XAU Sentinel Sniper MT4

XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine

XAU Sentinel 是一个用于 XAUUSD（黄金）的 Expert Advisor。3.3 版本新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器，并重新设计了 drawdown guard，与之前版本一样注重资金保护和可控执行。


核心技术 — SMC 多策略引擎

Smart Money Concepts 结构引擎

XAU Sentinel 采用模块化的 10 策略 SMC 框架。EA 分析市场结构，只有当多个结构条件同时满足时才开仓：

  • S1 — Liquidity Sweep Reversal
  • S2 — Order Block Retest
  • S3 — Market Structure Shift (MSS)
  • S4 — Change of Character (CHoCH)
  • S5 — Break of Structure (BoS)
  • S6 — Fair Value Gap (FVG)
  • S7 — Inducement Sweep
  • S8 — Breaker Block Flip
  • S9 — Rejection Block (Wick Reversal)
  • S10 — Volume Imbalance Surge

每个模块都可以独立开启，允许对每个策略进行独立回测。


交易逻辑

交易品种：XAUUSD（黄金）。推荐时间周期：M15。核心策略将 10 模块 SMC 引擎与多时间周期趋势过滤器（EMA 200）和成交量确认相结合。必须有多个结构条件同时满足才能触发交易，高时间周期趋势过滤器旨在减少逆势入场。


Magic Box Range Filter（3.3 版本新增，可选）

可选的日内区间过滤器，默认关闭。启用后，所有入场都会受到当日 box 的过滤：仅在 box 上方允许 BUY，仅在 box 下方允许 SELL，区间内入场被阻止。优点：高胜率、少交易、极低回撤 — 非常适合 prop-firm 挑战和资金账户。经纪商 GMT 偏移会自动检测用于时段窗口（支持夏令时）。


自适应 Recovery 引擎

当持仓的浮亏超过可配置的阈值时，该模块会开立第二个仓位作为篮子的一部分进行管理，而不是在亏损仓位上反复加仓。

关键机制：

  • Cycle Basket Management：交易被分组为具有共同 take-profit 目标的 recovery 循环
  • Dynamic Lot Calibration：recovery 手数由可调节的乘数决定，而不是固定倍增
  • Cycle Survival Stop：可配置的每个循环最大亏损参数限制篮子风险
  • 出场管理在新闻停牌或入场条件暂停期间仍继续运行


风险管理

EA 包含基于 balance 风险百分比的动态手数计算，提供四种可配置的风险配置文件（Conservative、Balanced、Aggressive、Turbo）。内置的 equity guard 在达到最大回撤百分比时暂停交易，并具有可配置的自动恢复冷却时间。在 3.3 版本中，回撤从净值峰值开始测量（与 Strategy Tester 的 Equity DD 一致），因此浮动亏损和已实现亏损都会被计入，每次恢复运行时基准会自动重置。新闻过滤器在 USD、EUR 或 GBP 高影响事件前后（可配置窗口）冻结新入场，而出场和 recovery 不受影响。EA 还包含点差保护，每个 recovery 循环从第一笔交易开仓起就通过 Cycle Survival Stop 以美元为单位设定上限。


Dashboard 和 Chart Map

图表面板实时显示净利润、胜率、交易数量和当前回撤相对于配置限制的比例，以及下一次预定高影响新闻事件的倒计时。图表上可直接使用手动暂停/恢复按钮，还有结构性 chart map 显示检测到的 swing points、结构区域和活动策略信号。


设计说明

Recovery 模块不使用经典马丁格尔、不受控的 grid stacking 或复杂对冲，策略集也没有针对特定回测周期进行曲线拟合。Recovery 仓位由上述 Cycle Survival Stop 分组并设置上限，而不是无限扩展。


总结

XAU Sentinel v3.3 保留了 10 模块 SMC 框架和基于篮子的 recovery 引擎，新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器以获得 prop-firm 风格的一致性，并将 drawdown guard 重新设计为基于峰值净值的基准。完整的参数详情可在产品评论区查看。

