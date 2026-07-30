FJ Universe WEALE Price List Analyzer

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    Frantisek Juris

    Frantisek Juris

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    你好！
    感谢你访问我的个人资料——我非常感激！
    我是一名全职旅行者，曾在软件测试和开发领域担任自动化专家。我曾在捷克布拉格的 Vodafone、NCR 和 Global Payments 等公司工作。
    我在2021年结束了最后一个企业项目。从2011年开始，我就一直关注加密技术（最初从挖矿入手）。2019年，我决定完成手头的项目，并开始环游世界，专注于深入学习加密货币交易。到2020年底，我开始将自动化和交易的经验结合起来，构建了我的第一个交易机器人。
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  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

WEALE Price List | 适用于 MetaTrader 5 的 Wealth Engine 资金扫描工具

WEALE Price List 是一款 MetaTrader 5 (MT5) 实用脚本，它会显示在您的 Market Watch 中每个交易品种上填满完整 Wealth Engine DCA 阶梯所需的资金量。

这款工具是 FJ Universe Wealth Engine (WEALE) 智能交易系统的规划辅助工具。Wealth Engine 负责运行策略，而 WEALE Price List 帮助您决定在哪里运行它。该脚本会扫描您 Market Watch 中的每个交易品种，读取实时合约规格，并生成一份清晰的 CSV 报告。除了经典的最小手数成本之外，它还新增了一个数值，即 WEALE Price，然后将整个列表按所需资金从少到多进行排序。它仅是一款分析工具。它不会开立任何订单，也不会更改您账户上的任何内容。

WEALE Price 是指当某个交易品种上第一笔也是最小的一笔订单等于一个经纪商最小手数时，填满整个零和恢复阶梯所需的总资金。Wealth Engine 会构建一个由若干订单组成、向下延伸至可配置深度的美元成本平均 (DCA) 阶梯，并对每笔订单进行规模设定，使得价格从最新一笔订单出现小幅反弹时，整个订单组合便能回到保本点。固定定义该阶梯的三个输入项，将最小的订单锚定在一个最小手数上，填满每一笔订单所需的总资金便成为每个交易品种一个清晰的数值。这个数值就是 WEALE Price，它与 Wealth Engine 在相同配置下所报告的最低总投资额一致。

由于每一笔更深的订单都必须足够大，才能将订单组合的均价向更新、更低的价格拉低，因此阶梯越深，规模就越大。举例来说，在若干订单上采用 90% 这样较深的设置会产生较高的 WEALE Price，而较浅的深度或较高的恢复百分比则会降低总额。这些数值的计算方式与 Wealth Engine 的计算方式完全一致。

Features:

  • 一次性扫描您 Market Watch 中当前选中的每个交易品种。
  • 计算 WEALE Price，即从一个经纪商最小手数开始、填满完整 Wealth Engine 阶梯所需的总资金。
  • 采用与 FJ Universe Wealth Engine 智能交易系统相同的零和恢复阶梯数学模型，因此估算结果与 Wealth Engine 会构建的方案一致。
  • 将报告按所需资金从少到多进行排序，使资金要求最低的交易品种位于顶部。
  • 为每个交易品种报告经典的最小手数成本、最小手数、多头隔夜利息、空头隔夜利息、隔夜利息类型以及当前点差。
  • 在经纪商提供相关信息的情况下，报告所属板块、行业、国家以及完整的每周交易时段时间。
  • 将全部内容导出为带时间戳的 CSV 文件，可在任意电子表格软件中打开。
  • 对任何无法计算阶梯的交易品种标记为 N/A，并将其置于报告末尾。
  • 不开立任何订单，也不修改账户上的任何内容，因此在实盘终端上运行是安全的。

Configuration Settings:

  • 订单数量 (numberOfOrders)：阶梯从入场价格向下延伸至最大深度所包含的订单数量。请设置为您计划在 Wealth Engine 中使用的相同数值。
  • 入场价下方深度 (minusPercentMax)：阶梯延伸至当前价格下方的深度，以百分比表示。数值为 100 时，阶梯会一直铺展至接近零的价位。深度越大，意味着更深的订单规模越大，WEALE Price 也越高。
  • 恢复利润百分比 (recoveryProfitInPercentage)：最后一笔订单上方的保本距离，以百分比表示。这是零和恢复设计的核心。数值越高，每笔订单可以越小，所需的总资金也越低。

报告列的顺序如下：交易品种、快照价格、最小手数成本、WEALE Price（其确切配置显示在表头中）、最小手数、多头隔夜利息、空头隔夜利息、隔夜利息类型、点差、板块、行业、国家，以及从周一到周日每一天的交易时段。

