FJ Universe M Printer

FJUNIVERSE M. PRINTER EA - 面向 MT5 的高杠杆 DCA 恢复型 Expert Advisor（M1 剥头皮）

FJUNIVERSE M. PRINTER 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动 高杠杆、高频 DCA 恢复型 Expert Advisor，专为 M1（1 分钟）时间框架下的强趋势市场而设计。该 EA 将基于网格的加仓引擎与基于净值的恢复模块相结合，随市场运动推动已开仓位，并在账户净值超过预设安全水平的瞬间平掉所有未结订单。如果你交易过 XAUUSD（黄金）、BTCUSD、US30、NAS100、GER40 等高波动品种，或在 Prop 公司账户或实盘高杠杆账户上交易过高动量外汇对，那么这款 EA 正是为此类环境量身打造。

重要风险警告 - 购买前必读：本 Expert Advisor 使用 马丁格尔式手数恢复、美元成本平均（DCA）和高杠杆。这些技术本质上属于高风险。在长时间回撤、闪崩、新闻脉冲或趋势在保证金耗尽前未朝有利方向展开的行情中，该 EA 可能完全爆仓。过往回测结果、历史表现和模拟净值曲线并不预示未来结果。始终先在模拟账户上进行前向测试，始终运行完整的样本外回测，切勿使用你无法承受损失的资金。另请阅读下方 "账户隔离" 章节 - 该 EA 监控整个账户余额与净值，必须 在专用账户上独立运行。

适用对象

管理 专用高杠杆经纪商账户 （1:500、1:1000、1:2000 及以上）并希望在 M1 上使用全自动剥头皮引擎的交易者

（1:500、1:1000、1:2000 及以上）并希望在 M1 上使用全自动剥头皮引擎的交易者 寻找强趋势日第一阶段激进引擎的 Prop 公司挑战参与者，配备严格的 Kill Switch 与"最后一轮"停机

已在独立账户上运行其他 FJU EA 的 FJUNIVERSE 社区成员

希望获得透明、完全可配置、并内置 实时 Discord 与 Telegram 报告 的 EA 的用户

的 EA 的用户 理解 马丁格尔与 DCA 恢复为高风险并接受账户爆仓作为可能结果的操作者

不适用对象

仅拥有单个无法承受损失的小账户的交易者

试图在同一账户上组合多个 EA 的用户 - 该 EA 全局监控余额与净值，会关闭无关仓位

长期、低风险、买入持有型投资者

在低杠杆受监管账户（1:30）上交易的交易者，网格无法正常展开

期待带有利润保证的"设置后忘记"系统的人 - 交易中不存在这种东西

核心概念 - M. Printer 的工作原理

在每根新的 M1 K 线上，EA 评估市场并根据简单、确定的距离规则放置 LONG 订单和/或 SHORT 订单。只有当价格从该方向第一笔未结订单的开仓价又移动了一个可配置百分比（ percentDistance ）之后，才会放置该方向的新订单。这意味着只要趋势继续推进，EA 就会加仓 - 这就是网格与马丁格尔剥头皮系统所采用的经典 DCA（美元成本平均）结构。

每笔独立交易都有固定的止盈（ PRINT_TP_PERC ，默认 0.5%）和止损（ PRINT_SL_PERC ，默认 5%）。由于止盈相对于止损较小，EA 依赖 高频交易、趋势延续和 Auto Lot Recovery 来复利化并弥补回撤。一旦达到 Equity Manager 安全水平，所有未结交易同时平仓，恢复周期重新开始。

主要功能

高频 M1 加仓引擎 - 每根 K 线评估一次，专为 1 分钟时间框架设计

- 每根 K 线评估一次，专为 1 分钟时间框架设计 双向网格 - 同时运行 LONG 与 SHORT 梯队，可配置方向过滤（BOTH / LONG ONLY / SHORT ONLY）

