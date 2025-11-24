精通日志记录（第六部分）：数据库日志存储方案

概述

想象一个熙熙攘攘的数字交易与金融魔法集市，每一步操作都被追踪、记录并详细剖析以求成功。如果能不仅查阅智能交易系统（EA）每一次决策与错误的编年史，更能手握利器、实时优化与精调这些机器人，将会怎样？欢迎进入《精通日志记录（第一部分）：MQL5中的基础概念与入门步骤》，在这篇中，我们开始打造专为MQL5开发定制的精密日志库。

此次征程旨在突破MetaTrader 5默认日志界面的限制，锻造稳健、可扩展且灵活的日志方案，为MQL5注入新活力。我们已嵌入核心需求：可靠的Singleton结构保障代码一致性、先进的数据库日志实现全面审计、多样化的输出灵活性、日志等级分类，以及可定制格式以满足不同项目需求。

加入我们，继续深入探索如何将原始数据转化为可执行洞察，前所未有地理解、掌控并提升EA性能。

在本文中，从基础概念到实际应用，我们将进行全面剖析，打造能直接读写与查询数据库的日志处理器。





什么是数据库

日志是系统的脉搏，记录着幕后发生的一切。但如何高效存储日志则是另一回事。到目前为止，我们把日志保存在文本文件中——对许多场景来说简单且够用。但是当数据量膨胀时，成千上万行里搜索信息就成了性能和管理的噩梦。

于是轮到数据库登场。能够提供结构化、经优化的方式来存储、查询和组织信息。无需手动翻文件，一条查询即可瞬间命中所需。可数据库到底是什么？为何如此关键？





数据库的结构

数据库如同智能仓储系统，数据按逻辑归类，便于搜索与操作。将其想象成编目完善的文档集，每条信息都有固定的位置。就日志而言，无需再散落文件，可按结构存储，并按日期、错误类型或其他条件秒级过滤。

为了便于理解，把数据库结构拆成三大基础组件：表、列、行。

表：根基所在，类似电子表格，把相关数据归为一组。在日志场景中，我们可以创建一张名为"logs"的表，仅用于存储日志记录。 每表针对特定的数据类型设计，确保信息访问的组织性与高效性。

列：表中的数据字段包含列，用于存储代表不同类别的信息。每一列都相当于一个数据字段，并且定义了一种特定类型的信息。例如，在日志表里，包含如下列：

id → 日志的唯一编号

timestamp → 记录日期时间

level → 日志级别（DEBUG, INFO, ERROR...）

message → 日志正文

source → 来源（由哪个系统/模块产生）

每一列都有清晰的职责。例如，timestamp存储日期，message存储文本。该结构能够消除冗余，并提升搜索性能。

行：存储具体记录。列定义“存什么”，行则是表内的一条条记录。每一行包含对应列的完整值集。请参见日志表示例： ID 时间戳 等级 消息 来源 1

2025-02-12 10:15 DEBUG RSI指标计算值：72.56

指标

2 2025-02-12 10:16 INFO 买入订单发送成功

订单管理

3 2025-02-12 10:17 ALERT 止损已调整至盈亏平衡点

风险管理

4 2025-02-12 10:18 ERROR 卖出订单发送失败

订单管理

5 2025-02-12 10:19 FATAL 初始化EA失败：无效设置

初始化 每一行代表一条独立记录，用于描述特定事件。

既然我们已经了解了数据库的结构，接下来可以探讨如何将其应用于在MQL5中，以高效存储和查询日志。让我们来看一下实际运行情况：





MQL5中的数据库

MQL5支持以结构化方式存储和检索数据，但在进入实现阶段前，需先理解其数据库支持的特殊性。

与面向网页或企业级应用的语言不同，MQL5并不原生支持如MySQL或PostgreSQL等强大的关系型数据库。但这并不意味着我们只能依赖文本文件！我们可以通过两种方式绕过这一限制：

使用 SQLite——一种MQL5原生支持的轻量级文件型数据库（详见MQL5数据库函数），或者通过 API 建立外部连接，以集成更强大的数据库系统。对于高效存储和查询日志的需求，SQLite是理想选择。其简单、快速且无需专用服务器，完全契合我们的使用场景。在进入实现阶段前，让我们先了解基于.sqlite文件的数据库特性。

