Sweep Protocol MT5

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SWEEP PROTOCOL —— 只做派发，不追噪音。

在流动性扫荡交易上，整个 MQL5 市场没有同类产品。

行情不会无缘无故地突破一个高点或低点。它是去猎杀停在那里的挂单——然后掉头。SWEEP PROTOCOL 把这个掉头的瞬间，实时画在你的图表上。

指标用起来很简单。挂到任意图表，剩下的交给它：自动标出聪明钱真正瞄准的价位，等扫荡发生，确认之后才标记反转。不预测，不猜测——它只汇报市场已经做过的事。

它能为你做什么

- 自动标注流动性 —— 前日高低点、50% 中位线、午夜开盘价，以及亚盘 / 伦敦盘 / 纽约盘的完整区间。自动绘制，自动刷新。
- 信号永不重绘。 信号在 K 线收盘时确认，此后原地不动。你回看的历史，就是当时真正能交易到的。
- 订单块确认。 只有价格从有效的机构价位做出反应，才会给出扫荡信号。信号更少——留下的都是有分量的。
- Power of 3 (AMD) 过滤。 只保留走完“吸筹 → 操纵 → 派发”完整节奏的行情，把没困住任何人的走势剔除掉。
- Sweep A+ —— 假突破。 价格突破区间，触及同向的订单块，再穿过一个公允价值缺口，收盘重回区间之内。陷阱合上的那一刻，被抓个正着。
- 每个信号自带一笔虚拟交易。 入场、止损、止盈、分批止盈和保本，全部为你画好并跟踪到底。指标不会下任何真实订单。
- Prop Firm 考核面板。 胜率、累计 R、连胜连败，以及按你实盘余额计算的每日亏损上限——为做资金考核的交易者而生。
- 任意品种，任意周期。 外汇、指数、贵金属、加密货币 CFD。适配任何 ICT、SMC 或基于流动性的交易体系。

快速上手

挂到图表上，等面板加载完成即可。出厂设置已在 EURUSD M5 上调校好，开箱即用——参数是用来贴合你的风格的，不是用来让它跑起来的。
手册与支持

通过 MQL5 私信作者，即可获取完整用户手册、方法指南，以及针对你交易方式的设置协助。
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/184537

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本产品为决策辅助与教学用途的指标。它不会下单、也不会修改任何真实订单——业绩统计完全是虚拟的。本产品不构成投资建议。交易存在资金损失风险。

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评分 1
man1980
2357
man1980 2026.07.26 13:50 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ I've only been using the Sweep Protocol Indicator for a few days, but my first impression has been very positive. The indicator is easy to understand, and it does a good job of highlighting potential liquidity sweeps. It has already helped me see the market from a different perspective and fits well with my trading approach. The seller support has also been excellent. They have been responsive, helpful, and quick to answer my questions, which made getting started much easier. So far, I'm very happy with my purchase and look forward to continuing to use the indicator.