- 同时运行 LONG 与 SHORT 梯队，可配置方向过滤（BOTH / LONG ONLY / SHORT ONLY） 美元成本平均（DCA） 模块 - 自动更新整个开仓篮的止盈

模块 - 自动更新整个开仓篮的止盈 Auto Lot Recovery： FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN （基于实时净值与余额回撤的恢复）

（基于实时净值与余额回撤的恢复） Equity Manager Kill Switch - 当净值超过余额加 TP Percent 一半时，关闭所有仓位并从 0 重新开始手数计算

- 当净值超过余额加 TP Percent 一半时，关闭所有仓位并从 0 重新开始手数计算 净值目标自动停机 - 可选硬净值目标，完全停止 EA 并从图表上移除

- 可选硬净值目标，完全停止 EA 并从图表上移除 最后一轮模式 - 结束当前开仓篮后不再开新交易（非常适合周末、新闻事件、Prop 公司出金准备）

- 结束当前开仓篮后不再开新交易（非常适合周末、新闻事件、Prop 公司出金准备） 四种手数计算模式 - 固定 LOT、CURRENCY_AMOUNT、PERCENT_OF_BALANCE、PERCENT_OF_EQUITY

- 固定 LOT、CURRENCY_AMOUNT、PERCENT_OF_BALANCE、PERCENT_OF_EQUITY 经纪商 Fill Policy 自动检测 - 自动选择 FOK、IOC 或 RETURN

- 自动选择 FOK、IOC 或 RETURN 实时 Discord 与 Telegram 报告 - 每笔订单、每次平仓、每个净值事件通过 webhook 或机器人广播

- 每笔订单、每次平仓、每个净值事件通过 webhook 或机器人广播 自定义品牌 - 在每条 Discord 结果消息中加入你自己的链接与昵称（非常适合信号销售者与社区）

- 在每条 Discord 结果消息中加入你自己的链接与昵称（非常适合信号销售者与社区） 单笔交易级别的 完整 Magic Number 隔离 （默认 magic 260418 ）

（默认 magic 260418 ） 带去重检测的消息队列投递，不会刷屏你的 Discord 频道

推荐市场与品种

该 EA 是一款 趋势跟随型 DCA 剥头皮系统。在表现出强烈日内方向性运动与深度流动性的品种上表现最佳。历史上观察到的候选标的包括：

XAUUSD（黄金） - M1 上的大幅方向性运动，在大多数经纪商处点差较紧，是高杠杆加仓的理想品种

- M1 上的大幅方向性运动，在大多数经纪商处点差较紧，是高杠杆加仓的理想品种 主要股指 - US30（道琼斯）、US100 / NAS100（纳斯达克）、GER40（DAX）、SPX500（标普 500）

- US30（道琼斯）、US100 / NAS100（纳斯达克）、GER40（DAX）、SPX500（标普 500） 在加密友好型 MT5 经纪商处的 BTCUSD、ETHUSD

有趋势的主要外汇对 - 东京/伦敦重叠时段的 XXXJPY 交叉盘、新闻日的 GBPUSD

- 东京/伦敦重叠时段的 XXXJPY 交叉盘、新闻日的 GBPUSD 库存报告期间的 WTI / USOIL

在投入真实资金之前，始终先进行 10 年 tick 数据回测并至少运行 3 个月的前向模拟。每个经纪商、品种与杠杆设置的表现都不同。不要假设 EA 在你的设置上会像在卖家或其他用户账户上那样工作。

推荐时间框架

设计使用的时间框架为 M1（1 分钟）。所有 K 线间距离逻辑、DCA 节奏与恢复计算都围绕 M1 快速评估构建。更高的时间框架会大幅降低交易频率并破坏复利逻辑。

账户隔离 - 强制要求

该 EA 在每个 tick 上监控整个交易账户余额与净值。Equity Manager 会在净值超过计算出的安全水平时立即平掉所有未结仓位，而 Auto Lot Recovery 模块从 ACCOUNT_BALANCE - ACCOUNT_EQUITY 中读取回撤。如果你在同一账户上运行 其他 EA、手动交易或跟单，这些仓位将 被影响、被关闭或扭曲 M. Printer 的恢复计算。