优势 无需服务器 ：SQLite是“嵌入式”数据库，无需安装或配置服务器即可使用。 开箱即用 ：只需创建.sqlite文件即可开始存储数据。 读取速度快： 由于数据存储在单个文件中，SQLite对中小规模数据的 读取 操作极为高效。 低延迟 ：对于简单查询，其速度可能优于传统关系型数据库。 高兼容性： 支持多种编程语言。

劣势 文件损坏风险： 如果文件损坏，数据恢复可能较为复杂。 需手动备份： SQLite无原生自动复制功能，备份需手动复制.sqlite文件。 扩展性有限： 对于大规模数据和高并发访问，SQLite并非最优选择。但是鉴于我们的目标是本地日志存储，这些问题不会造成影响。



现在，我们已经了解MQL5数据库的优缺点，接下来将深入探讨实现高效日志存储与检索所需的基础操作。





我们所需的数据库基础操作

在实现处理器之前，我们需要先了解将要对数据库执行的基本操作。这些操作包括：创建表、插入新记录、检索数据，以及在必要时删除或更新日志。

在日志记录场景中，我们通常需要存储以下信息：日期与时间、日志级别、消息，以及可能生成该条目的文件或组件名称。为此，必须以有利于快速且高效查询的方式设计表结构。

首先，我们在Experts/Logify文件夹中创建一个简单的测试EA，名为 DatabaseTest.mq5 。文件创建完成后，其结构类似如下所示：

#property copyright "joaopedrodev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/joaopedrodev" #property version "1.00" #include <Logify/Logify.mqh> int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); }





创建并连接数据库

第一步是创建数据库并建立连接。为此，我们使用DatabaseOpen()函数，该函数接受两个参数：

filename：数据库文件名（相对于MQL5\Files文件夹的路径）。

flags：由ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS枚举类型组合而成的标识。这些标识用于确定数据库的访问方式。可用标识如下： DATABASE_OPEN_READONLY——只读访问。 DATABASE_OPEN_READWRITE——允许读写操作。 DATABASE_OPEN_CREATE——如果数据库不存在，则在磁盘上创建新数据库。 DATABASE_OPEN_MEMORY——在内存中创建临时数据库。 DATABASE_OPEN_COMMON——文件将存储在所有终端共享的文件夹中。



在本示例中，我们使用DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE。这样可以确保在数据库不存在时自动创建，无需手动检查。

DatabaseOpen()函数会返回一个数据库句柄，我们需将其存储在变量中以便后续操作使用。此外，务必在使用结束后关闭连接，可以通过DatabaseClose()函数实现。

当前代码示例如下：

int OnInit () { int dbHandle = DatabaseOpen (path, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE ); if (dbHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ "] Database error (Code: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ")" ); return ( INIT_FAILED ); } Print ( "Open database file" ); DatabaseClose (handle_db); Print ( "Closed database file" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

到现在为止，我们已经成功打开和关闭了数据库，是时候对存储的数据进行结构化了。让我们从创建第一张表开始：logs。





创建数据表



但在盲目创建数据表之前，我们需要先检查目标表是否已经存在。为此，我们使用DatabaseTableExists()函数进行验证。如果数据库中尚未存在表，则通过简单的SQL命令创建它。说到SQL（结构化查询语言），这是与数据库交互的标准语言，可用于插入、查询、修改或删除数据。可将SQL视为数据库的“点餐菜单”：您提交订单（SQL语句），数据库就会按要求返回结果——当然，前提是订单格式正确！

现在，我们将通过实际代码，演示如何确保在需要时正确创建日志表。

就我们的需求而言，只需掌握几条SQL命令即可，第一条用于创建表：

CREATE TABLE {table_name} ({column_name} {type_data}, …);

{table_name}：待创建的表名称。

{column_name} {type_data}：列定义，其中{数据类型}指定存储类型（文本、数字、日期等）

接下来，我们使用DatabaseExecute()函数执行建表命令。该表结构基于MqlLogifyModel，包含以下字段：

id：行的唯一标识。

formated：格式化后的消息。

levelname：日志级别名称。

msg：原始消息。

args：消息参数。

timestamp：数值格式的日期和时间。

date_time：格式化日期和时间。

level：日志的严重级别。

origin：日志来源。

filename：源文件名。

function：生成日志的函数。

line：生成日志的代码行号。

当前代码示例如下：

int OnInit () { int dbHandle = DatabaseOpen ( "db\\logs.sqlite" , DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE ); if (dbHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ()) + "] Unable to open database (Error Code: " + IntegerToString ( GetLastError ()) + ")" ); return ( INIT_FAILED ); } Print ( "[INFO] Database connection opened successfully" ); if (! DatabaseTableExists (dbHandle, "logs" )) { DatabaseExecute (dbHandle, "CREATE TABLE logs (" "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," "formated TEXT," "levelname TEXT," "msg TEXT," "args TEXT," "timestamp BIGINT," "date_time DATETIME," "level BIGINT," "origin TEXT," "filename TEXT," "function TEXT," "line BIGINT);" ); Print ( "[INFO] 'logs' table created successfully" ); } DatabaseClose (dbHandle); Print ( "[INFO] Database connection closed successfully" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

