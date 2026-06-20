Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version

5

Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。

该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。

该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。

主要交易理念

该 EA 专注于 XAUUSD，并采用混合型交易结构，结合以下功能：

趋势跟随入场
智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑
Fair Value Gap 识别与回测分析
支撑与阻力冲突检查
分阶段 Grid 恢复系统
标准 Martingale 选项
Hedging 与自定义对冲模式
篮子订单止盈管理
针对危险市场环境的 AI 风险防御

该 EA 的设计目标是避免盲目入场。它会在开启新的交易周期之前，先通过结构化决策引擎进行判断。一旦篮子订单启动，系统会根据所选阶段设置、风险状态、交易时段规则、点差、新闻状态以及 AI 风险等级来管理恢复逻辑。

五大智能保护引擎

该 EA 包含五个快捷保护引擎，可在 Inputs 参数顶部开启或关闭。

1. Shadow Edge Memory

该模块会在 EA 运行期间记录信号行为、篮子订单行为、市场状态、点差、交易方向、手数大小以及篮子订单结果。它帮助 EA 识别哪些市场条件较为干净，哪些条件具有压力或风险。

它可以追踪以下信息：

信号方向
市场状态
点差状态
篮子订单利润
篮子订单最大回撤
按小时统计的盈利周期与压力周期

这是一个内部记忆层，用于提升决策质量，但不会替代 EA 的核心策略。

2. Recovery Defense Brain

该模块用于保护后期恢复逻辑。它会检查 recovery 或 add-on 订单是否在危险条件下被打开，例如强烈反向趋势、快速回撤加速、紧急风险或高市场压力。

当风险上升时，它可以：

阻止危险的 recovery add-on 订单
降低 recovery 手数风险敞口
在篮子订单后期阶段增强保护
避免在强烈单边行情中继续加仓

该模块的目标是在异常市场条件下，保护账户免受过度激进恢复行为的影响。

3. Adaptive Basket TP

该 EA 不仅仅使用固定的篮子订单目标。Adaptive Basket TP 引擎可以在篮子订单进入压力状态时调整退出目标。

对于干净的早期篮子订单，EA 会保留原始目标。
对于较深或压力较大的篮子订单，EA 可以降低有效篮子目标，以便更早退出，而不是长时间等待原始利润目标。

这有助于 EA 更智能地处理复杂的恢复场景。

4. Market Regime Parameter Switching

该引擎会根据市场状态调整 Grid 和 Multiplier 行为。

它可以对以下情况做出反应：

新闻或美联储事件风险
点差扩大
ATR 加速
成熟趋势行为
高 AI 风险等级
低流动性环境

在风险较高的市场环境中，EA 可以扩大 Grid 距离或降低 Multiplier 压力，而不是继续使用相同的恢复强度。

5. Execution Quality Map

EA 会按小时监控执行质量，包括点差行为、滑点行为、订单失败以及较差成交条件。

如果当前交易小时显示执行质量较差或点差异常扩大，EA 可以阻止新的交易周期，直到执行质量恢复到更安全的水平。

该功能对于某些执行不稳定的经纪商或交易时段非常有用。

结构化 AI 决策引擎

该 EA 包含一个专用的结构化决策层，可以输出以下四种操作之一：

BUY
SELL
WAIT
BLOCK

该引擎会分析：

高周期趋势方向
入场周期市场结构
ADX 市场强度
快速与慢速移动平均线方向
长期移动平均线方向
Fair Value Gap 状态
流动性扫单行为
动量蜡烛行为
距离支撑与阻力的距离
点差状态
交易时段许可
新闻与美联储过滤状态
回撤与风险敞口状态

该引擎会分别计算 BUY 和 SELL 分数，然后仅在设置足够强时选择更优方向。

默认逻辑包括：

正常入场阈值：70/100
降低风险入场区间：60/100 至 69/100
确认不足时进入等待区
当风险或评分条件较差时进入阻止区

这使 EA 在开启新的交易周期之前更加谨慎和有选择性。

Fair Value Gap 与市场结构分析

Smart Decision Engine 会扫描 bullish 和 bearish Fair Value Gap，并根据状态进行分类。

可识别的 FVG 状态包括：

Fresh FVG
Retested FVG
Mitigated FVG
Filled FVG
Weak FVG
Inversion FVG
Breakaway FVG