如何使用本工具：
1. 将脚本复制到 MQL5 Scripts 文件夹，并在 MetaEditor 中编译它。
2. 将您想要研究的交易品种添加到 Market Watch 中，因为脚本恰好只扫描其中选中的品种。
3. 将脚本拖放到任意图表上，并将订单数量、入场价下方深度和恢复利润百分比设置为与您的 Wealth Engine 方案一致。
4. 确认。脚本会将一份带时间戳的 CSV 写入公共 Files 文件夹，并在 Experts 日志中打印出完整路径。
5. 在任意电子表格中打开该 CSV。这些行已经按所需资金从少到多排好序。

关于风险的诚实说明：这是一款规划工具，而非交易系统，也不是市场预测。它不开立订单，也不承诺利润。资金数值遵循 Wealth Engine 系列的惯例，即将报价货币视为接近账户货币，因此对于交叉货币的交易品种，这些数值属于接近的规划估算值，而非精确的结算数字。交易杠杆产品涉及重大亏损风险，而 DCA 策略在市场下跌期间会按设计承受回撤。过往表现和回测并不保证未来结果，您自己的数字可能会因经纪商、合约规模、点差、隔夜利息和执行情况而有所不同。请仅使用您能够承受损失的风险资金进行规划，并在适当情况下咨询合格的金融专业人士。

本工具非常适合使用 FJ Universe Wealth Engine 并希望在投入资金前选择合适交易品种的交易者。它在 MetaTrader 5 上运行，可配合您 Market Watch 中的任意经纪商交易品种使用，在实盘和模拟终端上同样运作良好。它是 FJ Universe Wealth Engine 以及更广泛的 FJ Universe 交易工具与实盘信号系列的配套工具，您可以在我的 MQL5 个人资料中找到它们。

