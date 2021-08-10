MT4-MT5 專家報告如何製作日誌文件並發送給程序員

|🛠 如何为 MetaTrader Expert Advisor 正确提交 Bug Report
完整指南：如何收集截图、SET 文件、Experts 日志、Terminal 日志、Strategy Tester 报告以及账户历史详细报告，以便更快获得技术支持。
如果 Expert Advisor、指标或脚本的运行结果与预期不同，最快的解决方式是提交完整的诊断资料包。没有日志、设置文件和截图，任何程序员都只能猜测发生了什么。
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⚠ 技术支持的重要规则
如果您的 Expert Advisor 出现问题、对某个功能有疑问，或无法理解错误信息，请在发送请求前先准备完整的报告和文件资料。
这样可以节省您和技术支持双方的时间，也可以更快复现、检查并解决问题。
|📸 截图
|⚙ SET 文件
|📄 Experts 日志
|🖥 Terminal 日志
|📊 详细报告
|🧪 Tester 报告
|
🎬 查看视频指南
视频展示如何从 MetaTrader 中收集所需文件，并正确提交用于问题诊断的报告。
🚀 为什么完整的 Bug Report 很重要
当交易者只写“Expert Advisor 不工作”、“交易开错了”、“机器人没有平仓”或“我看到错误”时，这些信息对技术支持来说是不够的。
MetaTrader 机器人依赖许多细节：
- Expert Advisor 的设置；
- 经纪商的交易品种规格；
- spread、stop level 和 freeze level；
- 账户类型；
- 终端 build 版本；
- AutoTrading 权限；
- Experts 选项卡中的日志；
- Terminal / Journal 选项卡中的日志；
- 准确的 ticket 编号；
- 问题发生的时间；
- 如果问题出现在 Strategy Tester 中，还需要测试器配置。
完整的诊断资料包可以让开发者看到真实情况，复现问题，并理解到底发生了什么。
|✅ 核心思想： 一个好的支持请求不仅仅是一条消息，而是一组证据：截图、设置、日志、报告和清晰的问题描述。
📦 您需要发送什么
请收集下面列出的所有文件。如果缺少其中一部分，问题可能无法复现。
|项目
|为什么需要
|完整终端截图
|显示图表、面板、品种、周期、Expert Advisor 状态以及可见消息。
|SET 文件
|包含问题发生时 Expert Advisor 使用的准确设置。
|Experts 日志
|显示 Expert Advisor 输出的消息，包括错误、交易操作和内部检查。
|Terminal 日志
|显示服务器响应、交易错误、连接事件以及终端级信息。
|账户详细报告
|显示交易历史、ticket、利润、开仓/平仓价格和账户行为。
|Strategy Tester 日志
|如果问题出现在 Strategy Tester 中，则必须提供。
|Strategy Tester 报告
|显示测试设置、余额曲线、交易和测试结果。
|问题描述
|说明发生了什么、何时发生，以及涉及哪些 ticket。
📸 1. 保存完整的终端截图
截图应显示整个终端，而不是只截取图表的一小部分。
截图最好包含：
- 安装 Expert Advisor 的图表；
- 如果有 EA 面板，请显示面板；
- 交易品种和 timeframe；
- 当前打开的持仓或订单；
- 相关的 Experts / Journal 消息；
- 可见的错误信息；
- 如果可能，请显示问题发生的准确时刻。
|
📸 保存当前工作区域
在图表上右键点击，并使用截图功能保存当前工作区域。
|
🖼 截图示例
完整截图可以帮助技术支持看到图表、终端状态和 Expert Advisor 的运行环境。
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💾 保存当前工作区
选择活动工作区并保存截图，这样支持人员可以看到完整的终端环境。
|
✅ 截图结果
这种截图比裁剪后的图片提供更多有用信息。
⚙ 2. 保存 Expert Advisor 的 SET 文件
SET 文件是支持资料包中最重要的文件之一。
