易对，以及在 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 参数配置中所选的交易对三者完全一致。若出现不一致，可能导致行情数据推送错误、订单执行异常或资产计算偏差等问题，请务必在每次启动前进行核对。

推荐产品
Ajuste BRA50
Claudio Rodrigues Alexandre
4.4 (5)
程序库
Este script marca no gráfico do ativo BRA50 da active trades o ponto de ajuste do contrato futuro do Mini Índice Brasileiro (WIN), ***ATENÇÃO***  para este script funcionar é necessário autorizar a URL da BMF Bovespa no Meta Trader. passo a passo: MetaTrader 5 -> Ferramentas -> Opções -> Expert Adivisors * Marque a opção "Relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função WebRequest" e no quadro abaixo adicione a URL: https://www2.bmf.com.br/ este indicador usa a seguinte página par
FREE
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
程序库
近段时间买家运行良好，但同时也有朋友担心： 1、EA测试回测数据的真实性； 2、回测效果好不代表实测效果好，而免费演示版的可测试时间太短，无法判断EA的实用性。 针对以上问题，现推出一个完美的解决方案，直接给到限定时间的测试版本，需要的可以私信留言，或者聊天窗口找我，看到后会发送测试版本过来。 此外，为了方便部分已购买源代码的客户熟悉了解代码，进一步优化和提升空间，并且让更多的有意向的客户了解这个EA的编辑逻辑，特将代码拆解，不定期的讲解基本思路，跟着走即便是小白也可以快速上手，以便后续购买源代码后快速上手优化！ 知乎专栏： Day01：初始MQL5量化系统 - quanter的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/1969031679428530490 Wordpress个人网站： https://quanter001.wordpress.com/ 如有任何问题，欢迎邮件沟通：quanter001@163.com ****************************************************************
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
程序库
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Zazen EA MT5
Christian Koehler
专家
Welcome to the revolution of trading! We are a team of trading experts with many years of experience who have channelled their expertise into the development of Zazen EA. Zazen EA can also be used with PropTrading companies (for example FTMO). The EA has many functions (e.g. drawdown limit) that are specifically required in the area of prop trading. The name "Zazen" is no coincidence. It is derived from the Buddhist meditation practice that promotes calmness, serenity and clarity. Zazen EA is no
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
程序库
Pionex API EA 连接器（MT5） – 无缝集成MT5 概述 Pionex API EA 连接器 允许 MetaTrader 5（MT5） 无缝集成 Pionex API ，让交易者直接在 MT5 上执行交易、管理订单、获取账户余额并跟踪交易历史。 主要功能 账户和余额管理 Get_Balance(); – 获取 Pionex 账户的当前余额。 订单执行和管理 orderLimit(string symbol, string side, double size, double price); – 按指定价格下 限价单 。 orderMarket(string symbol, string side, double size, double amount); – 以指定数量执行 市价单 。 Cancel_Order(string symbol, string orderId); – 取消特定订单（通过 ID ）。 Cancel_All_Order(string symbol); – 取消该交易对的所有 未完成订单 。 订单跟踪和历史 Get_Order(str
MT5 Logging API
COSTEL VLAD
程序库
This simple logging library is designed to provide clear and contextual log output with minimal hassle. It exposes five  methods: LogError Message (message) LogWarn Message (message) LogInfo Message (message) LogDebug Message (message) LogTrace Message (message) Each method prints the provided message to the console only if the severity level meets or exceeds the current threshold set by a global variable logLevel. This means you control the verbosity of your application's logs by adjusting logL
FREE
Market book tester
Aliaksandr Hryshyn
1 (1)
程序库
Using data from the order book in the strategy tester Key features: Simultaneous use of several symbols, up to 7 pieces DOM visualization With the visualization of order books, real-time simulation is available, as well as acceleration or deceleration Working with the library: This product also requires a utility to save data:  https://www.mql5.com/en/market/product/71642 Speed control utility:  https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Include file:   https://c.mql5.com/31/735/Market_book_s
