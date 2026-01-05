Quantum Super Hybrid Platinum

停止猜测，开始精准交易。





QTS Super Hybrid Platinum 不仅仅是一个指标，它更是一套完整的交易系统，专为追求精准和安全的短线交易者和日内交易者而设计。该工具结合了机构价格行为 (SNR) 和趋势动量 (三重 EMA) 的强大功能，过滤掉市场噪音，只为您提供高概率的交易机会。





为什么选择 QTS Super Hybrid Platinum？我们开发这款工具旨在解决交易者面临的三大难题：虚假信号、过度交易和错失良机。





💎 白金版功能：





🚀 自动趋势和 SNR 逻辑：自动识别“大玩家”趋势（高时间框架偏好），并为您绘制关键支撑/阻力位。





📱 移动推送通知：再也不会错过任何交易机会！当出现有效信号时，您的手机将立即收到提醒（“叮！”）。随时随地，轻松交易。





🎯 幽灵目标系统（自动止盈/止损）：不知道在哪里退出？该指标会根据波动率（ATR）自动绘制“幽灵线”来设置止盈和止损点。





🛡️ 智能过滤器（防陷阱）：





RSI 过滤器：防止在顶部买入或在底部卖出。





波动率计：在市场横盘整理或剧烈波动时发出警告。





⏳ K 线计时器：使用精准的倒计时器避免假突破。





⚙️ 交易方法：





买入：等待蓝色箭头出现。确保高时间框架（HTF）偏向看涨，且波动率处于正常/高位。





卖出：等待红色箭头出现。确保高时间框架（HTF）偏向看跌，且波动率处于正常/高位。





退出：跟随自动生成的幽灵线（止盈/止损）或在出现相反信号时退出。





输入参数：





RSI周期、EMA设置和通知选项均可完全自定义。





[推荐时间周期：M15、M30、H1] [推荐货币对：XAUUSD（黄金）、GBPUSD、EURUSD、US30]