FJ Universe M Printer

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  • Frantisek Juris
    Frantisek Juris

    Frantisek Juris

    5 (4)
    你好！
    感谢你访问我的个人资料——我非常感激！
    我是一名全职旅行者，曾在软件测试和开发领域担任自动化专家。我曾在捷克布拉格的 Vodafone、NCR 和 Global Payments 等公司工作。
    我在2021年结束了最后一个企业项目。从2011年开始，我就一直关注加密技术（最初从挖矿入手）。2019年，我决定完成手头的项目，并开始环游世界，专注于深入学习加密货币交易。到2020年底，我开始将自动化和交易的经验结合起来，构建了我的第一个交易机器人。
    14 产品 9 信号 1 评论
  • 版本: 1.4
  • 更新: 20 五月 2026
  • 激活: 5

FJUNIVERSE M. PRINTER EA - 面向 MT5 的高杠杆 DCA 恢复型 Expert Advisor（M1 剥头皮）

FJUNIVERSE M. PRINTER 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动 高杠杆、高频 DCA 恢复型 Expert Advisor，专为 M1（1 分钟）时间框架下的强趋势市场而设计。该 EA 将基于网格的加仓引擎与基于净值的恢复模块相结合，随市场运动推动已开仓位，并在账户净值超过预设安全水平的瞬间平掉所有未结订单。如果你交易过 XAUUSD（黄金）、BTCUSD、US30、NAS100、GER40 等高波动品种，或在 Prop 公司账户或实盘高杠杆账户上交易过高动量外汇对，那么这款 EA 正是为此类环境量身打造。

重要风险警告 - 购买前必读：本 Expert Advisor 使用 马丁格尔式手数恢复、美元成本平均（DCA）和高杠杆。这些技术本质上属于高风险。在长时间回撤、闪崩、新闻脉冲或趋势在保证金耗尽前未朝有利方向展开的行情中，该 EA 可能完全爆仓过往回测结果、历史表现和模拟净值曲线并不预示未来结果。始终先在模拟账户上进行前向测试，始终运行完整的样本外回测，切勿使用你无法承受损失的资金。另请阅读下方 "账户隔离" 章节 - 该 EA 监控整个账户余额与净值，必须 在专用账户上独立运行

适用对象

  • 管理 专用高杠杆经纪商账户（1:500、1:1000、1:2000 及以上）并希望在 M1 上使用全自动剥头皮引擎的交易者
  • 寻找强趋势日第一阶段激进引擎的 Prop 公司挑战参与者，配备严格的 Kill Switch 与"最后一轮"停机
  • 已在独立账户上运行其他 FJU EA 的 FJUNIVERSE 社区成员
  • 希望获得透明、完全可配置、并内置 实时 Discord 与 Telegram 报告的 EA 的用户
  • 理解 马丁格尔与 DCA 恢复为高风险并接受账户爆仓作为可能结果的操作者

不适用对象

  • 仅拥有单个无法承受损失的小账户的交易者
  • 试图在同一账户上组合多个 EA 的用户 - 该 EA 全局监控余额与净值，会关闭无关仓位
  • 长期、低风险、买入持有型投资者
  • 在低杠杆受监管账户（1:30）上交易的交易者，网格无法正常展开
  • 期待带有利润保证的"设置后忘记"系统的人 - 交易中不存在这种东西

核心概念 - M. Printer 的工作原理

在每根新的 M1 K 线上，EA 评估市场并根据简单、确定的距离规则放置 LONG 订单和/或 SHORT 订单。只有当价格从该方向第一笔未结订单的开仓价又移动了一个可配置百分比（ percentDistance ）之后，才会放置该方向的新订单。这意味着只要趋势继续推进，EA 就会加仓 - 这就是网格与马丁格尔剥头皮系统所采用的经典 DCA（美元成本平均）结构。

每笔独立交易都有固定的止盈（ PRINT_TP_PERC ，默认 0.5%）和止损（ PRINT_SL_PERC ，默认 5%）。由于止盈相对于止损较小，EA 依赖 高频交易、趋势延续和 Auto Lot Recovery 来复利化并弥补回撤。一旦达到 Equity Manager 安全水平，所有未结交易同时平仓，恢复周期重新开始。

