FJ Universe WEALE Price List Analyzer

WEALE Price List | 适用于 MetaTrader 5 的 Wealth Engine 资金扫描工具

WEALE Price List 是一款 MetaTrader 5 (MT5) 实用脚本，它会显示在您的 Market Watch 中每个交易品种上填满完整 Wealth Engine DCA 阶梯所需的资金量。

这款工具是 FJ Universe Wealth Engine (WEALE) 智能交易系统的规划辅助工具。Wealth Engine 负责运行策略，而 WEALE Price List 帮助您决定在哪里运行它。该脚本会扫描您 Market Watch 中的每个交易品种，读取实时合约规格，并生成一份清晰的 CSV 报告。除了经典的最小手数成本之外，它还新增了一个数值，即 WEALE Price，然后将整个列表按所需资金从少到多进行排序。它仅是一款分析工具。它不会开立任何订单，也不会更改您账户上的任何内容。

WEALE Price 是指当某个交易品种上第一笔也是最小的一笔订单等于一个经纪商最小手数时，填满整个零和恢复阶梯所需的总资金。Wealth Engine 会构建一个由若干订单组成、向下延伸至可配置深度的美元成本平均 (DCA) 阶梯，并对每笔订单进行规模设定，使得价格从最新一笔订单出现小幅反弹时，整个订单组合便能回到保本点。固定定义该阶梯的三个输入项，将最小的订单锚定在一个最小手数上，填满每一笔订单所需的总资金便成为每个交易品种一个清晰的数值。这个数值就是 WEALE Price，它与 Wealth Engine 在相同配置下所报告的最低总投资额一致。

由于每一笔更深的订单都必须足够大，才能将订单组合的均价向更新、更低的价格拉低，因此阶梯越深，规模就越大。举例来说，在若干订单上采用 90% 这样较深的设置会产生较高的 WEALE Price，而较浅的深度或较高的恢复百分比则会降低总额。这些数值的计算方式与 Wealth Engine 的计算方式完全一致。

Features:

一次性扫描您 Market Watch 中当前选中的每个交易品种。

计算 WEALE Price，即从一个经纪商最小手数开始、填满完整 Wealth Engine 阶梯所需的总资金。

采用与 FJ Universe Wealth Engine 智能交易系统相同的零和恢复阶梯数学模型，因此估算结果与 Wealth Engine 会构建的方案一致。

将报告按所需资金从少到多进行排序，使资金要求最低的交易品种位于顶部。

为每个交易品种报告经典的最小手数成本、最小手数、多头隔夜利息、空头隔夜利息、隔夜利息类型以及当前点差。

在经纪商提供相关信息的情况下，报告所属板块、行业、国家以及完整的每周交易时段时间。

将全部内容导出为带时间戳的 CSV 文件，可在任意电子表格软件中打开。

对任何无法计算阶梯的交易品种标记为 N/A，并将其置于报告末尾。

不开立任何订单，也不修改账户上的任何内容，因此在实盘终端上运行是安全的。

Configuration Settings:

订单数量 (numberOfOrders)：阶梯从入场价格向下延伸至最大深度所包含的订单数量。请设置为您计划在 Wealth Engine 中使用的相同数值。

入场价下方深度 (minusPercentMax)：阶梯延伸至当前价格下方的深度，以百分比表示。数值为 100 时，阶梯会一直铺展至接近零的价位。深度越大，意味着更深的订单规模越大，WEALE Price 也越高。

恢复利润百分比 (recoveryProfitInPercentage)：最后一笔订单上方的保本距离，以百分比表示。这是零和恢复设计的核心。数值越高，每笔订单可以越小，所需的总资金也越低。

报告列的顺序如下：交易品种、快照价格、最小手数成本、WEALE Price（其确切配置显示在表头中）、最小手数、多头隔夜利息、空头隔夜利息、隔夜利息类型、点差、板块、行业、国家，以及从周一到周日每一天的交易时段。

如何使用本工具：

1. 将脚本复制到 MQL5 Scripts 文件夹，并在 MetaEditor 中编译它。

2. 将您想要研究的交易品种添加到 Market Watch 中，因为脚本恰好只扫描其中选中的品种。

3. 将脚本拖放到任意图表上，并将订单数量、入场价下方深度和恢复利润百分比设置为与您的 Wealth Engine 方案一致。

4. 确认。脚本会将一份带时间戳的 CSV 写入公共 Files 文件夹，并在 Experts 日志中打印出完整路径。

5. 在任意电子表格中打开该 CSV。这些行已经按所需资金从少到多排好序。

关于风险的诚实说明：这是一款规划工具，而非交易系统，也不是市场预测。它不开立订单，也不承诺利润。资金数值遵循 Wealth Engine 系列的惯例，即将报价货币视为接近账户货币，因此对于交叉货币的交易品种，这些数值属于接近的规划估算值，而非精确的结算数字。交易杠杆产品涉及重大亏损风险，而 DCA 策略在市场下跌期间会按设计承受回撤。过往表现和回测并不保证未来结果，您自己的数字可能会因经纪商、合约规模、点差、隔夜利息和执行情况而有所不同。请仅使用您能够承受损失的风险资金进行规划，并在适当情况下咨询合格的金融专业人士。

本工具非常适合使用 FJ Universe Wealth Engine 并希望在投入资金前选择合适交易品种的交易者。它在 MetaTrader 5 上运行，可配合您 Market Watch 中的任意经纪商交易品种使用，在实盘和模拟终端上同样运作良好。它是 FJ Universe Wealth Engine 以及更广泛的 FJ Universe 交易工具与实盘信号系列的配套工具，您可以在我的 MQL5 个人资料中找到它们。

作者：FJUNIVERSE，为 MetaTrader 5 打造自动化交易工具。我的联系方式和更多产品可在我的 MQL5 个人资料中查看。