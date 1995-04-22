Falo Pro EA
- 专家
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- 版本: 6.20
- 更新: 15 六月 2026
FALO Pro —— 自适应多资产 MT5 交易系统
FALO Pro V5.1 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易系统，专为希望获得结构化、可适应、并具备高级风险控制能力的交易者而设计。
它并不是依赖单一僵化逻辑的EA，而是将趋势回调入场、突破逻辑、均值回归逻辑、多时间框架确认、市场状态识别、高级出场机制和资金保护机制整合到一个稳健的框架中。
该系统基于稳定的 MT5 安全架构构建，可适用于多种资产类别，包括：
- 外汇货币对
- 股票及股票 CFD
- 指数及指数 CFD
- 商品 / 贵金属 / 能源
- 加密货币 CFD
- 衍生品和 CFD
- 合成指数
- Boom / Crash 指数
- 其他 MT5 支持的交易品种
对于不同品种进行针对性参数优化时，FALO Pro V5.1 的表现会更强，并内置了适用于 Volatility、Boom、Crash 类型产品的专用预设。
核心功能
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自适应市场状态识别
根据波动率、EMA结构、区间压缩和动量，在趋势模式、突破模式和均值回归模式之间自动切换。
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多时间框架确认
使用更高周期的趋势过滤器，提升信号质量并减少低质量入场。
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自定义入场规则
可配置 RSI 阈值、回调条件、K线确认逻辑和延续性条件。
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按品种预设配置
为以下类型提供预设支持：
- Volatility 指数
- Boom 指数
- Crash 指数
- 自定义资产
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Equity Protector V2
包含：
- 动态权益锁定
- 回撤后暂停交易
- 日内盈利回撤锁定
- 达到权益目标后停止交易
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高级出场系统
包含：
- 多阶段止盈
- 部分平仓
- 基于 ATR 的动态止盈止损
- 基于K线的离场
- 会话结束前离场
- 波动率塌陷离场
- 移动止损与保本机制
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智能再入场规则
在盈利或亏损后自动设置冷却时间，并限制同方向连续入场过快。
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高级统计面板
可追踪：
- 交易次数
- 盈利 / 亏损笔数
- 胜率
- 盈利因子
- 浮动盈亏
- 当日盈亏
- 系统当前运行状态
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内置提醒
支持弹窗提醒、推送通知和邮件提醒。
适用人群
FALO Pro V5.1 适合希望使用专业可配置交易框架的交易者，而不是那种简单“装上就赌”的黑盒机器人。
它非常适合：
- 系统化交易者
- 需要人工监督的自动化交易者
- 希望逐个品种优化系统参数的用户
重要说明
FALO Pro V5.1 是一个可适配多资产的交易框架，并不是利润保证工具。
系统表现取决于：
- 经纪商条件
- 品种特性
- 点差
- 滑点
- 账户类型
- 市场状态
- 参数优化质量
建议始终先在模拟账户上测试，再考虑实盘部署。