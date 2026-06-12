Radar Trade Analytic
- 指标
-
- 版本: 2.0
- 更新: 6 八月 2026
- 激活: 10
📊 Radar Trade Analytic 2.0 – MT5 量化面板
🧠 什么是 Radar Trade Analytic？
Radar Trade Analytic 是 Radar Trade 生态系统的量化模块。它在主图表下方的独立窗口中打开,展示四个同步的层级,全部基于同一个专有的 Sigma 引擎构建,确保图表上所见与面板中所读之间的直接对应关系。
没有买卖信号,没有目标价位,没有警报。Radar Trade Analytic 只整理真正重要的数据,让你能够清晰地做出决策。
🆕 2.0 版本有哪些变化？
|#
|改进项
|旧版本 (1.00)
|2.0 版本
|1
|Delta Flow (CVD)
|仅使用 M1 K 线计算(低时间周期估算)
|通过带有 TICK_FLAG_BUY/SELL 标记的逐笔成交计算真实主动性 Delta,与专业平台使用的数据相同
|2
|自动回退机制
|若 M1 不可用,则使用 K 线方向(几何估算)
|若逐笔数据不可用,先尝试 M1 K 线;若仍失败,则使用当前 K 线本身。共三级回退
|3
|控制参数
|无此选项
|新增 UsarDeltaReal 参数(默认 true ),可在真实 Delta 与传统方法之间切换
|4
|每日累计
|仅在午夜重置
|保留每日重置,但柱内 Delta 现为逐笔实时计算
🚀 工作原理
该指标使用专有的平滑引擎(Sigma),可自动适应任何品种和任何时间周期的波动性,无需手动调整周期或参数。
面板层级
|层级
|类型
|说明
|Sigma
|波动性
|波动速度柱状图。柱体远离零轴 = 强度增加;柱体向零轴收缩 = 强度减弱,可能出现转折。
|Delta Flow (CVD)
|订单流
|代表真实成交订单平衡的曲线(现基于真实主动性逐笔数据)。上升且为正 = 主动买盘活跃;下降且为负 = 主动卖盘活跃。以逐笔精度在当前柱上构建。
|Volume Index
|验证
|由同一 Sigma 引擎处理的累积成交量(OBV)。当其与 Sigma 和 Delta 方向一致时,说明成交量正在验证该走势;若方向相反,则需对走势的持续性保持谨慎。
|Momentum HiLo
|加速度
|基于 K 线最高价与最低价的超买/超卖振荡器。绿色 = 加速度上升(动能增强);红色 = 加速度下降(动能减弱)。
✅ 主要优势与差异化特点
|特点
|说明
|无重绘 (No Repainting)
|所有数值均为实时计算,绝不会事后改变。
|自动适应
|适用于任何品种和任何时间周期,无需手动调整。
|零配置
|无需调整周期参数,拖入图表即可使用。
|真实主动性 Delta
|Delta Flow 曲线现使用带有主动性标记的真实逐笔数据 —— MT5 中可获取的最精细数据,不再是几何估算或仅基于 M1 的估算。
|三级回退机制
|1) 真实逐笔数据 → 2) M1 K 线 → 3) 单根 K 线。指标始终能找到计算 Delta 的方法。
|统一 Sigma 引擎
|与 Radar Trade Graphic 模块兼容 —— 两者搭配使用时不存在延迟差异,均共享同一真实 Delta 基础。
|深色与浅色主题
|可选择最适合自己风格的主题。
|天然具备教育性
|旨在帮助你提升量化市场解读能力。
🎓 这款指标适合谁？
- 交易指数、外汇、黄金、比特币和股票的日内交易者与波段交易者。
- 希望衡量波动速度、订单流与加速度的专业交易者。
- 希望用成交量验证价格行为的量化交易者。
- 厌倦了杂乱、主观指标的所有人。
⚙️ 输入参数
|参数
|类型
|默认值
|说明
|Theme
|枚举
|Light
|深色或浅色主题
|MostrarSigma
|bool
|true
|显示 Sigma 柱状图
|SigmaColorir
|bool
|false
|true = 区分正负值颜色;false = 统一中性色
|CorPositiva
|color
|clrBlue
|正值柱体颜色
|CorNegativa
|color
|clrPurple
|负值柱体颜色
|CorNeutra
|color
|C'120,123,134'
|默认柱体颜色
|MostrarDelta
|bool
|true
|显示 Delta (CVD) 曲线
|CorDelta
|color
|clrBlack
|Delta 曲线颜色
|UsarDeltaReal
|bool
|true
|🆕 启用真实逐笔主动性 Delta
|MostrarVolumeIndex
|bool
|true
|显示 Volume Index 曲线
|CorVolumeIndex
|color
|clrBlue
|Volume Index 曲线颜色
|MostrarMomentum
|bool
|true
|显示 Momentum 柱体
|CorMomentumAlta
|color
|clrGreen
|加速度上升柱体颜色
|CorMomentumBaixa
|color
|clrRed
|加速度下降柱体颜色
📈 场景分析示例
🟢 强势看涨场景
- Sigma:正值柱体远离零轴扩展
- Delta Flow:上升且为正(基于真实买盘逐笔数据)
- Volume Index:与 Sigma 和 Delta 保持一致
- Momentum:连续绿色柱体
🔴 强势看跌场景
- Sigma:负值柱体远离零轴扩展
- Delta Flow:下降且为负(基于真实卖盘逐笔数据)
- Volume Index:与 Sigma 和 Delta 保持一致
- Momentum:连续红色柱体
🟡 盘整场景
- Sigma:柱体向零轴收缩
- Delta Flow:在零轴附近波动,方向不明确
- Volume Index:方向不一致或走平
- Momentum:柱体颜色交替出现
该指标展示的是市场状态,而非买卖信号。最终决策始终由你自己做出。
🧭 搭配 Radar Trade Graphic 使用
👉 若要在主图表上可视化市场结构,请使用 Radar Trade Graphic 2.0 模块(单独销售)。它增加了:
- 动态中心移动平均线
- 快慢双色曲线
- 波动性云图(支撑/阻力)
- 辅助线
- 动态 K 线着色
- 带真实逐笔主动性数据和盘口(DOM)的 Delta (DT) 与 Order Flow (OF) 面板
两款指标共享同一 Sigma 引擎和真实 Delta 基础,确保主图表与量化面板之间完全同步。
📌 技术信息
|项目
|说明
|版本
|2.0
|兼容平台
|MetaTrader 5(独立子窗口)
|推荐品种
|指数、外汇、黄金、比特币、股票
|时间周期
|任意(推荐 M5、M15、H1、H4)
|无重绘
|✅ 是
|真实 Delta
|✅ 是(基于逐笔数据)
|自动回退
|✅ 是(三级)
|主题
|深色 / 浅色
💬 教育说明
Radar Trade Analytic 2.0 被设计为一个实用的学习平台。
每一层 —— Sigma、Delta Flow、Volume Index、Momentum —— 的存在都是为了帮助你建立量化市场直觉:理解波动速度、真实订单流平衡(现为逐笔计算)、成交量验证以及价格加速度 —— 全部摆脱市场噪音的干扰。
把它当作你每天的实验室。随着时间推移,你不仅会交易得更好,还会理解市场为什么会这样运动。
这才是交易者真正的进化。