作者：FJUNIVERSE，为 MetaTrader 5 打造自动化交易工具。我的联系方式和更多产品可在我的 MQL5 个人资料中查看。

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5 (3)
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Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
作者的更多信息
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
实用工具
FJUNIVERSE | MT5 最小手数价格快照工具 一种简单有效的方法来了解每笔交易的风险。 此脚本旨在帮助初学者交易者清楚地了解在“市场观察”中列出的每个符号上进行最小手数交易的潜在风险。只需点击一下，脚本就会根据当前市场（卖方）价格和合约规模，计算以最小手数开仓的估计价值。然后，它会确定如果该工具的价格跌至零，将面临多少风险。 所有结果都保存在结构化的CSV文件中，并打印到MetaTrader终端日志中以便快速查看。 功能： 根据当前市场价格计算每个符号的最小货币敞口。 显示并导出基于100%价格下跌的潜在最大损失（针对最小允许手数）。 获取当前价格的快照，以确保数据的准确性和反映实时市场条件。 将结果保存在整洁的CSV格式中，包含四列：符号、快照价格、最小手数价格（以账户货币计）、最小手数规模。 适用于您的经纪商支持的所有类型的工具，包括外汇对、股票、指数和大宗商品。 易于使用：只需从任何图表运行脚本，无需配置或交易操作。 使用场景： 评估和比较交易各种符号的实际成本。 计算DCA、网格或其他交易策略的最小成本。 在进入交易之前了解每种工具的最大风险敞口。 适合初学者和中级交
FJ Universe DCA Investor
Frantisek Juris
5 (3)
专家
DCA 投资机器人 | MetaTrader 5 交易机器人 一款专为简化并优化您在 MetaTrader 5 (MT5) 上的交易策略而设计的自动化交易解决方案。 此专家顾问 (EA) 采用纪律严明的美元成本平均法 (DCA) 策略来执行买入头寸并高效管理交易。它会评估开仓买入的条件，并在每根新K线开盘后更新止盈水平。如果没有活跃交易，将启动新交易。对于现有交易，EA 会将“totalInvestmentForBot”除以“numberOfOrders”计算，以在当前价格下方创建 DCA 网格，用于后续订单，确保战略性风险管理。 所有交易信号都会直接发送到 Discord 服务器进行实时监控，并可根据您的偏好进行定制。 功能特点： 在新的K线开盘时执行买入头寸，如果没有活跃交易，则触发新订单。 根据平均价格的百分比（输入“takeProfitInPercentage”）计算并更新止盈水平，不包括掉期费用。 通过将“totalInvestmentForBot”分配到指定的“numberOfOrders”中，实现 DCA 网格策略，用于价格下跌100%时的订单。 与 Discord 集成
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
专家
DCA对冲机器人 | MetaTrader 5 做空交易机器人 通过DCA对冲机器人掌握熊市，这是一款专为优化MetaTrader 5 (MT5) 做空策略而设计的自动化交易解决方案。 此专家顾问（EA）采用纪律严明的美元成本平均法（DCA）策略，在波动或上涨的市场中执行卖单并高效管理交易。它评估开仓卖单的条件，并在每根新K线开盘后更新止盈水平。如果没有活跃交易，将启动新的卖单。对于现有交易，EA通过将“totalInvestmentForBot”除以“numberOfOrders”来计算，以在当前价格之上创建DCA网格，用于后续的卖单，通过在价格上涨时平均分配仓位来战略性地管理风险。当价格从初始入场点上涨+100%时，网格停止创建新订单，此时如果不加以管理，仓位可能面临清算风险。 实时交易信号直接发送到您的Discord服务器，可根据您的交易风格和偏好进行完全定制。 功能特点： 在新K线开盘时执行卖单，当没有活跃交易时启动新订单。 以平均价格下方的百分比（通过“takeProfitInPercentage”）计算并更新止盈水平，不包括掉期费用，以实现成本效益高的交易。 通过将“tot
FJ Universe HFT Turbo
Frantisek Juris
专家
HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 交易机器人 用 HFT TURBO BOT 加速您的交易——一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 设计的尖端自动化交易解决方案。此专家顾问（EA）采用高频交易（HFT）策略，以小额止盈目标和高杠杆执行闪电般的交易，最大限度地抓住波动市场的机会。 专为追求速度与精准的交易者打造：HFT TURBO BOT 在每根新K线开盘时开立买入或卖出仓位，并支持自定义止损和止盈水平。无论您更喜欢按手数交易还是固定货币金额，这个EA都能提供灵活性，完美适配您的风格。 策略： LONG：每个周期仅开立一个多头仓位，实现稳定盈利。 SHORT：每个周期仅开立一个空头仓位，实现针对性盈利。 TREND：每个周期根据上一根已关闭K线的方向开立一个多头或空头仓位。 REVERSE：每个周期根据上一根已关闭K线的相反方向开立一个多头或空头仓位。 COMBO：每个周期同时开立多头和空头仓位，实现多元化交易。 LONG_EXTREME：每根K线收盘时开立多头订单，适合激进的看涨策略。 SHORT_EXTREME：每根K线收盘时开立空头订单，完美适合看
FJ Universe AIX Grok Assistant
