專訪與葛森林(yyy999)

您何时还是做外汇交易？

我从2007年8月开始做外汇交易，当然了解外汇，先从模拟开始。

您做过真实交易吗？

是的.我从2009年3月开始进行真实账户的交易.

您的交易顺利吗？除了做外汇交易，您是否还有其他的工作呢？

不理想.我的手工交易不理想。所以,我开始学习机器交易系统.

我的工作是一个大学的计算机教师,编程是我所熟悉的,所以我就开始学习机器交易



由于只有您们公司的MT交易系统支持自动交易,于是我就开始学习MQL语言，偿试自己写一个EA进行交易.

对您来说学习MQL4和MQL5哪方面比较容易呢？您喜欢MQL5吗？

好的.学习MQL4 和MQL5,对我来说很容易,因为我本身就是一个在大学教别人学习编程的老师,又是一个程序员.我比较喜欢MQL5,他的功能要比mql4强.

所以您使用EAs交易。对您来说这种交易顺利吗？在真实交易中您使用多少EAs呢？

我从2009年7月就开始在真实账户中用我写的EA进行交易.主要是用小型的真实账户对EA的性能进行测试,观察他的稳定性及盈利性,但效果时好时坏.这需要EA的交易策略和行情的走势进行匹配.

您只是给您自己开发EAs还是也为其他交易人创建程序？

除了我自己使用外,我还为别的交易者写了大量的交易EA

您参加MQL5.com中的Jobs服务了吗？那里有许多订单。

我参加了这项Jobs service.很遗憾,没有达成一个定单.我主要是为中国的外汇用户写EA.

我听说金融交易在中国非常受欢迎。是真的吗？一般情况下，中国的文化和哲学对现代文明的发展影响很大。有没有中国特色的交易方法和风格呢？

金融交易的确很受欢迎.主要是中国国内的证券交易.但外汇交易并未完全开放.最后一点,在中国,外汇交易好像也没有发现有什么特殊的交易方式和风格.

您也做证券交易吗？

是的。

对您来说哪个利润更高-证券还是外汇？您更喜欢哪个呢？

当 然是外汇.外汇的盈利性高同时风险性也高,这是一个正比例关系.对我来说还是比较喜欢外汇.因为外汇的交易是T+0,而且可以是多空同时做,同时又有放大 的杠杆作用,即保证金交易,这些都是我原来做证券交易时所没有的条件,最后,最重要的一点是,在MT平台上进行外汇交易,可以把自己的交易策略用EA来实 现,进行历史回测,和实时进行模拟与真实的账户交易,发现手工交易的盲点,并进行及时的改善,调整自己的交易策略.

去年您也参加了我们的自动交易大赛，但是您却没有获胜。您使用的是真实账户的EA吗？今年您的EA结果不错。您是否从上届大赛做出什么总结，帮助您创建新的EA呢？

的确是这样.去年的那个参赛EA没有成功,当时那个EA是一个可以做5个货币对的,可能是程序编写的问题,没有考虑到实际比赛时在MT服务器上运行的环境,结果在比赛时只交易了一个货币对,可能这是一个原因,还有那是一个基于纯指标的交易系统,这可能也是一个因素.



所以,我在今年的参赛EA中,放弃了去年的那个EA交易策略模型,完全用一套新的EA交易思路写成一个EA进行参赛的

从乍一看，它的交易看起来像多个币种的Martingale。它类似于2010年ATC的Manov的EA。您坚持使用这个原理吗？

他的这个原理同我今年的EA有点相似,不过我的今年这个EA程序实际上去年就已经写好了,今年是在去年的基础上加以改进,调整为支持多货币,并增加了多个参数的调试



因为每年的参赛只能提供一个EA,所以去年就用那个EA,而今年对这个参赛的EA改进后调试回测也比较理想,所以就提交了这个EA参赛

您的EA不能平仓止损交易。它使用Martingale system打开新交易。您知道使用Martingale通常不会带来好的结果吗？您的EA使用了哪些预防措施吗？

我的EA只是 没有设置固定止损,因为我认为行情的走势不能事前准确判断,如果你设置了固定止损,就可能出现把你的止损定单打掉后价格回起,这是固定止损的不足,

另外也没有设置移动止损,如果设置了移动止损,又可能因为把你的移动止损定单打掉后,而导致后续的盈利不能赚到,第二点

第三点,也没有设置固定止盈,如果当日行情波动比较巨大,假如设置固定止盈这样就会缩小定单的盈利.



