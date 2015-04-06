XAU Sentinel Sniper MT4

XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine

XAU Sentinel 是一个用于 XAUUSD（黄金）的 Expert Advisor。3.3 版本新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器，并重新设计了 drawdown guard，与之前版本一样注重资金保护和可控执行。





核心技术 — SMC 多策略引擎

Smart Money Concepts 结构引擎

XAU Sentinel 采用模块化的 10 策略 SMC 框架。EA 分析市场结构，只有当多个结构条件同时满足时才开仓：

S1 — Liquidity Sweep Reversal

S2 — Order Block Retest

S3 — Market Structure Shift (MSS)

S4 — Change of Character (CHoCH)

S5 — Break of Structure (BoS)

S6 — Fair Value Gap (FVG)

S7 — Inducement Sweep

S8 — Breaker Block Flip

S9 — Rejection Block (Wick Reversal)

S10 — Volume Imbalance Surge

每个模块都可以独立开启，允许对每个策略进行独立回测。





交易逻辑

交易品种：XAUUSD（黄金）。推荐时间周期：M15。核心策略将 10 模块 SMC 引擎与多时间周期趋势过滤器（EMA 200）和成交量确认相结合。必须有多个结构条件同时满足才能触发交易，高时间周期趋势过滤器旨在减少逆势入场。





Magic Box Range Filter（3.3 版本新增，可选）

可选的日内区间过滤器，默认关闭。启用后，所有入场都会受到当日 box 的过滤：仅在 box 上方允许 BUY，仅在 box 下方允许 SELL，区间内入场被阻止。优点：高胜率、少交易、极低回撤 — 非常适合 prop-firm 挑战和资金账户。经纪商 GMT 偏移会自动检测用于时段窗口（支持夏令时）。





自适应 Recovery 引擎

当持仓的浮亏超过可配置的阈值时，该模块会开立第二个仓位作为篮子的一部分进行管理，而不是在亏损仓位上反复加仓。

关键机制：

Cycle Basket Management：交易被分组为具有共同 take-profit 目标的 recovery 循环

Dynamic Lot Calibration：recovery 手数由可调节的乘数决定，而不是固定倍增

Cycle Survival Stop：可配置的每个循环最大亏损参数限制篮子风险

出场管理在新闻停牌或入场条件暂停期间仍继续运行





风险管理

EA 包含基于 balance 风险百分比的动态手数计算，提供四种可配置的风险配置文件（Conservative、Balanced、Aggressive、Turbo）。内置的 equity guard 在达到最大回撤百分比时暂停交易，并具有可配置的自动恢复冷却时间。在 3.3 版本中，回撤从净值峰值开始测量（与 Strategy Tester 的 Equity DD 一致），因此浮动亏损和已实现亏损都会被计入，每次恢复运行时基准会自动重置。新闻过滤器在 USD、EUR 或 GBP 高影响事件前后（可配置窗口）冻结新入场，而出场和 recovery 不受影响。EA 还包含点差保护，每个 recovery 循环从第一笔交易开仓起就通过 Cycle Survival Stop 以美元为单位设定上限。





Dashboard 和 Chart Map

图表面板实时显示净利润、胜率、交易数量和当前回撤相对于配置限制的比例，以及下一次预定高影响新闻事件的倒计时。图表上可直接使用手动暂停/恢复按钮，还有结构性 chart map 显示检测到的 swing points、结构区域和活动策略信号。





设计说明

Recovery 模块不使用经典马丁格尔、不受控的 grid stacking 或复杂对冲，策略集也没有针对特定回测周期进行曲线拟合。Recovery 仓位由上述 Cycle Survival Stop 分组并设置上限，而不是无限扩展。





总结

XAU Sentinel v3.3 保留了 10 模块 SMC 框架和基于篮子的 recovery 引擎，新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器以获得 prop-firm 风格的一致性，并将 drawdown guard 重新设计为基于峰值净值的基准。完整的参数详情可在产品评论区查看。