至此，数据库及‘logs’表的创建步骤已完成。创建表之后，在文件浏览器的Files文件夹中应能看到生成的数据库文件：

当您点击该数据库文件时，MetaEditor原生支持此格式，会在一个类似下图的界面中打开：

我们提供了一个交互界面（图中红色高亮部分），可用于查看数据库内容并执行各类SQL指令。在开发过程中，我们将频繁使用此功能来调试编辑器中的数据。





如何向数据库插入数据

在SQL中，向表中插入数据的标准命令为：

INSERT INTO {table_name} ({column}, ...) VALUES ({value}, ...)

而在MQL5环境中，我们可通过专用函数简化此操作，使代码更直观且减少错误风险。主要使用的函数包括：

创建插入查询时，我们可以通过占位符 标记待绑定值的位置。以下示例展示向日志表中插入新记录（列与前文创建的表结构一致）：

INSERT INTO logs (formated, levelname, msg, args, timestamp, date_time, level, origin, filename, function, line) VALUES (? 1 , ? 2 , ? 3 , ? 4 , ? 5 , ? 6 , ? 7 , ? 8 , ? 9 , ? 10 , ? 11 );

请注意，表中已列出所有字段，但自动生成的id字段除外（该字段由数据库系统自动维护）。此外，待插入的值通过?1、?2等占位符标记，每个占位符对应一个索引序号，后续将通过DatabaseBind()函数按此索引绑定实际数据值。

string sql = "INSERT INTO logs (formated, levelname, msg, args, timestamp, date_time, level, origin, filename, function, line) " "VALUES (?1, ?2, ?3, ?4, ?5, ?6, ?7, ?8, ?9, ?10, ?11);" ; int sqlRequest = DatabasePrepare (dbHandle, sql); if (sqlRequest == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] Failed to prepare SQL statement for log insertion" ); } DatabaseBind (sqlRequest, 0 , "06:24:00 [INFO] Buy order sent successfully" ); DatabaseBind (sqlRequest, 1 , "INFO" ); DatabaseBind (sqlRequest, 2 , "Buy order sent successfully" ); DatabaseBind (sqlRequest, 3 , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); DatabaseBind (sqlRequest, 4 , 1739471040 ); DatabaseBind (sqlRequest, 5 , "2025.02.13 18:24:00" ); DatabaseBind (sqlRequest, 6 , 1 ); DatabaseBind (sqlRequest, 7 , "Order Management" ); DatabaseBind (sqlRequest, 8 , "File.mq5" ); DatabaseBind (sqlRequest, 9 , "OnInit" ); DatabaseBind (sqlRequest, 10 , 100 );

int OnInit () { int dbHandle = DatabaseOpen ( "db\\logs.sqlite" , DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE ); if (dbHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ()) + "] Unable to open database (Error Code: " + IntegerToString ( GetLastError ()) + ")" ); return ( INIT_FAILED ); } Print ( "[INFO] Database connection opened successfully" ); if (! DatabaseTableExists (dbHandle, "logs" )) { DatabaseExecute (dbHandle, "CREATE TABLE logs (" "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," "formated TEXT," "levelname TEXT," "msg TEXT," "args TEXT," "timestamp BIGINT," "date_time DATETIME," "level BIGINT," "origin TEXT," "filename TEXT," "function TEXT," "line BIGINT);" ); Print ( "[INFO] 'logs' table created successfully" ); } string sql = "INSERT INTO logs (formated, levelname, msg, args, timestamp, date_time, level, origin, filename, function, line) " "VALUES (?1, ?2, ?3, ?4, ?5, ?6, ?7, ?8, ?9, ?10, ?11);" ; int sqlRequest = DatabasePrepare (dbHandle, sql); if (sqlRequest == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] Failed to prepare SQL statement for log insertion" ); } DatabaseBind (sqlRequest, 0 , "06:24:00 [INFO] Buy order sent successfully" ); DatabaseBind (sqlRequest, 1 , "INFO" ); DatabaseBind (sqlRequest, 2 , "Buy order sent successfully" ); DatabaseBind (sqlRequest, 3 , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); DatabaseBind (sqlRequest, 4 , 1739471040 ); DatabaseBind (sqlRequest, 5 , "2025.02.13 18:24:00" ); DatabaseBind (sqlRequest, 6 , 1 ); DatabaseBind (sqlRequest, 7 , "Order Management" ); DatabaseBind (sqlRequest, 8 , "File.mq5" ); DatabaseBind (sqlRequest, 9 , "OnInit" ); DatabaseBind (sqlRequest, 10 , 100 ); if (! DatabaseRead (sqlRequest)) { Print ( "[ERROR] SQL insertion request failed" ); } else { Print ( "[INFO] Log entry inserted successfully" ); } DatabaseClose (dbHandle); Print ( "[INFO] Database connection closed successfully" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

