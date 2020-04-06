Dom Book HeatMAP Lightning Trading Panel 专业级微观结构闪电交易面板 · 用户使用说明书



1. 产品摘要：赋予您透视市场的 “ 上帝视角 ”

告别盲目看 K 线猜涨跌，直接看穿主力资金的排兵布阵！

Dom BookHeatMAP Lightning Trading Panel 是一款专为 职业剥头皮（ Scalpers ） 、 日内交易员 及 量化盘手 打造的机构级 MT5 交易终端。它打破了传统 MT5 只能看历史价格的局限，通过独创的 API 引擎，将全球最大的 Binance Level 2 深度数据 实时同步至您的图表，配合 微观足迹图（ Footprint ） 与 闪电下单梯子（ DOM ） ，让您像做手术一样精准地解剖每一次价格波动。

为什么选择它？

透视主力意图： 全景 热力图 (Heatmap) 让挂单墙（大额买卖单）无所遁形，帮您提前识别强支撑与阻力位，不被假突破欺骗。

洞察微观博弈： 独有的 显微镜足迹图 (Microscope Footprint) ，通过 Delta 和 POC 数据，为您揭示 K 线内部的多空厮杀细节，精准捕捉反转信号。

唯快不破： 专为高频交易设计的 闪电 DOM 面板 ，支持毫秒级的一键挂单、撤单，以及丝滑的 拖拽改单 功能，让您的执行力跟上您的判断力。

2. 核心环境配置（必读）

本面板依赖外部 API 数据， 必须 完成以下两步配置才能正常工作。

2.1 开启网络权限 (WebRequest)

由于程序需要连接 Binance 服务器，请在 MT5 中添加白名单：

1. 点击菜单栏 工具 (Tools) -> 选项 (Options) -> EA 交易 (Expert Advisors) 。

2. 勾选 “ 允许 WebRequest (Allow WebRequest for listed URL)” 。

3. 双击列表空白处，依次添加以下 3 个 URL ：

4. 点击确定。

2.2 交易对匹配与黄金配置 ( 重要 )

原则： EA 参数中的 InpSymbolPreset 必须与 MT5 图表品种逻辑对应，否则会导致价格轴错乱。

黄金 (XAUUSD) 交易者请注意：

默认配置： InpSymbolPreset 默认为 PAXGUSDT

原理： PAXG (Paxos Gold) 是锚定实物黄金的代币，其价格与国际金价高度一致。本 EA 使用它作为黄金流动性的数据源。

操作： 在交易 XAUUSD 时， 请保持默认参数 PAXGUSDT 不变 。

加密货币交易者： 交易 BTC 请选 BTCUSDT 。交易 ETH 请选 ETHUSDT 。其他币种请选 Custom_Input 并 在 InpCustomSymbol 输入币安代码（如 DOGEUSDT ）。

⛔ 严禁： 在 BTC 图表上使用 PAXGUSDT 参数，或在黄金图表上使用 BTCUSDT 参数。

3. 界面布局与功能详解

面板界面融合了微观数据与交易执行，主要分为五个区域：

A. 历史热力图 (History Heatmap) - [ 背景层 ]

视觉原理： 背景中的色块代表历史挂单簿（ Order Book ）。颜色越亮 / 越暖（由 InpColorSensitivity 控制），代表该价位的挂单量越大，支撑 / 阻力越强 。

成交气泡： 图表上的圆圈代表实际成交。

颜色： 蓝色 / 绿色为主动买入，紫色 / 红色为主动卖出 。

大小： 气泡越大，代表该笔成交量越大。

B. 深度直方图 (Liquidity Histogram) - [ 价格轴左侧 ]

功能： 这是一个横向柱状图，展示 当前时刻 各价格档位的挂单总量 。 用途： 帮助您一眼识别当前的盘口厚度，找出最近的关键防守位。

C. DOM 闪电交易梯子 (Trading DOM) - [ 价格轴右侧 ]

这是核心操作区，每一行对应一个价格档位，包含 5 列按钮 ：

Trade ( 下单列 ):

