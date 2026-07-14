Sweep Protocol MT5
- 指标
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- 版本: 1.21
- 更新: 26 七月 2026
- 激活: 10
SWEEP PROTOCOL —— 只做派发，不追噪音。在流动性扫荡交易上，整个 MQL5 市场没有同类产品。
行情不会无缘无故地突破一个高点或低点。它是去猎杀停在那里的挂单——然后掉头。SWEEP PROTOCOL 把这个掉头的瞬间，实时画在你的图表上。
指标用起来很简单。挂到任意图表，剩下的交给它：自动标出聪明钱真正瞄准的价位，等扫荡发生，确认之后才标记反转。不预测，不猜测——它只汇报市场已经做过的事。
它能为你做什么
- 自动标注流动性 —— 前日高低点、50% 中位线、午夜开盘价，以及亚盘 / 伦敦盘 / 纽约盘的完整区间。自动绘制，自动刷新。
- 信号永不重绘。 信号在 K 线收盘时确认，此后原地不动。你回看的历史，就是当时真正能交易到的。
- 订单块确认。 只有价格从有效的机构价位做出反应，才会给出扫荡信号。信号更少——留下的都是有分量的。
- Power of 3 (AMD) 过滤。 只保留走完“吸筹 → 操纵 → 派发”完整节奏的行情，把没困住任何人的走势剔除掉。
- Sweep A+ —— 假突破。 价格突破区间，触及同向的订单块，再穿过一个公允价值缺口，收盘重回区间之内。陷阱合上的那一刻，被抓个正着。
- 每个信号自带一笔虚拟交易。 入场、止损、止盈、分批止盈和保本，全部为你画好并跟踪到底。指标不会下任何真实订单。
- Prop Firm 考核面板。 胜率、累计 R、连胜连败，以及按你实盘余额计算的每日亏损上限——为做资金考核的交易者而生。
- 任意品种，任意周期。 外汇、指数、贵金属、加密货币 CFD。适配任何 ICT、SMC 或基于流动性的交易体系。
快速上手
挂到图表上，等面板加载完成即可。出厂设置已在 EURUSD M5 上调校好，开箱即用——参数是用来贴合你的风格的，不是用来让它跑起来的。
手册与支持MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/184537
通过 MQL5 私信作者，即可获取完整用户手册、方法指南，以及针对你交易方式的设置协助。
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本产品为决策辅助与教学用途的指标。它不会下单、也不会修改任何真实订单——业绩统计完全是虚拟的。本产品不构成投资建议。交易存在资金损失风险。
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⭐⭐⭐⭐⭐ I've only been using the Sweep Protocol Indicator for a few days, but my first impression has been very positive. The indicator is easy to understand, and it does a good job of highlighting potential liquidity sweeps. It has already helped me see the market from a different perspective and fits well with my trading approach. The seller support has also been excellent. They have been responsive, helpful, and quick to answer my questions, which made getting started much easier. So far, I'm very happy with my purchase and look forward to continuing to use the indicator.