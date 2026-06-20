Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version

Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。

该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。

该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。

主要交易理念

该 EA 专注于 XAUUSD，并采用混合型交易结构，结合以下功能：

趋势跟随入场

智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑

Fair Value Gap 识别与回测分析

支撑与阻力冲突检查

分阶段 Grid 恢复系统

标准 Martingale 选项

Hedging 与自定义对冲模式

篮子订单止盈管理

针对危险市场环境的 AI 风险防御

该 EA 的设计目标是避免盲目入场。它会在开启新的交易周期之前，先通过结构化决策引擎进行判断。一旦篮子订单启动，系统会根据所选阶段设置、风险状态、交易时段规则、点差、新闻状态以及 AI 风险等级来管理恢复逻辑。

五大智能保护引擎

该 EA 包含五个快捷保护引擎，可在 Inputs 参数顶部开启或关闭。

1. Shadow Edge Memory

该模块会在 EA 运行期间记录信号行为、篮子订单行为、市场状态、点差、交易方向、手数大小以及篮子订单结果。它帮助 EA 识别哪些市场条件较为干净，哪些条件具有压力或风险。

它可以追踪以下信息：

信号方向

市场状态

点差状态

篮子订单利润

篮子订单最大回撤

按小时统计的盈利周期与压力周期

这是一个内部记忆层，用于提升决策质量，但不会替代 EA 的核心策略。

2. Recovery Defense Brain

该模块用于保护后期恢复逻辑。它会检查 recovery 或 add-on 订单是否在危险条件下被打开，例如强烈反向趋势、快速回撤加速、紧急风险或高市场压力。

当风险上升时，它可以：

阻止危险的 recovery add-on 订单

降低 recovery 手数风险敞口

在篮子订单后期阶段增强保护

避免在强烈单边行情中继续加仓

该模块的目标是在异常市场条件下，保护账户免受过度激进恢复行为的影响。

3. Adaptive Basket TP

该 EA 不仅仅使用固定的篮子订单目标。Adaptive Basket TP 引擎可以在篮子订单进入压力状态时调整退出目标。

对于干净的早期篮子订单，EA 会保留原始目标。

对于较深或压力较大的篮子订单，EA 可以降低有效篮子目标，以便更早退出，而不是长时间等待原始利润目标。

这有助于 EA 更智能地处理复杂的恢复场景。

4. Market Regime Parameter Switching

该引擎会根据市场状态调整 Grid 和 Multiplier 行为。

它可以对以下情况做出反应：

新闻或美联储事件风险

点差扩大

ATR 加速

成熟趋势行为

高 AI 风险等级

低流动性环境

在风险较高的市场环境中，EA 可以扩大 Grid 距离或降低 Multiplier 压力，而不是继续使用相同的恢复强度。

5. Execution Quality Map

EA 会按小时监控执行质量，包括点差行为、滑点行为、订单失败以及较差成交条件。

如果当前交易小时显示执行质量较差或点差异常扩大，EA 可以阻止新的交易周期，直到执行质量恢复到更安全的水平。

该功能对于某些执行不稳定的经纪商或交易时段非常有用。

结构化 AI 决策引擎

该 EA 包含一个专用的结构化决策层，可以输出以下四种操作之一：

BUY

SELL

WAIT

BLOCK

该引擎会分析：

高周期趋势方向

入场周期市场结构

ADX 市场强度

快速与慢速移动平均线方向

长期移动平均线方向

Fair Value Gap 状态

流动性扫单行为

动量蜡烛行为

距离支撑与阻力的距离

点差状态

交易时段许可

新闻与美联储过滤状态

回撤与风险敞口状态

该引擎会分别计算 BUY 和 SELL 分数，然后仅在设置足够强时选择更优方向。

默认逻辑包括：

正常入场阈值：70/100

降低风险入场区间：60/100 至 69/100

确认不足时进入等待区

当风险或评分条件较差时进入阻止区

这使 EA 在开启新的交易周期之前更加谨慎和有选择性。

Fair Value Gap 与市场结构分析

Smart Decision Engine 会扫描 bullish 和 bearish Fair Value Gap，并根据状态进行分类。

可识别的 FVG 状态包括：

Fresh FVG

Retested FVG

Mitigated FVG

Filled FVG

Weak FVG

Inversion FVG

Breakaway FVG

EA 可以要求 FVG 回测和拒绝确认，然后才允许第一次入场。它还会在图表上绘制活跃的结构对象，包括支撑、阻力和所选 FVG 区域。

这可以帮助交易者清楚看到 EA 为什么等待、买入、卖出或阻止入场。

AI Market Intelligence 与风险防御

EA 包含一个 AI 风格风险评分模块，可将市场与篮子订单状态转换为 0 到 5 的标准化风险等级：

Level 0 Normal

Level 1 Caution

Level 2 Elevated

Level 3 High

Level 4 Critical

Level 5 Emergency