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UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker MT5 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者自定义交易时段。ORB Seeker MT5 会自动适应您选择的交易时段，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker MT5 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
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Sweep Protocol MT4
WI CAPITAL
指标
SWEEP PROTOCOL —— 只做派发，不追噪音。 在流动性扫荡交易上，整个 MQL5 市场没有同类产品。 行情不会无缘无故地突破一个高点或低点。它是去猎杀停在那里的挂单——然后掉头。SWEEP PROTOCOL 把这个掉头的瞬间，实时画在你的图表上。 指标用起来很简单。挂到任意图表，剩下的交给它：自动标出聪明钱真正瞄准的价位，等扫荡发生，确认之后才标记反转。不预测，不猜测——它只汇报市场已经做过的事。 它能为你做什么 - 自动标注流动性 —— 前日高低点、50% 中位线、午夜开盘价，以及亚盘 / 伦敦盘 / 纽约盘的完整区间。自动绘制，自动刷新。 - 信号永不重绘。 信号在 K 线收盘时确认，此后原地不动。你回看的历史，就是当时真正能交易到的。 - 订单块确认。 只有价格从有效的机构价位做出反应，才会给出扫荡信号。信号更少——留下的都是有分量的。 - Power of 3 (AMD) 过滤。 只保留走完“吸筹 → 操纵 → 派发”完整节奏的行情，把没困住任何人的走势剔除掉。 - Sweep A+ —— 假突破。 价格突破区间，触及同向的订单块，再穿过一个公允价值缺口，
Sweep Protocol Essentials MT5
WI CAPITAL
指标
SWEEP PROTOCOL Essentials — 在市场触及流动性之前先看到它 在寻找信号之前，你需要知道该往哪里看。 SWEEP PROTOCOL Essentials 持续为您绘制机构瞄准的流动性水平，并在价格触及它们的那一刻向您发出警报。 前一日高点/低点、区间 50 %、午夜开盘、亚洲 / 伦敦 / 纽约完整时段区间：这些是市场不断重访的区域。Essentials 自动在您的图表上显示它们，并在正确的时间通知您，无需您持续盯着屏幕。 核心功能 - 自动流动性水平：前一日、周、月高点/低点，区间 50 %，午夜开盘，自动绘制和更新。 - 时段区间：亚洲、伦敦、纽约持续显示，每个时段按颜色编码。 - 触及警报：一旦触及关键水平立即通知（弹出和/或推送），无需守在屏幕前。 - 迷你仪表板：市场背景一目了然（活跃时段、当日水平）直接显示在图表上。 - 轻量且无干扰：对平台流畅性零影响，不向外部发送任何数据。 - 通用性：所有商品、所有时间框架，指数、外汇、金属、加密 CFD。 工作原理 市场在结构上会返回到有限数量的水平：那些集中最多待处理订单的水平。SWEEP P
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Sweep Protocol Essentials MT4
WI CAPITAL
指标
SWEEP PROTOCOL Essentials — 在市场触及前看见流动性 在寻找信号之前，你需要知道往哪里看。 SWEEP PROTOCOL Essentials 持续为你绘制机构瞄准的流动性水平，并在价格触及它们时立即通知你。 前一日高/低点、区间的 50%、午夜开盘价、亚洲 / 伦敦 / 纽约时段的完整区间：这些是市场不断重访的区域。Essentials 自动在你的图表上显示它们，并在恰当时刻通知你，无需你持续盯着屏幕。 核心功能 - 自动流动性水平：前一日/周/月的高低点、区间的 50%、午夜开盘价，自行绘制和更新。 - 时段区间：亚洲、伦敦、纽约持续显示，按时段颜色编码。 - 触碰警报：一旦达到关键水平即通知（弹窗和/或推送），你无需一直守在屏幕前。 - 迷你仪表盘：市场背景一目了然（活跃时段、当日水平）直接显示在图表上。 - 轻量且不干扰：对平台流畅性零影响，无任何数据外传。 - 通用性：所有品种、所有时间框架，指数、外汇、金属、加密货币 CFD。 工作原理 市场在结构上会回归到有限数量的水平：那些集中最多挂单的水平。SWEEP PROTOCOL Esse
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Smart Sweep Sniper MT4
WI CAPITAL
指标
# Smart Sweep Sniper MT4 Version What’s New in V.11 : Now with  Automated Midnight Open (Broker GMT Sync) MT4 Midnight Pro Edition , specialized for scalping and day trading in Prop Firm, Available here PROTOCOL - Institutional Liquidity Grab & SMC available here Dynamic Trend Sniper MT4 ## The Institutional Edge — Detect Where Smart Money Acts, Enter When It Matters If you like it, leave a positive review to support its development. If you encounter a bug, let us know before posting a re
Smart Sweep Sniper Midnight Pro Edition MT4
WI CAPITAL
指标
Smart Sweep Sniper: Midnight Open PRO Edition The ultra-specialized institutional tool for Day Trading and Prop Firms PROTOCOL - Institutional Liquidity Grab & SMC available here Dynamic Trend Sniper MT4 If you like it, please leave a positive review to support our work; if you encounter any problems, please let us know. This Midnight Open edition marks a radical evolution. It abandons generalist macro-economic analysis to become an instrument of surgical precision, focused exclusively on intra
Smart Sweep Sniper MT5
WI CAPITAL
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#   Smart Sweep Sniper MT5 Version  What’s New in V.11 : Now with  Automated Midnight Open (Broker GMT Sync) Midnight Pro Edition , specialized for scalping and day trading in Prop Firm,  Available here PROTOCOL - Institutional Liquidity Grab & SMC available here Dynamic Trend Sniper MT5 (available here) ## The Institutional Edge — Detect Where Smart Money Acts, Enter When It Matters If you like it, leave a positive review to support its development. If you encounter a bug, let us know befor
Smart Sweep Sniper Midnight Pro Edition MT5
WI CAPITAL
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Smart Sweep Sniper: Midnight Open PRO Edition The ultra-specialized institutional tool for Day Trading and Prop Firms PROTOCOL - Institutional Liquidity Grab & SMC available here Dynamic Trend Sniper MT5 (available here) If you like it, please leave a positive review to support our work; if you encounter any problems, please let us know. This Midnight Open edition marks a radical evolution. It abandons generalist macro-economic analysis to become an instrument of surgical precision, focused ex
Indicator Automator MT5
WI CAPITAL
专家
UNIVERSAL SOLD.EA — MT5 指标自动化工具 提示：在使用 UNIVERSAL SOLD.EA 之前，请先联系您所使用指标的卖家或开发者，询问买入/卖出信号的确切缓冲区编号 (Buffer Number)，以便在 EA 参数或控制面板中进行配置。如果未收到回复，请先使用 EA 进行回测，依次测试不同的缓冲区编号，以确保选择正确的信号缓冲区。 UNIVERSAL SOLD.EA 让您无需编写任何代码，即可将任何自定义 MetaTrader 5 指标转化为自动交易系统。它直接连接到图表上的指标，进行全自动或半自动的交易执行与管理。 核心功能： - 即时自动化：一键连接箭头、缓冲区 (Buffer)、价格水平或通道指标。 - 防重绘算法 (Anti-Repaint)：过滤无效或重绘信号，确保交易执行的可靠性。 - 风险管理：动态止损（点数或 ATR）、保本平仓 (Breakeven) 和自动分批止盈 (Partial Take Profit)。 - 图表控制面板：直接在图表上管理持仓，轻松切换全自动与半自动模式。 - 交易过滤器：内置交易时间段设置、最大点差保护及每日最
筛选:
man1980
2357
man1980 2026.07.26 13:50 
 

⭐⭐⭐⭐⭐ I've only been using the Sweep Protocol Indicator for a few days, but my first impression has been very positive. The indicator is easy to understand, and it does a good job of highlighting potential liquidity sweeps. It has already helped me see the market from a different perspective and fits well with my trading approach. The seller support has also been excellent. They have been responsive, helpful, and quick to answer my questions, which made getting started much easier. So far, I'm very happy with my purchase and look forward to continuing to use the indicator.

WI CAPITAL
937
来自开发人员的回复 Vincent Georges David Ferrier 2026.07.26 16:15
Thank you very much for your positive rating. We hope the indicator helps you achieve long-term results in the markets, and wish you all the best for the future.
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