它包含 Expert Advisor 的全部输入参数。没有这个文件，几乎不可能复现完全相同的行为。
|步骤
|操作
|1
|打开安装 Expert Advisor 的图表。
|2
|在图表上按 F7。
|3
|打开 Inputs / Settings 选项卡。
|4
|点击 Save。
|5
|将保存的 .set 文件与日志一起发送。
|
⚙ 保存 SET 文件
SET 文件允许开发者加载完全相同的 Expert Advisor 设置，并复现问题。
🖼 3. 发送 Expert Advisor 创建的入场截图
某些 Expert Advisor 可以在开仓时自动保存截图。
这些截图很有用，因为它们显示了入场时刻的图表。如果某笔交易“在不符合预期的位置”打开，入场截图可以帮助理解信号为何出现。
这些文件通常位于终端文件夹中：
|Your terminal folder \ MQL4 \ Files \ Name of your Expert Advisor
对于 MetaTrader 5，请检查对应的 MQL5 \ Files 文件夹。
请注意：
- 截图可能不会在 Strategy Tester 中创建；
- 为了看到信号背景，指标应显示在图表上；
- 请发送问题发生日期和时间对应的截图。
|
🖼 入场截图示例
这些截图有助于分析交易为什么在特定时刻被打开。
📄 4. 收集 Experts 日志
Experts 日志由 Expert Advisor 自己写入。
它们包含以下重要信息：
- 初始化；
- 设置检查；
- 交易权限；
- 信号；
- 开单尝试；
- 修改订单尝试；
- 平仓尝试；
- 经纪商错误代码；
- 内部保护消息。
|步骤
|操作
|1
|在 MetaTrader 中打开 Experts 选项卡。
|2
|在该选项卡内右键点击。
|3
|点击 Open。
|4
|打包 Expert Advisor 最近 3 天工作期间的日志文件。
|
📄 打开 Experts 日志
请发送问题发生期间的 Experts 日志文件。
🖥 5. 收集 Terminal / Server 日志
Terminal 日志与 Experts 日志不同。
它们显示终端和经纪商服务器级别的信息：
- 连接状态；
- 交易服务器响应；
- 授权问题；
- market closed 错误；
- invalid stops；
- invalid volume；
- requotes 或执行问题；
- 终端事件。
|步骤
|操作
|1
|打开 Journal / Log 选项卡。
|2
|在该选项卡内右键点击。
|3
|点击 Open。
|4
|打包最近 3 天的终端日志文件。
|
🖥 打开 Terminal 日志
Terminal 日志很重要，因为某些交易错误由经纪商服务器返回，而不是由 Expert Advisor 生成。
|提示： 如果终端没有显示所需日志文件，请尝试以管理员身份启动 MetaTrader，或使用 portable mode。
📊 6. 保存账户详细报告
账户详细报告有助于分析真实交易和 ticket 编号。
当问题涉及以下情况时，它尤其重要：
- 错误的开仓价格；
- 错误的平仓价格；
- 部分平仓；
- 错误的手数；
- Stop Loss 或 Take Profit 修改；
- trailing stop；
- 交易复制或重复开仓；
- 盈利或亏损计算。
|步骤
|操作
|1
|打开 Account History 选项卡。
|2
|在账户历史区域内右键点击。
|3
|选择 Save Detailed Report。
|4
|将生成的报告文件与日志和 SET 文件一起发送。
|
📊 保存详细报告
详细报告可以让技术支持检查 ticket、交易顺序、开仓和平仓数据。
🧪 7. 如果问题出现在 Strategy Tester 中
如果问题只在 Strategy Tester 中出现，请发送 Strategy Tester 日志和测试器报告。
测试器日志不同于真实交易日志。它们显示测试运行期间发生了什么。
|步骤
|操作
|1
|运行测试，直到问题出现。
|2
|打开 Strategy Tester 的 Log 选项卡。
|3
|在日志区域内右键点击。
|4
|点击 Open。
|5
|打包测试日期对应的日志文件。
|
🧪 打开 Strategy Tester 日志
如果问题出现在回测或优化过程中，tester 日志是必需的。
📈 8. 保存 Strategy Tester 报告
测试完成后，请保存 tester 报告。
该报告有助于检查：
- 测试品种；
- timeframe；