FREE
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
专家
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
专家
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
程序库
An   easy to use, fast,  asynchronous   WebSocket library  for MQL5. It supports: ws://   and   wss://  (Secure "TLS" WebSocket) text   and   binary   data It handles: fragmented message  automatically (large data transfer) ping-pong   frames  automatically (keep-alive handshake) Benefits: No DLL required. No OpenSSL installation required. Up to 128 Web Socket Connections from a single program. Various Log Levels for error tracing Can be synchronized to MQL5 Virtual Hosting . Completely native t
CloseAllOrders at once
Lamont Simone Reynecke
程序库
Simple program i created, to help close all your orders instantly when you are busy scalping the market or if you want to avoid news days but still have a lot of orders and pending orders open and can't close them in time.. with this script all you're problems will be solved. Simple drag and drop and the script automatically does it's thing, quick and easy  also a very good tool to use when scalping
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Aureus Trader
Divyesh Pandey
专家
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
专家
用于 MetaTrader 5 的 Ilan 由于使用虚拟交易，同时并发双向交易 (买与卖) 成为可能。 这样，允许用户在 MetaTrader 5 的单向持仓规则下，采用流行策略。  EA 设置 该 EA 的设置很简单。不过，策略的所有重要设置均可调整。可用工具: 单一  MagicNumber  用于识别交易; 交易方向选项 ( Trade direction ): 仅买入, 仅卖出或者并发双向; 开仓步长 ( Step ) 和盈利距离 ( TakeProfit ) 可自动适应 4 或 5-位的报价; 起始手数 ( Start lot ) 和增量系数 ( Lot coefficient ) 用来指定本金使用大小; 最后, 交易数量限制 ( Max trades in one direction ) 和最终一系列交易的止损 ( Max loss of last trade ) 用于风险管理。 您可以根据需要在单一账户里使用多个  Ilan  EA (即便是单一金融品种)。它们之中的每一个都仅处理自己的虚拟交易，不会与其它实例交互。手工交易加上 EA - 这不会影响交易策略。即使有
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
K Trade Lib5
Kaijun Wang
2 (1)
程序库
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #import "K Trade Lib5.ex5"    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单    void SetMagic( int magic, int magic_plus= 0 ); void SetLotsAddMode(int mode=0,double lotsadd=0);    long OrderOpenAdvance( int mode, int type, double volume, int step, int magic, string symbol= "" , string comm
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
专家
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Golden AI Magic Sphere
Jian Jie
专家
Golden AI Magic Sphere – The Ultimate Gold Trading Strategy After four years of extensive backtesting and optimization, the Golden AI Magic Sphere strategy has demonstrated unparalleled performance in the gold market. This cutting-edge trading system combines state-of-the-art AI technology with expert-level market knowledge to create a truly unique and powerful solution for automated gold trading. Whether navigating volatile price swings or identifying breakout patterns, Golden AI Magic Sphere c
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
专家