[INFO] Database file opened successfully [INFO] Table 'logs' created successfully [INFO] Log entry inserted successfully [INFO] Database file closed successfully

此外，当您在编辑器中打开数据库时，将能够查看包含所有已录入数据的日志表，如下图所示：









如何从数据库中读取数据

从数据库读取数据的过程与插入记录非常相似，但目标是从已存储的信息中检索数据。在MQL5中，读取数据的基本流程包括：

通过以上步骤，您即可构建一个简单高效的数据检索流程，并根据应用需求灵活地使用获取的信息。

举个例子，假设您需要从日志表中检索所有记录。对应的SQL查询非常简单：

SELECT * FROM logs

该查询会选取表中的所有列和所有记录。在MQL5中，我们使用DatabasePrepare()函数创建查询标识符，这与插入数据时的操作方式完全一致。

最终，代码示例如下：

int OnInit () { int dbHandle = DatabaseOpen ( "db\\logs.sqlite" , DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE ); if (dbHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ()) + "] Unable to open database (Error Code: " + IntegerToString ( GetLastError ()) + ")" ); return INIT_FAILED ; } Print ( "[INFO] Database connection opened successfully." ); if (! DatabaseTableExists (dbHandle, "logs" )) { string createTableSQL = "CREATE TABLE logs (" "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," "formated TEXT," "levelname TEXT," "msg TEXT," "args TEXT," "timestamp BIGINT," "date_time DATETIME," "level BIGINT," "origin TEXT," "filename TEXT," "function TEXT," "line BIGINT);" ; DatabaseExecute (dbHandle, createTableSQL); Print ( "[INFO] 'logs' table created successfully." ); } string sqlQuery = "SELECT * FROM logs" ; int sqlRequest = DatabasePrepare (dbHandle, sqlQuery); if (sqlRequest == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] Failed to prepare SQL statement." ); } if (! DatabaseRead (sqlRequest)) { Print ( "[ERROR] SQL query execution failed." ); } else { Print ( "[INFO] SQL query executed successfully." ); MqlLogifyModel logData; DatabaseColumnText (sqlRequest, 1 , logData.formated); DatabaseColumnText (sqlRequest, 2 , logData.levelname); DatabaseColumnText (sqlRequest, 3 , logData.msg); DatabaseColumnText (sqlRequest, 4 , logData.args); DatabaseColumnLong (sqlRequest, 5 , logData.timestamp); string dateTimeStr; DatabaseColumnText (sqlRequest, 6 , dateTimeStr); logData.date_time = StringToTime (dateTimeStr); DatabaseColumnInteger (sqlRequest, 7 , logData.level); DatabaseColumnText (sqlRequest, 8 , logData.origin); DatabaseColumnText (sqlRequest, 9 , logData.filename); DatabaseColumnText (sqlRequest, 10 , logData.function); DatabaseColumnLong (sqlRequest, 11 , logData.line); Print ( "[INFO] Data retrieved: Formatted = " , logData.formated, " | Level = " , logData.level, " | Origin = " , logData.origin); } DatabaseClose (dbHandle); Print ( "[INFO] Database connection closed successfully." ); return INIT_SUCCEEDED ; }

OK，运行代码后，我们得到以下结果：

[INFO] Database file opened successfully [INFO] SQL request successfully [INFO] Data read! | Formated: 06 : 24 : 00 [INFO] Buy order sent successfully | Level: 1 | Origin: Order Management [INFO] Database file closed successfully

