关于信号服务的常见问题
为什么没有说存档的信号如何恢复或者删除
真实账户如何设置免费信号？设置的时候，真实账户的信号那里提示价格不能低于20，模拟账户才能免费，可是我找到一些免费信号也是真实的账户，如https://www.mql5.com/en/signals/52990，到底能不能设置真实账户的免费信号，如何设置
真实帐户怎么订阅模拟信号？为什么我总是订阅不了？难道真实帐户只能订阅真实信号？
我之前成功订阅一个信号，现在提供商被禁止出售信号是怎么回事，会不会影响现在我信号的运行？
ea挂单能被跟单吗？我测试下来不行。
还有订阅信号的时候，输入密码不会弹窗修改跟单策略（第7个问题），后续也不会跟单，这时候什么原因呢？
有模拟信号吗？
关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。
在问问题之前，请首先阅读下面的有意义的文章：
问题
我们所需的信号服务是什么?
在MQL5.com中谁可以创建一个交易信号?我应该为此付钱吗?
免费的信号什么时候可以被订阅?
怎样创建一个免费信号?
怎样订阅一个信号?
我创建了一个信号，但是它没有出现在供订阅的网站上，为什么呢?
怎样从MetaTrader 4 (MetaTrader 5) 的客户终端中订阅信号?
我能够从MetaTrader 4到MetaTrader 5来复制交易或者反过来吗?
付费的订阅是怎样扣款的?如果一个免费订阅变成付费的了会发生什么呢?
我可以取消一个付费订阅吗?
我想用固定的1.0手数交易量来复制交易，这是可以的吗？
供应商账户中，所有的交易都以0.1手交易量来进行，我想用更大的交易量来复制交易，比如0.3手，我可以通过什么方法提高交易量吗？
提供商的交易品种名为GOLD，我的交易商有同样的工具，但是我的却名为XAUUSD。这种情况下GOLD的交易可以复制到XAUUSD上吗？
我能设置我自己的提供商交易品种到交易商交易品种的复制交易规则吗？
计算提供商和订阅者交易量百分比的时候用什么舍入方法？
为什么在订阅信号时我的账户中不能有开的仓位和挂单？
为什么人工交易在复制信号时引起了错误（账户间不能同步）?为什么我不能同时在一个账户进行订阅和交易呢?
如何禁用您自己的信号?我不想再继续广播了。
为了复制交易，订阅人端必须运行MetaTrader4/5终端吗?
我可以像订阅信号那样取消订阅信号吗?
我怎样找到我在终端中订阅了哪些信号，我怎样取消订阅呢？
对于货币对，如果提供商是四位数报价而订阅者是五位数报价或者反过来，信号是怎样复制的呢?
信号中的增长率是怎样计算的?
答案
我们所需的信号服务是什么?
在MQL5.community网站特别的“信号”部分允许所有的注册用户从他们的MT4或者MT5账户广播他们自己的交易行为，也可以通过订阅而从其他的交易者提供的信号中复制交易，每个交易信号在信号部分都有它自己的页面，你可以在那里看到详细的交易历史统计，增长和余额图，订阅者数量等等。
在MQL5.com中谁可以创建一个交易信号?我应该为此付钱吗?
您只需在MQL5.com中注册就可以创建信号，您可以创建免费和付费订阅方式的信号 - 对于这两种方式，您创建信号都不需要付任何钱。
免费的信号什么时候可以被订阅?
免费信号在信号服务器能够和用于广播信号的交易账户连接以后马上就可以被订阅了。
怎样创建一个免费信号?
如果您已经在MQL5.com注册，在信号部分的右上角点击"创建您自己的信号"就可以打开创建自己信号的页面了。
输入您将来信号的名字，然后选择或者MetaTrader 4还是MetaTrader 5, 再设定您所选交易平台的登录和投资者密码信息。在交易经纪公司栏位输入交易服务器或者经纪公司的名字（在您输入的时候，您可以在出现的下拉框中找到您所需的服务器）。
在完成所有栏位的输入后，点击“增加”按钮，您就将打开您新建信号的页面了。输入您信号的描述信息并保存。
怎样订阅一个信号?