当前价 上方 显示红色背景（ Sell Limit 区），显示为SELL按钮。

当前价 下方 显示绿色背景（ Buy Limit 区）。显示为BUY按钮

点击： 直接挂入限价单。

Vol ( 量 ): 显示该档位的市场挂单量。如果您在此有挂单，则显示您的挂单手数。

TP ( 止盈 ): 点击或拖拽可设置 / 修改止盈 。

SL ( 止损 ): 点击或拖拽可设置 / 修改止损 。

Cancel/Close ( 操作列 ):

Cancel: 撤销该价位的挂单。

Close: 平仓该价位的持仓（按钮变红）。

Clear: 清除该价位的止盈止损设置。





D. 微观显微镜 / 足迹图 (Microscope Footprint) - [ 最右侧区域 ]

功能： 像显微镜一样放大查看 K 线内部结构，位于界面最右侧保留区域。

数据解读：

左翼 (Volume): 该价格档位的总成交量 。

右翼 (Time): 价格在该档位的停留时长。

Delta ( 数字 ): 主动买入量减去主动卖出量的差值（正值为绿，负值为红）。

POC ( 高亮框 ): 交易量最大（ VPOC ）或停留时间最长（ TPOC ）的价格层 。

E. 多空失衡仪 (Imbalance Meter) - [ 买卖价中间 ]

位置： 在 Bid 和 Ask 价格之间。

功能： 实时计算盘口附近的挂单失衡度 。

实时计算盘口附近的挂单失衡度 。 读数： 如 S:70% 表示卖压沉重， B:30% 表示买盘较弱 。

4. 交易操作指南

4.1 闪电挂单

买入： 点击价格轴 下方 绿色区域的 Trade 按钮 -> 挂 Buy Limit 。

卖出： 点击价格轴 上方 红色区域的 Trade 按钮 -> 挂 Sell Limit 。

手数： 默认下单手数由参数 InpTradeVolume 控制 。

4.2 拖拽改单 (Drag & Drop)

EA 支持直观的图表拖拽操作：

改价格： 鼠标按住挂单行的 Vol 数值，拖动到新价格松开，即可修改挂单价格。

改止盈 / 止损： 鼠标按住绿色的 TP 或红色的 SL 标签，上下拖动即可快速调整止盈止损位。

提示： 拖动时，屏幕会显示浮窗，告知您调整后的预计盈亏金额 。

4.3 视图控制

滚动： 在 DOM 区域按住鼠标左键上下拖动，可查看上方或下方的深度。

自动回中： 若开启 InpAutoMirror ，松开鼠标且无操作时，视图会自动跳回最新价格 。

缩放： 调整参数 InpPriceStep （价格步长）可改变格子的精细度。

5. 详细参数配置

Data Source ( 数据源 )

InpSymbolPreset: 预设品种（默认 PAXGUSDT 对应黄金）。

InpCustomSymbol: 自定义品种名称（当 Preset 选 Custom 时生效）。

Trading Settings ( 交易设置 )

InpTradeVolume: 每次点击挂单的手数（默认 0.01 ）。

InpMagicNumber: EA 订单识别码 。

UI: Dimensions ( 界面尺寸 )

InpBtnWidthTrade ~ InpBtnWidthCancel: 自定义各列按钮的像素宽度 。

InpReservedWidth: 右侧足迹图区域的宽度（默认 400px ）。

InpHistWidth: 深度直方图的宽度 。

InpFontSize: 全局字体大小 。

View Settings ( 视图设置 )

InpVisibleRange: 屏幕垂直显示的价格范围（如 30 美元）。

InpPriceStep: 聚合步长 （重要）。决定热力图的颗粒度，黄金建议 0.5-1.0 ，比特币建议 10-50 。

InpColorSensitivity: 热力图颜色灵敏度 。

Colors ( 颜色管理 )

支持自定义背景、网格、买卖单、气泡、足迹图（ Delta/POC/ 背景）等所有视觉元素的颜色 。

6. 常见问题排查 (FAQ)