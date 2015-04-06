Quantum Gold Miner





全自动 XAUUSD 突破交易 — 适用于 MetaTrader 4 & 5





精准交易黄金突破，摒弃凭空猜测。





Quantum Gold Miner 是一款专为 XAUUSD 打造的全自动 EA 交易系统。它无需依赖固定的支撑位与阻力位，而是直接从实时市场结构（即价格多次产生反应的波段高点和低点）中识别高概率的供需区域，并通过严格基于规则的纪律化执行来交易这些区域的突破。





交易原理





在每根 H1 蜡烛线收盘时，Quantum Gold Miner 会重新扫描图表，寻找当前价格上方最近的未突破供给区，以及下方最近的未突破需求区。它会在供给区放置买入止损挂单（Buy Stop），在需求区放置卖出止损挂单（Sell Stop），从而在市场发动行情之前就已提前建仓，而不是在行情发生后盲目追价。随着新价格走势使区域发生偏移，挂单会自动更新，以时刻与当前结构保持一致。





核心特点





• 动态区域检测 — 供需水平在每个 H1 K线柱上重新计算，绝非静态





• 自适应仓位管理 — 手数通过高水位线（High-Water Mark）余额模型随账户增长而扩展，因此连亏不会将您的仓位缩小至低于峰值余额所应得的水平





• 智能交易管理 — 具备保本锁仓和部分平仓功能的追踪止损，随着交易推进保护利润





• 执行过滤 — 点差和交易时段过滤器让 EA 在不良市场条件下保持观望





• 周末保护 — 在周末跳空缺口出现前自动平仓所有持仓





使用要求





交易品种：仅限 XAUUSD





时间周期：H1





最低资金：100 美元





账户类型：ECN / Raw Spread（极低点差账户），或点差持续保持低位的标准账户





服务器托管：强烈建议使用低延迟 VPS，以确保精

准的突破执行





立足长久，而非急于求成





Quantum Gold Miner 从不盲目追单 — 它会耐心等待价格真正触及并突破符合条件的区域。这意味着它不会每天都发出信号，而这正是设计使然。该策略核心在于严格的选择性：交易频率更低、质量更高的信号，旨在长期打造更平滑、更具韧性的净值曲线，而非沉溺于无意义的市场噪音。





交易存在风险。历史表现不代表未来结果 — 请务必使用您能承受损失的资金进行交易。