您可以用两种方法订阅交易信号。第一种方法 - 从网站上直接订阅想要的信号：
第二种方法 - 从客户终端中订阅。使用这种方法，您必须在客户终端的设定对话框Community 页输入您在MQL5.com的登录和密码信息。订阅付费信号的话，您还需要在MQL5.community 付款系统的账户中有需要的钱。
我创建了一个信号，但是它没有出现在供订阅的网站上，为什么呢?
请访问“我的信号”部分去看您信号的状态，可能它的连接有问题。
当您打开您的信号页面，您将看到错误信息。您可以用“编辑”命令修改您的账户编号，密码和交易服务器的名字。
怎样从MetaTrader 4 (MetaTrader 5) 的客户终端中订阅信号?
选择您想要的信号并打开它，然后点击“订阅”，在打开的对话框中填写所有需要的信息：同意使用生命，确认您在MQL5.com账户的密码，然后点击“确定”。
然后过一两秒钟，下一个对话框将出现，您可以配置复制信号的设定再点击“确定”。
不能，MetaTrader 4和MetaTrader 5交易平台在订单计算和执行方面有区别，所以，您应该选择与您的账户相同的交易平台来复制交易，或者，您可以在与您想订阅的相同的平台上开一个账户（推荐使用相同的交易经纪公司）。
如果您是新近使用MetaTrader 5，我们推荐您阅读MetaTrader 5交易系统和MetaTrader 5中的订单，仓位和交易文章。
当订阅了一个付费信号的时候，整个订阅周期（一个星期或者一个月）所需要的钱会在订阅者账户被冻结，但是这些钱并没有被转到信号提供商的账户-提供商会在订阅到期后自动收到钱。如果提供商取消了他的信号，冻结部分的钱会被返还给订阅者。
如果一个提供商决定把一个免费信号变成付费的，所有已有订阅保持活动和免费直到订阅到期，订阅到期之后，你会被提醒付费来续订，你可以接受或者拒绝，这样，免费订阅变更为付费订阅的时候，如果您之前订阅过免费信号，您的账户也不会被扣款。
如果订阅者取消了订阅，冻结的钱会被转账给提供商，这种情况下，订阅者会收到一个清楚的警告：
不行，复制交易的交易量是由客户终端自动计算的，这种计算是基于指定的设置和订阅者及供应商账户的余额的，您不能指定固定的交易量。
所有的交易量是自动计算的，订阅者只能在一种情况下可以复制比提供商更大的交易量－如果订阅者为信号保留的账户余额比提供商账户余额高（订阅者账户余额乘以倍数大于提供商账户余额）。
提供商的交易品种名为GOLD，我的交易商有同样的工具，但是我的却名为XAUUSD。这种情况下GOLD的交易可以复制到XAUUSD上吗？
如果订阅人的账户拥有与提供商账户同名的交易品种，并且该交易品种允许全面交易，则会复制该交易品种的交易。如果仅允许部分交易或禁用发现的交易品种，那么该交易品种则被认为是不适宜被复制并且系统将继续搜索合适的交易品种：
该算法只对金属交易品种提供了两个例外：
在这两种情况下，只检查执行交易的完整权限。如果已有这种权限，则映射尝试被认为是成功的。
示例 1：提供商持仓EURUSD，而订阅人持仓 EURUSD！(反之亦然) 拥有全部交易权限。程序端会自动执行映射并复制交易。
示例 2：提供商持仓EURUSD，而订阅人持仓EURUSD！EURUSD。则执行复制EURUSD。
示例 3：提供商持仓GOLD，而订阅人持仓XAUUSD ，并拥有全部交易权限。程序端会自动执行映射并复制交易。
示例 4：提供商持仓 GOLD，而订阅人持仓 XAUUSD ，并只有收盘的交易权限（部分交易权限）。映射被认为失败，不执行复制。
当复制交易时会自动映射提供商和订阅人交易品种。不能自定义设置规则。
百分比舍入的时候用以下一步一步的算法:
您可以在MetaTrader 4和MetaTrader 5上交易信号总览文章中看到一个计算的例子。
开启的仓位和挂单使订阅者的账户不能正确复制供应商的信号，
在订阅信号的账户上进行人工干预，会阻止正确复制提供商的信号，使信号复制结果的分析变得更加复杂。
同步如果出现不一致，比如与提供商仓位不同或者有挂单，会弹出标准的窗口提醒您允许同步。
在“我的信号”部分打开您想要删除的信号，
再点击“编辑”，
关掉“可用”选项然后点击“保存”。.
