GoldStream

4.5

GoldStream 的价格将随着每隔几笔销售逐步增加。如果您希望以当前看到的价位购买，现在就是时候。

在 XAUUSD 上的经证明性能

83.25% 胜率 | 3.32 利润因子 | 4.35% 最大回撤

GoldStream 通过系统化的入场检测和严格的风险管理，在黄金交易中提供一致的结果。在 209 笔交易的回测中，该算法实现了 144.9% 的净利润，同时以仅 4.35% 的最大回撤保持了出色的资本保全。

经验证的回测指标：

  • 总净利润：初始资本 +144.9%
  • 盈利交易：209 笔仓位中的 174 笔（83.25% 成功率）
  • 利润因子：3.32（每损失 1 美元，获利 3.32 美元）
  • 恢复因子：17.29（从不利时期快速恢复）
  • 夏普比率：19.67（出色的风险调整回报）
  • 最大连续盈利：15 笔交易

先进的 XAUUSD 策略

GoldStream 基于专为黄金波动特性设计的动量加速原则运行。该算法识别多时间框架下的机构资金流动模式和波动突破信号，当概率强烈有利于方向性运动时进入仓位。动量检测系统：先进的算法监控异常订单流和交易量模式，这些模式预示着黄金的大幅运动。当机构资金进入市场时，GoldStream 在散户认识到之前定位，捕捉价格运动的加速阶段。

  • 多时间框架分析：系统同时分析 M1、M5、M15 和 H1 图表，确保入场信号在不同时间范围内一致。这种全面方法显著提高了交易准确性并减少了虚假信号。
  • 基于波动性的执行：仓位大小根据当前市场波动性自动调整，无论黄金每天移动 200 还是 800 点，都保持一致的风险暴露。在高波动时期，算法减少暴露同时保持盈利潜力。

智能风险管理

  • 动态止损系统：止损水平基于黄金的日内波动模式使用 ATR 计算自动调整。这防止了在正常市场噪音中的过早退出，同时保护免受重大不利运动。
  • 会话感知交易：算法识别亚洲、欧洲和纽约会话期间黄金的不同行为模式，根据流动性和机构活动应用会话特定逻辑来优化入场和出场。
  • 经济日历集成：内置新闻过滤在主要经济公告前自动暂停交易，保护仓位免受新闻事件中黄金特有的不可预测波动峰值。
  • 交易间距控制：在波动市场条件下保持连续交易之间的最佳距离，防止仓位 clustering 从而放大风险暴露。

市场条件适应性

GoldStream 的稳定 83.25% 胜率源于其根据市场环境调整执行的能力：

  • 趋势市场：在强劲方向性运动期间，算法延长仓位持有时间并采用跟踪止损，以最大化盈利捕捉同时保护收益。
  • 区间震荡条件：在整合市场中，系统专注于均值回归机会和突破检测，利用黄金尊重关键支撑和阻力水平的倾向。
  • 高波动管理：在极端市场事件中，系统暂时减少暴露，同时监控最佳重新入场条件，保持严格的风险控制。

性能一致性

交易分布分析：

  • 多头仓位：85.19% 成功率（126 笔交易中的 108 笔盈利）
  • 空头仓位：81.19% 成功率（124 笔交易中的 101 笔盈利）
  • 平均盈利交易：$11.91
  • 平均亏损交易：$17.58
  • 最大单笔盈利：$42.85
  • 算法的 3.32 利润因子展示了优越的风险回报执行，而 17.29 的恢复因子显示了克服任何不利交易时期的出色能力。

技术要求

推荐设置：

  • 最小起始余额：$1,000
  • 货币对：XAUUSD（黄金对美元）
  • 平台：MetaTrader 5
  • 执行：全自动实时分析
  • 经纪商要求：首选低点差 ECN
  • 操作：GoldStream 配置后无需手动干预。该算法包括自动交易执行、实时风险监控和全面交易日志以进行性能分析。

安装和售后支持

系统独立运行，使用最小系统资源，并在不同经纪商环境中稳定执行。GoldStream 代表了自动化黄金交易中的测试性能：144.9% 利润，4.35% 最大回撤，跨越 209 笔系统执行交易，准确率 83.25%。

评分 7
megr5050
82
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

Violette
423
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