主要功能

  • 高频 M1 加仓引擎 - 每根 K 线评估一次，专为 1 分钟时间框架设计
  • 双向网格 - 同时运行 LONG 与 SHORT 梯队，可配置方向过滤（BOTH / LONG ONLY / SHORT ONLY）
  • 美元成本平均（DCA）模块 - 自动更新整个开仓篮的止盈
  • Auto Lot Recovery：FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN（基于实时净值与余额回撤的恢复）
  • Equity Manager Kill Switch - 当净值超过余额加 TP Percent 一半时，关闭所有仓位并从 0 重新开始手数计算
  • 净值目标自动停机 - 可选硬净值目标，完全停止 EA 并从图表上移除
  • 最后一轮模式 - 结束当前开仓篮后不再开新交易（非常适合周末、新闻事件、Prop 公司出金准备）
  • 四种手数计算模式 - 固定 LOT、CURRENCY_AMOUNT、PERCENT_OF_BALANCE、PERCENT_OF_EQUITY
  • 经纪商 Fill Policy 自动检测 - 自动选择 FOK、IOC 或 RETURN
  • 实时 Discord 与 Telegram 报告 - 每笔订单、每次平仓、每个净值事件通过 webhook 或机器人广播
  • 自定义品牌 - 在每条 Discord 结果消息中加入你自己的链接与昵称（非常适合信号销售者与社区）
  • 单笔交易级别的 完整 Magic Number 隔离（默认 magic 260418 ）
  • 带去重检测的消息队列投递，不会刷屏你的 Discord 频道

推荐市场与品种

该 EA 是一款 趋势跟随型 DCA 剥头皮系统。在表现出强烈日内方向性运动与深度流动性的品种上表现最佳。历史上观察到的候选标的包括：

  • XAUUSD（黄金） - M1 上的大幅方向性运动，在大多数经纪商处点差较紧，是高杠杆加仓的理想品种
  • 主要股指 - US30（道琼斯）、US100 / NAS100（纳斯达克）、GER40（DAX）、SPX500（标普 500）
  • 在加密友好型 MT5 经纪商处的 BTCUSD、ETHUSD
  • 有趋势的主要外汇对 - 东京/伦敦重叠时段的 XXXJPY 交叉盘、新闻日的 GBPUSD
  • 库存报告期间的 WTI / USOIL

在投入真实资金之前，始终先进行 10 年 tick 数据回测并至少运行 3 个月的前向模拟。每个经纪商、品种与杠杆设置的表现都不同。不要假设 EA 在你的设置上会像在卖家或其他用户账户上那样工作。

推荐时间框架

设计使用的时间框架为 M1（1 分钟）。所有 K 线间距离逻辑、DCA 节奏与恢复计算都围绕 M1 快速评估构建。更高的时间框架会大幅降低交易频率并破坏复利逻辑。 

账户隔离 - 强制要求

该 EA 在每个 tick 上监控整个交易账户余额与净值。Equity Manager 会在净值超过计算出的安全水平时立即平掉所有未结仓位，而 Auto Lot Recovery 模块从 ACCOUNT_BALANCE - ACCOUNT_EQUITY 中读取回撤。如果你在同一账户上运行 其他 EA、手动交易或跟单，这些仓位将 被影响、被关闭或扭曲 M. Printer 的恢复计算

请为此 EA 使用专用账户。不运行其他 EA、不进行手动交易、不进行信号跟单 - 该 EA 独立运行。

推荐经纪商环境

  • 杠杆：至少 1:500；推荐 1:1000 或 1:2000，以便网格在不触发早期追加保证金的情况下展开
  • 点差：尽可能紧 - 首选 Raw 或 ECN 账户；宽固定点差会吞噬 0.5% 的 TP
  • 执行：快速 VPS 执行（ping 低于 50 毫秒），经纪商支持 FOK 或 IOC fill policy
  • 佣金模型：由于该 EA 是高频剥头皮系统，强烈推荐每手佣金较低的经纪商
  • 无对冲限制：EA 同时开 LONG 与 SHORT，需要对冲型账户
  • Stop Levels：低或为零的 stop level，以免阻止 0.5% TP

