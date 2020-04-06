Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel

Dom Book HeatMAP Lightning Trading Panel 专业级微观结构闪电交易面板 · 用户使用说明书

重要提醒：

1、由于这是一个基于EA的热力图、足迹图和DOM交易面板工具，所有他的演示版并不能正常工作，他只在正式环境中正常工作！

2、启用高性能模式后，程序将操作和数据获取分离，实现多线程运行，互不影响，彻底解决在网络情况不好时，DOM操作的卡顿问题。高性能模式需要下载单独的服务程序，免费下载地址：https://www.mql5.com/zh/market/product/159595?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3abinancedata


    1. 产品摘要：赋予您透视市场的 “ 上帝视角 ”

    告别盲目看 K 线猜涨跌，直接看穿主力资金的排兵布阵！

    Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel  是一款专为 职业剥头皮（ Scalpers ） 日内交易员 量化盘手 打造的机构级 MT5 交易终端。它打破了传统 MT5 只能看历史价格的局限，通过独创的 API 引擎，将全球最大的   Binance Level 2 深度数据   实时同步至您的图表，配合   微观足迹图（ Footprint ）   与   闪电下单梯子（ DOM ） ，让您像做手术一样精准地解剖每一次价格波动。

    为什么选择它？

    • 透视主力意图：   全景   热力图 (Heatmap)  让挂单墙（大额买卖单）无所遁形，帮您提前识别强支撑与阻力位，不被假突破欺骗。
    • 洞察微观博弈：   独有的   显微镜足迹图 (Microscope Footprint) ，通过 Delta 和 POC 数据，为您揭示 K 线内部的多空厮杀细节，精准捕捉反转信号。
    • 唯快不破：   专为高频交易设计的   闪电 DOM 面板 ，支持毫秒级的一键挂单、撤单，以及丝滑的   拖拽改单   功能，让您的执行力跟上您的判断力。

    2. 核心环境配置（必读）

    本面板依赖外部 API 数据， 必须 完成以下两步配置才能正常工作。

    2.1 开启网络权限 (WebRequest)

    由于程序需要连接 Binance 服务器，请在 MT5 中添加白名单：

    • 1.  点击菜单栏   工具 (Tools) ->  选项 (Options) -> EA 交易 (Expert Advisors)
    • 2.  勾选   “ 允许 WebRequest (Allow WebRequest for listed URL)”
    • 3.  双击列表空白处，依次添加以下 3 个 URL  ：
    https://data-api.binance.vision
    https://api.binance.com
    https://api1.binance.com
    • 4.  点击确定。

    2.2 交易对匹配与黄金配置 ( 重要 )

    原则：  EA 参数中的    InpSymbolPreset  必须与 MT5 图表品种逻辑对应，否则会导致价格轴错乱。

    黄金 (XAUUSD) 交易者请注意：

    • 默认配置：   InpSymbolPreset  默认为   PAXGUSDT 
    • 原理：  PAXG (Paxos Gold) 是锚定实物黄金的代币，其价格与国际金价高度一致。本 EA 使用它作为黄金流动性的数据源。
    • 操作：   在交易 XAUUSD 时， 请保持默认参数 PAXGUSDT 不变

    加密货币交易者： 交易 BTC 请选 BTCUSDT 。交易 ETH 请选 ETHUSDT 。其他币种请选   Custom_Input  在   InpCustomSymbol  输入币安代码（如   DOGEUSDT ）。

    ⛔ 严禁：  在 BTC 图表上使用 PAXGUSDT 参数，或在黄金图表上使用 BTCUSDT 参数。

    3. 界面布局与功能详解

    面板界面融合了微观数据与交易执行，主要分为五个区域：

    A. 历史热力图 (History Heatmap) - [ 背景层 ]

    • 视觉原理：   背景中的色块代表历史挂单簿（ Order Book ）。颜色越亮 / 越暖（由   InpColorSensitivity  控制），代表该价位的挂单量越大，支撑 / 阻力越强   。
    • 成交气泡：   图表上的圆圈代表实际成交。
    • 颜色：   蓝色 / 绿色为主动买入，紫色 / 红色为主动卖出   。
    • 大小：   气泡越大，代表该笔成交量越大。

    B. 深度直方图 (Liquidity Histogram) - [ 价格轴左侧 ]

    功能：   这是一个横向柱状图，展示   当前时刻   各价格档位的挂单总量 用途：   帮助您一眼识别当前的盘口厚度，找出最近的关键防守位。

    C. DOM 闪电交易梯子 (Trading DOM) - [ 价格轴右侧 ]

    这是核心操作区，每一行对应一个价格档位，包含 5 列按钮   ：

    Trade ( 下单列 ):

