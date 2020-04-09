Ritz Conspiracy 16 – Multi-Layer Market Intelligence System

Ritz Conspiracy 16 adalah indikator analisis pasar multi-layer yang menggabungkan 16 indikator teknikal utama ke dalam satu panel visual terpadu.

Dirancang dengan konsep market intelligence, indikator ini bekerja seperti pusat komando yang membaca perilaku pasar dari berbagai sudut: trend, volatilitas, momentum, volume, hingga struktur harga.

Dengan pendekatan “konspiratif”, indikator ini menghubungkan jejak kecil dari 16 algoritma untuk membentuk gambaran besar tentang arah kekuatan pasar yang sebenarnya. Hasil akhirnya adalah panel yang memberikan persentase probabilitas BUY/SELL untuk setiap kategori teknikal — real-time, adaptif, dan ultra-informatif.

Apa yang Ada di Dalam Ritz Conspiracy 16?

Satu indikator, enam kategori besar, 16 mesin analisis:

1. TREND Intelligence

Menangkap arah dan kekuatan tren menggunakan kombinasi klasik dan adaptif:

Moving Average (MA) – Arah tren dasar

Adaptive MA (AMA) – Tren dinamis anti-lag

Parabolic SAR – Tren + momentum pembalikan

Alligator – Struktur multi-MA ala Bill Williams

Trend Analyzer bekerja sebagai fondasi utama peta arah pasar.

2. HYBRID Intelligence

Kategori gabungan yang memadukan beberapa dimensi teknikal:

Bollinger Bands – Volatilitas + deviasi + sentimen rata-rata

MACD – Momentum + perubahan arah tren

Ichimoku – Tren, support/resistance, dan momentum dalam satu sistem

Hybrid adalah inti kecerdasan multi-dimensi indikator ini.

3. VOLATILITY Intelligence

Mengukur energi dan tekanan pasar:

ATR (Average True Range) – Besarnya range volatilitas

Standard Deviation – Sebaran dan penyimpangan harga

Sangat penting untuk membaca apakah tren memiliki “tenaga” atau tidak.

4. OSCILLATOR Intelligence

Menangkap momentum jangka pendek, kondisi jenuh beli/jual:

RSI – OB/OS + momentum pergerakan

Stochastic – Kecepatan perubahan harga

Williams %R – Sentimen ekstrem arah harga

Kategori ini bertugas menemukan “titik letih” pergerakan harga.

5. VOLUME Intelligence

Mengukur tekanan pembelian vs penjualan:

OBV (On Balance Volume) – Alur volume menuju arah harga

A/D (Accumulation / Distribution) – Akumulasi dan distribusi tersembunyi

Dengan perbaikan logika volume unik, kategori ini kini stabil dan tidak terbalik.

6. PRICE STRUCTURE Intelligence

Mendeteksi bentuk dasar pergerakan harga:

ZigZag – Struktur swing besar

Fractals – Reversal lokal dan mikro-structure

Inilah fondasi untuk membaca struktur pasar tanpa noise.

Bagaimana Ritz Conspiracy 16 Bekerja?

Indikator menjalankan 16 algoritma teknikal setiap pembaruan (tick atau OnTimer), lalu:

Mengambil sinyal BUY/SELL/NEUTRAL tiap indikator Mengelompokkannya menurut kategori Menghitung persentase kekuatan BUY/SELL Menampilkan hasilnya dalam panel dinamis yang auto-resize Memperbarui hanya bila harga berubah—hemat resource dan ultra-responsif

Panel visual menggambarkan:

Tren mayor

Kekuatan volatilitas

Arah volume

Support/Resistance struktural

Momentum dan kondisi jenuh

Keselarasan antar-kategori

Hasil akhirnya seperti melihat rapat rahasia 16 indikator teknikal yang memberi kesimpulan:

“Pasar lebih condong ke BUY atau SELL?”

Untuk Siapa Indikator Ini?

Ideal untuk:

Trader yang menggunakan multi-timeframe

Scalper, day trader, swing trader

Trader Price Action & SMC

Pengguna indikator gabungan

Trader diskresioner yang ingin melihat konfluensi cepat

Jika kamu tipe trader yang ingin “melihat keseluruhan medan perang” tanpa harus memasang 16 indikator terpisah, maka Ritz Conspiracy 16 adalah alatmu.

Ritz Conspiracy 16 bukan hanya sebuah indikator.

Ini adalah sistem intelijen pasar 16-lapis yang memvisualisasikan arah kekuatan pasar secara real-time, stabil, dan akurat.

Dengan desain panel elegan, logika evaluasi adaptif, dan struktur data cerdas, indikator ini memberikan pengalaman analisis pasar yang jauh lebih modern dan terukur.

Jika kamu ingin sebuah indikator yang mampu membaca konspirasi di balik setiap gerakan harga —

selamat datang di Ritz Conspiracy 16.