EA 可以要求 FVG 回测和拒绝确认，然后才允许第一次入场。它还会在图表上绘制活跃的结构对象，包括支撑、阻力和所选 FVG 区域。

这可以帮助交易者清楚看到 EA 为什么等待、买入、卖出或阻止入场。

AI Market Intelligence 与风险防御

EA 包含一个 AI 风格风险评分模块，可将市场与篮子订单状态转换为 0 到 5 的标准化风险等级：

Level 0 Normal
Level 1 Caution
Level 2 Elevated
Level 3 High
Level 4 Critical
Level 5 Emergency

该模块会监控：

ATR 加速
蜡烛范围扩大
点差突然扩大
连续单边蜡烛
快速动量
异常价格跳动
压缩突破条件
趋势成熟度
篮子订单浮动回撤
每分钟回撤速度
篮子订单数量
篮子订单总手数
保证金水平
对冲或单边风险敞口
新闻与美联储事件窗口

根据风险等级，EA 可以：

阻止新的交易周期
延迟 add-on 订单
收紧点差过滤
要求更强确认
直接在面板上显示原因

AI 风险防御设计为与现有新闻过滤器和美联储过滤器协同工作，而不是替代它们。

多阶段 Grid 与 Recovery 系统

该 EA 使用四阶段 Grid 结构。

Stage 1：0 到 5 笔交易
Stage 2：6 到 10 笔交易
Stage 3：11 到 15 笔交易
Stage 4：16 到 25 笔交易

每个阶段都可以拥有自己的：

Grid distance
Multiplier
Entry timeframe
Start mode
Indicator filter
Lot carry method

支持的交易模式包括：

Trend Follow
Standard Martingale
Hedging First Step
Full Hedging
Custom Hedging

Stage 2 到 Stage 4 可以根据所选 carry 方法，从最后一笔手数继续计算，或从上一阶段总手数继续计算。

这使交易者比普通 Grid EA 拥有更高的控制能力。

风险与资金管理

该 EA 包含多项风险控制功能：

固定起始手数
按账户余额百分比计算起始手数
Multiplier mode
Increment mode
最大手数硬限制
篮子订单总手数限制
以账户货币计算的最大浮动回撤
按百分比计算的最大浮动回撤
每日亏损熔断器
达到回撤限制时关闭所有交易的选项
点差控制
滑点控制
实际成交滑点监控
开仓前保证金检查

这些控制功能允许用户根据账户规模、经纪商条件和风险偏好，将 EA 设置为保守模式或更积极模式。

篮子订单管理

该 EA 将交易作为一个篮子进行管理，并可在达到目标利润时关闭篮子订单。

篮子订单功能包括：

以账户货币计算的固定篮子目标
图表上的 Basket TP 价格线
可选的 trailing basket TP
可选的部分平仓
压力条件下的自适应篮子目标
包含手续费和隔夜利息的篮子利润计算

EA 只会根据当前交易品种和 magic number 所属的仓位计算篮子利润。

交易时段、时间与日期过滤

该 EA 包含详细的交易时段和时间控制。

内置交易时段包括：

Sydney
Tokyo
London
New York

默认启用时段：

Tokyo
London
New York

EA 还包含：

基于 GMT 的交易时段配置
经纪商服务器时区自动识别
手动服务器时间偏移设置
自定义交易时间窗口
交易日期过滤
收盘前强制平仓逻辑
日终与周终平仓设置

这有助于避免在市场流动性差、周末或交易时段切换期间进行不必要交易。

新闻与美联储保护

该 EA 包含两个独立事件过滤器。

General News Filter

通用新闻过滤器可以使用 MT5 经济日历，并在重要新闻事件前后阻止新入场。

可配置设置包括：

阻止高影响新闻
阻止中等影响新闻
阻止低影响新闻
新闻前阻止分钟数
新闻后阻止分钟数
自动货币识别
Fail-closed 选项

Federal Reserve Filter

专用的美联储过滤器可以在敏感的美国美联储事件附近阻止新入场。

它包括：

Fed 事件前阻止小时数
Fed 事件后阻止小时数
事件当天阻止选项
事件前一天阻止选项
事件后一天阻止选项
Fed 窗口期间阻止 add-on 订单选项

这对于 XAUUSD 尤其有用，因为黄金通常会对美元、利率、通胀和美联储事件产生强烈反应。

Daily Mimic Panel

EA 包含一个现代化的图表面板 Daily Mimic Panel，可以实时显示重要的交易和风险信息。

该面板可以显示：

EA 状态
点差
交易时段状态
每日指标
篮子订单状态
AI action
Market regime
FVG 与支撑/阻力状态
Recovery permission
AI reason text
Risk level
Protection status
News 和 Fed status