在掌握这些基础操作后，我们即可着手配置数据库处理器。接下来，我们将搭建整合数据库与日志库所需的环境。





配置数据库处理器

如果要通过数据库存储日志，需要正确配置处理器参数。这就需要定义一个配置结构体，其设计思路与文件处理器的配置类似。让我们创建一个名为“MqlLogifyHandleDatabaseConfig”的配置结构体，并基于现有模板进行必要修改：

struct MqlLogifyHandleDatabaseConfig { string directory; string base_filename; ENUM_LOG_FILE_EXTENSION file_extension; ENUM_LOG_ROTATION_MODE rotation_mode; int messages_per_flush; uint codepage; ulong max_file_size_mb; int max_file_count; MqlLogifyHandleDatabaseConfig( void ) { directory = "logs" ; base_filename = "expert" ; file_extension = LOG_FILE_EXTENSION_LOG; rotation_mode = LOG_ROTATION_MODE_SIZE; messages_per_flush = 100 ; codepage = CP_UTF8 ; max_file_size_mb = 5 ; max_file_count = 10 ; } };

我已经用红色标记了需要移除的属性（如日志轮转rotation、文件类型file_type、最大文件数max_files、编码模式encoding_mode等），因为这些属性在数据库场景下没有实际意义。完成属性定义后，我们将调整ValidityConfig()方法，最终代码如下：

struct MqlLogifyHandleDatabaseConfig { string directory; string base_filename; int messages_per_flush; MqlLogifyHandleDatabaseConfig( void ) { directory = "logs" ; base_filename = "expert" ; messages_per_flush = 100 ; } ~MqlLogifyHandleDatabaseConfig( void ) { } bool ValidateConfig( string &error_message) { bool is_valid = true ; if (directory == "" ) { directory = "logs" ; error_message = "The directory cannot be empty." ; is_valid = false ; } if (base_filename == "" ) { base_filename = "expert" ; error_message = "The base filename cannot be empty." ; is_valid = false ; } if (messages_per_flush <= 0 ) { messages_per_flush = 100 ; error_message = "The number of messages per flush must be greater than zero." ; is_valid = false ; } return (is_valid); } };

完成配置准备后，我们终于可以开始实现数据库处理器。





实现数据库处理器

既然配置结构已就绪，那么接下来进入实战环节：实现数据库处理器。我将详细拆解每个实现步骤，解释设计决策，并确保处理器具备可扩展性以支持未来优化。

我们首先创建CLogifyHandlerDatabase类，继承自基础日志处理器CLogifyHandler。该类需要存储处理器配置、时间控制工具（CIntervalWatcher）和日志消息缓存。该缓存用于避免对数据库的频繁写入操作，通过临时存储日志消息，再批量写入数据库。

class CLogifyHandlerDatabase : public CLogifyHandler { private : MqlLogifyHandleDatabaseConfig m_config; CIntervalWatcher m_interval_watcher; MqlLogifyModel m_cache[]; int m_index_cache; public : CLogifyHandlerDatabase( void ); ~CLogifyHandlerDatabase( void ); void SetConfig(MqlLogifyHandleDatabaseConfig &config); MqlLogifyHandleDatabaseConfig GetConfig( void ); virtual void Emit(MqlLogifyModel &data); virtual void Flush( void ); virtual void Close( void ); };

构造函数负责初始化类属性：确保处理器名称设置为 "database"，为m_interval_watcher设置定时器间隔，并清空缓存队列。在析构函数中，会调用Close() 方法，确保所有待写入的日志在对象销毁前完成写入操作。

另一个关键方法是SetConfig()，允许用户配置处理器参数，存储配置信息并验证其有效性以避免错误。而GetConfig()方法则直接返回当前配置。

CLogifyHandlerDatabase::CLogifyHandlerDatabase( void ) { m_name = "database" ; m_interval_watcher.SetInterval( PERIOD_D1 ); ArrayFree (m_cache); m_index_cache = 0 ; } CLogifyHandlerDatabase::~CLogifyHandlerDatabase( void ) { this .Close(); } void CLogifyHandlerDatabase::SetConfig(MqlLogifyHandleDatabaseConfig &config) { m_config = config; string err_msg = "" ; if (!m_config.ValidateConfig(err_msg)) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ "] Log system error: " +err_msg); } } MqlLogifyHandleDatabaseConfig CLogifyHandlerDatabase::GetConfig( void ) { return (m_config); }

