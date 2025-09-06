FOTSI Indicator

1

FOTSI – 外汇真实强度指数概览

发现每种货币的真实力量，并利用优势交易。

FOTSI 指标是一种多货币振荡器，用于测量每种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD）在所有货币对中的真实动量。

FOTSI 不仅分析单一图表，而是整合多个货币对的数据，平滑价格波动，并应用 True Strength Index (TSI) 算法，为您提供清晰、稳定且无延迟的各货币相对强度视图。

主要特征

  • 多货币振荡器：独立衡量每种货币的强弱。
  • 超买和超卖水平：
    • +50 → 货币超买（高概率回调）。
    • –50 → 货币超卖。
    • ±25 → 中性区。
  • 简单易懂：曲线在零之上或之下 = 强/弱。
  • 无重绘：所有计算实时进行并保持稳定。
  • 适用于任何货币对和时间周期：建议在 H1, H4 和 D1 使用以提高可靠性。

如何使用？

  • 反转策略：当货币达到 +50 或 –50 极值时寻找反转机会。
  • 入场确认：结合价格行为或支撑/阻力位使用。
  • 选择最强/最弱货币对：基于最强货币对最弱货币进行交易。

实用示例

  • 如果 USD 为 +60（超买）且 EUR 为 –55（超卖）→ EURUSD 高概率反弹。
  • 如果多种货币处于中性区（±25）→ 避免入场，市场缺乏明确力量。

竞争优势

  • 不仅是 RSI，整合多个货币对显示真实力量。
  • 在极值处识别机会，比图表上明显得更早。
  • 帮助避免在无趋势震荡市场中交易。

附加信息

  • 平台：MetaTrader 5
  • 类型：振荡器，多货币，水平
  • 适用人群：均值回归交易者，波段交易者，相对强度分析师

 

FOTSI 指标 – 看别人看不到的。

将货币强度转化为您的竞争优势。

筛选:
luigig
29
luigig 2025.12.18 10:43 
 

El indicado se ha descargado pero no se carga en el gráfico. Aparece en blanco, sin ninguna indicación. Mala compra

Leonardo Daniel Isaia
1274
来自开发人员的回复 Leonardo Daniel Isaia 2025.12.18 15:17
Acabo de subir una nueva versión (1.005) para que pruebes en tu cuenta. Esta incorpora la detección automática del Sufijo de tu broker para que no tengas que escribir nada. Deberías simplemente arrastrar en cualquiera de los 28 pares posibles y el Indicador hará el resto. Me confirmas si así se soluciona el inconveniente? Espero tu respuesta. Muchas gracias.
回复评论