Expert Advisor 输入 - 完整参数参考

PRINT STRATEGY SETTINGS

参数 默认值 说明
PRINT_TP_PERC 0.5 每笔独立交易的止盈距离（百分比），相对于开仓价。按设计取小值 - EA 依赖高频与恢复复利，而非单笔交易的 R:R。
PRINT_SL_PERC 5 每笔独立交易的止损距离（百分比），相对于开仓价。大于 TP，因为网格预期趋势运动中的回调。
useSecurityStopLoss true 启用独立交易的硬止损，防止单笔订单偏离平均价格超过  PRINT_SL_PERC 。
percentDistance 0.05 新同向订单被允许之前价格必须移动的最小距离（相对于最后开仓价的百分比，随已开同向订单数量缩放）。这控制网格的密度或宽度。
costOfSingleOrder 10 单笔订单的基础成本 - 根据 costFormat 解释为 LOT、CURRENCY_AMOUNT、PERCENT_OF_BALANCE 或 PERCENT_OF_EQUITY。
costFormat PERCENT_OF_BALANCE 基础订单大小的解释方式：LOTCURRENCY_AMOUNTPERCENT_OF_BALANCEPERCENT_OF_EQUITY

MANIPULATION DURING TRADING

参数 默认值 说明
additionalPercentageToRecovery 10 启用 Auto Lot Recovery 时，加到亏损恢复目标上的百分比。较大的值恢复更快但上调也更快。请谨慎处理。
closeAllTradesOnEquityHigherThen 0.0 硬净值目标（账户货币）。当净值超过该水平时，EA 关闭所有仓位并从图表移除自身。设为 0 禁用。示例：以 1000 USD 开始并设置为 1200 时，EA 会在 +20% 时停止。
lastCycleOfPRINT false 设置为 true 时，EA 结束当前开仓篮，阻止所有新入场，一旦平仓完毕即自动将自身从图表移除。可在新闻事件、周末或 Prop 公司出金期间使用。

EA GENERAL SETTINGS

参数 默认值 说明
orderComment FJUNIVERSE | PRINT | TRADE 附加到每笔订单的备注，便于在交易历史中过滤。
magicNumber 260418 唯一 magic number，确保 EA 只管理自己的交易。如果在不同品种上运行多份副本，请更改此值。
useFillingPolicy true 自动选择经纪商的首选 fill policy（FOK、IOC、RETURN）。仅当你的经纪商在自动检测下拒绝订单时才禁用。

BRANDING AND REPORTING (OPTIONAL)

参数 默认值 说明
brandLinkName （空） 附加到每条 Discord 结果嵌入的链接显示名称。
brandLinkURL （空） 附加到每条 Discord 结果嵌入的 URL - 非常适合信号社区与 EA 转售者。
discordNickName ANONYMOUS 出现在每份 Discord 报告中的昵称。
discordWebhookLogs （空） 用于技术日志与订单事件的 Discord webhook。
discordWebhookResults （空） 用于平仓交易结果卡片的 Discord webhook。
telegramNickName ANONYMOUS 结果消息的 Telegram 显示名称。
telegramBotToken （空） 用于实时报告的 Telegram 机器人 token。从 BotFather 获取。
telegramChatID （空） 接收消息的 Telegram Chat ID。