现在，让我们进入数据库处理器的核心功能——直接存储日志记录。为此，我们将实现每个处理器必备的三个基础方法：

Emit(MqlLogifyModel &data)：处理日志消息并将其发送至缓存队列。

Flush()：结束或清理所有操作，将缓存数据写入目标存储（如文件、控制台、数据库等）。

Close()：关闭处理器并释放关联资源。

首先是Emit()方法，其负责将数据添加到缓存中，若缓存达到预设容量上限，则触发Flush()执行写入操作。

void CLogifyHandlerDatabase::Emit(MqlLogifyModel &data) { if (data.level >= this .GetLevel()) { int size = ArraySize (m_cache); if (size != m_config.messages_per_flush) { ArrayResize (m_cache, m_config.messages_per_flush); size = m_config.messages_per_flush; } m_cache[m_index_cache++] = data; if (m_index_cache >= m_config.messages_per_flush || m_interval_watcher.Inspect()) { Flush(); m_index_cache = 0 ; for ( int i= 0 ;i<size;i++) { m_cache[i].Reset(); } } } }

继续讲解 Flus()方法，其会从缓存中读取数据，并按照本文开头“如何向数据库插入数据”章节中介绍的流程，使用DatabasePrepare()函数将数据写入数据库。

void CLogifyHandlerDatabase::Flush( void ) { string path = m_config.directory+ "\\" +m_config.base_filename+ ".sqlite" ; ResetLastError (); int handle_db = DatabaseOpen (path, DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_READWRITE ); if (handle_db == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ "] Log system error: Unable to open log file '" +path+ "'. Ensure the directory exists and is writable. (Code: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ")" ); return ; } if (! DatabaseTableExists (handle_db, "logs" )) { DatabaseExecute (handle_db, "CREATE TABLE logs (" "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," "formated TEXT," "levelname TEXT," "msg TEXT," "args TEXT," "timestamp BIGINT," "date_time DATETIME," "level BIGINT," "origin TEXT," "filename TEXT," "function TEXT," "line BIGINT);" ); } string sql= "INSERT INTO logs (formated, levelname, msg, args, timestamp, date_time, level, origin, filename, function, line) VALUES (?1, ?2, ?3, ?4, ?5, ?6, ?7, ?8, ?9, ?10, ?11);" ; int request = DatabasePrepare (handle_db,sql); if (request == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Erro" ); } int size = ArraySize (m_cache); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { if (m_cache[i].timestamp > 0 ) { DatabaseBind (request, 0 ,m_cache[i].formated); DatabaseBind (request, 1 ,m_cache[i].levelname); DatabaseBind (request, 2 ,m_cache[i].msg); DatabaseBind (request, 3 ,m_cache[i].args); DatabaseBind (request, 4 ,m_cache[i].timestamp); DatabaseBind (request, 5 , TimeToString (m_cache[i].date_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); DatabaseBind (request, 6 ,( int )m_cache[i].level); DatabaseBind (request, 7 ,m_cache[i].origin); DatabaseBind (request, 8 ,m_cache[i].filename); DatabaseBind (request, 9 ,m_cache[i].function); DatabaseBind (request, 10 ,m_cache[i].line); DatabaseRead (request); DatabaseReset (request); } } DatabaseFinalize (request); DatabaseClose (handle_db); }

最后，Close()方法会确保在退出前写入所有挂起的日志。

void CLogifyHandlerDatabase::Close( void ) { Flush(); }

至此，我们已实现了一个健壮的日志处理器，确保日志能够高效存储且无数据丢失。现在，既然数据库处理器已准备好记录日志，下一步我们需要创建高效的方法来查询这些记录。我们的设计思路是：定义一个通用的基础方法Query()，它接收字符串格式的SQL命令，并返回一个MqlLogifyModel类型的数组。基于它，我们可以构建特定方法以简化高频查询操作。Query()方法将负责打开数据库连接、执行查询，并将结果存储到日志数据结构中（具体实现如下）。