为了复制交易，订阅人端必须运行MetaTrader4/5终端吗?
交易可以在订阅者正在运行并且连接到对应账户的终端中直接被复制，这个选项需要在终端中直接操作。
在 https://www.mql5.com/zh/signals或者直接在终端中，您可以在“我的订阅”中取消信号的订阅：参见 MetaTrader 5 帮助 → 用户界面 → 工具箱 → 信号: 取消订阅信号. 如果您取消订阅一个付费的信号，您帐户中被冻结的部分钱款会因为取消订阅而被扣掉。
首先，连接到您的账户，终端会连接到信号服务器并检查可用的订阅，如果账户已经订阅了信号，会在日志中写下相关的信息，另外，在终端设定的信号部分的第一行会有蓝色显示帐户已经订阅的信号的名字。
第二，还有另外一种简单方法让您在 我的订阅的信号页面可以立刻看到您当前的和过期的订阅，要能够使用这种方法您需要已经登录到MQL5.com账户。
所有复制的交易时按照当前市场价格来执行的，并且要考虑终端设定的偏移和合同中对货币对的约定，所以复制交易时的小数位数没有影响。
增长率显示了账户余额是怎样增长的，通过计算它就防止了存款和取款的影响。
一个账户的整个交易历史被分成余额操作（存款和取款）的多个阶段，首先，余额操作之间的每个阶段的增长系数都根据增长百分比计算，总增长系数 (K) 再把这些系数相乘，
增长百分率 = (К - 1) * 100%
在下面的图表中，余额相关操作使用大的红点和虚线表示了各时间段中增长的计算：
在这种情况下，账户的总增长计算如下：
增长百分率 = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%
尽管当前月比初始存款大约高了50%，真正的因为交易操作带来的增长大约只有10%.
如果月增长总和不同于年初至今的增长，那么该如何计算该增长值(YTD)？
当计算YTD时我们使用复式比率。这意味着YTD比率的计算并不是几个时间段增长的简单相加，而是它们相乘。每个时间段的增长是被附加在之前时期累积增长总和之上。通过一个示例可以表示这一点。
2014年，信号拥有以下的月增长值：
时间段的增长率根据该公式进行计算： (增长百分比) / 100% + 1.0. 一月份增长率 = (14.71%/100%)+1.0 = 1.1471.
您必须将2014年的一月份和二月份增长率相乘，获得这些月份的一般增长率来计算这个时间段的增长。
总增长率 = 1.1471 * 1.2051 = 1.3823
总增长率有助于我们获得百分比 (总增长率 - 1) * 100% = 该时期的增长
2013年一月份和二月份的增长百分比 = (1.3823 - 1.0) * 100% = 38.23%
如您所见，这两个月有38.23%的增长。它与每月百分比的简单相加完全不同 ( 38.23% != 14.71% + 20.15%)
所以，如果您想要获得年增长率，您需要将每月的增长率一起相乘，得出结果后减去1.0，然后再乘以100%。这才是年初至今的复合比率 (YTD)。
您需要做同样的事情获得年度增长值，以便查看全年的交易增长。