推荐产品
Midnight Queen
Kenji Ito
专家
Midnight Queen MT4 —— 午夜皇后 Midnight Queen MT4 是一款专业的 夜间剥头皮智能交易系统（EA） ， 专为 亚洲盘的低波动时段 设计。 它结合了 高精准入场逻辑 、 严格的风险控制 与 平稳的收益曲线 ， 堪称真正的 “夜之皇后”。 主要特点 交易品种： EURGBP（优化于 M5 时间框） 交易时间： 21:00–07:00（以经纪商时间为准） 核心逻辑： Bollinger Bands 与 RSI 逆势回调策略 过滤系统： 经济新闻、点差、滑点控制 无马丁格尔、无网格、无加仓 内置自动手数与资金保护机制 历史回测（2015–2025） 时间跨度：10 年 净利润： $27,544 盈利因子（Profit Factor）： 1.94 胜率： 约 85% 总交易次数： 3,560 最大回撤： 17.8% ️ 使用建议 推荐杠杆： 1:100 或更高 推荐经纪商： Axiory、ICMarkets、Pepperstone（ECN账户） 建议使用 VPS 实现 24/5 全天候运行 运行模式 稳健模式（Safe Mo
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
专家
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
Tat Capital Trading Bot
Ady Tataru
专家
The bot made 280% since January 1st 2025 to 20th November 2025, 47 total trades with a profit factor of 6.43, the bot needs to be used on Daily Timeframe, you set it and forget it.  It took me 3 years to finalise this bot, it runs with very low lot size and high RR, few and high quality trades. Try it out and thank me later.   Now running a 20% discount as a present for Christmas! PS. Past success does not guarantee future profits!
Railis
Vasiliy Luka
专家
Долгосрочный,  эксперт. Эксперт может открывать  ордера в обе стороны. Он уникален тем что каждый ордер работает только с амим сабой и не путается с другими. Когда открытые ордера создают первый уровень без убытка, открываются стопы на определенном уровне,максимально приближон к текущей цене. Убыточный ордер ставит противоположный запоминая убыок и открывает стопы при достижении прибыльности -  Profit=1;.  Каждый ордер запомипает свой баланс на определенном уровне  -  Min Dist=200; Поставте в па
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
专家
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will ru
ORB Williams FPO
Jaime Ynzenga Gimeno
专家
ORB-Williams FPO 交易機器人是結合了不同的開盤區間突破 (ORB) 策略（包括 Toby Crabel 的策略）以及其他趨勢指標以獲得更好的入場信號，以及前者的退出策略拉里威廉姆斯的盈利開盤 (FPO)。 您可以看到我對信號的真實自動交易的結果： https://www.mql5.com/en/signals/1481106?source=Site +Signals+Favorites 開盤區間突破 (ORB) 是一個價格變化區間，每個時段都會產生支撐位和阻力位的組合，將自身定位為有利於突破區間，當上行突破時，它是買入信號或做多，當它崩潰時，它是賣出或做空的信號。 這些水平主要取決於系統具有的幾個參數，因此根據我們賦予這些參數的值，系統的結果可能會有很大差異。有問題的參數是“no_trade_hour”和“trade_hour”。這兩個參數雖然是整數，但實際上代表一天中的時間。 系統採用4種範圍計算方法：樞軸點；克拉貝爾;最大最小值；樞軸 MaxMin。 系統從“open_hour”參數標記的時間到價格突破支撐位或阻力位的突破方向開倉。 FPO 代表 Fi
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
专家
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader5 Version  |  Auto Smart Pro MT4 Live Results  |  All Products  |  Contact  | How to install MT4 Product Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market move
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
专家
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "Gold Miner Robot" has been reduced from $345to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! “Gold Miner Robot” is a very powerful AI-Based robot designed and built to
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
专家
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Gold Velocity Pro
ramana ajameera
专家