The   Prop Firm Mastery EA   is a cutting-edge low risk expert advisor designed for   multi-symbol   trading with   advanced correlation filters   to increase trade accuracy. Unlike traditional EAs that blindly take trades, this EA ensures   only the strongest Buy and Sell setups   by analyzing   correlation strength   between your chosen trading pairs. This state-of-the-art EA combines pending order execution with a suite of powerful filters to optimize your entry and exit points across up to f
Trade Hub MT5
Oleksii Romanov
实用工具
Trade Hub Expert Advisor (EA) – Description Trade Hub is a centralized risk and trade management Expert Advisor designed to enforce strict control over grid-based trading across multiple charts and symbols. Its primary function is capital protection and disciplined trade execution , achieved through the following key limitations: Global Grid Limiting – Restricts the total number of active grids across all charts where the EA is running. Per-Symbol Order Control – Caps the number of simultane
Impuls Pro
Sergey Batudayev
专家
EA 的策略基于波段交易，在 iPump 指标计算的急剧脉冲之后入场。 如前所述，EA 能够在自动支持下进行手动交易。 - 对于下降趋势 ↓ 我们在价格修正上涨后进入交易，资产进入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对于上升趋势 ↑，我们在价格回调后进入交易，资产跌入超卖区域，我们顺势买入。 交易所选资产时，顾问会考虑趋势并仅根据当前趋势开仓，无利可图的交易可以通过止损和平均来关闭，第二种选择当然更有利可图但风险也更大 好处 内置电平指示器，用于分析不同 TF 的电平 能够在图表上手动选择平均水平 开多个金字塔订单，利润倍增的能力（订单数量可自行控制） 根据 iPump 指标的反向信号，设置 TP 的更多标准 使用“手”模式手动打开交易的能力 所有趋势策略都基于简单且非常正确的逻辑，即： 在当前趋势中开启交易 价格调整后开仓 考虑交易水平 在这个顾问中观察到所有三个假设。 确定 2 个时间范围的趋势，在价格超买/超卖的最有利时刻进入交易，图表上可以看到修正水平 SL 和 TP。 解释策略  - 对于下降趋势 ↓ 我们在修正价格上涨后进入交易，资产跌入超买区域，我们沿着趋势卖出。 -
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
专家
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
专家
️ 重要提示：拒绝“赌博式”交易 策略风格： 低频、高精度（狙击手模式）。 交易频率： 约 1-2 笔/月 。 核心逻辑： 本 EA 不会每天频繁交易。它耐心地等待数周，只为精准捕捉比特币巨大的“肥尾 (Fat Tail)”趋势。如果您在寻找每天交易 10 次的剥头皮/高频策略， 请不要购买本 EA 。本工具仅供有耐心的专业投资者使用。 首发特惠：$99 (前 10 套售罄后，价格将严格上调至 $199) TURTLE SIX PATTERN PRO: 趋势跟踪的进化 "Turtle Six Pattern" 不仅仅是另一个 EA；它是对传奇**“海龟交易法则”**的彻底重构与现代化改造，专为 Bitcoin (BTCUSD) 的高波动特性量身定制。 通过将经典的“唐奇安通道突破”与独家的**“六形态市场结构过滤”**相结合，本系统旨在解决趋势交易中最大的痛点： 假突破 (False Breakouts) 。 1. 解锁“六形态”逻辑 (市场结构) 大多数趋势 EA 亏损的原因是简单的“追涨杀跌”。本 EA 更聪明。它利用 SMMA (平滑移动平均线) 和 SSL 通道
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
实用工具
用於自動訂單和風險管理的實用程序。讓您從利潤中獲得最大收益並限制您的損失。由執業交易員為交易員創建。該實用程序易於使用，適用於交易者手動打開的任何市場訂單或在顧問的幫助下。可以按幻數過濾交易。該實用程序可以同時處理任意數量的訂單。 具有以下功能： 1. 設置止損和止盈水平； 2. 通過追踪止損位平倉； 3. 設定盈虧平衡水平。 該實用程序可以： 1. 分別處理每個訂單（為每個訂單單獨設置級別） 2. 處理一籃子單向訂單（所有訂單的水平設置相同，買入和賣出分開） 3. 處理一籃子多向訂單（所有訂單的級別都設置為通用的，BUY 和 SELL 一起） 選項： STOPLOSS - 如果不使用 =-1，則以點為單位止損； TAKEPROFIT - 以點為單位獲利，不與 -1 一起使用； TRAILING_STOP - 價格變動的點數，如果不使用 =-1； TRAILING_STEP - 每一步利潤將增加的點數； BREAKEVEN_STOP - 將訂單轉移到盈虧平衡點的點數，如果不使用 =-1； BREAKEVEN_STEP - 關閉訂單時的利潤點數；
该产品的买家也购买
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
程序库
该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、SL 市场订单、TP 市场订单 - 修改限价订单 - 取消订单 - 查询订单 - 更改杠杆、保证金 - 获取位置信息 和更多... 租赁加密货币图表是可选的，除非您的 MT5 上没有币安图表。 对于脚本演示：单击此处 如果您想与交易面板进行交易，您可能对此产品感兴趣 该产品是加密图表的插件 该库将允许您使用任何 EA 来管理交易，并且非常容易集成到任何 EA 上，您可以使用描述中提到的脚本代码以及显示完整过程的视频演示示例自行完成。 - 下限价、止损限价和止盈限价订单 - 下达市场订单、SL 市场订单、TP 市场订单 - 修改限价订单 - 取消订单 - 查询订单 - 更改杠杆、保证金 - 获取位置信息 和更多... 租赁加密货币图表是可选的，除非您的 MT5 上没有币安图表。 对于脚本演示： 单击此处 如果您想与交易面板进行交易， 您可能对
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
程序库
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 5. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a CSV file and some special global variables.
