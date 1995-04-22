Falo Pro EA

FALO Pro —— 自适应多资产 MT5 交易系统

FALO Pro V5.1 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易系统，专为希望获得结构化、可适应、并具备高级风险控制能力的交易者而设计。

它并不是依赖单一僵化逻辑的EA，而是将趋势回调入场、突破逻辑、均值回归逻辑、多时间框架确认、市场状态识别、高级出场机制和资金保护机制整合到一个稳健的框架中。

该系统基于稳定的 MT5 安全架构构建，可适用于多种资产类别，包括：

外汇货币对

股票及股票 CFD

指数及指数 CFD

商品 / 贵金属 / 能源

加密货币 CFD

衍生品和 CFD

合成指数

Boom / Crash 指数

其他 MT5 支持的交易品种

对于不同品种进行针对性参数优化时，FALO Pro V5.1 的表现会更强，并内置了适用于 Volatility、Boom、Crash 类型产品的专用预设。

核心功能

自适应市场状态识别

根据波动率、EMA结构、区间压缩和动量，在 趋势模式、突破模式和均值回归模式 之间自动切换。

多时间框架确认

使用更高周期的趋势过滤器，提升信号质量并减少低质量入场。

自定义入场规则

可配置 RSI 阈值、回调条件、K线确认逻辑和延续性条件。

按品种预设配置

为以下类型提供预设支持： Volatility 指数 Boom 指数 Crash 指数 自定义资产

Equity Protector V2

包含： 动态权益锁定 回撤后暂停交易 日内盈利回撤锁定 达到权益目标后停止交易

高级出场系统

包含： 多阶段止盈 部分平仓 基于 ATR 的动态止盈止损 基于K线的离场 会话结束前离场 波动率塌陷离场 移动止损与保本机制

智能再入场规则

在盈利或亏损后自动设置冷却时间，并限制同方向连续入场过快。

高级统计面板

可追踪： 交易次数 盈利 / 亏损笔数 胜率 盈利因子 浮动盈亏 当日盈亏 系统当前运行状态

内置提醒

支持弹窗提醒、推送通知和邮件提醒。

适用人群

FALO Pro V5.1 适合希望使用专业可配置交易框架的交易者，而不是那种简单“装上就赌”的黑盒机器人。

它非常适合：

系统化交易者

需要人工监督的自动化交易者

希望逐个品种优化系统参数的用户

重要说明

FALO Pro V5.1 是一个可适配多资产的交易框架，并不是利润保证工具。

系统表现取决于：

经纪商条件

品种特性

点差

滑点

账户类型

市场状态

参数优化质量

建议始终先在模拟账户上测试，再考虑实盘部署。

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