该面板的设计目标是让交易者清楚了解 EA 正在做什么，以及为什么 EA 正在等待、交易或阻止入场。

推荐使用方式

推荐交易品种：XAUUSD
推荐平台：MetaTrader 5
推荐账户类型：Hedging account
推荐图表周期：M1
默认智能分析使用：H1 higher timeframe bias 和 M15 entry/FVG structure
推荐执行条件：低点差、稳定经纪商，建议使用 VPS

在真实账户使用之前，请先在 Strategy Tester 和 demo account 中测试 EA。请根据账户规模和经纪商条件调整风险、起始手数、basket target、maximum drawdown 和 session settings。

重要说明

该 EA 使用 grid、martingale 和 recovery 逻辑。这些方法可能会在市场不利波动期间增加风险敞口。内置 AI 和保护层旨在管理风险条件，但不能完全消除交易风险。

没有任何 Expert Advisor 可以保证未来结果。Backtest 和 demo 结果可能因点差、滑点、执行速度、手续费、隔夜利息、经纪商流动性以及市场条件不同而与 live trading 结果产生差异。

请使用保守的手数，并确认设置符合您的账户余额、杠杆、经纪商品种规格以及可承受的风险水平。


评分 1
Geraldo Magela De Queiroz
299
Geraldo Magela De Queiroz 2026.07.21 01:16 
 

Hi Bashar, I have just purchased. Could you please share setfiles? tks in advance