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
程序库
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
程序库
If you're a trader looking to use Binance.com and Binance.us exchanges directly from your MetaTrader 5 terminal, you'll want to check out Binance Library MetaTrader 5. This powerful tool allows you to trade all asset classes on both exchanges, including Spot, USD-M   and COIN-M futures, and includes all the necessary functions for trading activity. Important: you need to have source code to properly implement the library. With Binance Library MetaTrader 5, you can easily add instruments from Bi
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
程序库
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
程序库
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "MQL5\Files" directory. Then it uses these files to automatically build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports that refine it (all of them in one HTML file). Using the WalkForwardBuilder MT5 auxiliary script allows building othe
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
程序库
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The library OrderBook History Library reads market book state in the past from archive files, created by OrderBook Recorder . The library can be embedded into you
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
程序库
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
程序库
Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
程序库
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
程序库
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
程序库
Gold plucking machine   Gold plucking machine   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier     
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
程序库
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
程序库
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
More BackTest Results
Yu Zhang
程序库
1. 这是什么 MT5系统自带的优化结果非常少，有时候我们需要研究更多的结果，这个库可以让你在回测优化时可以输出更多的结果。也支持在单次回测时打印更多的策略结果。 2. 产品特色 优化的输出的结果非常多。 可以自定义CustomMax。 输出结果在Common文件夹。 根据EA名称自动命名，且同一个EA多次回测会自动更新名称，不会覆盖上一次的结果。 函数非常简单，你一眼就可以看懂。 #import "More BackTest Results.ex5" // Libraries Folder, Download from the market. //---Set CustomMax void iSetCustomMax( string mode); //---Display multiple strategy results when backtesting alone (not opt). void iOnDeinit(); //--- void iOnTesterInit(); double iOnTester(); void iOnTesterPass( string lang
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
程序库
T5L Library is necessary to use the EAs from TSU Investimentos, IAtrader and others. It contains all the functions framework needed to Expert Advisors working properly.  ツ - The Expert Advisors from  TSU Investimentos does not work without this library,  the T5L library can have updates during the year - At this Library you will find several funcionalities like order sends, buy and sell, trigger entry points check, candlestick analyses, supply and demmand marking and lines, and much more. 
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
程序库
AO Core is the core of the optimization algorithm, it is a library built on the author's HMA (hybrid metaheuristic algorithm) algorithm. Pay attention to the MT5 Optimization Booster product , which makes it very easy to manage the regular MT5 optimizer . An example of using AO Core is described in the article: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 This hybrid algorithm is based on a genetic algorithm and contains the best qualities and properties of p
EA Toolkit
Esteban Thevenon
程序库
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
程序库
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news   Even In Strategy Tester   . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT5 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator ba
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
程序库
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
程序库
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
程序库
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
程序库
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
程序库
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
程序库
该库旨在提供一种尽可能简单的方法，直接在MetaTrader上使用OpenAI的API。 要深入了解库的潜力，请阅读以下文章： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756098 The files needed to use the library can be found here: Manual 重要提示：要使用EA，需要添加以下URL以允许访问OpenAI API  如附图所示 要使用该库，需要包含以下Header，您可以在以下链接找到：  https://www.mql5.com/en/blogs/post/756108 #import "StormWaveOpenAI.ex5" COpenAI *iOpenAI(string); CMessages *iMessages(void); CTools *iTools(void); #import 这就是您需要的所有信息，以便轻松使用该库。 以下是如何轻松使用该库并与OpenAI的API交互的示例 #include <StormWaveOpenAI.mqh>       //--- 包含用于AP
