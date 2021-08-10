市場 mql5.com：如何在 mql5.com 上購買顧問？ 怎麼租？ 如何更新？ 如何安裝？

🛒 如何通过 MQL5 Market 购买、租用、安装和更新 Expert Advisor 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的完整中文指南：购买、租用、安装、激活、更新以及重新安装 Market 产品。 所有 Expforex 产品都只能通过官方 MQL5 Market 系统购买、租用、安装和更新。本文将说明在 MetaTrader 终端和 MQL5.com 网站上的正确操作流程，并整理 Market 产品安装时最常见的问题和解决方案。













🎬 视频：MQL5 Market 产品购买、安装与更新 视频展示了从 Market 购买、安装、激活和更新 Expert Advisor 的基本流程。





🚀 本指南说明哪些内容

很多用户在 MQL5 Market 购买 Expert Advisor、指标或工具后，都会遇到类似问题：

购买的产品在哪里查看；

如何安装到 MetaTrader；

如何更新 Expert Advisor；

激活是什么意思；

是否可以手动复制产品文件；

Market 标签为空白时怎么办；

点击 Install 后没有反应怎么办；

技术问题应该写在 Reviews 还是 Comments；

下载错误、许可证错误、旧 Windows 或 VPS 环境问题如何处理。

⚠ 重要说明 Expforex 不直接销售程序。 购买、租用、付款、激活和安装都通过官方 MQL5 Market 系统处理。 如果您已经购买了产品，请使用购买时相同的 MQL5 账户登录终端，然后在 Market / Purchased 中安装产品。





📌 快速导航

🛒 购买 / 租用 📥 安装 🔄 更新 🔐 激活 💬 Comments ⭐ Reviews 🖥 VPS ⚠ Market 错误 ❓ FAQ





🛒 方法 1：直接在 MetaTrader 终端中购买或租用

最简单的方式是在 MetaTrader 终端中直接购买或租用产品。

购买前，请先确认终端已经登录到正确的 MQL5 账户。

步骤 操作 1 打开 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5。 2 打开 Tools → Options → Community 或 工具 → 选项 → 社区。 3 输入您的 MQL5.com 账户登录名和密码。 4 打开终端底部的 Market 标签。 5 在搜索栏输入 Vladon，或打开具体产品页面。 6 点击 Buy / Rent 或购买 / 租用按钮。 7 选择付款方式，并按照 MQL5 Market 的提示完成付款。 8 付款后，在 Market / Purchased 标签中安装产品。





🔐 在 MetaTrader 中登录 MQL5 Community 请使用购买或租用产品时所用的同一个 MQL5 账户。 🔎 在 Market 中搜索 Expforex 产品





🌐 方法 2：通过 MQL5.com 网站购买或租用

您也可以直接在 MQL5.com 网站上购买或租用产品。

打开产品页面，阅读说明，查看截图、评论和评价，然后点击 Buy 或 Rent。

🛒 Expforex 卖家页面 所有 Expforex 产品都可以在 MQL5 Market 的官方卖家页面中找到。 🛒 通过网站购买





📥 如何安装已购买的 Expert Advisor

购买后，产品必须通过终端安装。不要把 Market 产品文件从一个终端手动复制到另一个终端。

安装只能通过官方 Market 区域完成。

步骤 操作 1 打开需要安装产品的终端。 2 在 Tools → Options → Community 中登录正确的 MQL5 账户。 3 打开 Market 标签。 4 打开 Purchased 标签。 5 点击 Refresh。 6 点击已购买产品旁边的 Install。 7 安装后，在 Navigator 窗口中找到 EA。 8 将 Expert Advisor 拖到图表上，或双击它。 9 在 EA 设置中允许自动交易，并启用 Algo Trading / AutoTrading。





📥 Purchased 标签和安装 🧭 产品会显示在 Navigator 中





✅ 如何确认 Expert Advisor 正常工作

Algo Trading / AutoTrading 已启用；

EA 已获得交易权限；

EA 状态正常或显示为绿色；

Experts 标签中没有严重错误；

产品面板显示正常状态；

产品安装在正确的 symbol 和 timeframe 上；

设置与文档说明一致。

✅ 正常安装与交易权限 📘 完整使用说明链接





🔄 如何更新已购买的 Expert Advisor

当作者发布新版本后，您可以通过 Market / Purchased 安装更新。

⚠ 更新前的重要提醒 更新 Expert Advisor、工具或 trading robot 时，设置可能会恢复为默认值。 更新前请保存 SET 文件或终端配置文件。这样在安装新版本后，可以快速恢复原来的设置。