    • 当前价   上方   显示红色背景（ Sell Limit 区），显示为SELL按钮。
    • 当前价   下方   显示绿色背景（ Buy Limit 区）。显示为BUY按钮
    • 点击：   直接挂入限价单。

    Vol ( 量 ):   显示该档位的市场挂单量。如果您在此有挂单，则显示您的挂单手数。

    TP ( 止盈 ):   点击或拖拽可设置 / 修改止盈   。

    SL ( 止损 ):   点击或拖拽可设置 / 修改止损   。

    Cancel/Close ( 操作列 ):

    Cancel:  撤销该价位的挂单。

    Close:  平仓该价位的持仓（按钮变红）。

    Clear:  清除该价位的止盈止损设置。


    D. 微观显微镜 / 足迹图 (Microscope Footprint) - [ 最右侧区域 ]

    功能：   像显微镜一样放大查看 K 线内部结构，位于界面最右侧保留区域。

    数据解读：

    • 左翼 (Volume):  该价格档位的总成交量   。
    • 右翼 (Time):  价格在该档位的停留时长。
    • Delta ( 数字 ):   主动买入量减去主动卖出量的差值（正值为绿，负值为红）。
    • POC ( 高亮框 ):   交易量最大（ VPOC ）或停留时间最长（ TPOC ）的价格层   。

    E. 多空失衡仪 (Imbalance Meter) - [ 买卖价中间 ]

    • 位置：   在 Bid 和 Ask 价格之间。
    • 功能：   实时计算盘口附近的挂单失衡度   。
    • 读数：   如   S:70%  表示卖压沉重，  B:30%  表示买盘较弱   。

    4. 交易操作指南

    4.1 闪电挂单

    • 买入：   点击价格轴   下方   绿色区域的 Trade 按钮 -> 挂   Buy Limit
    • 卖出：   点击价格轴   上方   红色区域的 Trade 按钮 -> 挂   Sell Limit
    • 手数：   默认下单手数由参数   InpTradeVolume  控制   。

    4.2 拖拽改单 (Drag & Drop)

    EA 支持直观的图表拖拽操作：

    • 改价格：   鼠标按住挂单行的   Vol  数值，拖动到新价格松开，即可修改挂单价格。
    • 改止盈 / 止损：   鼠标按住绿色的   TP  或红色的   SL  标签，上下拖动即可快速调整止盈止损位。
    • 提示：   拖动时，屏幕会显示浮窗，告知您调整后的预计盈亏金额   。

    4.3 视图控制

    • 滚动：   在 DOM 区域按住鼠标左键上下拖动，可查看上方或下方的深度。
    • 自动回中：   若开启   InpAutoMirror ，松开鼠标且无操作时，视图会自动跳回最新价格   。
    • 缩放：   调整参数   InpPriceStep （价格步长）可改变格子的精细度。

    5. 详细参数配置

    Data Source ( 数据源 )

    InpSymbolPreset: 预设品种（默认 PAXGUSDT 对应黄金）。

    InpCustomSymbol: 自定义品种名称（当 Preset 选 Custom 时生效）。

    Trading Settings ( 交易设置 )

    InpTradeVolume: 每次点击挂单的手数（默认 0.01 ）。

    InpMagicNumber: EA 订单识别码   。

    UI: Dimensions ( 界面尺寸 )

    InpBtnWidthTrade ~  InpBtnWidthCancel: 自定义各列按钮的像素宽度   。

    InpReservedWidth: 右侧足迹图区域的宽度（默认 400px ）。

    InpHistWidth: 深度直方图的宽度   。

    InpFontSize: 全局字体大小   。

    View Settings ( 视图设置 )

    InpVisibleRange: 屏幕垂直显示的价格范围（如 30 美元）。

    InpPriceStep:  聚合步长 （重要）。决定热力图的颗粒度，黄金建议 0.5-1.0 ，比特币建议 10-50  。

    InpColorSensitivity: 热力图颜色灵敏度   。

    Colors ( 颜色管理 )

    支持自定义背景、网格、买卖单、气泡、足迹图（ Delta/POC/ 背景）等所有视觉元素的颜色   。

    6. 常见问题排查 (FAQ)