该模块会监控：

ATR 加速

蜡烛范围扩大

点差突然扩大

连续单边蜡烛

快速动量

异常价格跳动

压缩突破条件

趋势成熟度

篮子订单浮动回撤

每分钟回撤速度

篮子订单数量

篮子订单总手数

保证金水平

对冲或单边风险敞口

新闻与美联储事件窗口

根据风险等级，EA 可以：

阻止新的交易周期

延迟 add-on 订单

收紧点差过滤

要求更强确认

直接在面板上显示原因

AI 风险防御设计为与现有新闻过滤器和美联储过滤器协同工作，而不是替代它们。

多阶段 Grid 与 Recovery 系统

该 EA 使用四阶段 Grid 结构。

Stage 1：0 到 5 笔交易

Stage 2：6 到 10 笔交易

Stage 3：11 到 15 笔交易

Stage 4：16 到 25 笔交易

每个阶段都可以拥有自己的：

Grid distance

Multiplier

Entry timeframe

Start mode

Indicator filter

Lot carry method

支持的交易模式包括：

Trend Follow

Standard Martingale

Hedging First Step

Full Hedging

Custom Hedging

Stage 2 到 Stage 4 可以根据所选 carry 方法，从最后一笔手数继续计算，或从上一阶段总手数继续计算。

这使交易者比普通 Grid EA 拥有更高的控制能力。

风险与资金管理

该 EA 包含多项风险控制功能：

固定起始手数

按账户余额百分比计算起始手数

Multiplier mode

Increment mode

最大手数硬限制

篮子订单总手数限制

以账户货币计算的最大浮动回撤

按百分比计算的最大浮动回撤

每日亏损熔断器

达到回撤限制时关闭所有交易的选项

点差控制

滑点控制

实际成交滑点监控

开仓前保证金检查

这些控制功能允许用户根据账户规模、经纪商条件和风险偏好，将 EA 设置为保守模式或更积极模式。

篮子订单管理

该 EA 将交易作为一个篮子进行管理，并可在达到目标利润时关闭篮子订单。

篮子订单功能包括：

以账户货币计算的固定篮子目标

图表上的 Basket TP 价格线

可选的 trailing basket TP

可选的部分平仓

压力条件下的自适应篮子目标

包含手续费和隔夜利息的篮子利润计算

EA 只会根据当前交易品种和 magic number 所属的仓位计算篮子利润。

交易时段、时间与日期过滤

该 EA 包含详细的交易时段和时间控制。

内置交易时段包括：

Sydney

Tokyo

London

New York

默认启用时段：

Tokyo

London

New York

EA 还包含：

基于 GMT 的交易时段配置

经纪商服务器时区自动识别

手动服务器时间偏移设置

自定义交易时间窗口

交易日期过滤

收盘前强制平仓逻辑

日终与周终平仓设置

这有助于避免在市场流动性差、周末或交易时段切换期间进行不必要交易。

新闻与美联储保护

该 EA 包含两个独立事件过滤器。

General News Filter

通用新闻过滤器可以使用 MT5 经济日历，并在重要新闻事件前后阻止新入场。

可配置设置包括：

阻止高影响新闻

阻止中等影响新闻

阻止低影响新闻

新闻前阻止分钟数

新闻后阻止分钟数

自动货币识别

Fail-closed 选项

Federal Reserve Filter

专用的美联储过滤器可以在敏感的美国美联储事件附近阻止新入场。

它包括：

Fed 事件前阻止小时数

Fed 事件后阻止小时数

事件当天阻止选项

事件前一天阻止选项

事件后一天阻止选项

Fed 窗口期间阻止 add-on 订单选项

这对于 XAUUSD 尤其有用，因为黄金通常会对美元、利率、通胀和美联储事件产生强烈反应。

Daily Mimic Panel

EA 包含一个现代化的图表面板 Daily Mimic Panel，可以实时显示重要的交易和风险信息。

该面板可以显示：

EA 状态

点差

交易时段状态

每日指标

篮子订单状态

AI action

Market regime

FVG 与支撑/阻力状态

Recovery permission

AI reason text

Risk level

Protection status

News 和 Fed status

该面板的设计目标是让交易者清楚了解 EA 正在做什么，以及为什么 EA 正在等待、交易或阻止入场。

推荐使用方式

推荐交易品种：XAUUSD

推荐平台：MetaTrader 5

推荐账户类型：Hedging account

推荐图表周期：M1

默认智能分析使用：H1 higher timeframe bias 和 M15 entry/FVG structure

推荐执行条件：低点差、稳定经纪商，建议使用 VPS

在真实账户使用之前，请先在 Strategy Tester 和 demo account 中测试 EA。请根据账户规模和经纪商条件调整风险、起始手数、basket target、maximum drawdown 和 session settings。

重要说明

该 EA 使用 grid、martingale 和 recovery 逻辑。这些方法可能会在市场不利波动期间增加风险敞口。内置 AI 和保护层旨在管理风险条件，但不能完全消除交易风险。

没有任何 Expert Advisor 可以保证未来结果。Backtest 和 demo 结果可能因点差、滑点、执行速度、手续费、隔夜利息、经纪商流动性以及市场条件不同而与 live trading 结果产生差异。

请使用保守的手数，并确认设置符合您的账户余额、杠杆、经纪商品种规格以及可承受的风险水平。