步骤 操作 1 保存当前 EA 设置。 2 在终端中打开 Market 标签。 3 确认已登录正确的 MQL5 账户。 4 打开 Purchased 标签。 5 点击 Refresh。 6 如果有更新，请点击 Update。 7 更新后重启终端。 8 如有需要，重新加载已保存的设置。

🔄 更新 Market 产品

看不到 Update 按钮怎么办？

在 Purchased 标签中点击 Refresh；

重启终端；

等待更新在终端中显示；

删除旧产品后重新从 Market 安装；

确认登录的是正确的 MQL5 账户。

重要： 在同一台电脑和同一环境中删除并重新安装 Market 产品，通常不会消耗新的激活。但如果系统环境发生变化，则可能需要新的激活。





🔐 许可证与激活

Market 产品受 MQL5 激活系统保护。

激活与计算机环境绑定。如果系统发生重大变化，MetaTrader 可能会要求新的激活。

问题 说明 什么是激活？ 激活允许产品在一个特定的计算机环境中运行。 同一台电脑上的多个终端可以使用吗？ 可以。同一台电脑完成激活后，可以在该电脑的其他终端中安装。 可以把文件直接复制到另一个终端吗？ 不可以。Market 产品必须通过终端的 Market 区域安装。 什么情况可能消耗新的激活？ 重新安装 Windows、更换硬件、更换硬盘、更换 VPS、系统环境重大变化等。 谁管理激活和付款？ MQL5 Market / MetaQuotes 管理。卖家无法手动重置激活，也无法修改付款记录。





🖥 如何在一台电脑上安装多个 MetaTrader 终端

如果您需要在同一台电脑上使用多个 MetaTrader 终端，请将每个终端安装到不同文件夹中。

🖥 将终端安装到不同文件夹 分开安装文件夹可以减少终端和 Market 产品混淆的问题。





⭐ Reviews 与 💬 Comments 的区别

区域 用途 Reviews / 评价 用于在使用产品后留下评分和评价。这里不适合处理技术问题。 Comments / 评论 用于支持请求、错误报告、设置问题以及与作者沟通。

⭐ 如何留下评价 💬 技术问题应该写在哪里？ 技术问题、设置、错误和日志应写在 Comments / 评论中。





🧾 如果通过 Google、Facebook、Yahoo 注册，如何在终端登录

即使您的 MQL5 账户是通过 Google、Facebook 或 Yahoo 创建的，终端仍然需要 MQL5 登录名和密码。

请检查您的 MQL5 个人资料和邮箱。必须使用绑定购买记录的账户。终端中看不到购买记录，最常见的原因就是登录了另一个 MQL5 账户。





🖥 MQL5 VPS 与 Market 产品

Market Expert Advisor 可以在 VPS 上使用。MQL5 VPS 可以将终端环境同步到靠近经纪商服务器的虚拟服务器。

项目 重点 稳定 VPS Expert Advisor 需要终端持续运行才能正常工作。 先从 Market 安装 迁移到 VPS 前，产品必须已经安装并完成激活。 正确同步 安装并设置 EA 后，再将环境迁移到 VPS。 避免旧系统 旧 Windows 或 32 位环境可能导致 Market 错误。





🍎 macOS 与 Linux

MetaTrader 是否能在 macOS 或 Linux 上使用，取决于安装方式以及当前 MetaTrader 软件包的支持情况。

如果有官方 MetaTrader 软件包，可以使用官方包；

可以尝试通过 Wine 安装；

可以在虚拟机中运行 Windows；

为了更稳定地运行 Market 产品和 Expert Advisor，也可以使用 Windows VPS。





↩ 买错版本：买成 MT4 而不是 MT5，或买成 MT5 而不是 MT4

如果您误买了错误版本，例如需要 MT5 却购买了 MT4，卖家无法直接替换购买记录。

付款、购买、租用、退款和激活都由 MQL5 Market / MetaQuotes 管理。





⚠ MQL5 Market 安装错误与解决方法

如果从 Market 购买的 Expert Advisor 无法安装，并不代表产品本身损坏。 多数情况下，原因来自终端、MQL5 账户、旧 Windows、访问权限、Market 数据库，或者手动复制文件的尝试。

⚠ Market 安装问题示例 这类错误通常需要检查 Market 安装、权限、操作系统和 MQL5 账户。

Invalid license

Invalid license 错误可能出现在操作系统更新、硬件更换或环境发生重大变化之后。原来安装的产品副本可能无法在新环境中继续运行。

解决方法：在 Navigator 中删除旧的产品副本，然后从 Market / Purchased 重新安装。某些情况下可能需要新的激活。

点击 Install 或 Download 后没有反应

如果点击 Install 或 Download 后没有任何反应，常见原因是电脑上安装了多个 MetaTrader 终端，Windows 不知道应该打开哪一个终端。