Frantisek Juris
实用工具
AIX GROK FJU ASSISTANT | MetaTrader 5人工智能驱动的交易顾问 通过AIX GROK FJU ASSISTANT改变您的交易方式，这是一款先进的MetaTrader 5 (MT5) 专家顾问（EA），利用xAI开发的GROK尖端人工智能技术，提供实时技术分析和交易洞察。这款EA专为新手和经验丰富的交易者设计，将您的MT5图表连接到GROK AI，直接向您的Discord或Telegram发送数据驱动、无情绪干扰的交易信号。通过在每次K线收盘时分析图表数据，AIX GROK FJU ASSISTANT帮助您做出更明智、更快速的决策，以人工智能的精度增强您的手动交易策略。 无论您是进行超短线交易、波段交易还是管理长期头寸，这款EA提供无与伦比的灵活性和实时支持，帮助您在波动市场中保持领先。探索人工智能驱动的交易如何提升您的表现并在金融市场中开启新机遇。 为什么选择AIX GROK FJU ASSISTANT？ 利用人工智能的力量，革新您的交易体验。以下是交易者信赖这款EA的原因： 实时人工智能分析：无缝连接MT5图表与GROK AI，在每次K线收盘时分析数
FJ Universe Volatility Checker
Frantisek Juris
实用工具
FJUNIVERSE | MT5 波动率与最小手数快照工具 一键强大扫描器，立即揭示您市场观察列表中每个品种的真实风险与波动率 —— 使用当前图表时间周期。 此脚本计算经纪商定义的最小手数对应的美元风险值，并基于所有已加载K线生成完整的波动率画像。结果保存为清晰的 CSV 文件，同时输出到 MetaTrader 日志，并附带分析的K线数量。 功能特性： 计算 MINPRICE：价格跌至零时的风险，使用公式 最小手数 × Ask价 × 合约规模 显示 SNAP：当前Ask价格，完整精度 展示 MINLOT：经纪商允许的最小交易手数 计算 波动率（始终为正值） 基于全部可用K线： AVGD 平均日波幅 % ( |H-L|/O ) AVGL 平均上涨幅度 % ( |H-O|/O ) AVGS 平均下跌幅度 % ( |L-O|/O ) MINL 最小非零上涨幅度 %（排除持平） MINS 最小非零下跌幅度 %（排除持平） MAXL 最大上涨幅度 % MAXS 最大下跌幅度 %（取绝对值） BARS 分析的K线数量 导出 11列CSV： PAIR,SNAP,MINPRICE,MINLOT,AVG
FJ Universe AIT Grok Trading Agent
Frantisek Juris
实用工具
MetaTrader 5 智能交易系統（Expert Advisor），整合 Grok AI（xAI），提供實時圖表分析、可自訂訊號以及自動交易支援。 Grok AI Trader - FJU Assistant 是一款 MT5 智能交易系統（EA），可將您的 MetaTrader 5 平台直接連接到 xAI 的 Grok AI。透過預設或自訂提示詞，它會在每根K線收盤時分析圖表數據（OHLC、成交量等），提供技術洞察、交易建議，並可選擇自動執行訂單。訊號與報告可發送到 Discord 或 Telegram 進行監控。此 EA 適合希望將 AI 驅動分析與手動或半自動策略相結合的交易者，適用於外匯、股票、商品等多種資產。 主要功能： 利用 Grok AI 模型對 MT5 圖表數據進行實時 AI 分析。 可自訂提示詞、交易風格（剝頭皮、日內交易、波段交易）以及回應詳細程度。 可選擇自動開單（單筆交易、每根K線一單、或 DCA 模式），並帶有方向過濾。 透過 Discord webhook 或 Telegram 機器人實現即時通知與日誌記錄。 支援多時間框架K線數據查詢（最多 50 根K線
FJ Universe RSI macd
Frantisek Juris
专家
概述 FJUNIVERSE RSI MACDON EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动智能交易系统，以 RSI（相对强弱指数）和 MACD（移动平均收敛散度）作为核心信号引擎。在每笔交易开仓之前，EA 会同时评估多达十个可配置的 RSI 和 MACD 条件。所有条件必须同时满足。这种方法减少了虚假入场，提高了账户中每个持仓的质量。本 EA 是原版 FJ UNIVERSE HFTT Expert Advisor 的扩展版本... 该 EA 包含八种交易策略模式、动态成本平均（DCA）引擎、自动手数恢复系统，以及实时显示每个信号条件状态的图表过滤器面板。 信号引擎 — RSI 和 MACD 条件 每次入场均由 FJU EYE 过滤器控制。以下条件可供选择，每个条件均可独立启用或禁用： RSI 水平过滤器： 仅当 RSI 处于或低于阈值，或处于或高于阈值时入场 RSI 看涨背离： 价格创新低而 RSI 创更高低点 RSI 看跌背离： 价格创新高而 RSI 创更低高点 MACD 柱状图上升： 柱状图值高于前一根 K 线 MACD 柱状图下降： 柱状图值低于前一根 K 线 M
FJ Universe ADX Regime
Frantisek Juris
专家
概述 FJUNIVERSE ADX REGIME EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易专家顾问，使用平均趋向指标 (ADX) 和方向运动指标 (+DI / -DI) 作为核心信号引擎。EA 检测当前市场状态——趋势、震荡或过渡——并相应调整交易逻辑。每次入场都需要在 bar[1] 和 bar[0] 之间确认 +DI / -DI 交叉，同时配合可配置的 ADX 强度和动量过滤器，所有条件必须同时满足。该方法消除了震荡市场中的虚假入场信号，确保仅在市场展现真实方向动能时开仓。 EA 包含七种交易策略模式：精确的动态（DYNAMIC）模式切换引擎、美元成本平均（DCA）系统、自动手数恢复计算器、实时图表监控面板，以及覆盖每个交易事件的 Discord 和 Telegram 实时通知。本版本引入了动态策略切换，通过 ADX 将市场分为三个阶段，自动在纯趋势交易、谨慎灰色区域交易和完全停止震荡交易之间切换。 信号引擎 — ADX 和 DI 交叉条件 每个交易决策的核心是 +DI 和 -DI 的交叉。当 +DI 上穿 -DI 时触发买入，当 -DI 上穿 +DI 时触发卖出。
