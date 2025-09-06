FOTSI Indicator
- 指标
- Leonardo Daniel Isaia
- 版本: 1.6
- 更新: 23 十二月 2025
- 激活: 8
FOTSI – 外汇真实强度指数概览
发现每种货币的真实力量，并利用优势交易。
FOTSI 指标是一种多货币振荡器，用于测量每种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD）在所有货币对中的真实动量。
FOTSI 不仅分析单一图表，而是整合多个货币对的数据，平滑价格波动，并应用 True Strength Index (TSI) 算法，为您提供清晰、稳定且无延迟的各货币相对强度视图。
主要特征
- 多货币振荡器：独立衡量每种货币的强弱。
- 超买和超卖水平：
- +50 → 货币超买（高概率回调）。
- –50 → 货币超卖。
- ±25 → 中性区。
- 简单易懂：曲线在零之上或之下 = 强/弱。
- 无重绘：所有计算实时进行并保持稳定。
- 适用于任何货币对和时间周期：建议在 H1, H4 和 D1 使用以提高可靠性。
如何使用？
- 反转策略：当货币达到 +50 或 –50 极值时寻找反转机会。
- 入场确认：结合价格行为或支撑/阻力位使用。
- 选择最强/最弱货币对：基于最强货币对最弱货币进行交易。
实用示例
- 如果 USD 为 +60（超买）且 EUR 为 –55（超卖）→ EURUSD 高概率反弹。
- 如果多种货币处于中性区（±25）→ 避免入场，市场缺乏明确力量。
竞争优势
- 不仅是 RSI，整合多个货币对显示真实力量。
- 在极值处识别机会，比图表上明显得更早。
- 帮助避免在无趋势震荡市场中交易。
附加信息
- 平台：MetaTrader 5
- 类型：振荡器，多货币，水平
- 适用人群：均值回归交易者，波段交易者，相对强度分析师
FOTSI 指标 – 看别人看不到的。
将货币强度转化为您的竞争优势。
El indicado se ha descargado pero no se carga en el gráfico. Aparece en blanco, sin ninguna indicación. Mala compra