安装与配置指南

  1. 在对冲环境中开设高杠杆（1:500+）专用 MT5 账户。该账户必须仅运行此 EA。
  2. 使用你完全能够承受损失的资金为账户充值。
  3. 将 EA 附加到所选品种（XAUUSD、US30、BTCUSD 等）的 M1 图表上。
  4. 在 MetaTrader 5 中启用算法交易（"Algo Trading"按钮必须为绿色）。
  5. 如果需要实时报告，在 EA 属性中允许用于 Discord webhook 与 Telegram API 的 WebRequest
  6. 从默认参数和尽可能小的 costOfSingleOrder 开始。仅在完成完整回测与至少 30 天前向模拟运行后再进行扩展。
  7. 使用到经纪商服务器 ping 低于 50 毫秒的 VPS。家庭 Wi-Fi 无法承受 M1 恢复运行。
  8. 将 closeAllTradesOnEquityHigherThen 设为合理的周或月净值目标，并在周末前使用 lastCycleOfPRINT 关闭开仓篮。

回测指南

  • 在 MT5 Strategy Tester 中使用 Every Tick Based on Real Ticks
  • 使用至少 5-10 年的历史数据进行测试
  • 包含 真实点差 - 不要使用零点差测试
  • 运行 样本外周期：在一个窗口优化，在另一个窗口验证
  • 在你将实盘使用的确切 品种与时间框架（M1）上运行
  • 在多种 市场体制中测试 - 2020 COVID 脉冲、2022 黄金牛市，尽可能包含 2008 危机数据
  • 记住：完美的回测不保证实盘交易中哪怕一天的盈利

风险免责声明

杠杆产品交易涉及高风险，可能导致超过初始投资的损失。FJUNIVERSE M. PRINTER 使用高杠杆、马丁格尔式手数恢复与 DCA 加仓。在不利市场条件下 - 特别是剧烈回撤、闪崩、低流动性时段、主要新闻事件、开盘跳空或经纪商端执行问题 - 该 EA 可能完全爆掉所附加的交易账户

过往表现、回测净值曲线、Strategy Tester 报告、截图、Myfxbook 链接或信号历史并不意味着未来结果有保证。每位交易者的账户、经纪商、杠杆、点差、执行速度与资金规模都不同，结果 将会不同

通过购买并使用此 EA，你确认交易结果的责任完全由你承担。EA 作者、FJUNIVERSE 和 MQL5 Marketplace 不对因使用此软件而产生的任何财务损失负责。使用风险自担。仅用你能承受损失的资金交易。

兼容性

  • 仅限 MetaTrader 5（MT5）平台
  • 需要对冲型账户
  • 推荐 Windows VPS（也支持带 Wine 的 Linux VPS）
  • Fill policy：FOK、IOC 或 RETURN - 自动检测
  • 与所有支持高杠杆的主要 MT5 经纪商兼容

支持

加入 FJUNIVERSE 社区，获取配置指南、实时 Discord 报告模板、Telegram 机器人教程、按品种的参数预设与社区回测。支持通过 MQL5 的内置消息系统提供。

