Conspiracy 16

Ritz Conspiracy 16 – Multi-Layer Market Intelligence System

Ritz Conspiracy 16 adalah indikator analisis pasar multi-layer yang menggabungkan 16 indikator teknikal utama ke dalam satu panel visual terpadu.
Dirancang dengan konsep market intelligence, indikator ini bekerja seperti pusat komando yang membaca perilaku pasar dari berbagai sudut: trend, volatilitas, momentum, volume, hingga struktur harga.

Dengan pendekatan “konspiratif”, indikator ini menghubungkan jejak kecil dari 16 algoritma untuk membentuk gambaran besar tentang arah kekuatan pasar yang sebenarnya. Hasil akhirnya adalah panel yang memberikan persentase probabilitas BUY/SELL untuk setiap kategori teknikal — real-time, adaptif, dan ultra-informatif.

Apa yang Ada di Dalam Ritz Conspiracy 16?

Satu indikator, enam kategori besar, 16 mesin analisis:

1. TREND Intelligence

Menangkap arah dan kekuatan tren menggunakan kombinasi klasik dan adaptif:

  • Moving Average (MA) – Arah tren dasar

  • Adaptive MA (AMA) – Tren dinamis anti-lag

  • Parabolic SAR – Tren + momentum pembalikan

  • Alligator – Struktur multi-MA ala Bill Williams

Trend Analyzer bekerja sebagai fondasi utama peta arah pasar.

2. HYBRID Intelligence

Kategori gabungan yang memadukan beberapa dimensi teknikal:

  • Bollinger Bands – Volatilitas + deviasi + sentimen rata-rata

  • MACD – Momentum + perubahan arah tren

  • Ichimoku – Tren, support/resistance, dan momentum dalam satu sistem

Hybrid adalah inti kecerdasan multi-dimensi indikator ini.

3. VOLATILITY Intelligence

Mengukur energi dan tekanan pasar:

  • ATR (Average True Range) – Besarnya range volatilitas

  • Standard Deviation – Sebaran dan penyimpangan harga

Sangat penting untuk membaca apakah tren memiliki “tenaga” atau tidak.

4. OSCILLATOR Intelligence

Menangkap momentum jangka pendek, kondisi jenuh beli/jual:

  • RSI – OB/OS + momentum pergerakan

  • Stochastic – Kecepatan perubahan harga

  • Williams %R – Sentimen ekstrem arah harga

Kategori ini bertugas menemukan “titik letih” pergerakan harga.

5. VOLUME Intelligence

Mengukur tekanan pembelian vs penjualan:

  • OBV (On Balance Volume) – Alur volume menuju arah harga

  • A/D (Accumulation / Distribution) – Akumulasi dan distribusi tersembunyi

Dengan perbaikan logika volume unik, kategori ini kini stabil dan tidak terbalik.

6. PRICE STRUCTURE Intelligence

Mendeteksi bentuk dasar pergerakan harga:

  • ZigZag – Struktur swing besar

  • Fractals – Reversal lokal dan mikro-structure

Inilah fondasi untuk membaca struktur pasar tanpa noise.

Bagaimana Ritz Conspiracy 16 Bekerja?

Indikator menjalankan 16 algoritma teknikal setiap pembaruan (tick atau OnTimer), lalu:

  1. Mengambil sinyal BUY/SELL/NEUTRAL tiap indikator

  2. Mengelompokkannya menurut kategori

  3. Menghitung persentase kekuatan BUY/SELL

  4. Menampilkan hasilnya dalam panel dinamis yang auto-resize

  5. Memperbarui hanya bila harga berubah—hemat resource dan ultra-responsif

Panel visual menggambarkan:

  • Tren mayor

  • Kekuatan volatilitas

  • Arah volume

  • Support/Resistance struktural

  • Momentum dan kondisi jenuh

  • Keselarasan antar-kategori

Hasil akhirnya seperti melihat rapat rahasia 16 indikator teknikal yang memberi kesimpulan:
“Pasar lebih condong ke BUY atau SELL?”

Untuk Siapa Indikator Ini?

Ideal untuk:

  • Trader yang menggunakan multi-timeframe

  • Scalper, day trader, swing trader

  • Trader Price Action & SMC

  • Pengguna indikator gabungan

  • Trader diskresioner yang ingin melihat konfluensi cepat

Jika kamu tipe trader yang ingin “melihat keseluruhan medan perang” tanpa harus memasang 16 indikator terpisah, maka Ritz Conspiracy 16 adalah alatmu.