class CLogifyHandlerDatabase : public CLogifyHandler { public : bool Query( string query, MqlLogifyModel &data[]); }; bool CLogifyHandlerDatabase::Query( string query, MqlLogifyModel &data[]) { string path = m_config.directory+ "\\" +m_config.base_filename+ ".sqlite" ; ResetLastError (); int handle_db = DatabaseOpen (path, DATABASE_OPEN_READWRITE ); if (handle_db == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ "] Log system error: Unable to open log file '" +path+ "'. Ensure the directory exists and is writable. (Code: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ")" ); return ( false ); } int request = DatabasePrepare (handle_db,query); if (request == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Erro query" ); return ( false ); } ArrayFree (data); for ( int i= 0 ; DatabaseRead (request);i++) { int size = ArraySize (data); ArrayResize (data,size+ 1 ,size); DatabaseColumnText (request, 1 ,data[size].formated); DatabaseColumnText (request, 2 ,data[size].levelname); DatabaseColumnText (request, 3 ,data[size].msg); DatabaseColumnText (request, 4 ,data[size].args); DatabaseColumnLong (request, 5 ,data[size].timestamp); string value; DatabaseColumnText (request, 6 ,value); data[size].date_time = StringToTime (value); DatabaseColumnInteger (request, 7 ,data[size].level); DatabaseColumnText (request, 8 ,data[size].origin); DatabaseColumnText (request, 9 ,data[size].filename); DatabaseColumnText (request, 10 ,data[size].function); DatabaseColumnLong (request, 11 ,data[size].line); } DatabaseFinalize (handle_db); DatabaseClose (handle_db); return ( true ); }

该方法为我们提供了完全的灵活性，允许在日志数据库中执行任意SQL查询。然而，为了提升易用性，我们将创建辅助方法，封装常见的查询逻辑。

为避免开发者每次查询日志时都需编写SQL语句，我设计了一些方法，内置了最常用的SQL命令。这些方法可作为快捷方式，支持通过日志级别、日期、来源、消息内容、参数、文件名和函数名等条件筛选日志。以下是各筛选条件对应的SQL命令：

SELECT * FROM 'logs' WHERE level=1; SELECT * FROM 'logs' WHERE timestamp BETWEEN '{start_time}' AND '{stop_time}'; SELECT * FROM 'logs' WHERE origin LIKE '%{origin}%'; SELECT * FROM 'logs' WHERE msg LIKE '%{msg}%'; SELECT * FROM 'logs' WHERE args LIKE '%{args}%'; SELECT * FROM 'logs' WHERE filename LIKE '%{filename}%'; SELECT * FROM 'logs' WHERE function LIKE '%{function}%';

现在，我们实现使用这些命令的具体方法：

class CLogifyHandlerDatabase : public CLogifyHandler { public : bool Query( string query, MqlLogifyModel &data[]); bool QueryByLevel(ENUM_LOG_LEVEL level, MqlLogifyModel &data[]); bool QueryByDate( datetime start_time, datetime stop_time, MqlLogifyModel &data[]); bool QueryByOrigin( string origin, MqlLogifyModel &data[]); bool QueryByMsg( string msg, MqlLogifyModel &data[]); bool QueryByArgs( string args, MqlLogifyModel &data[]); bool QueryByFile( string file, MqlLogifyModel &data[]); bool QueryByFunction( string function, MqlLogifyModel &data[]); }; bool CLogifyHandlerDatabase::QueryByLevel(ENUM_LOG_LEVEL level, MqlLogifyModel &data[]) { return ( this .Query( "SELECT * FROM 'logs' WHERE level=" + IntegerToString (level)+ ";" ,data)); } bool CLogifyHandlerDatabase::QueryByDate( datetime start_time, datetime stop_time, MqlLogifyModel &data[]) { return ( this .Query( "SELECT * FROM 'logs' WHERE timestamp BETWEEN '" + IntegerToString (( ulong )start_time)+ "' AND '" + IntegerToString (( ulong )stop_time)+ "';" ,data)); } bool CLogifyHandlerDatabase::QueryByOrigin( string origin, MqlLogifyModel &data[]) { return ( this .Query( "SELECT * FROM 'logs' WHERE origin LIKE '%" +origin+ "%';" ,data)); } bool CLogifyHandlerDatabase::QueryByMsg( string msg, MqlLogifyModel &data[]) { return ( this .Query( "SELECT * FROM 'logs' WHERE msg LIKE '%" +msg+ "%';" ,data)); } bool CLogifyHandlerDatabase::QueryByArgs( string args, MqlLogifyModel &data[]) { return ( this .Query( "SELECT * FROM 'logs' WHERE args LIKE '%" +args+ "%';" ,data)); } bool CLogifyHandlerDatabase::QueryByFile( string file, MqlLogifyModel &data[]) { return ( this .Query( "SELECT * FROM 'logs' WHERE filename LIKE '%" +file+ "%';" ,data)); } bool CLogifyHandlerDatabase::QueryByFunction( string function, MqlLogifyModel &data[]) { return ( this .Query( "SELECT * FROM 'logs' WHERE function LIKE '%" +function+ "%';" ,data)); }

