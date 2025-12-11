OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標

釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。

功能特色

  • 買賣差直方圖視覺化： 以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。
  • 吸收訊號偵測： 先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。
  • 圖表標記： 吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。
  • 彈出式警報： 新吸收訊號出現時即時通知。
  • 自訂門檻： 過濾弱訊號，專注高勝率機會。
  • 資源管理： 高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。
  • 全品種兼容： 適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。
  • 簡易整合： 參數簡單，快速上手與調整。

OrderFlow Absorption 的邏輯說明

OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K棒結構與影線長度，偵測隱藏的吸收事件——即強勢買賣單被大量對手單吸收的時刻，這通常預示著反轉或強勢行情。

  • 空方吸收： 當出現強烈買壓（正Delta）但K棒收，代表賣方吸收了買單。
  • 多方吸收： 當出現強烈賣壓（負Delta）但K棒收綠，代表買方吸收了賣單。

這些訊號會標示於圖表，並可觸發即時警報，讓你不錯過任何關鍵市場時刻。

使用方法

  1. 掛載指標： 將OrderFlow Absorption加到任意圖表與週期。
  2. 調整參數： 設定你偏好的Delta門檻與計算K棒數量。
  3. 觀察直方圖： 綠色柱代表買壓，紅色柱代表賣壓。
  4. 尋找吸收訊號： 圖表上的「*」標記即為吸收事件，彈窗警報即時提醒。
  5. 聰明交易： 利用吸收訊號抓反轉、確認進場或避開假突破。

立即體驗——下載試用版！

親自體驗OrderFlow Absorption的強大功能。立即下載免費試用版，見證它如何改變你的交易。別錯過隱藏的市場機會——現在就把OrderFlow Absorption加入你的交易武器庫！