最后提醒：始终先回测，始终先模拟前向测试，始终使用专用账户，并始终仅用你能承受损失的资金交易。该 EA 是一个工具 - 风险管理与纪律来自于你。


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Khoirush Sholih Ridihiwaana Akbar
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OBIMBA EA – 智能订单区块 & 失衡交易算法 OBIMBA（Orderblock with Imbalance）是一款为理解市场结构并希望精准执行交易策略的交易者设计的高级交易算法。它可靠、灵活且功能强大，帮助您更智能地交易。 主要特点： 智能多时间框架分析 – OBIMBA 会自动识别高概率区域和确认入场点，基于您选择的时间框架，让您能够精确调整交易策略。 灵活的风险管理 – 无论您是保守型交易者还是激进型交易者，OBIMBA 都能适应您的交易风格。使用设定的止损（SL）和止盈（TP），并将最大层级设为 1，以实现合理的风险管理；或者，探索网格马丁格尔策略，追求高风险高回报。 内置风险控制 – 即使选择高风险交易方式，OBIMBA 仍然提供安全保护措施，例如： 盈利篮子管理 每日 & 每周盈利目标 资金保护 & 止损阈值 这些功能确保您在维持高胜率的同时，保持风险可控。 无 AI 噱头 – 纯粹的交易逻辑 – 不像其他 EA 充斥着 AI 营销炒作，OBIMBA 采用真实、经过验证的 ICT、SMC 和 SND 交易方法，提供稳健的交易策略
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
实用工具
FJUNIVERSE | MT5 最小手数价格快照工具 一种简单有效的方法来了解每笔交易的风险。 此脚本旨在帮助初学者交易者清楚地了解在“市场观察”中列出的每个符号上进行最小手数交易的潜在风险。只需点击一下，脚本就会根据当前市场（卖方）价格和合约规模，计算以最小手数开仓的估计价值。然后，它会确定如果该工具的价格跌至零，将面临多少风险。 所有结果都保存在结构化的CSV文件中，并打印到MetaTrader终端日志中以便快速查看。 功能： 根据当前市场价格计算每个符号的最小货币敞口。 显示并导出基于100%价格下跌的潜在最大损失（针对最小允许手数）。 获取当前价格的快照，以确保数据的准确性和反映实时市场条件。 将结果保存在整洁的CSV格式中，包含四列：符号、快照价格、最小手数价格（以账户货币计）、最小手数规模。 适用于您的经纪商支持的所有类型的工具，包括外汇对、股票、指数和大宗商品。 易于使用：只需从任何图表运行脚本，无需配置或交易操作。 使用场景： 评估和比较交易各种符号的实际成本。 计算DCA、网格或其他交易策略的最小成本。 在进入交易之前了解每种工具的最大风险敞口。 适合初学者和中级交
FJ Universe DCA Investor
Frantisek Juris
5 (3)
专家
DCA 投资机器人 | MetaTrader 5 交易机器人 一款专为简化并优化您在 MetaTrader 5 (MT5) 上的交易策略而设计的自动化交易解决方案。 此专家顾问 (EA) 采用纪律严明的美元成本平均法 (DCA) 策略来执行买入头寸并高效管理交易。它会评估开仓买入的条件，并在每根新K线开盘后更新止盈水平。如果没有活跃交易，将启动新交易。对于现有交易，EA 会将“totalInvestmentForBot”除以“numberOfOrders”计算，以在当前价格下方创建 DCA 网格，用于后续订单，确保战略性风险管理。 所有交易信号都会直接发送到 Discord 服务器进行实时监控，并可根据您的偏好进行定制。 功能特点： 在新的K线开盘时执行买入头寸，如果没有活跃交易，则触发新订单。 根据平均价格的百分比（输入“takeProfitInPercentage”）计算并更新止盈水平，不包括掉期费用。 通过将“totalInvestmentForBot”分配到指定的“numberOfOrders”中，实现 DCA 网格策略，用于价格下跌100%时的订单。 与 Discord 集成
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
专家