如今，我们已经拥有了一套高效且灵活的方法，可直接从数据库访问日志。Query()方法允许执行任意SQL命令，甚至支持根据具体需求传递更复杂的SQL语句（包含更多筛选条件）；而辅助方法则封装了常见查询，使用更直观且减少了出错风险。

既然日志处理器已实现，现在需要测试其是否正常运行。让我们可视化结果，确保日志按预期存储和检索。





可视化结果

实现处理器后，下一步需验证其是否符合预期。需测试日志插入功能，验证记录是否正确存入数据库，并确保查询既快速又准确。

在测试中，我将沿用相同的LogifyTest.mq5 文件，仅在开头添加一些日志消息。我们还会执行一些简单策略的操作，如果无持仓则开仓，并为持仓设置止盈和止损以触发平仓。

#include <Logify/Logify.mqh> #include <Trade/Trade.mqh> CLogify logify; CTrade trade; int OnInit () { MqlLogifyHandleDatabaseConfig m_config; m_config.directory = "db" ; m_config.base_filename = "logs" ; m_config.messages_per_flush = 5 ; CLogifyHandlerDatabase *handler_database = new CLogifyHandlerDatabase(); handler_database.SetConfig(m_config); handler_database.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_database.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{date_time} [{levelname}] {msg}" )); logify.AddHandler(handler_database); logify.Info( "Expert starting successfully" , "Boot" , "" , __FILE__ , __FUNCTION__ , __LINE__ ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { if ( PositionsTotal () == 0 ) { double price_entry = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double volume = 1 ; if (trade.Buy(volume, _Symbol ,price_entry,price_entry - 100 * _Point , price_entry + 100 * _Point , "Buy at market" )) { logify.Debug( "Transaction data | Price: " + DoubleToString (price_entry, _Digits )+ " | Symbol: " + _Symbol + " | Volume: " + DoubleToString (volume, 2 ), "CTrade" , "" , __FILE__ , __FUNCTION__ , __LINE__ ); logify.Info( "Purchase order sent successfully" , "CTrade" , "" , __FILE__ , __FUNCTION__ , __LINE__ ); } else { logify.Debug( "Error code: " + IntegerToString (trade.ResultRetcode(), _Digits )+ " | Description: " +trade.ResultRetcodeDescription(), "CTrade" , "" , __FILE__ , __FUNCTION__ , __LINE__ ); logify.Error( "Failed to send purchase order" , "CTrade" , "" , __FILE__ , __FUNCTION__ , __LINE__ ); } } }

在欧元兑美元（EURUSD）上对策略测试器进行1天的测试时，生成909条日志记录已足够。根据配置，这些日志已保存至.sqlite文件中。要访问日志，只需进入终端文件夹，或按“Ctrl/Cmd + Shift + D”调出文件浏览器。按路径“MQL5/Files/db/logs.sqlite”查找文件。拿到文件后，可以像之前一样直接在MetaEditor中打开：





至此，我们的日志库又迈出了关键一步。现在，日志可高效存储于数据库中并快速检索，显著提升了可扩展性和组织性。





结论

在本文中，我们深入探讨了将数据库集成至日志库的全过程——从基础概念到专用处理器的实现。首先，我们探讨了数据库作为日志存储方案的显著优势：相较于传统文本文件，数据库具备更强的可扩展性和结构化能力，能够更高效地管理海量日志数据。随后，我们聚焦MQL5环境下的数据库应用，分析了其技术限制及对应的解决方案，确保集成方案在特定平台下的可行性。

最终，我们通过实践验证了实现效果：日志不仅被正确存储，还能实现快速、高效的检索。此外，我们探讨了日志的查看方式——既可通过直接数据库查询，也可借助专用日志监控工具。这一验证环节至关重要，确保了解决方案在实际场景中的功能性与有效性。

至此，我们的日志库开发迈入了新阶段。数据库的引入为日志管理带来了显著的提升——数据组织更清晰、访问更便捷、扩展更灵活。这一架构不仅大幅优化了海量数据的处理效率，还简化了系统日志的分析与监控流程。