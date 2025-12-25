BinanceData
- 程序库
- Jingfeng Luo
- 版本: 2.0
本服务程序下载后，将作为 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的服务支持程序使用。
Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 下载地址：https://www.mql5.com/zh/market/product/159414?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aDom+BookHeatMAP+Lightning+Trading+Panel
请您先将下载的文件拖拽至 MT5 数据目录下的对应服务文件夹（ `MQL5\Services`）内，并确认文件已成功放置。随后，双击运行启动服务，系统将自动加载相关组件并初始化服务环境。
具体操作位置详见截图：按照截图所示流程完成启动后，Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的主界面将正常显示，此时您即可启用其全部功能，体验高效、流畅的 DOM 闪电交易服务，包括实时深度图热力图监控和快速订单执行等核心特性。
请注意，为保障交易系统稳定运行，务必确保该服务程序中设置的交易对、您在 MT5 平台中所选的交易对，以及在 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 参数配置中所选的交易对三者完全一致。若出现不一致，可能导致行情数据推送错误、订单执行异常或资产计算偏差等问题，请务必在每次启动前进行核对。