DCA对冲机器人 | MetaTrader 5 做空交易机器人 通过DCA对冲机器人掌握熊市，这是一款专为优化MetaTrader 5 (MT5) 做空策略而设计的自动化交易解决方案。 此专家顾问（EA）采用纪律严明的美元成本平均法（DCA）策略，在波动或上涨的市场中执行卖单并高效管理交易。它评估开仓卖单的条件，并在每根新K线开盘后更新止盈水平。如果没有活跃交易，将启动新的卖单。对于现有交易，EA通过将“totalInvestmentForBot”除以“numberOfOrders”来计算，以在当前价格之上创建DCA网格，用于后续的卖单，通过在价格上涨时平均分配仓位来战略性地管理风险。当价格从初始入场点上涨+100%时，网格停止创建新订单，此时如果不加以管理，仓位可能面临清算风险。 实时交易信号直接发送到您的Discord服务器，可根据您的交易风格和偏好进行完全定制。 功能特点： 在新K线开盘时执行卖单，当没有活跃交易时启动新订单。 以平均价格下方的百分比（通过“takeProfitInPercentage”）计算并更新止盈水平，不包括掉期费用，以实现成本效益高的交易。 通过将“tot
FJ Universe HFT Turbo
Frantisek Juris
专家
HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 交易机器人 用 HFT TURBO BOT 加速您的交易——一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 设计的尖端自动化交易解决方案。此专家顾问（EA）采用高频交易（HFT）策略，以小额止盈目标和高杠杆执行闪电般的交易，最大限度地抓住波动市场的机会。 专为追求速度与精准的交易者打造：HFT TURBO BOT 在每根新K线开盘时开立买入或卖出仓位，并支持自定义止损和止盈水平。无论您更喜欢按手数交易还是固定货币金额，这个EA都能提供灵活性，完美适配您的风格。 策略： LONG：每个周期仅开立一个多头仓位，实现稳定盈利。 SHORT：每个周期仅开立一个空头仓位，实现针对性盈利。 TREND：每个周期根据上一根已关闭K线的方向开立一个多头或空头仓位。 REVERSE：每个周期根据上一根已关闭K线的相反方向开立一个多头或空头仓位。 COMBO：每个周期同时开立多头和空头仓位，实现多元化交易。 LONG_EXTREME：每根K线收盘时开立多头订单，适合激进的看涨策略。 SHORT_EXTREME：每根K线收盘时开立空头订单，完美适合看
FJ Universe AIX Grok Assistant
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实用工具
AIX GROK FJU ASSISTANT | MetaTrader 5人工智能驱动的交易顾问 通过AIX GROK FJU ASSISTANT改变您的交易方式，这是一款先进的MetaTrader 5 (MT5) 专家顾问（EA），利用xAI开发的GROK尖端人工智能技术，提供实时技术分析和交易洞察。这款EA专为新手和经验丰富的交易者设计，将您的MT5图表连接到GROK AI，直接向您的Discord或Telegram发送数据驱动、无情绪干扰的交易信号。通过在每次K线收盘时分析图表数据，AIX GROK FJU ASSISTANT帮助您做出更明智、更快速的决策，以人工智能的精度增强您的手动交易策略。 无论您是进行超短线交易、波段交易还是管理长期头寸，这款EA提供无与伦比的灵活性和实时支持，帮助您在波动市场中保持领先。探索人工智能驱动的交易如何提升您的表现并在金融市场中开启新机遇。 为什么选择AIX GROK FJU ASSISTANT？ 利用人工智能的力量，革新您的交易体验。以下是交易者信赖这款EA的原因： 实时人工智能分析：无缝连接MT5图表与GROK AI，在每次K线收盘时分析数
FJ Universe Volatility Checker
Frantisek Juris
实用工具
FJUNIVERSE | MT5 波动率与最小手数快照工具 一键强大扫描器，立即揭示您市场观察列表中每个品种的真实风险与波动率 —— 使用当前图表时间周期。 此脚本计算经纪商定义的最小手数对应的美元风险值，并基于所有已加载K线生成完整的波动率画像。结果保存为清晰的 CSV 文件，同时输出到 MetaTrader 日志，并附带分析的K线数量。 功能特性： 计算 MINPRICE：价格跌至零时的风险，使用公式 最小手数 × Ask价 × 合约规模 显示 SNAP：当前Ask价格，完整精度 展示 MINLOT：经纪商允许的最小交易手数 计算 波动率（始终为正值） 基于全部可用K线： AVGD 平均日波幅 % ( |H-L|/O ) AVGL 平均上涨幅度 % ( |H-O|/O ) AVGS 平均下跌幅度 % ( |L-O|/O ) MINL 最小非零上涨幅度 %（排除持平） MINS 最小非零下跌幅度 %（排除持平） MAXL 最大上涨幅度 % MAXS 最大下跌幅度 %（取绝对值） BARS 分析的K线数量 导出 11列CSV： PAIR,SNAP,MINPRICE,MINLOT,AVG