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Pew Pew EA – MT5 均值回归网格交易智能交易系统 Pew Pew 是一款高级均值回归 Expert Advisor，配备预测型网格恢复系统，旨在适应真实市场环境。 该 EA 经过大量编码、测试和优化开发而成，使用结构化交易逻辑，根据市场波动、新闻影响和价格行为变化来调整恢复系统的运行方式。 Pew Pew 适合希望使用自动化恢复系统的交易者，并提供清晰的控制选项、专业的图表面板、内部 SL/TP 管理以及实用的风险控制功能。 Pew Pew 在 EURUSD 和 AUDCAD 上显示出有前景的结果，但并不限于这些货币对。用户也可以根据自己的测试，将其优化用于其他合适的交易品种。 推荐时间周期：M15 促销发布优惠 该 EA 当前仅向前 5 份购买者提供入门优惠价格。 之后，随着产品进一步发展，价格可能会提高。 欢迎您提供反馈。如果您有任何想法、建议或希望在此 EA 中加入的功能，请随时联系我。 如果这个 EA 对您有所帮助，我将非常感谢您留下评价。 功能特点 · 单品种交易：EA 设计用于交易其所附加图表的当前交易品种。 · 预测型网格恢复系统：恢复逻辑会根据波动率、新闻
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
专家
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
该产品的买家也购买
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
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Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Aegis QuadFlow Manual AI Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Aegis QuadFlow AI Trader Aegis QuadFlow AI Trader 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动交易智能系统，集多周期市场分析、手动交易执行、自动持仓管理和网格篮子控制于一个专业交易界面中。 该 EA 使用集中式规则型 AI 引擎，在多个时间周期上分析十个技术组件，并生成以下五种市场建议之一： 等待 卖出 强力卖出 买入 强力买入 十指标 AI 引擎 分析引擎持续评估以下十个技术组件： 流动性扫荡 — LS 检测价格在前期市场高点和低点附近可能出现的看涨或看跌流动性扫荡。 锚定成交量加权平均价 — AVW 分析当前价格相对于锚定成交量加权平均价的位置。 成交量分布 — VP 计算所选历史区间内的成交量分布和控制点 Point of Control。 订单流压力 — OF 根据 K 线结构、收盘位置和可用成交量数据估算买方与卖方压力。 公允价值缺口 — FVG 检测当前活跃的看涨和看跌价格失衡区域。 市场趋势强度 — MTS 使用均线排列、均线斜率和价格结构评估趋势方向与强度。 支撑阻力工具 — SRT 识别附近的支撑与阻
BTC Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
BTC Hybrid EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问，专为希望以结构化和可配置方式交易 BTCUSD 的交易者而设计。 该EA基于混合交易框架构建，结合了方向性入场、对冲逻辑、分阶段网格管理、篮子订单利润管理以及多层风险保护机制。它可以监控市场环境、交易敞口、点差变化、浮动回撤以及当前篮子订单状态，并通过图表上的 Daily Mimic Panel 直接显示关键交易信息。 BTCUSD 是一种高波动性的交易品种。本EA不保证盈利，不消除交易风险，在实盘使用前，应先在策略测试器和模拟账户中进行充分测试。 主要交易概念 BTC Hybrid EA 针对 BTCUSD 使用分阶段交易结构。EA可以根据所选择的启动模式、当前网格阶段、篮子订单状态、点差水平、交易时段状态以及风险控制设置来开仓和管理持仓。 该系统旨在管理活跃的交易周期，同时让用户可以控制手数大小、网格距离、篮子利润目标、最大交易敞口、点差限制、滑点限制以及回撤保护。 BTC Hybrid EA 适合希望使用可配置自动交易管理系统，而不是简单固定入场策略的交易者。 主要功能 专注于 BTCUSD 交易
Quantum FVG AI Manual Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 MetaTrader 5 专业手动交易辅助工具 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 是一款专为 MetaTrader 5 设计的手动交易辅助 EA，帮助交易者通过一个清晰的面板分析市场结构、Fair Value Gap、公平价值缺口、多时间周期方向、支撑与阻力、RSI 行为、动能状态以及交易管理水平。 这款 EA 适合需要专业视觉化决策辅助工具的交易者，而不是完全自动化的黑箱机器人。它可以帮助交易者更快阅读市场、更有条理地规划交易，并以更清晰的方式管理手动订单。 主要概述 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 将多个市场分析组件整合到一个紧凑的 Daily Mimic Panel 中。该面板显示当前品种资料、当前时间周期、价格、点差、市场方向、强度等级、信号原因、手动订单控制、风险设置、RR 选择、止盈目标以及预估风险/利润信息。 该 EA 的设计目标是为手动交易决策提供支持，并将有用的市场背景直接显示在图表上。它可以减少交易者频繁切换多个指标的需求，因为重
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs SafePair Manual Trader Pro MultiPairs 是一款先进的 MetaTrader 5 智能交易系统，专为专业手动交易、半自动交易管理、多品种监控、风险规划以及智能市场分析而设计，并通过一个强大的控制面板集中管理。 该 EA 适合需要快速手动执行、结构化风险控制、智能交易辅助和清晰图表决策支持的交易者，同时避免随机信号和缓慢的面板反应。 EA 配备专业的 Daily Mimic Panel ，用户可以直接在图表上管理交易、监控市场状况、控制关键交易功能，并接收智能交易建议。 高级 EA 智能分析引擎 该 EA 现在加入了高级市场智能分析引擎，可通过多项加权因素分析实时市场情况，包括： 趋势方向 多周期确认 价格行为 波动率状态 动能强度 支撑与阻力区域 流动性行为 Fair Value Gap 确认 点差状态 交易时段 交易安全过滤器 市场稳定性评分 根据该分析，EA 会在 Daily Mimic Panel 顶部显示清晰的交易建议： Recommended Action: BUY
Major Pairs Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Major Pairs Hybrid EA MT5 是一款为 MetaTrader 5 开发的多品种 Expert Advisor，主要用于通过结构化的篮子管理系统管理主要外汇货币对。它支持灵活的 Grid Stages、独立的货币对启用设置、TP 目标设置以及可选择的 start modes。 该 EA 适合希望通过一个统一系统管理多个货币对的交易者，而不是在不同图表上运行多个独立机器人。它允许用户同时管理多个交易品种，并对每个货币对、每个阶段和每个篮子的行为进行细致控制。 EA 支持 independent pair trading、connected basket trading、dual-symbol basket modes、triangular basket modes，以及针对启用货币对的 group basket management。 Main Concept 该 EA 的核心理念是结构化的多货币对篮子管理。 用户不必对所有交易品种使用相同逻辑，而是可以单独设置每个 major pair 在每个 grid stage 中的行为。这让用户可以更灵活地控制交易品种启用状态
筛选:
Geraldo Magela De Queiroz
299
Geraldo Magela De Queiroz 2026.07.21 01:16 
 

Hi Bashar, I have just purchased. Could you please share setfiles? tks in advance

Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
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来自开发人员的回复 Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi 2026.07.24 17:53
My recommendation to use the default Setting ,The EA is so advanced that it will select the Time Frame Autotmatically and it will adjust the Time Zone Automatically too
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