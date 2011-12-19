在比赛的第七周，由李方( lf8749 ) 开发的EA交易创下了一个新的纪录 - 在10笔交易中赚取了超过10万美元。这项成功帮助这个EA交易连续两周位于2011自动交易大赛榜单的前列。我们会在这次采访中试图找出李方成功的秘 诀。



请介绍下您自己的情况和交易经验？

我是环境工程的本科毕业生，但我更喜欢理论物理，尤其是量子力学。

我从2007年开始进行外汇交易，这起源于一则广告-即交易商的一个客户在11天内将其账户资金增加了30倍：从5万人民币赚到150万人民币。

我自己开始真实交易是在2007年初，当时我在一个月内将自己的账户从500美金做到了3500多美金，不过很快我就爆仓了。我也因此感觉到了外汇保证金交易的巨大风险。

量子力学的原理能用于金融市场吗？

我认为量子力学的原理不能直接用于交易，但是量子力学的方法可以借鉴。比如，单个基本粒子的运动不可能有精确描述，这也让我觉得在外汇市场关注一些小的方向没有意义。

但一大群基本粒子的运动却可以用量子力学来描述。我希望找到一种所有证券价格都能满足的一种规律，比如黄金分割定律。所以，在外汇交易中，我认为一时的价格运动方向并不重要，而是关注整体的价格运动，关注这种运动是否满足黄金分割定律。





2010年的比赛你也参加了，但是这次的结果提高了很多，给我们讲下你的EA吧。

去年的比赛之所以那么差是因为，我在编程的时候出错了，把用于买的代码直接拷贝到了卖的代码中。今年比赛的EA我是用黄金分割做交易信号的。

当我开始准备今年比赛的时候，才发现去年参数的程序的错误。我觉得今年的策略能取得不错的成绩；其实，有这个进行外汇交易的想法已经很久了，只是今年才找到更好的实践方法。当然运气也很重要。

您是用局部的高低点来确定黄金分割点的吗？

是的，最初我是想用神经网络来计算最佳的高低点，但时间实在来不及，最后只有采用固定的某段时间内的高低点。

能讲下您的交易信号吗？

如果市场回调到黄金分割点，我觉得就可以卖了；如果突破了黄金分割点，我觉得可以买。





Fig. 1. Signal to buy

Fig. 2. Signal to sell

您的EA有几个参数？

3个：止盈，止损，还有一个用来确定高低点。

您觉得MetaTrader 5 的策略测试怎么样？

我没用过其他的优化工具，所以不知道怎么评判。不过，除了运行速度慢以外，其他都还不错。

您怎么做资金管理？

这方面我不太擅长，我都是用固定的保证金比例下单。

您对多币种的EA有什么看法？

我觉得有时候市场只有美元和非美之分，这时候，多币种EA交易就不一定好。其他时候，多币种EA交易的风险可能会小些。

对于这次比赛而言，多币种EA交易有一个好处就是可以比单一币种EA交易有更多的交易量，这对比赛的最终结果很重要。

您EA的缺点在哪里？

比如价格在黄金分割点附近来来回回时，行情大幅跳空时，都不好，这时确定的价格高低点就不太准。在大的趋势行情中，我的EA表现要好些。

止损和止盈都是黄金分割定律决定的吗？

不是，是用2011年1月到8月的历史数据优化得来的，不过好像优化的结果也符合黄金分割定律。



您满意您的EA吗？

比较满意，但是，我前面讲的缺点必须要改进下。对于行情大幅跳空的行情，我已经改进到能比较稳定不亏了。

您有什么爱好吗，除了交易之外您还有什么其他爱好？

没什么特别的爱好，睡觉，看电影。另外，我喜欢旅行，但太花钱和时间了，没有很多机会这样做。并且我还有我的环保生意要去做，所以，没有很多空余时间。

您觉得比赛对您有用吗？

当然，有用，除了能测试自己的策略外，还可以学习到其他选手的优点，比如Y999和TIM的策略。我曾经也有一个和TIM的策略很相似的EA，看到他的结果这么好，我想我要重新考虑下我之前的那个策略了。

距离比赛结束还有两周时间，您觉得谁能获胜？

这个真的很难说，市场永远无法预测，并且每个EA都有缺点，所以，结果也无法预测。不过，我觉得TIM很有可能在最后的前三名中，而我也有机会。

如果您获胜了，奖金会怎么花？

我还没有这个计划，不过，和朋友一起庆祝下是肯定要的了。一部分奖金也会用我的EA来做真实交易。

谢谢您接受采访，祝您好运！