对于高级用户，可以检查 mql4buy 或 mql5buy 的 Registry 设置以及正确的终端路径。此操作需要管理员权限，并且需要了解 Windows Registry。

EA 已经安装过，但无法重新安装

打开 Navigator → Advisors / Indicators → Market，找到对应产品，右键单击并选择 Delete / 删除。然后从 Market / Purchased 重新安装。

🧹 删除旧的 Market 产品副本 删除旧副本后，请从 Purchased 标签重新安装。

乱码或空白 Market 标签

在旧 VPS 或旧 Windows 上，Market 显示可能依赖的 Internet Explorer 组件过旧，从而导致页面异常。

⚠ Market 显示问题示例

解决方法：更新到 Internet Explorer 11

请安装当前操作系统可用的最新版 Internet Explorer 11，然后重启电脑或 VPS，再重新检查 Market。

Windows Server 2008 / 旧 Windows / 32 位

Windows XP、Windows Server 2008 和 32 位环境已经不适合稳定使用 MQL5 Market。如果 Market 为空白或无法下载产品，建议使用 Windows 10/11 或 Windows Server 2012/2016 及以上版本。

删除 Market 数据库

如果 Market 无法下载产品或出现下载错误，可以删除旧 Market 数据库，让终端重新创建新的数据库。

打开终端的公共数据文件夹。 找到 Market 数据库文件夹。 删除旧数据库文件。 重启终端。 打开 Market 标签并等待 1–5 分钟。 进入 Purchased 标签，重新安装产品。

🗂 删除 Market 数据库

产品下载错误：267 或 12152

如果出现 267 或 12152 之类的错误，请检查终端访问权限。

以管理员身份运行 MetaTrader；

检查终端文件夹权限；

为 Windows 用户授予完全访问权限；

重启终端，并从 Market / Purchased 重新安装。

🔐 权限与管理员运行

空白 Market 标签：错误 12150

如果 Market 标签一直为空白，并且上述方法没有帮助，原因可能是 Windows 版本过旧。MetaQuotes 已不再稳定支持过旧系统上的 Market 功能。

解决方法：安装 Windows 更新，或使用较新的 Windows / VPS 环境。

卖家删除了产品，或卖家从 Market 下架

如果您已经在 Market 购买了产品，并且仍有可用激活次数，可以通过 MQL5 账户的 Purchased 安装该产品。购买记录绑定在账户上。

VPS ZOMRO、Windows 32 位或不受支持的环境

如果产品无法在某些 VPS 或 Windows 32 位环境中安装，原因可能是 MetaQuotes 的限制或不再支持 32 位系统。建议使用较新的 Windows VPS。

Market 无法安装产品时的快速检查清单 确认已登录正确的 MQL5 账户。

打开 Market → Purchased 并点击 Refresh。

重启终端。

不要手动复制产品文件。

在 Navigator 中删除旧副本并重新安装。

以管理员身份运行终端。

检查终端文件夹权限。

更新 Windows 和 Internet Explorer 组件。

不要使用旧 Windows、32 位系统或不受支持的 VPS。

如果问题仍然存在，请在产品 Comments 中附上 Terminal 和 Experts 日志。





📩 如果无法安装，应该向支持发送哪些信息

Market / Purchased 标签截图；

Community 设置截图，只显示 MQL5 登录名，不显示密码；

产品名称和 MT4/MT5 版本；

Windows 或 VPS 版本；

Terminal / Journal 日志；

Experts 或 Journal 中的错误信息；

点击 Install / Download 后发生了什么的准确描述。

重要： 技术问题请写在 Comments，而不是 Reviews。Reviews 用于产品评价，Comments 用于支持、问题、日志和诊断。





🏁 总结

MQL5 Market 是购买、租用、安装和更新 MetaTrader Expert Advisor、指标和工具的官方方式。

核心规则很简单：使用正确的 MQL5 账户，只从 Market / Purchased 安装产品，不手动复制文件，更新前保存设置，并使用现代稳定的 Windows/VPS 环境。

大多数问题都来自错误账户登录、手动复制文件、旧 Windows、错误的 MT4/MT5 版本、损坏的 Market 数据库，或把技术问题写在 Reviews 而不是 Comments。

🚀 正确开始使用 MQL5 Market 请选择适合 MT4 或 MT5 的正确版本，通过官方 Market 安装产品，阅读完整文档，并在实盘使用前先在 demo 账户中测试。





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