Ritz Conspiracy 16 bukan hanya sebuah indikator.
Ini adalah sistem intelijen pasar 16-lapis yang memvisualisasikan arah kekuatan pasar secara real-time, stabil, dan akurat.

Dengan desain panel elegan, logika evaluasi adaptif, dan struktur data cerdas, indikator ini memberikan pengalaman analisis pasar yang jauh lebih modern dan terukur.

Jika kamu ingin sebuah indikator yang mampu membaca konspirasi di balik setiap gerakan harga —
selamat datang di Ritz Conspiracy 16.


Style Intraday: Style Scalping: Style Position: Style News: Style Standard:
Intraday (1-4 Jam) - Medium Sensitivity Scalping (1-15 Menit) - High Sensitivity Position Trading (Harian-Mingguan) - Low Sensitivity News Trading (High Volatility) - Adaptive Sensitivity Standard Watch (Normal) - Default Parameters
Ma Period = 12 Ma Period = 8 Ma Period = 24 Ma Period = 10 Ma Period = 14
Rsi Period = 12 Rsi Period = 8 Rsi Period = 21 Rsi Period = 10 Rsi Period = 14
Macd Fast = 10 Macd Fast = 6 Macd Fast = 16 Macd Fast = 8 Macd Fast = 12
Macd Slow = 21 Macd Slow = 13 Macd Slow = 32 Macd Slow = 16 Macd Slow = 26
Macd Signal = 7 Macd Signal = 5 Macd Signal = 12 Macd Signal = 6 Macd Signal = 9
Bb Period = 18 Bb Period = 14 Bb Period = 24 Bb Period = 16 Bb Period = 20
Bb Deviation = 1.8 Bb Deviation = 1.6 Bb Deviation = 2.2 Bb Deviation = 2.5 // Wider Bands For Volatility Bb Deviation = 2.0
Stoch K = 12 Stoch K = 8 Stoch K = 18 Stoch K = 10 Stoch K = 14
Stoch D = 3 Stoch D = 2 Stoch D = 4 Stoch D = 3 Stoch D = 3
Stoch Slowing = 3 Stoch Slowing = 2 Stoch Slowing = 4 Stoch Slowing = 3 Stoch Slowing = 3
Atr Period = 12 Atr Period = 8 Atr Period = 21 Atr Period = 10 Atr Period = 14
Sar Step = 0.018 Sar Step = 0.012 Sar Step = 0.025 Sar Step = 0.03 // More Aggressive Sar Step = 0.02
Sar Maximum = 0.18 Sar Maximum = 0.12 Sar Maximum = 0.25 Sar Maximum = 0.3 Sar Maximum = 0.2
Alligator Jaw = 11 Alligator Jaw = 9 Alligator Jaw = 15 Alligator Jaw = 10 Alligator Jaw = 13
Alligator Teeth = 6 Alligator Teeth = 5 Alligator Teeth = 9 Alligator Teeth = 6 Alligator Teeth = 8
Alligator Lips = 4 Alligator Lips = 3 Alligator Lips = 6 Alligator Lips = 4 Alligator Lips = 5
Ichimoku Tenkan = 8 Ichimoku Tenkan = 6 Ichimoku Tenkan = 12 Ichimoku Tenkan = 7 Ichimoku Tenkan = 9
Ichimoku Kijun = 22 Ichimoku Kijun = 18 Ichimoku Kijun = 30 Ichimoku Kijun = 20 Ichimoku Kijun = 26
Ichimoku Senkou = 44 Ichimoku Senkou = 36 Ichimoku Senkou = 60 Ichimoku Senkou = 40 Ichimoku Senkou = 52
Stddev Period = 16 Stddev Period = 12 Stddev Period = 24 Stddev Period = 14 Stddev Period = 20
Wpr Period = 12 Wpr Period = 8 Wpr Period = 18 Wpr Period = 10 Wpr Period = 14
Ama Period = 8 Ama Period = 6 Ama Period = 14 Ama Period = 8 Ama Period = 10
Ama Fast = 2 Ama Fast = 2 Ama Fast = 2 Ama Fast = 2 Ama Fast = 2
Ama Slow = 20 Ama Slow = 15 Ama Slow = 30 Ama Slow = 20 Ama Slow = 30
Zigzag Depth = 12
Zigzag Deviation = 5
Zigzag Backstep = 3
Atr Period = 12