请为此 EA 使用专用账户。不运行其他 EA、不进行手动交易、不进行信号跟单 - 该 EA 独立运行。

推荐经纪商环境

杠杆： 至少 1:500；推荐 1:1000 或 1:2000，以便网格在不触发早期追加保证金的情况下展开

至少 1:500；推荐 1:1000 或 1:2000，以便网格在不触发早期追加保证金的情况下展开 点差： 尽可能紧 - 首选 Raw 或 ECN 账户；宽固定点差会吞噬 0.5% 的 TP

尽可能紧 - 首选 Raw 或 ECN 账户；宽固定点差会吞噬 0.5% 的 TP 执行： 快速 VPS 执行（ping 低于 50 毫秒），经纪商支持 FOK 或 IOC fill policy

快速 VPS 执行（ping 低于 50 毫秒），经纪商支持 FOK 或 IOC fill policy 佣金模型： 由于该 EA 是高频剥头皮系统，强烈推荐每手佣金较低的经纪商

由于该 EA 是高频剥头皮系统，强烈推荐每手佣金较低的经纪商 无对冲限制： EA 同时开 LONG 与 SHORT，需要对冲型账户

EA 同时开 LONG 与 SHORT，需要对冲型账户 Stop Levels：低或为零的 stop level，以免阻止 0.5% TP

Expert Advisor 输入 - 完整参数参考

PRINT STRATEGY SETTINGS

参数 默认值 说明 PRINT_TP_PERC 0.5 每笔独立交易的止盈距离（百分比），相对于开仓价。按设计取小值 - EA 依赖高频与恢复复利，而非单笔交易的 R:R。 PRINT_SL_PERC 5 每笔独立交易的止损距离（百分比），相对于开仓价。大于 TP，因为网格预期趋势运动中的回调。 useSecurityStopLoss true 启用独立交易的硬止损，防止单笔订单偏离平均价格超过 PRINT_SL_PERC 。 percentDistance 0.05 新同向订单被允许之前价格必须移动的最小距离（相对于最后开仓价的百分比，随已开同向订单数量缩放）。这控制网格的密度或宽度。 costOfSingleOrder 10 单笔订单的基础成本 - 根据 costFormat 解释为 LOT、CURRENCY_AMOUNT、PERCENT_OF_BALANCE 或 PERCENT_OF_EQUITY。 costFormat PERCENT_OF_BALANCE 基础订单大小的解释方式：LOT、CURRENCY_AMOUNT、PERCENT_OF_BALANCE 或 PERCENT_OF_EQUITY。

MANIPULATION DURING TRADING

参数 默认值 说明 additionalPercentageToRecovery 10 启用 Auto Lot Recovery 时，加到亏损恢复目标上的百分比。较大的值恢复更快但上调也更快。请谨慎处理。 closeAllTradesOnEquityHigherThen 0.0 硬净值目标（账户货币）。当净值超过该水平时，EA 关闭所有仓位并从图表移除自身。设为 0 禁用。示例：以 1000 USD 开始并设置为 1200 时，EA 会在 +20% 时停止。 lastCycleOfPRINT false 设置为 true 时，EA 结束当前开仓篮，阻止所有新入场，一旦平仓完毕即自动将自身从图表移除。可在新闻事件、周末或 Prop 公司出金期间使用。

EA GENERAL SETTINGS

参数 默认值 说明 orderComment FJUNIVERSE | PRINT | TRADE 附加到每笔订单的备注，便于在交易历史中过滤。 magicNumber 260418 唯一 magic number，确保 EA 只管理自己的交易。如果在不同品种上运行多份副本，请更改此值。 useFillingPolicy true 自动选择经纪商的首选 fill policy（FOK、IOC、RETURN）。仅当你的经纪商在自动检测下拒绝订单时才禁用。