Universal Scalper Pro   is a high-performance automated trading system engineered for one purpose:  May get  consistent profit generation.    [ read full : i used the inputs for more profitable mentioned as Hint [underlined]]  Unlike restrictive EAs that lock you into a single pair, this universal engine works on   ANY Symbol   (XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, Indices) and   ANY Timeframe . It is designed to adapt to market volatility, securing quick profits while protecting your capital with institutio
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
专家
The Tradonator nextGen! trades not primarily on indicators or prices, but at the beginning of every new candle (controlled by Timeframe). determines the trading direction due to the integrated indicator, which can measure trend and volatility. creates a Sell- and a Buypool and manages them isolated. calculates with every trade for each of the pools a previously defined profit target and closes the pool only with a total profit once this goal has been achieved. basically works with any currency
Smart Lot EA
Leon Andreas Gleisberg
专家
Der Stable Profit Bot ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4. Er handelt Candle Flip Signale (Trendwechsel zwischen bullischen und bärischen Kerzen) und kombiniert diese mit dynamischem Money-Management . Der Bot ist für Trader entwickelt, die eine stabile, risikooptimierte Strategie suchen, ohne selbst ständig vor dem Bildschirm zu sitzen. Dank Trailing Stop , Break-Even Schutz und Verlustkontrolle arbeitet der EA zuverlässig auch in volatilen Marktphasen. Keine ko
Golden Expert Dual Engine
Djuharjati
专家
Golden Expert Dual Engine - Project Overview and Description Introduction and Evolution Golden Expert Dual Engine is the advanced, next-generation upgrade of the original "Golden Expert" automated trading system (Expert Advisor) for MetaTrader 4. The original version was highly regarded for its stability, but it relied on monitoring a single timeframe at a time, which occasionally led to periods of low trading activity or vulnerability to sudden market noise. This upgraded Dual Engine version
Semantics
Evgeniy Zhdan
专家
The EA uses a combination of several different trading systems. The unique trading expert algorithm allows you to choose the direction of positions with the highest probability of their profitable closing. The risk control system allows profitable transactions to prevail over the total amount of loss. Advisor is ready for full independent work without the intervention of a trader. Recommended trading tools: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP. Settings: MaxRisk - Percentage of ris
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
专家
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
KiniTrade
I Putu Gede Waisnawa Pratama Putra
专家
K-Bot is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. K-bot is based on KiniTrade MT4  indicator, these Trades can be manage with some strategies.  The basic strategy starts with Market order in trend following, but you can change it, in others strategies counter trend.  Parameters : K-Bot adv Settings Magic Number: ID number of the orders. Max Spread: maximum spread to trade. Money Management Settings Lots: num
Holy grail gold ea
Ishaq Barour
专家
