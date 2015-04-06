Midnight Queen
- 专家
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- 版本: 1.1
- 更新: 13 十月 2025
- 激活: 5
👑 Midnight Queen MT4 —— 午夜皇后
Midnight Queen MT4 是一款专业的 夜间剥头皮智能交易系统（EA），
专为亚洲盘的低波动时段设计。
它结合了 高精准入场逻辑、严格的风险控制 与 平稳的收益曲线，
堪称真正的 “夜之皇后”。
💠 主要特点
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交易品种： EURGBP（优化于 M5 时间框）
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交易时间： 21:00–07:00（以经纪商时间为准）
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核心逻辑： Bollinger Bands 与 RSI 逆势回调策略
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过滤系统： 经济新闻、点差、滑点控制
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无马丁格尔、无网格、无加仓
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内置自动手数与资金保护机制
📊 历史回测（2015–2025）
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时间跨度：10 年
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净利润：$27,544
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盈利因子（Profit Factor）：1.94
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胜率：约 85%
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总交易次数：3,560
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最大回撤：17.8%
⚙️ 使用建议
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推荐杠杆：1:100 或更高
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推荐经纪商：Axiory、ICMarkets、Pepperstone（ECN账户）
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建议使用 VPS 实现 24/5 全天候运行
🚀 运行模式
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🛡 稳健模式（Safe Mode）： 稳定保守、低风险
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⚔️ 进攻模式（Aggressive Mode）： 提高交易频率与收益潜力
（建议新手先从稳健模式开始）
💬 价格信息
首发价：$199 USD
📈 每售出 10 份，价格将 自动上调 $50。
早期购买者可获得最优惠价格。
👑 总结
Midnight Queen 诞生的使命，
就是在宁静的夜市中稳稳地统治与获利。
凭借精准的算法与冷静的控制，
午夜皇后将为您守护资金并稳步增值。