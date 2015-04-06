👑 Midnight Queen MT4 —— 午夜皇后

Midnight Queen MT4 是一款专业的 夜间剥头皮智能交易系统（EA），

专为亚洲盘的低波动时段设计。

它结合了 高精准入场逻辑、严格的风险控制 与 平稳的收益曲线，

堪称真正的 “夜之皇后”。

💠 主要特点

交易品种： EURGBP（优化于 M5 时间框）

交易时间： 21:00–07:00（以经纪商时间为准）

核心逻辑： Bollinger Bands 与 RSI 逆势回调策略

过滤系统： 经济新闻、点差、滑点控制

无马丁格尔、无网格、无加仓

内置自动手数与资金保护机制

📊 历史回测（2015–2025）

时间跨度：10 年

净利润： $27,544

盈利因子（Profit Factor）： 1.94

胜率： 约 85%

总交易次数： 3,560

最大回撤：17.8%

⚙️ 使用建议

推荐杠杆： 1:100 或更高

推荐经纪商： Axiory、ICMarkets、Pepperstone（ECN账户）

建议使用 VPS 实现 24/5 全天候运行

🚀 运行模式

🛡 稳健模式（Safe Mode）： 稳定保守、低风险

⚔️ 进攻模式（Aggressive Mode）： 提高交易频率与收益潜力

（建议新手先从稳健模式开始）

💬 价格信息

首发价：$199 USD

📈 每售出 10 份，价格将 自动上调 $50。

早期购买者可获得最优惠价格。

👑 总结

Midnight Queen 诞生的使命，

就是在宁静的夜市中稳稳地统治与获利。

凭借精准的算法与冷静的控制，

午夜皇后将为您守护资金并稳步增值。