FJ Universe AIT Grok Trading Agent
Frantisek Juris
实用工具
MetaTrader 5 智能交易系統（Expert Advisor），整合 Grok AI（xAI），提供實時圖表分析、可自訂訊號以及自動交易支援。 Grok AI Trader - FJU Assistant 是一款 MT5 智能交易系統（EA），可將您的 MetaTrader 5 平台直接連接到 xAI 的 Grok AI。透過預設或自訂提示詞，它會在每根K線收盤時分析圖表數據（OHLC、成交量等），提供技術洞察、交易建議，並可選擇自動執行訂單。訊號與報告可發送到 Discord 或 Telegram 進行監控。此 EA 適合希望將 AI 驅動分析與手動或半自動策略相結合的交易者，適用於外匯、股票、商品等多種資產。 主要功能： 利用 Grok AI 模型對 MT5 圖表數據進行實時 AI 分析。 可自訂提示詞、交易風格（剝頭皮、日內交易、波段交易）以及回應詳細程度。 可選擇自動開單（單筆交易、每根K線一單、或 DCA 模式），並帶有方向過濾。 透過 Discord webhook 或 Telegram 機器人實現即時通知與日誌記錄。 支援多時間框架K線數據查詢（最多 50 根K線
FJ Universe RSI macd
Frantisek Juris
专家
概述 FJUNIVERSE RSI MACDON EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动智能交易系统，以 RSI（相对强弱指数）和 MACD（移动平均收敛散度）作为核心信号引擎。在每笔交易开仓之前，EA 会同时评估多达十个可配置的 RSI 和 MACD 条件。所有条件必须同时满足。这种方法减少了虚假入场，提高了账户中每个持仓的质量。本 EA 是原版 FJ UNIVERSE HFTT Expert Advisor 的扩展版本... 该 EA 包含八种交易策略模式、动态成本平均（DCA）引擎、自动手数恢复系统，以及实时显示每个信号条件状态的图表过滤器面板。 信号引擎 — RSI 和 MACD 条件 每次入场均由 FJU EYE 过滤器控制。以下条件可供选择，每个条件均可独立启用或禁用： RSI 水平过滤器： 仅当 RSI 处于或低于阈值，或处于或高于阈值时入场 RSI 看涨背离： 价格创新低而 RSI 创更高低点 RSI 看跌背离： 价格创新高而 RSI 创更低高点 MACD 柱状图上升： 柱状图值高于前一根 K 线 MACD 柱状图下降： 柱状图值低于前一根 K 线 M
FJ Universe ADX Regime
Frantisek Juris
专家
概述 FJUNIVERSE ADX REGIME EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易专家顾问，使用平均趋向指标 (ADX) 和方向运动指标 (+DI / -DI) 作为核心信号引擎。EA 检测当前市场状态——趋势、震荡或过渡——并相应调整交易逻辑。每次入场都需要在 bar[1] 和 bar[0] 之间确认 +DI / -DI 交叉，同时配合可配置的 ADX 强度和动量过滤器，所有条件必须同时满足。该方法消除了震荡市场中的虚假入场信号，确保仅在市场展现真实方向动能时开仓。 EA 包含七种交易策略模式：精确的动态（DYNAMIC）模式切换引擎、美元成本平均（DCA）系统、自动手数恢复计算器、实时图表监控面板，以及覆盖每个交易事件的 Discord 和 Telegram 实时通知。本版本引入了动态策略切换，通过 ADX 将市场分为三个阶段，自动在纯趋势交易、谨慎灰色区域交易和完全停止震荡交易之间切换。 信号引擎 — ADX 和 DI 交叉条件 每个交易决策的核心是 +DI 和 -DI 的交叉。当 +DI 上穿 -DI 时触发买入，当 -DI 上穿 +DI 时触发卖出。
FJ Universe PROP rsi macd
Frantisek Juris
专家
