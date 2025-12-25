BinanceData

这是一个可以定时自动交易的EA。根据你设定的时间，精确到秒，可以设置最多下几单。下单buy或者Sell.可以设置值止盈止损点。并且可以设定在下单后多久平仓。一般都是用来做事件。祝你好运。 请看图片自己根据设定来使用。每一次使用请重新加载EA。不用的时候记得关闭EA按钮。 我来举个例子。比如英国央行利率决议。你在最后两秒下单(设置的是你本机的时间)。因为可能瞬间点差扩大，你可能不敢直接下最大手数，所以你可以选择小手分批从最后5秒开始进场。我相信做过的人知道我说的意思。因为我专业做这个已经十年。最近才做出了这个自动化EA。并且这里面有个检测就是你点击开始之后如果超过了你设定的时间十秒他就不会执行了。保证你的安全。你自己用DEMO账户测试几次你就知道我这个有多好用了！