next price 250$ Holy grail gold EA is a fully automated expert Advisor using an advanced search and breakdown mechanism for local extrema. The system does Not use the Grid, does Not use martingale and other risky strategies. All trades are protected by StopLoss ! ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -------------------------- SIGNAL ===== https://www.mql5.com/fr/signals/1380191?source=Site+Signals+My ------------------------------ ---------
Gold EA Macro Trend v1
Jose Pablo Morales Del Valle
专家
Kruler GOLD EA – Macro Aligned An MT4 Expert Advisor for XAUUSD and major Forex pairs (excluding JPY crosses) designed to capture sustained trends while staying selective in choppy markets. It combines multi-timeframe market context, dynamic risk management and an adaptive trailing system to let winners run while protecting equity. Recommended execution timeframe: M30. Instructions Open MetaTrader 4 → File → Open Data Folder → MQL4\Experts and copy the EA file there. Restart MT4 and attach Gold
Safetygrid
Montien Charoenpong
专家
This EA  Can run EURUSD,GBPUSD, AUDUSD at Time frame H1 Balance start 1000$ Indicator with DOJI+BB to be confirm  for Entry MM with Grid system open not over 5 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimize new  every time with your balance your risk Remark: Setting I will send to you after you bought because I will optimize to you with your balance and Money management plan
AlphaX Investment King
Michael Martens
专家
Beschreibung Der Handelsautomat nutzt saisonale Muster. Es sind insgesamt sieben Strategien implementiert. Die Strategien A, B und AB und Christmas Run können mit verschiedenen Sets gefahren werden, für den Turnaround Tuesday lassen sich die gleitenden Durchschnitte variieren. Für die Witchcraft Wonder Strategie lassen sich Ein- und Ausstiegszeitpunkte anpassen. Weiterhin existiert ein variabler Filter, um Einstiege zu optimieren. Unterstützte Märkte AktienIndizes (bspw. S&P 500, DAX) Gold (
The One percent EA
Taman Talappetsakun
专家
The 'One Percent Profit EA' is an algorithmic trading system that primarily uses the fractal indicator as its strategy. This EA is classified as a grid martingale EA. The lot size is calculated using a formula that adjusts the lot size automatically. The EA can also be switched to the fixed lot size mode to control drawdown. To secure your profits, you can choose to close orders by percentage or by monetary value. Trading statistics (2023-2024) List Details Initial Deposit $1,000 Currency Pair X
Standard Oscilators
Mars Safin
专家
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Phoenix Gold EA MT4
Nuttapol Chantrasmi
专家
"Phoenix Gold is a great choice for hands-off investors who plan to do a long-term investment in gold" #Non-Martingale #Always SL #Robust #Adaptive #Fully Automated #AI #XAUUSD Phoenix Gold is a non-martingale expert adviser generated from our AI-driven pipeline which learns diversified trading strategies from 10-years historical data of the gold market. Phoenix Gold  project aims to provide a robust adaptive trading system that can harmonize with the dynamic of the market. We value risk manage
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