BRANDING AND REPORTING (OPTIONAL)

参数 默认值 说明 brandLinkName （空） 附加到每条 Discord 结果嵌入的链接显示名称。 brandLinkURL （空） 附加到每条 Discord 结果嵌入的 URL - 非常适合信号社区与 EA 转售者。 discordNickName ANONYMOUS 出现在每份 Discord 报告中的昵称。 discordWebhookLogs （空） 用于技术日志与订单事件的 Discord webhook。 discordWebhookResults （空） 用于平仓交易结果卡片的 Discord webhook。 telegramNickName ANONYMOUS 结果消息的 Telegram 显示名称。 telegramBotToken （空） 用于实时报告的 Telegram 机器人 token。从 BotFather 获取。 telegramChatID （空） 接收消息的 Telegram Chat ID。

安装与配置指南

在对冲环境中开设高杠杆（1:500+）专用 MT5 账户。该账户必须仅运行此 EA。 使用你完全能够承受损失的资金为账户充值。 将 EA 附加到所选品种（XAUUSD、US30、BTCUSD 等）的 M1 图表上。 在 MetaTrader 5 中启用算法交易（"Algo Trading"按钮必须为绿色）。 如果需要实时报告，在 EA 属性中允许用于 Discord webhook 与 Telegram API 的 WebRequest。 从默认参数和尽可能小的 costOfSingleOrder 开始。仅在完成完整回测与至少 30 天前向模拟运行后再进行扩展。 使用到经纪商服务器 ping 低于 50 毫秒的 VPS。家庭 Wi-Fi 无法承受 M1 恢复运行。 将 closeAllTradesOnEquityHigherThen 设为合理的周或月净值目标，并在周末前使用 lastCycleOfPRINT 关闭开仓篮。

回测指南

在 MT5 Strategy Tester 中使用 Every Tick Based on Real Ticks

使用至少 5-10 年 的历史数据进行测试

的历史数据进行测试 包含 真实点差 - 不要使用零点差测试

- 不要使用零点差测试 运行 样本外 周期：在一个窗口优化，在另一个窗口验证

周期：在一个窗口优化，在另一个窗口验证 在你将实盘使用的确切 品种与时间框架（M1） 上运行

上运行 在多种 市场体制 中测试 - 2020 COVID 脉冲、2022 黄金牛市，尽可能包含 2008 危机数据

中测试 - 2020 COVID 脉冲、2022 黄金牛市，尽可能包含 2008 危机数据 记住：完美的回测不保证实盘交易中哪怕一天的盈利

风险免责声明

杠杆产品交易涉及高风险，可能导致超过初始投资的损失。FJUNIVERSE M. PRINTER 使用高杠杆、马丁格尔式手数恢复与 DCA 加仓。在不利市场条件下 - 特别是剧烈回撤、闪崩、低流动性时段、主要新闻事件、开盘跳空或经纪商端执行问题 - 该 EA 可能完全爆掉所附加的交易账户。 过往表现、回测净值曲线、Strategy Tester 报告、截图、Myfxbook 链接或信号历史并不意味着未来结果有保证。每位交易者的账户、经纪商、杠杆、点差、执行速度与资金规模都不同，结果 将会不同。 通过购买并使用此 EA，你确认交易结果的责任完全由你承担。EA 作者、FJUNIVERSE 和 MQL5 Marketplace 不对因使用此软件而产生的任何财务损失负责。使用风险自担。仅用你能承受损失的资金交易。

兼容性

仅限 MetaTrader 5（MT5）平台

需要对冲型账户

推荐 Windows VPS（也支持带 Wine 的 Linux VPS）

Fill policy：FOK、IOC 或 RETURN - 自动检测

与所有支持高杠杆的主要 MT5 经纪商兼容

支持

加入 FJUNIVERSE 社区，获取配置指南、实时 Discord 报告模板、Telegram 机器人教程、按品种的参数预设与社区回测。支持通过 MQL5 的内置消息系统提供。