- 建模设置；
- 测试周期；
- spread 设置；
- Expert Advisor 参数；
- 交易列表；
- 余额图表；
- 盈利和 drawdown 结果。
|步骤
|操作
|1
|等待测试完成。
|2
|打开 Report 选项卡。
|3
|在报告区域内右键点击。
|4
|选择 Save as。
|5
|发送保存的 tester 报告。
|
📈 保存 Strategy Tester 报告
tester 报告有助于复现相同的测试条件，并正确分析结果。
📝 9. 清楚描述问题
请不要只发送压缩包而不写说明。请附上一段简短清晰的问题描述。
最好的描述应包含：
- Expert Advisor 名称和版本；
- MetaTrader 版本：MT4 或 MT5；
- 经纪商名称；
- 账户类型：demo、real，如果是 MT5 还请说明 hedge 或 netting；
- 品种和 timeframe；
- 问题发生的准确时间；
- 相关交易的 ticket 编号；
- 您预期 EA 应该做什么；
- 实际发生了什么；
- 问题是每次都会发生，还是偶尔发生。
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描述示例
产品： COPYLOT Client MT5
经纪商： Example Broker
账户类型： MT5 hedging
品种： XAUUSD
问题时间： 终端时间 14:35
Ticket： 123456789
预期结果： Client 应该部分关闭复制的持仓。
实际结果： Client 没有减少复制的交易量。
附件： 截图、SET 文件、Experts 日志、Journal 日志、详细报告。
🗜 10. 将所有文件放入一个 ZIP 压缩包
收集所有文件后，请将它们放入一个 ZIP 压缩包。
压缩包应包含：
- 完整终端截图；
- SET 文件；
- 最近 3 天的 Experts 日志；
- 最近 3 天的 Terminal / Journal 日志；
- 账户详细报告；
- 如果问题出现在 tester 中，请包含 Strategy Tester 日志；
- 如果问题出现在 tester 中，请包含 Strategy Tester 报告；
- EA 创建的入场截图，如果有；
- 包含问题描述的文本文件。
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✅ 正确的支持资料包
截图 + SET 文件 + Experts 日志 + Terminal 日志 + 详细报告 + 问题描述 = 更快、更准确的分析。
❌ 不应该只发送什么
以下类型的消息通常无法帮助解决问题：
- “机器人不工作。”
- “它开错了。”
- “它没有关闭。”
- “有错误。”
- “请检查一下。”
- “我改了某些设置，但不记得改了什么。”
这些消息没有足够的信息。请发送完整诊断资料包。
✅ 为什么这样可以节省时间
如果您一次性发送所有文件，技术支持可以立即检查：
- AutoTrading 是否启用；
- EA 是否拥有交易权限；
- 经纪商是否拒绝了交易；
- 交易量是否无效；
- Stop Loss 或 Take Profit 是否太近；
- 市场是否关闭；
- 设置是否正确；
- ticket 是否由这个 EA 管理；
- 问题是在 EA 逻辑中，还是在经纪商执行中。
因此，完整资料包是提交问题的专业方式。
🔗 实用链接
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|⬇ 下载与文档
🏁 发送前最终检查清单
|完成？
|需要的文件或操作
|☐
|完整终端和图表截图
|☐
|Expert Advisor SET 文件
|☐
|Experts 选项卡中的 Expert 日志
|☐
|Terminal / Journal 日志
|☐
|账户详细报告
|☐
|如果问题出现在 tester 中，提供 Strategy Tester 日志
|☐
|如果问题出现在 tester 中，提供 Strategy Tester 报告
|☐
|EA 创建的入场截图，如果有
|☐
|包含 ticket 编号和问题准确时间的文字说明
|☐
|所有文件已放入一个 ZIP 压缩包
|
📩 发送完整报告 — 更快获得支持
当所有诊断文件都包含在内时，问题可以被更快、更准确地检查，并减少反复询问。
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