概述 FJU PROP RSI MACD 是一款专为 MetaTrader 5 设计的全自动智能交易系统 (EA),面向自营交易公司挑战、注资账户以及任何需要严格风险管理规则的账户。它是原版 FJUNIVERSE RSI MACDON 信号引擎的自营级演进版,在信号核心之上加入三层保护层:让机器人像有纪律的人类一样交易、自动执行规则手册,并在终端重启后保留每日计数器状态。 信号核心使用与标准版 FJUNIVERSE RSI MACDON 相同的 RSI 加 MACD 十条件组合。每次入场都通过 FJU EYE 过滤器。引擎之上:Human-AI Cloak 让下单时机人性化,Risk Management Guards 包含日、周、整体熔断开关,Trading Rules Guardian 自动应对新闻事件并防止隔夜持仓。适合需要遵守 5% 日亏损和 10% 最大亏损常见限制、不在重大新闻期间交易、在换日前平仓、限制每日交易数、并且在任何审核员看来都像一位谨慎的自由裁量交易者的 EA。 三层保护层 Human-AI Cloak。 可配置睡眠窗口、N 选一随机跳过信号、下单前 1 到 3
FJ Universe DCA DwxZero
Frantisek Juris
专家
DCA DWXZERO BOT | 兼容 Darwinex Zero 的 MetaTrader 5 交易机器人 这是一款自动化交易解决方案，专为在 MetaTrader 5 (MT5) 上使您的美元成本平均（Dollar-Cost Averaging，DCA）策略与 Darwinex Zero 协同运作而设计。 本智能交易系统（EA）是原版 FJ Universe DCA Investor 针对 Darwinex Zero 的进化版本。它采用相同的纪律性 DCA 策略：在每根新K线开启后评估开仓条件并更新止盈价位。若当前无活跃交易，则发起新订单。对于已有交易，EA 将 "totalInvestmentForBot" 除以 "numberOfOrders"，在当前价格下方构建 DCA GRID，实现策略性风险管理。 此外，EA 深度理解 Darwinex Zero 风险引擎（Risk Engine）。它对您梯队的月度风险价值（VaR）进行建模，根据官方 6.5% VaR 目标自动调整每笔订单的仓位大小，补偿后续网格订单的去杠杆效应，遵守 D-Leverage 限制，并通过月度回撤保护守护
FJ Universe Quant Intelligence
Frantisek Juris
专家
概述 FJ UNIVERSE Quantum Intelligence EA 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动智能交易系统，以马尔可夫（Markov）状态转换模型作为其核心信号引擎。它基于可配置的回溯窗口，通过价格的滚动对数收益率将市场划分为三种状态——多头、空头或盘整，随后构建一个实时转换矩阵，学习当前状态之后出现上涨与下跌的概率，并将其凝练为单一的方向性信号。只有当该概率优势足够强、能够越出可配置的死区时，系统才会考虑开仓，从而在震荡行情中保持空仓，仅在真正具有统计学把握时建仓。 本 EA 构建于经过验证的 FJUNIVERSE 系列框架之上，该框架由 ADX REGIME、RSI MACDON 与 HFT TURBO 共享。它增加了八种策略模式、可选的平均成本法（Dollar Cost Averaging）、可选的自动手数恢复、严格的多层风控模块、过度杠杆保护的保证金管理器、实时图表面板，以及完整的 Discord 与 Telegram 通知系统。该模型具备因果性与向前推进（walk-forward）特性，仅从已完成的 K 线中学习（无未来函数偏差）。在测试中，它作
FJ Universe WEALE Price List Analyzer
Frantisek Juris
实用工具
WEALE Price List | 适用于 MetaTrader 5 的 Wealth Engine 资金扫描工具 WEALE Price List 是一款 MetaTrader 5 (MT5) 实用脚本，它会显示在您的 Market Watch 中每个交易品种上填满完整 Wealth Engine DCA 阶梯所需的资金量。 这款工具是 FJ Universe Wealth Engine (WEALE) 智能交易系统的规划辅助工具。Wealth Engine 负责运行策略，而 WEALE Price List 帮助您决定在哪里运行它。该脚本会扫描您 Market Watch 中的每个交易品种，读取实时合约规格，并生成一份清晰的 CSV 报告。除了经典的最小手数成本之外，它还新增了一个数值，即 WEALE Price，然后将整个列表按所需资金从少到多进行排序。它仅是一款分析工具。它不会开立任何订单，也不会更改您账户上的任何内容。 WEALE Price 是指当某个交易品种上第一笔也是最小的一笔订单等于一个经纪商最小手数时，填满整个零和恢复阶梯所需的总资金。Wealth Engine
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