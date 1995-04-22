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No Nonsense Bot 为寻求清晰简洁的自动化交易方式的交易者量身定制。它将方向性核心策略与内置过滤器相结合，这些过滤器评估市场波动性、交易时段及价格行为，然后再进行交易。这样可以确保交易只在定义明确的市场阶段内进行，而不是对每一个小的价格变化做出反应。





该专家顾问作为单图控制器运行：只需将其附加到XAGUSD图表上的M30时间框架。然后它在此图表上运行逻辑，并同时监测XAGUSD的机会。这种设计保持了设置的高效性，同时允许在和谐中同时管理多个交易工具。





快速入门概述

将 No Nonsense Bot 附加到使用 M30 时间框架的 XAGUSD 单一图表上。

附加到使用 时间框架的 单一图表上。 选择一家提供 紧密点差 和可靠订单执行的经纪商。

和可靠订单执行的经纪商。 最低推荐存款： $300或更多 ，杠杆不低于 1:33 ；更高的杠杆选项也是可接受的。

，杠杆不低于 ；更高的杠杆选项也是可接受的。 如果交易资金、prop或FA账户，请提前联系我，以便我可以根据您的账户规则调整设置。





执行与设置快照 主要图表 XAGUSD（单图控制） 时间框架 M30 监测的交易品种 XAGUSD 经纪商要求 低点差和快速执行环境 推荐资本 至少$300，杠杆高于1:33 回测设置 发送消息给我以获取预配置设置文件和详细说明，以实现准确的回测结果。 演示访问 联系我获得适用于真实演示账户测试的限时演示版。 额外奖励 完成购买并联系以获得免费额外专家顾问。





核心交易概念

市场结构适应： No Nonsense Bot 专注于识别不断发展的市场结构。它不断分析摆动高点和低点以及买入和卖出压力的变化区域，以确定市场是否处于扩张或收缩阶段。该EA仅在该结构确认明确的方向趋势时进行交易，避免不可预测或波动条件。





高级入场过滤器： 在下单之前，内部过滤器评估波动性稳定性、近期回撤的深度和价格与近期区间之间的关系。仅当这些标准与当前市场方向一致时，才会进行入场。这个过程最大限度地减少随机交易，并将头寸隔离在概率更高的市场区域。





复杂的风险管理： 该EA使用多层次风险框架，根据市场变化动态调整。它监测市场条件并调整风险敞口，以保持与您的账户资料一致，而不是采用一刀切的方式。目标是控制风险的同时在有利期间捕捉收益。





适用于Prop / 资金交易账户 No Nonsense Bot 在prop、资金和FA账户上效果良好。由于这些账户通常对回撤限制、每日上限和交易风格有独特规定，请在使用该EA之前联系我。我将帮助调整设置以符合您的公司的要求。









No Nonsense Bot 针对希望拥有一个有纪律、基于过滤器的系统的交易者，该系统优先考虑风险管理、便于执行，并适合个人交易和专业资金账户策略的需求。