FJ Universe M Printer
Frantisek Juris
专家
FJUNIVERSE M. PRINTER EA - 面向 MT5 的高杠杆 DCA 恢复型 Expert Advisor（M1 剥头皮） FJUNIVERSE M. PRINTER 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动 高杠杆、高频 DCA 恢复型 Expert Advisor ，专为 M1（1 分钟）时间框架下的强趋势市场 而设计。该 EA 将基于网格的加仓引擎与基于净值的恢复模块相结合，随市场运动推动已开仓位，并在账户净值超过预设安全水平的瞬间平掉所有未结订单。如果你交易过 XAUUSD（黄金）、BTCUSD、US30、NAS100、GER40 等高波动品种，或在 Prop 公司账户或实盘高杠杆账户上交易过高动量外汇对，那么这款 EA 正是为此类环境量身打造。 重要风险警告 - 购买前必读： 本 Expert Advisor 使用 马丁格尔式手数恢复、美元成本平均（DCA）和高杠杆 。这些技术本质上属于高风险。在长时间回撤、闪崩、新闻脉冲或趋势在保证金耗尽前未朝有利方向展开的行情中，该 EA 可能完全爆仓 。 过往回测结果、历史表现和模拟净值曲线并不预示未来结果。 始终
FJ Universe PROP rsi macd
Frantisek Juris
专家
概述 FJU PROP RSI MACD 是一款专为 MetaTrader 5 设计的全自动智能交易系统 (EA),面向自营交易公司挑战、注资账户以及任何需要严格风险管理规则的账户。它是原版 FJUNIVERSE RSI MACDON 信号引擎的自营级演进版,在信号核心之上加入三层保护层:让机器人像有纪律的人类一样交易、自动执行规则手册,并在终端重启后保留每日计数器状态。 信号核心使用与标准版 FJUNIVERSE RSI MACDON 相同的 RSI 加 MACD 十条件组合。每次入场都通过 FJU EYE 过滤器。引擎之上:Human-AI Cloak 让下单时机人性化,Risk Management Guards 包含日、周、整体熔断开关,Trading Rules Guardian 自动应对新闻事件并防止隔夜持仓。适合需要遵守 5% 日亏损和 10% 最大亏损常见限制、不在重大新闻期间交易、在换日前平仓、限制每日交易数、并且在任何审核员看来都像一位谨慎的自由裁量交易者的 EA。 三层保护层 Human-AI Cloak。 可配置睡眠窗口、N 选一随机跳过信号、下单前 1 到 3
FJ Universe DCA DwxZero
Frantisek Juris
专家
DCA DWXZERO BOT | 兼容 Darwinex Zero 的 MetaTrader 5 交易机器人 这是一款自动化交易解决方案，专为在 MetaTrader 5 (MT5) 上使您的美元成本平均（Dollar-Cost Averaging，DCA）策略与 Darwinex Zero 协同运作而设计。 本智能交易系统（EA）是原版 FJ Universe DCA Investor 针对 Darwinex Zero 的进化版本。它采用相同的纪律性 DCA 策略：在每根新K线开启后评估开仓条件并更新止盈价位。若当前无活跃交易，则发起新订单。对于已有交易，EA 将 "totalInvestmentForBot" 除以 "numberOfOrders"，在当前价格下方构建 DCA GRID，实现策略性风险管理。 此外，EA 深度理解 Darwinex Zero 风险引擎（Risk Engine）。它对您梯队的月度风险价值（VaR）进行建模，根据官方 6.5% VaR 目标自动调整每笔订单的仓位大小，补偿后续网格订单的去杠杆效应，遵守 D-Leverage 限制，并通过月度回撤保护守护
FJ Universe Quant Intelligence
Frantisek Juris
专家
概述 FJ UNIVERSE Quantum Intelligence EA 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动智能交易系统，以马尔可夫（Markov）状态转换模型作为其核心信号引擎。它基于可配置的回溯窗口，通过价格的滚动对数收益率将市场划分为三种状态——多头、空头或盘整，随后构建一个实时转换矩阵，学习当前状态之后出现上涨与下跌的概率，并将其凝练为单一的方向性信号。只有当该概率优势足够强、能够越出可配置的死区时，系统才会考虑开仓，从而在震荡行情中保持空仓，仅在真正具有统计学把握时建仓。 本 EA 构建于经过验证的 FJUNIVERSE 系列框架之上，该框架由 ADX REGIME、RSI MACDON 与 HFT TURBO 共享。它增加了八种策略模式、可选的平均成本法（Dollar Cost Averaging）、可选的自动手数恢复、严格的多层风控模块、过度杠杆保护的保证金管理器、实时图表面板，以及完整的 Discord 与 Telegram 通知系统。该模型具备因果性与向前推进（walk-forward）特性，仅从已完成的 K 线中学习（无未来函数偏差）。在测试中，它作
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