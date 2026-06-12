🧠 什么是 Radar Trade Analytic？

📊 Radar Trade Analytic 2.0 – MT5 量化面板

Radar Trade Analytic 是 Radar Trade 生态系统的量化模块。它在主图表下方的独立窗口中打开,展示四个同步的层级,全部基于同一个专有的 Sigma 引擎构建,确保图表上所见与面板中所读之间的直接对应关系。

没有买卖信号,没有目标价位,没有警报。Radar Trade Analytic 只整理真正重要的数据,让你能够清晰地做出决策。

🆕 2.0 版本有哪些变化？

# 改进项 旧版本 (1.00) 2.0 版本 1 Delta Flow (CVD) 仅使用 M1 K 线计算(低时间周期估算) 通过带有 TICK_FLAG_BUY/SELL 标记的逐笔成交计算真实主动性 Delta,与专业平台使用的数据相同 2 自动回退机制 若 M1 不可用,则使用 K 线方向(几何估算) 若逐笔数据不可用,先尝试 M1 K 线;若仍失败,则使用当前 K 线本身。共三级回退 3 控制参数 无此选项 新增 UsarDeltaReal 参数(默认 true ),可在真实 Delta 与传统方法之间切换 4 每日累计 仅在午夜重置 保留每日重置,但柱内 Delta 现为逐笔实时计算

🚀 工作原理

该指标使用专有的平滑引擎(Sigma),可自动适应任何品种和任何时间周期的波动性,无需手动调整周期或参数。

面板层级

层级 类型 说明 Sigma 波动性 波动速度柱状图。柱体远离零轴 = 强度增加;柱体向零轴收缩 = 强度减弱,可能出现转折。 Delta Flow (CVD) 订单流 代表真实成交订单平衡的曲线(现基于真实主动性逐笔数据)。上升且为正 = 主动买盘活跃;下降且为负 = 主动卖盘活跃。以逐笔精度在当前柱上构建。 Volume Index 验证 由同一 Sigma 引擎处理的累积成交量(OBV)。当其与 Sigma 和 Delta 方向一致时,说明成交量正在验证该走势;若方向相反,则需对走势的持续性保持谨慎。 Momentum HiLo 加速度 基于 K 线最高价与最低价的超买/超卖振荡器。绿色 = 加速度上升(动能增强);红色 = 加速度下降(动能减弱)。

✅ 主要优势与差异化特点

特点 说明 无重绘 (No Repainting) 所有数值均为实时计算,绝不会事后改变。 自动适应 适用于任何品种和任何时间周期,无需手动调整。 零配置 无需调整周期参数,拖入图表即可使用。 真实主动性 Delta Delta Flow 曲线现使用带有主动性标记的真实逐笔数据 —— MT5 中可获取的最精细数据,不再是几何估算或仅基于 M1 的估算。 三级回退机制 1) 真实逐笔数据 → 2) M1 K 线 → 3) 单根 K 线。指标始终能找到计算 Delta 的方法。 统一 Sigma 引擎 与 Radar Trade Graphic 模块兼容 —— 两者搭配使用时不存在延迟差异,均共享同一真实 Delta 基础。 深色与浅色主题 可选择最适合自己风格的主题。 天然具备教育性 旨在帮助你提升量化市场解读能力。

🎓 这款指标适合谁？

交易指数、外汇、黄金、比特币和股票的日内交易者与波段交易者。

希望衡量波动速度、订单流与加速度的专业交易者。

希望用成交量验证价格行为的量化交易者。

厌倦了杂乱、主观指标的所有人。

⚙️ 输入参数

参数 类型 默认值 说明 Theme 枚举 Light 深色或浅色主题 MostrarSigma bool true 显示 Sigma 柱状图 SigmaColorir bool false true = 区分正负值颜色;false = 统一中性色 CorPositiva color clrBlue 正值柱体颜色 CorNegativa color clrPurple 负值柱体颜色 CorNeutra color C'120,123,134' 默认柱体颜色 MostrarDelta bool true 显示 Delta (CVD) 曲线 CorDelta color clrBlack Delta 曲线颜色 UsarDeltaReal bool true 🆕 启用真实逐笔主动性 Delta MostrarVolumeIndex bool true 显示 Volume Index 曲线 CorVolumeIndex color clrBlue Volume Index 曲线颜色 MostrarMomentum bool true 显示 Momentum 柱体 CorMomentumAlta color clrGreen 加速度上升柱体颜色 CorMomentumBaixa color clrRed 加速度下降柱体颜色

📈 场景分析示例

🟢 强势看涨场景

Sigma:正值柱体远离零轴扩展

Delta Flow:上升且为正(基于真实买盘逐笔数据)

Volume Index:与 Sigma 和 Delta 保持一致

Momentum:连续绿色柱体

🔴 强势看跌场景

Sigma:负值柱体远离零轴扩展

Delta Flow:下降且为负(基于真实卖盘逐笔数据)

Volume Index:与 Sigma 和 Delta 保持一致

Momentum:连续红色柱体

🟡 盘整场景

Sigma:柱体向零轴收缩

Delta Flow:在零轴附近波动,方向不明确

Volume Index:方向不一致或走平

Momentum:柱体颜色交替出现

该指标展示的是市场状态,而非买卖信号。最终决策始终由你自己做出。

🧭 搭配 Radar Trade Graphic 使用

👉 若要在主图表上可视化市场结构,请使用 Radar Trade Graphic 2.0 模块(单独销售)。它增加了:

动态中心移动平均线

快慢双色曲线

波动性云图(支撑/阻力)

辅助线

动态 K 线着色

带真实逐笔主动性数据和盘口(DOM)的 Delta (DT) 与 Order Flow (OF) 面板

两款指标共享同一 Sigma 引擎和真实 Delta 基础,确保主图表与量化面板之间完全同步。

📌 技术信息

项目 说明 版本 2.0 兼容平台 MetaTrader 5(独立子窗口) 推荐品种 指数、外汇、黄金、比特币、股票 时间周期 任意(推荐 M5、M15、H1、H4) 无重绘 ✅ 是 真实 Delta ✅ 是(基于逐笔数据) 自动回退 ✅ 是(三级) 主题 深色 / 浅色

💬 教育说明

Radar Trade Analytic 2.0 被设计为一个实用的学习平台。

每一层 —— Sigma、Delta Flow、Volume Index、Momentum —— 的存在都是为了帮助你建立量化市场直觉:理解波动速度、真实订单流平衡(现为逐笔计算)、成交量验证以及价格加速度 —— 全部摆脱市场噪音的干扰。

把它当作你每天的实验室。随着时间推移,你不仅会交易得更好,还会理解市场为什么会这样运动。

这才是交易者真正的进化。