专家
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
专家
Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
专家
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓
Datrada
Letiks Business Engineering
专家
这款智能交易系统每天都会查看市场行情，并尝试利用当天特定时间的蜡烛形态来研究市场方向，并根据其结论进行反向交易，等待市场触发买入或卖出方向。 一旦触发某个方向，它就会专注于该交易，直到其达到目标。因此，每次交易只进行一次，直到达到预先设定的完整盈利或亏损周期，然后才会在每日为该交易设置另一笔交易。 每笔交易都使用固定止损、获利和追踪止损进行利润管理。它还根据账户规模使用固定手数。 在风险管理方面，它使用 Mark Douglas 的区间技术，为所有市场形态构建预定义的对冲策略。 您应该了解，如果您要交易所有推荐的货币对，该系统的最低资本为 2000 美元。 按最佳表现排序：1. 欧元/美元 2. 英镑/美元 3. 美元/日元 4. 英镑/日元 但是，对于任何想要尝试该系统的人，您可以用 200 美元在单个推荐货币对（欧元/美元）上以 1:100 的杠杆成功运行该系统。 另请注意，我们推荐使用 ECN 交易账户类型。 最后，我们也欢迎您提供测试反馈。 Zhè kuǎn zhìnéng jiāoyì xìtǒng měitiān dūhuì chákàn shìchǎng hángq
Intelligent trend
Yang Pei Qin
专家
1.根据图表周期，确定趋势大小。在一段行情内最高价附近，为上涨趋势。在一段行情内最低价附近，为下跌趋势。 2. 趋势确立后，下一步就是确定短期趋势的超买和超卖。 超卖、多头;  超买，做空。   3.  根据超买和超卖以及利润点进行平仓。  实盘信号: https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA 设置： 您需要把EA加载到要交易的货币对上（M15 时间范围） 现好的货币对: EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDJPY,XAGUSD,GBPAUD 使用此EA，请是使用ECN账号。 可以使用我推荐的货币对，也可以使用其他货币对。 信号上100使用0.01手，建议使用更高的资金降低风险。 推荐杠杆 1:200 或更高 可以使用参数列表里内置的参数，也可以自定义参数。 参数设置: Applicable_Symbol - 表现最好的货币品种  cycle_time - 加载图表周期 Built_in_parameters - 选择内置的货币参数或选择自定义参数 Lot - 开单手数 AutoLo
BlueWhale
Jia Jie Tian
专家
我花了很多时间和精力使这个软件变得复杂，具有高潜在回报的可能性，同时将回撤保持在 20% 以下（标准手数） 蓝鲸EA 模仿在合适的触发机制上进行网格运算，做到了单量平衡的基础上确保了收益，平衡了风险。 在平衡了最大回撤的基础上，尽可能的增加创收，使得损益比可以被接受，而在利润的回报上显得十分客观。 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢，关乎到系统的综合参数对应标的的调整 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢 ， 关乎到系统的综合参数对应标的的调整 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢， 关乎到系统的综合参数对应标的的调整 此外，所有原始信息都可以按任意比例组合。 EA 包含自适应市场算法，它使用价格行为模式和标准交易指标。
该产品的买家也购买
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
专家
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
专家
ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
专家
使用 Grok AI辅助 、风险分散且 黄金优化的EA 生成可控回报。 GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。 [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择此EA？ 动态多策略方法 先进的市场状态检测，用于优化策略选择 五种不同的、不相关的交易策略 买卖信号的对称算法规则 风险分散 多时间框架分析（M5至H1） 五种不相关策略降低整体投资组合风险 基于市场状况的动态风险调整 所有仓位均设止损保护 先进的AI风险管理 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型 实时宏观分析和新闻事件监控 带有详细推理的每日趋势预测 黄金优化性能 专为XAUUSD CFD交易设计 利用黄金独特的波动特性 多种策略针对黄金价格行为量身定制 最高道德标准的回测和可靠的真实表现 100%高质量数据，无遗漏 零操纵历史止损或止盈 无过度拟合 定期比较Live S
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
专家
免费试用 EA Budak Ubat 频道 限时特价！ 每购买10次后价格将增加10美元！ 工作原理 当 EA 激活时，它会根据执行模式参数分析图表。 如果图表上没有现有仓位，EA 将根据参数输入交易。如果趋势是看涨的，它将进入买入交易，如果是看跌的，它将进入卖出交易。如果止损变量大于0，则还会设置距离已打开交易价格一定距离的止损订单。0表示没有止损。 如果图表上存在现有仓位，且最后一个仓位处于亏损状态，EA 将检查当前市场价格与订单之间的距离是否至少为用户设置的最小距离，然后将根据蜡烛图输入交易，仓位大小将使用马丁格尔方法计算，并且将设置离已打开交易价格一定距离的止损订单，如果止损变量大于0。 如果未启用套期保值，EA 一次只会进入一个方向的交易。如果第一个仓位是买入交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是买入交易。如果第一个仓位是卖出交易，则所有后续的马丁格尔仓位也必须是卖出交易。如果启用套期保值，EA 将进入双向交易。 EA 将修改相同方向的所有仓位的获利点为单一的保本点，再加上用户设置的获利水平。 EA 参数 执行模式： 在每个新 K 线上：当 EA 激活时，它会在每个新的
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
专家
Trust EA   is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. * Limited special offer - 50% off the full price of the product. Only 5 copies at this price. The final price is 997$ * Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