    • Q: 面板一直显示 "Initializing..." 且不出图？
    • A:  检查    InpSymbolPreset  是否选对，以及 WebRequest 是否已添加 3 个币安 URL 。
    • Q: 热力图完全是黑的？
    • A:  可能是价格轴不匹配。例如在 BTC 图表上用了黄金的参数（ PAXG ）。请确保 EA 参数与图表品种一致。
    • Q: 为什么点按钮没反应？
    • A:  检查 MT5 顶部工具栏的   "Algo Trading" ( 自动交易 )   按钮是否开启。
    • Q: 界面卡顿怎么办？
    • A:  尝试调大   InpDataTimer （默认 1000ms ）或调小   InpDepthLimit （默认 500 ）以减少数据负荷   。
    作者的更多信息
    FootprintOrderflow
    Jingfeng Luo
    5 (3)
    指标
    FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
    Micro gravity regression AIselfregulation system
    Jingfeng Luo
    指标
    基于微观结构与物理场论的AI自适应市场全息系统指标 摘要 ： 本文旨在探讨一种新型金融市场分析工具——“微观结构引力价格回归AI自适应系统（Micro gravity regression AIselfregulation system）”的构建原理与实现机制。该系统融合了市场微观结构（Market Microstructure）理论、经典力学中的弹性与引力模型、信息熵理论以及自适应人工智能算法。通过对Tick级数据的实时聚合、吸收密度的物理建模以及基于熵的动态衰减机制，该系统试图构建一个能够量化市场“质量”、“张力”与“状态”的动态物理场，为高频与波段交易提供可视化的决策支持。 1. 引言 (Introduction) 传统技术指标（如MA, RSI）多基于收盘价的线性处理，往往滞后且难以捕捉价格内部的博弈细节。随着高频交易的发展，基于订单流（Order Flow）和微观结构的数据变得至关重要。本研究提出的MicroStructure HUD系统，不再单纯视价格为数字序列，而是将其视为具有“质量”和“能量”的物理实体，通过模拟物理场中的引力中心（Center of Mass, CoM
    ProQuant Probability Map
    Jingfeng Luo
    指标
    ProQuant 概率地图：洞察未来的双重量化预测系统 告别盲目猜测，让历史数据为您导航。 ProQuant 概率地图 (Probability Map) 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高级量化辅助工具。它不依赖传统的滞后指标（如 RSI 或 MACD），而是通过 实时计算价格的历史分布概率 ，直接在图表右侧绘制出未来价格可能的“落点热力图”。 v7 版本引入了独创的**“趋势企稳智能修正”**算法，能够在趋势末端自动调整反转概率，助您在震荡与趋势之间游刃有余。 核心功能与独家优势 1. 双重预测视窗 (Dual-Horizon Prediction) 市场是多维的，我们也应该是。本指标同时运行两套核心算法： 短期视窗（Short） ：基于近 60 根 K 线分析，预测未来 5 根 K 线的微观走势，精准捕捉剥头皮与日内波动机会。 长期视窗（Long） ：基于近 120 根 K 线分析，预测未来 20 根 K 线的宏观方向，助您把握主趋势，过滤短期噪音。 视觉直观：图表右侧动态延展的长短两条概率带，让您一眼看穿多空力量对比。 2. 智能企稳分析
    Dom HeatMAP Lightning Trading Panel
    Jingfeng Luo
    实用工具
    Dom Book   HeatMAP Lightning Trading Panel   专业级微观结构闪电交易面板 · 用户使用说明书 重要提醒： 1、由于这是一个基于EA的热力图、足迹图和DOM交易面板工具，所有他的演示版并不能正常工作，他只在正式环境中正常工作！ 2、 启用高性能模式后，程序将操作和数据获取分离，实现多线程运行，互不影响，彻底解决在网络情况不好时，DOM操作的卡顿问题。高性能模式需要下载单独的服务程序，免费下载地址： https://www.mql5.com/zh/market/product/159595?source=Site +Market+MT5+Search+Rating006%3abinancedata 1. 产品摘要：赋予您透视市场的 “ 上帝视角 ” 告别盲目看 K 线猜涨跌，直接看穿主力资金的排兵布阵！ Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel   是一款专为   职业剥头皮（ Scalpers ）   、   日内交易员   及   量化盘手   打造的机构级 MT5 交易终端。它打破了传统 MT5 只
    BinanceData
    Jingfeng Luo
    程序库
    本服务程序下载后，将作为 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的服务支持程序使用。请您先将下载的文件拖拽至 MT5 数据目录下的对应服务文件夹（ `MQL5\Services`）内，并确认文件已成功放置。随后，双击运行启动服务，系统将自动加载相关组件并初始化服务环境。 具体操作位置详见截图：按照截图所示流程完成启动后，Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 的主界面将正常显示，此时您即可启用其全部功能，体验高效、流畅的 DOM 闪电交易服务，包括实时深度图热力图监控和快速订单执行等核心特性。 请注意，为保障交易系统稳定运行，务必确保该服务程序中设置的交易对、您在 MT5 平台中所选的交易对，以及在 Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 参数配置中所选的交易对三者完全一致。若出现不一致，可能导致行情数据推送错误、订单执行异常或资产计算偏差等问题，请务必在每次启动前进行核对。
    FREE