关于Martingale system,很遗憾我还不知道他的具体原理是什么.但是我的系统是有一个内部关闭亏损交易的底线,因为我的EA也是随时在监视着我的账户亏损幅度

所以，您不使用止损和获利。那EA怎么平仓呢？它使用什么原理？

它只关闭盈利的仓位.对于亏损的仓位采取加仓的方法,使得获利后再进行平仓。

您的EA在12组可用交易组中交易了8个交易品种。为什么您选择这些组合呢？您尝试过其他组合吗？

是 的,我还偿试过其它货币对,实际上它可以运行12个货币对,但另外的货币对在测试期间,我没有找到比较理想的参数.也就是说在另外4个货币对的单独测试中 是亏损的,或者是盈利比较低的,这样在多个货币对同时运行时造成资金的使用效率不高,同时也加大了账户的风险系数,最后选定了目前的8个货币对进交易

我注意到很有趣的特点。您的EA交易发生在每小时开始的那段时间。您为什么选择这种类型的交易——是为了在最初自动检测时展现良好的测试时间还是为了别的原因？

是 的.他主要是工作在每个小时开始的一段时间内.这主要有以下几个因素:第一,他是基于H1小时周期上运行,寻找交 易信号.第二,降低EA的运行时间,减少对CPU资源的占用，因为同时运行多个货币对，假如每一时间都进行交易判断,这样会耗费大量CPU的资源，一个是 不能须利通过比赛前回测,满足大赛的规则要求,另外,也会在实际竞赛时,多个EA同时运行因为CPU忙造成信号的缺失,影响EA的实际效果

在交易大赛之前您一定已经测试过您的EA。它显示的结果是什么呢？在这次大赛中您期望从您的EA有什么结果呢？

在回测期间,盈利还可以,对于这次比赛,我期望能保持在前10名内就行了,当然这样看随后的运气了.因为市场不可预知,有很大的随机性,目前的净值已经超出我赛前的预期了

如果您的EA赢得这次比赛，您会让它在您的真实账户上交易吗？

会的.实际上,此前和这个EA很相近的一个EA,我就已经把他用在我的真实的账户中进行交易,只不过风险系数要小些,而目前的这个 EA的风险仍然是按照真实仓位的系数设置的,所以开仓比较保守

通常在自动交易大赛上有许多中国的参赛者，但是却没有中国参赛者获奖过。为什么？您对此与什么看法？

我认为,主要有以下几个原因:

第一,在中国交易外汇,并没有被真正的允许,关于外汇交易的理论和技术还很缺少研究.第二,特别是自动交易理论和技术,更是刚刚起步.这可能就是中国的参赛者没有获奖的原因吧

您的EA有很大机会能赢得比赛。您观看比赛了吗？您认为其他的EAs怎么样？可能会与其他您喜欢的EA吧？您想要对大赛的参赛者说些什么呢？

能 否获得第一名?除了EA本身的设计要优秀以外,还需要市场给予很大的机会,所以这需要很好的运气.现在的运 气已经足够了.对于其它的EA,我认为Tim和 ias 做单策略都比较特别, 尤其是 ias的加仓策略及资金管理方法,我认为他的EA最有潜力,目前仍处在第一位.对于其它的参赛者,我想说的是,下如前面所说的,除了要把自己的EA设计的 更巧妙以外,还祝他们交上好运，也谢谢您们公司为我们EA交易爱好者提供了一个学习与开发的平台,希望你们的MT交易系统能给更多的交易者带来快乐.