专家
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
专家
基于 供需 原则的 全自动 EA 。第一个 提供 完全自动化的 供需 EA。现在 交易 变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。 您将获得超高品质 算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您。其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义
作者的更多信息
XAU Sentinel Sniper
Nadjib Amari
5 (4)
专家
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine XAU Sentinel 是一个用于 XAUUSD（黄金）的 Expert Advisor。3.3 版本新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器，并重新设计了 drawdown guard，与之前版本一样注重资金保护和可控执行。 核心技术 — SMC 多策略引擎 Smart Money Concepts 结构引擎 XAU Sentinel 采用模块化的 10 策略 SMC 框架。EA 分析市场结构，只有当多个结构条件同时满足时才开仓： S1 — Liquidity Sweep Reversal S2 — Order Block Retest S3 — Market Structure Shift (MSS) S4 — Change of Character (CHoCH) S5 — Break of Structure (BoS) S6 — Fair Value Gap (FVG) S7 — Inducement Sweep S8 — Breaker Block Flip S9 —
TradeSync Local Trade Copier MT4
Nadjib Amari
实用工具
描述 TradeSync Pro 是一款技术实用工具，专为在同一台计算机上运行的 MetaTrader 终端之间进行本地交易同步而设计。它针对账户管理、不同经纪商之间的执行比较以及策略性交易复制进行了优化。 授权与跨平台兼容性 本软件根据所使用的平台支持多种同步场景。请注意以下要求： 单一平台： 如需从 MT4 复制到 MT4，需要 MT4 版本。如需从 MT5 到 MT5，则需要 MT5 版本。 跨平台： 如需在 MT4 和 MT5 之间进行同步（任一方向），用户必须同时拥有 MT4 和 MT5 两个版本。 安装： 两个终端必须运行在同一台硬件上，以建立本地连接。 技术功能列表 发送端模式： 实时将交易操作广播到本地文件系统。 按 Magic Number 过滤，以隔离特定的 EA 或包含手动交易。 品种过滤：通过选择要广播的品种（例如 "EURUSD,XAUUSD"）来隔离特定的 EA。兼容经纪商前缀/后缀。 可选择特定的订单类型：买入、卖出或挂单。 通过原子写入保护数据完整性，防止文件冲突。 接收端模式： 灵活的风险管理：手数乘数或固定手数设置。 自动品种映射：内置引擎可识别具有
TradeSync Local Trade Copier
Nadjib Amari
实用工具
描述 TradeSync Pro 是一款技术实用工具，专为在同一台计算机上运行的 MetaTrader 终端之间进行本地交易同步而设计。它针对账户管理、不同经纪商之间的执行比较以及策略性交易复制进行了优化。 授权与跨平台兼容性 本软件根据所使用的平台支持多种同步场景。请注意以下要求： 单一平台： 如需从 MT4 复制到 MT4，需要 MT4 版本。如需从 MT5 到 MT5，则需要 MT5 版本。 跨平台： 如需在 MT4 和 MT5 之间进行同步（任一方向），用户必须同时拥有 MT4 和 MT5 两个版本。 安装： 两个终端必须运行在同一台硬件上，以建立本地连接。 技术功能列表 发送端模式： 实时将交易操作广播到本地文件系统。 按 Magic Number 过滤，以隔离特定的 EA 或包含手动交易。 品种过滤：通过选择要广播的品种（例如 "EURUSD,XAUUSD"）来隔离特定的 EA。兼容经纪商前缀/后缀。 可选择特定的订单类型：买入、卖出或挂单。 通过原子写入保护数据完整性，防止文件冲突。 接收端模式： 灵活的风险管理：手数乘数或固定手数设置。 自动品种映射：内置引擎可识别具有
BreakoutMatrix Pro
Nadjib Amari
5 (2)
专家
BreakoutMatrix Pro — 机构级突破交易系统 BreakoutMatrix Pro 是一款自动化的机构级突破交易系统，旨在利用市场动能获利。虽然它作为黄金 (XAU/USD) 交易机器进行了高度优化，但其通用架构使其能够适应任何主要交易品种。 忘掉无休止的优化吧。核心策略依赖于一个单一的主控参数：波动率缩放因子 (Volatility Scale Factor)。 回测亮点 (2025年1月 – 2026年3月) - XAUUSD 1H - 附截图: $1,000 → ~$7,000，使用默认设置（波动率因子 1） — 最大回撤：9.5% — 资金曲线平滑稳定。 $1,000 → ~$141,000，使用波动率因子 10 — 最大回撤 28%。真实 Tick 数据，浮动点差。 $1,000 → ~$4,076（2026年1月–4月）默认设置 — 胜率97.1% — 盈利因子：8.79 — 最大回撤：7.56% — 3个月内69笔交易 全自动追踪与恢复系统: Auto-Breakeven Lock (自动盈亏平衡锁定): 一旦交易进入安全区域，立即锁定您的头寸
Magic Box Indicator
Nadjib Amari
指标
Magic Box — 时段区间突破信号 Magic Box 识别每日参考区间——即 "Box"——并在价格收盘突破该区间时标记突破入场点。信号仅基于已收盘的K线计算,不会重绘。 图表上显示的内容： Box——每天绘制一次的阴影参考区间,显示需要关注的关键水平 BUY 箭头——当阳线实体完全收于 Box 上方时显示 SELL 箭头——当阴线实体完全收于 Box 下方时显示 SL 水平——虚线显示每个信号对应的止损位置 结果线——点线显示回撤前达到的最大波动幅度,以点数标注 主要功能： 适用于任意周期：无论使用哪个图表周期,Box 始终基于 M5 K线计算 适用于任意品种：外汇、黄金、白银、指数、加密货币。点值计算会根据品种自动调整（XAU、XAG、5 位报价、4 位报价） 自动检测 GMT 偏移,将 Box 与经纪商服务器时间对齐 每个时段最多 5 个信号（可配置） 重新入场逻辑：突破后,指标会等待价格回到 Box 内,才会再次发出同方向信号；反方向信号会立即显示 历史信号会保留在图表上,并显示到达 SL 水平前的最大点数,仅供参考 信号仅基于已收盘的 M5 K线计算 简洁设计,不叠加
筛选:
无评论
回复评论