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT5
Nino Guevara Ruwano
程序库
This trailing stop application will helping trader to set the trailing stop value for many open positions, that apply a grid or martingale strategy as a solution. So if you apply a grid or martingale strategy (either using an EA or trading manually), and you don't have an application to set a trailing stop, then this application is the solution. For EAs with a single shot strategy, just use the FREE trailing stop application which I have also shared on this forum.
Relative Average Calculator
Abdullah Tanriverdi
程序库
Relative Average Cost of Open Positions Indicator Description:   The “Relative Average Cost of Open Positions” indicator is a powerful tool designed for traders who engage in mean reversion strategies. It calculates the average entry price for both buy and sell positions, considering the total volume of open trades. Here are the key features and advantages of this indicator: Mean Reversion Trading: Mean reversion strategies aim to capitalize on price movements that revert to their historical ave
KP Trade Panel
Supol Polkun
程序库
KP TRADE PANEL EA is an EA MT5 facilitates various menus. KP TRADE PANEL EA is an EA skin care in MT5 is an EA that puts the system automatically in download EA MT5 to test with demo account from my profile page while some Trailing Stop Stop Loss require more than 0 features EA determines lot or money management calculates lot from known and Stop loss TS = Trailing stop with separate stop loss order Buy more AVR TS = Trailing stop plus
Automated Timed Order Placement System
Jun Ze Guo
程序库
这是一个可以定时自动交易的EA。根据你设定的时间，精确到秒，可以设置最多下几单。下单buy或者Sell.可以设置值止盈止损点。并且可以设定在下单后多久平仓。一般都是用来做事件。祝你好运。 请看图片自己根据设定来使用。每一次使用请重新加载EA。不用的时候记得关闭EA按钮。 我来举个例子。比如英国央行利率决议。你在最后两秒下单(设置的是你本机的时间)。因为可能瞬间点差扩大，你可能不敢直接下最大手数，所以你可以选择小手分批从最后5秒开始进场。我相信做过的人知道我说的意思。因为我专业做这个已经十年。最近才做出了这个自动化EA。并且这里面有个检测就是你点击开始之后如果超过了你设定的时间十秒他就不会执行了。保证你的安全。你自己用DEMO账户测试几次你就知道我这个有多好用了！
MyTradingHistory
Max Timur Soenmez
程序库
一个易于使用的库，为开发者提供关键交易统计数据的便捷访问，适用于其MQL5 EA。 库中的可用方法： 账户数据和收益： GetAccountBalance() : 返回当前账户余额。 GetProfit() : 返回所有交易的净利润。 GetDeposit() : 返回总存款金额。 GetWithdrawal() : 返回总取款金额。 交易分析： GetProfitTrades() : 返回盈利交易的数量。 GetLossTrades() : 返回亏损交易的数量。 GetTotalTrades() : 返回执行的总交易数。 GetShortTrades() : 返回卖空交易的数量。 GetLongTrades() : 返回多头交易的数量。 GetWinLossRatio() : 返回盈利与亏损交易的比例。 GetAverageProfitTrade() : 返回每笔盈利交易的平均利润。 GetAverageLossTrade() : 返回每笔亏损交易的平均亏损。 GetROI() : 计算投资回报率。 GetLargestProfitTrade() : 返回单笔交易的最大利润。 Get
作者的更多信息
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商，重点还支持各类外汇交易） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
指标
基于微观结构与物理场论的AI自适应市场全息系统指标 摘要 ： 本文旨在探讨一种新型金融市场分析工具——“微观结构引力价格回归AI自适应系统（Micro gravity regression AIselfregulation system）”的构建原理与实现机制。该系统融合了市场微观结构（Market Microstructure）理论、经典力学中的弹性与引力模型、信息熵理论以及自适应人工智能算法。通过对Tick级数据的实时聚合、吸收密度的物理建模以及基于熵的动态衰减机制，该系统试图构建一个能够量化市场“质量”、“张力”与“状态”的动态物理场，为高频与波段交易提供可视化的决策支持。 1. 引言 (Introduction) 传统技术指标（如MA, RSI）多基于收盘价的线性处理，往往滞后且难以捕捉价格内部的博弈细节。随着高频交易的发展，基于订单流（Order Flow）和微观结构的数据变得至关重要。本研究提出的MicroStructure HUD系统，不再单纯视价格为数字序列，而是将其视为具有“质量”和“能量”的物理实体，通过模拟物理场中的引力中心（Center of Mass, CoM
Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel
Jingfeng Luo
专家
Dom Book HeatMAP Lightning Trading Panel 专业级微观结构闪电交易面板 · 用户使用说明书 重要提醒： 1、由于这是一个基于EA的热力图、足迹图和DOM交易面板工具，所有他的演示版并不能正常工作，他只在正式环境中正常工作！ 2、启用高性能模式后，程序将操作和数据获取分离，实现多线程运行，互不影响，彻底解决在网络情况不好时，DOM操作的卡顿问题。高性能模式需要下载单独的服务程序，免费下载地址： https://www.mql5.com/zh/market/product/159595?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3abinancedata 1. 产品摘要：赋予您透视市场的 “ 上帝视角 ” 告别盲目看 K 线猜涨跌，直接看穿主力资金的排兵布阵！ Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel  是一款专为 职业剥头皮（ Scalpers ） 、 日内交易员 及 量化盘手 打造的机构级 MT5 交易终端。它打破了传统 MT5 只能看历史价格的局限，通过独创的 API
ProQuant Probability Map
Jingfeng Luo
指标
ProQuant 概率地图：洞察未来的双重量化预测系统 告别盲目猜测，让历史数据为您导航。 ProQuant 概率地图 (Probability Map) 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级量化辅助工具。它不依赖传统的滞后指标（如 RSI 或 MACD），而是通过 实时计算价格的历史分布概率 ，直接在图表右侧绘制出未来价格可能的“落点热力图”。 v7 版本引入了独创的**“趋势企稳智能修正”**算法，能够在趋势末端自动调整反转概率，助您在震荡与趋势之间游刃有余。  核心功能与独家优势 1. 双重预测视窗 (Dual-Horizon Prediction) 市场是多维的，我们也应该是。本指标同时运行两套核心算法： 短期视窗（Short） ：基于近 60 根 K 线分析，预测未来 5 根 K 线的微观走势，精准捕捉剥头皮与日内波动机会。 长期视窗（Long） ：基于近 120 根 K 线分析，预测未来 20 根 K 线的宏观方向，助您把握主趋势，过滤短期噪音。 视觉直观：图表右侧动态延展的长短两条概率带，让您一眼看穿多空力量对比。 2. 智能企稳分析 (Smart Tre
筛选:
无评论
回复评论